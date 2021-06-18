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Своего дерьма хватает

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.07.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 36433 | Комментарии: 16
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В Кремле объяснили, почему в Россию не поставляют зарубежные вакцины от COVID-19.

Своего дерьма хватает


В настоящее время на российском рынке есть только отечественные вакцины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в Россию не поставляют зарубежные вакцины от COVID-19. По его словам, в РФ «своих вакцин хватает». Об этом он заявил журналистам, пишет ТАСС.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов по поводу отсутствия поставок в страну иностранных препаратов от коронавируса.

– У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора? – ответил пресс-секретарь президента.

Также он добавил, что поставки отечественной вакцины в регионы ведутся регулярно. По поводу допуска зарубежных вакцин на российский рынок он заявил, что эта тема «пока не обсуждается».

Ранее в этом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что несколько иностранных производителей вакцины от коронавируса подали документы на регистрацию своего препарата на территории России. На тот момент проходил этап экспертизы.

ПроУфу






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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 16.07.2021, 12:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71238 | Рейтинг: +11566,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?
_______________________________________________
Вы знаете, когда кроме Набережных челнов - другой туалетной бумаги в продаже почти не было(только хуже была) я ее покупала, а сейчас Зеву, Паппию и другие, 2-3 слойные, да еще и ароматизированные, да еще по акции, когда стоят они как бумага Наб.Челнов.

Вот это и есть - выбор. А Спутник, по моему мнению, и есть туалетная бумага Набережных Челнов, остальные еще хуже. А КовиВакКорона - вообще плацебо или точнее - фуфломицин. Антител не вырабатывает, следовательно - это вообще в отсутствии туалетной бумаги - ходить обосранным.



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  • 2 | 16.07.2021, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.07.2021, 12:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71232 | Рейтинг: +11567,6

У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?
_______________________________________________
Вы знаете, когда кроме Набережных челнов - другой туалетной бумаги в продаже почти не было(только хуже была) я ее покупала, а сейчас Зеву, Паппию и другие, 2-3 слойные, да еще и ароматизированные, да еще по акции, когда стоят они как бумага Наб.Челнов.

Вот это и есть - выбор. А Спутник, по моему мнению, и есть туалетная бумага Набережных Челнов, остальные еще хуже. А КовиВакКорона - вообще плацебо или точнее - фуфломицин. Антител не вырабатывает, следовательно - это вообще в отсутствии туалетной бумаги - ходить обосранным.
=================
Несмотря на постоянное обсирание кухаркой всего Российского, ничего плохого никто за бугром не могли до сих пор предъявить по Спутнику.
В то же время военные америки массово отказываются от прививок Пфайзером, от которого люди даже умирают.
США не позволяют регистрировать нашу вакцину не только в ЕС, несмотря на это популярность Спутника в мире растет.
Словесный понос недругов слабое препятствие, несмотря на все потуги.



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  • 3 | 16.07.2021, 16:16 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4511 | Рейтинг: -350,2
Жопу мыть надо, чтобы сухари не сушить.



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  • 4 | 16.07.2021, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока Путин презик веритьнельзя ни вочто!



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2

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  • Гость
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  • 5 | 16.07.2021, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.07.2021, 12:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71232 | Рейтинг: +11567,1
У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?
_______________________________________________
Вы знаете, когда кроме Набережных челнов - другой туалетной бумаги в продаже почти не было(только хуже была) я ее покупала, а сейчас Зеву, Паппию и другие, 2-3 слойные, да еще и ароматизированные, да еще по акции, когда стоят они как бумага Наб.Челнов.

Вот это и есть - выбор. А Спутник, по моему мнению, и есть туалетная бумага Набережных Челнов, остальные еще хуже. А КовиВакКорона - вообще плацебо или точнее - фуфломицин. Антител не вырабатывает, следовательно - это вообще в отсутствии туалетной бумаги - ходить обосранным.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Учёные новосибирского «Вектора» опровергли слухи о неэффективности «ЭпиВакКороны»

24 июня 2021, 19:00

Учёные новосибирского «Вектора» опровергли слухи о неэффективности «ЭпиВакКороны»
Такие данные учёные получили после исследований на I-II фазах. Испытания вакцины закончат осенью текущего года
Разработчики «ЭпиВакКороны» опровергли слухи о неэффективности вакцины. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на центр вирусологии «Вектор».

«В ходе проведения исследования I-II фазы у 100% добровольцев спустя шесть месяцев после вакцинации определялись поствакцинальные антитела. И даже через девять месяцев антитела сохранялись больше чем у половины людей. Этот результат особенно важен в свете того, что, согласно данным ВОЗ, повторное заражение с появлением симптомов после первичной болезни может произойти уже через шесть месяцев», — рассказали в «Векторе».

Учёные отмечают, что среди людей старше 60 лет антитела обнаружили у 94% привитых через 21 день после второй вакцинации. Это говорит о высокой иммунологической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» и для пожилых людей.




«Ревакцинация «ЭпиВакКороной» возможна без ограничения по количеству раз в силу того, что вакцина безопасна, ареактогенна (то есть не дает постпрививочных реакций). А также содержит консервативные пептиды, что обеспечивает защиту от различных возникающих штаммов», — добавляют в научном центре.
На данный момент вирусологи «Вектора» продолжают исследования III-IV фазы, в которых участвуют 3000 добровольцев. Основная задача учёных — выяснить, насколько вакцина защищает от заболевания или тяжёлого течения болезни в обычной жизни. Подведение итогов исследования запланировано на осень 2021 года.

Напомним, ранее молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета и Сколковского института науки и технологий Константин Северинов раскритиковал «ЭпиВакКорону» — вакцину от коронавируса новосибирского производства. По его мнению, исследование препарата провели с грубыми нарушениями и разработку нужно вывести из оборота.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Ты название вакцины правильно не знаешь, а пытаешься ещё о чём-то рассуждать! В голове у тебя фуфломецин! Дура - она и на ВАЗе - дура! Очень Опытный



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4

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  • 6 | 16.07.2021, 17:47 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1770 | Рейтинг: +384,9
Спутник это отрава кремлядей добить кто еще выжил. В него верит убокий чмОО и подобные ватные труселя.



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1

  • # 7 | 16.07.2021, 20:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10952 | Рейтинг: -871,4

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 8 | 16.07.2021, 23:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.07.2021, 17:47 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1770 | Рейтинг: +384,9

Спутник это отрава кремлядей добить кто еще выжил. В него верит убокий чмОО и подобные ватные труселя.
====================
И ты,умом болезлый, можешь сказать, сколько людей погибли от Спутника, а то англосаксы и их шавки почему-то сохраняют это в тайне??



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3

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  • 9 | 17.07.2021, 07:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.07.2021, 12:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71233 | Рейтинг: +11566,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?
_______________________________________________
Вы знаете, когда кроме Набережных челнов - другой туалетной бумаги в продаже почти не было...

----------------------

Вчера в "60 минут" показывали норвежских женщин, у которых после прививки начали резко увеличиваться груди, прямо попёрло без удержу.

Это, якобы, побочка от некоторых западных вакцин. Может, замануха. Смотри сама.



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  • 10 | 17.07.2021, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...у нас 4 своих вакцины разве это не возможность выбора?..
ххх
У нас 22 ужасных года из-году в год: Путин...Путин...Путин... мы выбираем, но Путин и Путин...вся возможность выбора...



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1

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  • 11 | 17.07.2021, 13:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71238 | Рейтинг: +11566,7
Вчера в "60 минут" показывали норвежских женщин, у которых после прививки начали резко увеличиваться груди, прямо попёрло без удержу.
_______________________________________________
Ну надо же Пфайзером во многих странах прививаются, а грудь попёрла только у норвежек)))))

Рост груди у привитых от коронавируса норвежек оценил российский маммолог
Спокойствия норвежских коллег он не разделяет

Об увеличении груди после вакцинации от коронавируса сообщили жительницы Норвегии. Мы вместе с маммологом разбирались, что могло послужить причиной такой метаморфозы и действительно ли речь идет о странной «побочке».

О том, что после вакцинации от COVID-19 у них начала расти грудь, норвежки стали писать в соцсетях.

«Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода кризис», — цитирует пост встревоженной дамы местный портал NRK. При этом издание подсчитало, что о подобных жалобах заявили с десяток женщин, получивших до этого вакцину от коронавируса Pfizer.

Норвежские медики предположили, что столь неоднозначный эффект может быть вызван увеличением лимфатических узлов. При этом скандинавские врачи призвали представительниц прекрасного пола не впадать в панику, так как эффект временный. Нужно просто подождать, когда организм сам придет в норму.

Российские врачи спокойствия норвежских коллег не разделяют. Как пояснил маммолог, пластический хирург Сергей Свиридов, даже незначительное увеличение молочной железы — повод срочно показаться доктору. При этом врач подчеркнул, что описанный норвежками эффект не может быть напрямую связан с прививкой.

— Непосредственно от прививок грудь вырасти не может, — объясняет Сергей Свиридов. — Такое явление возникает при ряде заболеваний, в первую очередь при онкологии и воспалительных процессах. Если по непонятным причинам одна грудь или обе перестали входить в чашку бюстгальтера, необходимо обратиться к маммологу.

Особую тревогу, по словам хирурга, должны вызывать резкие изменения размера груди, произошедшие за несколько дней.

При этом существует единственный сценарий, когда вакцина может повлиять на размер бюста: в организме женщины уже дремало заболевание, которое она не замечала или попросту игнорировала.

— Вакцинация временно ослабляет организм, — рассказал Сергей Свиридов. — Именно поэтому в течение первой недели после прививки человек должен быть особенно аккуратным и беречься, ограничивать контакты. Если у женщины есть некая лимфоаденопатия, мастит, какие-либо виды мастопатии, другие вялотекущие процессы в груди, они могут усилиться на фоне временного ослабления иммунитета.

Чтобы избежать негативных последствий, доктор призвал женщин обязательно рассказывать терапевту об имеющихся у них заболеваниях груди. При необходимости врач примет решение отложить вакцинацию и даст направление к маммологу для более детального обследования.

— Из-за самой вакцины грудь увеличиваться не может, – подчеркнул доктор. – Это очередные мифы и заблуждения, которыми обрастает тема вакцинации. Чтобы понять, почему это миф, нужно знать, из чего состоит грудь. В ней два вида ткани: жировая и железистая. Жировая ткань стабильна и может увеличиться только в случае набора женщиной веса. В этом случае и размер груди изменяется в плюс. Железа увеличивается в определенные дни менструального цикла. Но каждая женщина об этом знает, это не должно никого пугать. Если же вес стабилен и фаза цикла не та, чтобы грудь увеличилась, но это все-таки произошло, необходимо срочно показаться врачу, — заключил Свиридов.

Московский комсомолец 9 июля
https://www.mk.ru/social/2021/07/09/rost-grudi-u-privitykh-o
t-koronavirusa-norvezhek-ocenil-rossiyskiy-mammolog.html



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  • 12 | 17.07.2021, 13:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71238 | Рейтинг: +11566,7
США обвинил Россию и Китай в попытке опорочить западные вакцины от коронавируса
США обвинил Россию и Китай в попытке опорочить западные вакцины от коронавируса. Таким образом, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Москва и Пекин пытается продвигать собственные препараты. Она сказала, что дезинформация в этом случае сводится к преувеличению побочных эффектов от западных вакцин.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель говорил, что Россия и Китай в условиях пандемии продвигают «вакцинную дипломатию». Он призвал Евросоюз учитывать это.
___________________________________
При этом о побочках Спутника - замалчивают. Например об обострении аутоимунных заболеваний, артритов.

В январе 2021 года о противопоказаниях Спутника V пишут следующее:

Противопоказания к вакцинации от COVID-19:
гиперчувствительность к препарату
беременность и кормление грудью младенца
дети до 18 лет
симптомы ОРВИ менее 2 недель назад
другие сделанные менее чем 30 дней назад прививки
хронические заболевания, эпилепсия, инсульт, аутоиммунные заболевания, астма, диабет и другое меньше 2-4 недель до ремиссии или выздоровления (решение принимается лечащим врачом)
тяжелые формы аллергических заболеваний 

Подробнее в Парламентской Газете: https://www.pnp.ru/social/chto-nado-znat-o-protivopokazaniya
kh-vakcinacii-ot-covid-19.html

А уже в мае-июне - никаких противопоказаний у той же самой вакцины нет. И беременным можно(откуда они знают что происходит с плодом в утробе матери, если еще и года-то не прошло?!), а астматикам и диабетчикам - вообще только на пользу!

При этом: подруга-училка(риск сами понимаете - запредельный - с 1 сентября ее ученики навезут штаммов со всего мира) онко, ее лечащий врач-онколог даёт ей медотвод. Она понимает, что риск у нее огромный и едет на Шафиева к хирургу, который ее оперировал с вопросом - можно ли ей привиться и чем, если да?
Тот говорит, что можно и нужно, но при этом называет в числе вакцин и фуфломицин ЭпиВакКорону(старый пидорас О_Ошка, я просто очепяталась), и вот как верить уважаемому(без тени иронии) эскулапу?! Они кроме оперативок еще где-то черпают информацию?!
В общем я ей посоветовала КовиВак, но наверное будут сложности с записью на него. Слишком его мало выпускают и поставляют - и расхватывают его к власти приближенные местного разлива. Кажется на Б-стан выделено 18 тыщ всего. Пока что.

Кстати про 4 российских вакцины пуйло опять пиZданул. Про ЭпиВакКорону - понятно, да? Это не вакцина, а фуфломицин - антител ни у кого не обнаружено.
Спутник-лайт - это первая доза от Спутника V - то есть тоже не отдельная вакцина, а лишь часть ее. Ее рекомендуют как ревакцинацию тем, кто полгода и больше назад вакцинировался полным Спутником.

Итого - только ДВЕ вакцины - Спутник V и КовиВак.



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  • 13 | 17.07.2021, 14:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71238 | Рейтинг: +11566,7
При этом - я не отрицаю, что обе наши вакцины формируют антитела к ковиду и облегчают симптомы при заражении. Но при этом - нет никаких рекомендаций для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, чтобы противостоять побочным эффектам - в частности обострениям артритов, подагры и прочих аутоиммунных заболеваний. Ну то есть - не пить алкоголь - теперь уже 3 дня, а не как в начале 41 день - рекомендации есть, а вот рекомендаций от обострения хронических болячек - нет.

Почему?! Ну распишите это врачам хотя бы, и хроник пойдет к своему врачу(своим врачам, если болячек не одна) и тот(те) ему пропишут, как действовать перед прививкой и после нее. Что принимать для снижения побочных эффектов. Помимо ранее назначенных препаратов для не ухудшения (а не лечения, потому что эти болезни у нас не лечатся вовсе) состояния.



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  • 14 | 17.07.2021, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 17.07.2021, 14:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71236 | Рейтинг: +11566,7

При этом - я не отрицаю, что обе наши вакцины формируют антитела к ковиду и облегчают симптомы при заражении. Но при этом - нет никаких
==============
Наконец, скрепя сердцем, вынуждена признать эффективность наших вакцин,
а сколь дерьма вылила на них.
Небось поостережется от забугорных,как и Меркель, очко не железное, о них слава не совсем добрая, можем потерять нашу Бабу Ягу, УЖ это не переживет.



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  • 15 | 17.07.2021, 15:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71238 | Рейтинг: +11566,7
14 | 17.07.2021, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован

От сказанных мной слов в адрес Спутника - и ранее, и сейчас - я не отказываюсь. И предпочту модерну или пфайзер - с ними всё понятно - они не скрывают побочек и их несколько десятков на сотни миллионов. Опухание мышцы миокарда вполне можно профилактировать, а уж перикардит - ваще семечки!



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  • 16 | 17.07.2021, 15:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71238 | Рейтинг: +11566,7
Действительно ли ВОЗ хочет уколоть Россию?
Почему мировые чиновники не признают «Спутник V», но признают китайские вакцины с неочевидной эффективностью. Отвечает профессор Василий Власов
15 июля 2021

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно допустила китайскую вакцину «СиноВак» «к применению для профилактики COVID-19 в условиях чрезвычайной ситуации» и выпустила «временные рекомендации о принципах ее использования», несмотря на противоречивые данные о ее эффективности.

В России «СиноВак» к применению еще не разрешен. С другой стороны, «Спутник» еще не получил одобрения ВОЗ, но активно применяется.

Мы спросили профессора, доктора медицинских наук Василия Власова — как получается, что российские медицинские чиновники не идут в ногу с ВОЗ.

Василий Власов

доктор медицинских наук

— Российский фонд прямых инвестиций сообщил о том, что одобрение вакцины «Спутник» во Всемирной организации здравоохранения предполагается осенью. Совсем недавно в рамках Петербургского экономического форума предполагалось и сообщалось об этом, что ожидается одобрение в течение двух месяцев. С чем связано это отставание по срокам, почему перспектива одобрения отодвигается и что это за процесс такой, который протекает отдельно от одобрения в разных странах в Европейском сообществе?


Все лекарства и вакцины одобряются принципиально одним порядком — национальными уполномоченными агентствами. В некоторых случаях это одобряется правительством или уполномоченным на это министерством. В Европе функция контроля над новыми лекарствами и вакцинами присутствует у всех государств-членов, но существует и централизованный орган, который является техническим органом, контролирующим качество вакцин и лекарств, так называемое Европейское лекарственное агентство, EMA.

Всемирная организация здравоохранения выполняет задачи для всего мира, не подменяя национальные лекарственные агентства. Сейчас речь идет применительно к вакцинам о так называемом срочном одобрении вакцин для эпидемических целей, emergency use listing, EUL. Это одобрение для срочных нужд является как бы промежуточным этапом, постольку-поскольку существует срочная необходимость, на пути к полному включению вакцин в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения. После того как получается полная лицензия Всемирной организации здравоохранения, и таким образом вакцина признается доброкачественной для международных программ, ее могут с большим успехом использовать международные организации и национальные организации там, где не существует своих лекарственных агентств.

В рамках этой эпидемии Всемирная организация здравоохранения создала программу COVAX, которая нацелена на то, чтобы объединить усилия развитых стран в обеспечении вакцинами против новой коронавирусной болезни беднейших стран. Россия в COVAX не принимает участия, но Россия, по-видимому, обратилась во Всемирную организацию здравоохранения за вот этим вот одобрением для срочного, emergency, использования.

Мы знаем, что этот процесс, процесс одобрения вакцины из России, вакцины «Спутник», он задержался. Эта задержка связана с тем, что представленная документация и результаты контроля производственных площадок привели к неутешительным результатам.

Последние официальные данные о том, как проходит рассмотрение российской заявки, доступны на сайте Всемирной организации здравоохранения на 2 июля. Судя по этим данным, Россия до сих пор не представила объяснений, не закрыла результаты низкой оценки производственной площадки и не представила всех необходимых для вынесения заключения документов. Пока это не сделано, эксперты Всемирной организации здравоохранения не могут продолжить рассмотрение российского случая. Когда это произойдет, как мы видим, это зависит от российской стороны.

Что касается экспорта «СиноВака», то у Китая очень большой внутренний рынок и большие перспективы в развивающихся странах. Поэтому неочевидно, что китайцы захотят связываться с российскими чиновниками для лицензирования своей вакцины в России.



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