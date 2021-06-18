Своего дерьма хватает ...

В Кремле объяснили, почему в Россию не поставляют зарубежные вакцины от COVID-19.В настоящее время на российском рынке есть только отечественные вакцины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в Россию не поставляют зарубежные вакцины от COVID-19. По его словам, в РФ «своих вакцин хватает». Об этом он заявил журналистам, пишет ТАСС.Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов по поводу отсутствия поставок в страну иностранных препаратов от коронавируса.– У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора? – ответил пресс-секретарь президента.Также он добавил, что поставки отечественной вакцины в регионы ведутся регулярно. По поводу допуска зарубежных вакцин на российский рынок он заявил, что эта тема «пока не обсуждается».Ранее в этом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что несколько иностранных производителей вакцины от коронавируса подали документы на регистрацию своего препарата на территории России. На тот момент проходил этап экспертизы.