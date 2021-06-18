В настоящее время на российском рынке есть только отечественные вакцины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в Россию не поставляют зарубежные вакцины от COVID-19. По его словам, в РФ «своих вакцин хватает». Об этом он заявил журналистам, пишет ТАСС.
Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов по поводу отсутствия поставок в страну иностранных препаратов от коронавируса.
– У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора? – ответил пресс-секретарь президента.
Также он добавил, что поставки отечественной вакцины в регионы ведутся регулярно. По поводу допуска зарубежных вакцин на российский рынок он заявил, что эта тема «пока не обсуждается».
Ранее в этом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что несколько иностранных производителей вакцины от коронавируса подали документы на регистрацию своего препарата на территории России. На тот момент проходил этап экспертизы.
ПроУфу
Своего дерьма хватает
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