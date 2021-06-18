Тухлый междусобойчик по фальшивой показухе под видом «выборов»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Обкурился или шайтан попу ...

Первому комменту- да, Повторил слова Ленина- религия опиум для народа, ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Вороватые папуасы в коман ...

Как омерзителен этот Путина!
  Рейтинг: +3  Анонимно

Гагин обрабатывает ртом Х ...

5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Мень ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Тухлый междусобойчик по ...

Валех Аббасов настроен на борьбу с политическими силами, стремящимися ...
  16.07.2021   33059    13

«У нас люди думают ...

В Конституции РФ говорится о «правах человека и гражданина». Чем отличаются эти ...
  16.07.2021   27343    10

Своего дерьма хватает ...

В Кремле объяснили, почему в Россию не поставляют зарубежные вакцины от ...
  16.07.2021   25646    16

Главарь жуликов и воров ...

Лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал «глупостью» ...
  15.07.2021   28311    22

Поганые технологии ...

Избирательная комиссия Уфы приняла документы однофамилицы Аллы Яковлевой на ...
  15.07.2021   23755    2

Последние публикации
Тухлый междусобойчик по ...

Валех Аббасов настроен на борьбу с политическими силами, стремящимися ...
  16.07.2021   25194    13

«У нас люди думают ...

В Конституции РФ говорится о «правах человека и гражданина». Чем отличаются эти ...
  16.07.2021   42561    10

Своего дерьма хватает ...

В Кремле объяснили, почему в Россию не поставляют зарубежные вакцины от ...
  16.07.2021   37474    16

Главарь жуликов и воров ...

Лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров назвал «глупостью» ...
  15.07.2021   40299    22

Поганые технологии ...

Избирательная комиссия Уфы приняла документы однофамилицы Аллы Яковлевой на ...
  15.07.2021   27707    2

Фольклориада не спасла ...

Начну с того, что количество стран и участников этого события постоянно ...
  14.07.2021   29383    106

Ковидная показуха ...

«Выручка упала на 95-98%»: как переживает новые ковидные ограничения бизнес в ...
  14.07.2021   13411    7

Что не так с ...

После выхода статьи Артура Асафьева, где я также выразил своё мнение о ...
  14.07.2021   15269    10

Фальшивые выборы: ...

Владимир Барабаш: если бы все комментаторы записались бы в наблюдатели, ...
  13.07.2021   34309    18

Навставались с колен — ...

Союз потребителей предупредил россиян о росте цен на продукты. В Союзе ...
  13.07.2021   20156    22

Читаемое за месяц
Нищих заманят дешевой ...

Власти намерены повышать явку на выборах в Госдуму, пишет газета «КоммерсантЪ». ...
  18.06.2021   21653    33

Не права человека, а ...

Владимир Барабаш — председатель Совета по правам человека при главе РБ. Москва ...
  18.06.2021   13850    20

Рыба сгнила с главы. ...

«Где маска, Хабиров?» Жителей Башкирии возмутили «двойные стандарты» властей. ...
  18.06.2021   34136    53

Кейс подлого мерзавца ...

Колумнист Харун Сидоров — о разнице отношения власти к либерализму культурному ...
  21.06.2021   13231    6

Современный фашизм ...

Жителям Башкирии запретят ходить в бары и пользоваться междугородним ...
  21.06.2021   28117    57

Архив публикаций
Июль 2021 (33)
Июнь 2021 (57)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)




Тухлый междусобойчик по фальшивой показухе под видом «выборов»

Оценили
0


Валех Аббасов настроен на борьбу с политическими силами, стремящимися «очернить» выборы. «Поехать к теще или голосовать». В Башкирии обсудили трехдневные выборы

Тухлый междусобойчик по фальшивой показухе под видом «выборов»


В республиканском Общественном штабе по наблюдению за выборами обеспокоились тем, как будет выглядеть Башкирия в информационной повестке в сентябре во время голосования за кандидатов в Госдуму, горсовет Уфы и Курултай. На вчерашнем заседании члены штаба обсудили, как противостоять провокациям «левых обществ» и кандидатов, «не рассчитывающих на победу». Бороться с негативной повесткой в штабе намерены с помощью 6,8 тыс. наблюдателей, которых обяжут писать в соцсетях о работе на участках.

Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, в состав которого вошли члены региональной Общественной палаты (ОП), юристы и политологи, позиционировалось как обсуждение постановлений Центризбиркома России о правилах проведения голосования в сентябре. Однако концентрироваться на содержании постановлений члены штаба не стали.

Участники обсуждения согласились, что трехдневное голосование принесет только пользу. Так, по мнению юриста Евгения Мельникова, это позволит разделить потоки избирателей и снизит риск заражения COVID-19. Присутствовавший в качестве гостя экс-депутат Курултая Загир Хакимов, выдвинувший свою кандидатуру на довыборы в Курултай по Толбазинскому одномандатному округу, сказал, что, хотя он и видит минусы (нагрузка на членов УИКов, необходимость обучить большое количество наблюдателей), «здоровье граждан перевешивает».

По мнению члена Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии, юриста Валеха Аббасова, такой формат позволит избирателям, в особенности мужчинам, решить вечную дилемму. «Возьмем по-простому,— сказал он.— У человека очень важные дела: человек готов поехать к теще или голосовать. Большинство мужчин выберут поехать к теще. Может, там блины вкусные, и она всегда хорошо встречает».

Волнение у него вызвали размышления о политических силах, стремящихся «очернить процесс», «изначально заряженных на то, чтобы сказать, что это были нечестные выборы». Он призвал СМИ, в случае, если те узнают о нарушениях на избирательных участках, «не растранжирить на всю Россию», а обратиться в штаб, где проблему «быстро устранят». «Если вы реально хотите решить проблему, приходите, и мы ее устраним. А если вы хотите просто так распространять информацию, у вас цель другая, вам честные выборы не нужны»,— сказал он, обращаясь к журналистам.

Беспокойство господина Аббасова разделили члены штаба: региональный координатор движения «Независимый общественный мониторинг» Михаил Артамонов и руководитель аппарата ОП Башкирии Шамиль Валеев. Господин Артамонов призвал штаб быть готовым к провокациям на избирательных участках и в информационном пространстве от неких представителей «левых обществ». Господин Валеев, в свою очередь, предупредил о кандидатах, которые «не рассчитывают на победу», а потому заинтересованы в том, чтобы опубликовать что-то негативное. У тех, кто ищет нарушения, по словам Шамиля Валеева, может быть две задачи: «торпедировать доверие к выборам или торпедировать выборы на конкретном участке в пользу своего кандидата». Бороться с этим, по его мнению, помогут подготовленные штабом 6,8 тыс. наблюдателей, которые смогут дать «правильную картинку, не сконцентрированную только на нарушениях».

Наблюдателей направят на участки — по два на каждый — от ОП Башкирии. Члены штаба договорились, что обяжут их регулярно рассказывать в соцсетях о работе на участках. По мнению заместителя председателя ОП Лиды Исаргаковой, «это повлияет на общественное мнение», так как «негативная информация распространяется очень быстро, а о положительном опыте мало кто говорит».

ЦИК Башкирии на выборы в Госдуму заверил списки кандидатов семи партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, партий «Справедливая Россия — патриоты — за правду», «Российская партия свободы и справедливости», «Гражданская платформа» и «Родина». По одномандатным округам в Госдуму пока выдвинулись 13 кандидатов, в горсовет Уфы — 40, на довыборы в Курултай — пять.

В региональном отделении движения независимых наблюдателей «Голос» рассказали „Ъ“, что подготовили несколько сотен наблюдателей, которых планируют направить на участки от «дружественных партий». Сотрудничать с ОП Башкирии «Голос» не намерен.

Политолог Аббас Галлямов считает, что административный аппарат в Башкирии справится с обеспечением нужного результата «без особых проблем», так как «никаких игроков, намеренных качать протестную повестку и контролировать ход голосования, в республике не видно».

Политолог Арсен Шаяхметов отмечает, что предвыборная кампания в Башкирии проходит очень тихо. «Электоральных эксцессов», по его мнению, на выборах в Госдуму и горсовет Уфы ждать не стоит. «Для властей сейчас в приоритете легитимация выборов — высокая явка и прозрачность процедуры, с этой целью они и готовят наблюдателей и расширяют голосование на три дня,— полагает он.— В целом, мы увидим схожую картину с голосованием по поправкам: возможности независимого наблюдения будут сужены по причине пандемии, а нарушения практически не будут фиксироваться».

Коммерсант






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 16.07.2021, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень дельный товарищ, трудится за толику малую в дешманской структуре получил задание сделать наброс перед выборами. Главное никого не обидеть из власть предержащих и имущих. Но получилось дёшево, народу искренне наплевать на его измышлизмы и кривляния на камеру. Как сказал классик: «… не верю!».
Обратите внимание, что АГ начал активнее вбрасывать в бой своих протухающих говорунов, пытаться дать немного пиара и легитимности, но получается как то не очень. Старая пластинка про плохих коммунистов и прочих не прокатывает, сколько не говори ХАЛВА жизнь слаще не станет.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 16.07.2021, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71238 | Рейтинг: +11566,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В целом, мы увидим схожую картину с голосованием по поправкам: возможности независимого наблюдения будут сужены по причине пандемии, а нарушения практически не будут фиксироваться
__________________________________________________
Помимо этого - доступ к вэб-камерам резко ограничен - даже за вбросами не проследить, как ранее и не предъявить.

В общем - выборов в стране НЕТ и не скоро будет.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 16.07.2021, 16:14 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4511 | Рейтинг: -350,2
Сейчас возникает острый вопрос: идти на выборы голосовать или забить, в таком случае голос достанется едрисне.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 16.07.2021, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голосовать не за кого, остались сводная ПЖиВ и Яблоко в которую полезли черви: Абрамичева Гайсина Курели Салахов.
Остаётя только портить изб.бюллетени! Это бланк строгой ответственно сти и никто не имеет права как вы испортили. Только сам избиратель определяет испортил или нет. Испорченный пакуют в конверт и двое избиркомов на конверте расписываются и выдают новый. Т.о.вы отымаете голоса для подтасовки Путиным. Если откажут выдать новый избир.бюллетень то заявление прокуратуру т им 4 г.лишения свободы!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 16.07.2021, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера принесли Удостоверение "Дети войны" подписанное Радием.
Чем заниматься попытками подкупа старшего поколения, не мешало бы вернуть людям отнятые законные ветеранские, бесплатный проезд на эл транспорте и бесплатное протезирование и лечение зубов. Заодно полностью отказаться от платы за капремонт людьми старше 80 лет.
Увы, Хабиров скорее удавится, только на пиры во время чумы не жалко.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 16.07.2021, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.07.2021, 12:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71232 | Рейтинг: +11567,1

В целом, мы увидим схожую картину с голосованием по поправкам: возможности независимого наблюдения будут сужены по причине пандемии, а нарушения практически не будут фиксироваться
__________________________________________________
Помимо этого - доступ к вэб-камерам резко ограничен - даже за вбросами не проследить, как ранее и не предъявить.

В общем - выборов в стране НЕТ и не скоро будет.
=================
Увы, и в "светоче демократии" США история "победы" демократов почище российских выборов.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 16.07.2021, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Капремонтдолжен быть за счет управляющей компании. Это заложено в тарифах ЖКУ !
Путин, как всегда, в кустах, шпион чёртов! 0бещал: 0твечать за всё!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 16.07.2021, 18:53 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40909 | Рейтинг: +5078,5
Уже в середине июля этого года завод «УфаВИТА» попал в новый скандал. На этот раз пристальное внимание жителей Башкирии привлек тот факт, что сотрудники предприятия не спешат вакцинироваться от коронавируса, хотя сами же и занимаются, в том числе, производством «Спутника». Информацию о темпах вакцинации работников завода озвучили на оперативном совещании в мэрии Уфы, но чиновники никак не отреагировали на этот факт.

По данным городских властей, всего на «Витаминке» работают 1650 человек, из которых на 14 июля 2021 года прививку от COVID-19 сделали всего 565 человек. Медицинский отвод от вакцинации получили 149 сотрудников – абсолютный рекорд среди всех рабочих крупных предприятий Кировского района башкирской столицы.

Редакция «КП-Уфа» пыталась связаться с руководством завода, чтобы получить комментарии по сложившейся ситуации, но сделать этого не удалось. Сначала ответственный за общение со СМИ представитель компании сбросил входящий звонок, а затем аппарат и вовсе был отключен.

Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/daily/28305.5/4445424/



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 16.07.2021, 21:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В первой половине90х директором "Витаминки" работал честныйчеловек!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 16.07.2021, 22:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 16.07.2021, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заодно полностью отказаться от платы за капремонт людьми старше 80 лет.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Уже 5 лет одиноко проживающие за капремонт с 70 лет платят 50%, а с 80 лет вообще не платят! Для этого надо подать заявление! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 17.07.2021, 07:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из приведённого следует что наговорили согласно закона "О прокуратуре" к заговору с целью захвата власти.
Народ России, сам вымирания, скидывается Путину на получку для пресечения подготавливающегося преступления с помощью Указа.
Ау, эй, Путин, займись исполнением работы, - отрабатывай получку, если не можешь уходи!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 17.07.2021, 08:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 0
0н даже не понимает что выразил поддержку проводимой Путиным дискриминации по возоасту. Этот Путин младшим пенсионерам не предоставляет надбавку к пенсии, а обдирает по больше!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 17.07.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 17.07.2021, 08:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 0
0н даже не понимает что выразил поддержку проводимой Путиным дискриминации по возоасту. Этот Путин младшим пенсионерам не предоставляет надбавку к пенсии, а обдирает по больше!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Либерастного идиота кусок! Где ты прочитал про мою поддержку этого? Твои выводы всегда неправильны и глупы, так что не старайся с ними позориться! Или ты по своему слабоумию считаешь, что мне доставляет удовольствие оплачивать капремонт? Я только дал информацию для тех, кто не знает, о том, какие льготы по капремонту сейчас есть и как их получить и опроверг очередное либерастное враньё! Если тебе это не надо знать, то проходи мимо и бредить на эту тему тебе не надо! Почему каждый либераст обязательно дурак, а каждый дурак обязательно либераст? Очень Опытный



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com