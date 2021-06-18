Тухлый междусобойчик по фальшивой показухе под видом «выборов»

Валех Аббасов настроен на борьбу с политическими силами, стремящимися «очернить» выборы. «Поехать к теще или голосовать». В Башкирии обсудили трехдневные выборыВ республиканском Общественном штабе по наблюдению за выборами обеспокоились тем, как будет выглядеть Башкирия в информационной повестке в сентябре во время голосования за кандидатов в Госдуму, горсовет Уфы и Курултай. На вчерашнем заседании члены штаба обсудили, как противостоять провокациям «левых обществ» и кандидатов, «не рассчитывающих на победу». Бороться с негативной повесткой в штабе намерены с помощью 6,8 тыс. наблюдателей, которых обяжут писать в соцсетях о работе на участках.Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, в состав которого вошли члены региональной Общественной палаты (ОП), юристы и политологи, позиционировалось как обсуждение постановлений Центризбиркома России о правилах проведения голосования в сентябре. Однако концентрироваться на содержании постановлений члены штаба не стали.Участники обсуждения согласились, что трехдневное голосование принесет только пользу. Так, по мнению юриста Евгения Мельникова, это позволит разделить потоки избирателей и снизит риск заражения COVID-19. Присутствовавший в качестве гостя экс-депутат Курултая Загир Хакимов, выдвинувший свою кандидатуру на довыборы в Курултай по Толбазинскому одномандатному округу, сказал, что, хотя он и видит минусы (нагрузка на членов УИКов, необходимость обучить большое количество наблюдателей), «здоровье граждан перевешивает».По мнению члена Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии, юриста Валеха Аббасова, такой формат позволит избирателям, в особенности мужчинам, решить вечную дилемму. «Возьмем по-простому,— сказал он.— У человека очень важные дела: человек готов поехать к теще или голосовать. Большинство мужчин выберут поехать к теще. Может, там блины вкусные, и она всегда хорошо встречает».Волнение у него вызвали размышления о политических силах, стремящихся «очернить процесс», «изначально заряженных на то, чтобы сказать, что это были нечестные выборы». Он призвал СМИ, в случае, если те узнают о нарушениях на избирательных участках, «не растранжирить на всю Россию», а обратиться в штаб, где проблему «быстро устранят». «Если вы реально хотите решить проблему, приходите, и мы ее устраним. А если вы хотите просто так распространять информацию, у вас цель другая, вам честные выборы не нужны»,— сказал он, обращаясь к журналистам.Беспокойство господина Аббасова разделили члены штаба: региональный координатор движения «Независимый общественный мониторинг» Михаил Артамонов и руководитель аппарата ОП Башкирии Шамиль Валеев. Господин Артамонов призвал штаб быть готовым к провокациям на избирательных участках и в информационном пространстве от неких представителей «левых обществ». Господин Валеев, в свою очередь, предупредил о кандидатах, которые «не рассчитывают на победу», а потому заинтересованы в том, чтобы опубликовать что-то негативное. У тех, кто ищет нарушения, по словам Шамиля Валеева, может быть две задачи: «торпедировать доверие к выборам или торпедировать выборы на конкретном участке в пользу своего кандидата». Бороться с этим, по его мнению, помогут подготовленные штабом 6,8 тыс. наблюдателей, которые смогут дать «правильную картинку, не сконцентрированную только на нарушениях».Наблюдателей направят на участки — по два на каждый — от ОП Башкирии. Члены штаба договорились, что обяжут их регулярно рассказывать в соцсетях о работе на участках. По мнению заместителя председателя ОП Лиды Исаргаковой, «это повлияет на общественное мнение», так как «негативная информация распространяется очень быстро, а о положительном опыте мало кто говорит».ЦИК Башкирии на выборы в Госдуму заверил списки кандидатов семи партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, партий «Справедливая Россия — патриоты — за правду», «Российская партия свободы и справедливости», «Гражданская платформа» и «Родина». По одномандатным округам в Госдуму пока выдвинулись 13 кандидатов, в горсовет Уфы — 40, на довыборы в Курултай — пять.В региональном отделении движения независимых наблюдателей «Голос» рассказали „Ъ“, что подготовили несколько сотен наблюдателей, которых планируют направить на участки от «дружественных партий». Сотрудничать с ОП Башкирии «Голос» не намерен.Политолог Аббас Галлямов считает, что административный аппарат в Башкирии справится с обеспечением нужного результата «без особых проблем», так как «никаких игроков, намеренных качать протестную повестку и контролировать ход голосования, в республике не видно».Политолог Арсен Шаяхметов отмечает, что предвыборная кампания в Башкирии проходит очень тихо. «Электоральных эксцессов», по его мнению, на выборах в Госдуму и горсовет Уфы ждать не стоит. «Для властей сейчас в приоритете легитимация выборов — высокая явка и прозрачность процедуры, с этой целью они и готовят наблюдателей и расширяют голосование на три дня,— полагает он.— В целом, мы увидим схожую картину с голосованием по поправкам: возможности независимого наблюдения будут сужены по причине пандемии, а нарушения практически не будут фиксироваться».