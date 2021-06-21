Суды Башкирии не только антинародны, но и антиприродны

Суд разрешил Башкирской содовой компании сбрасывать в Белую ртуть, кадмий, свинец и другие вещества.Суд обязал Росприроднадзор выдать БСК разрешение на сброс вредных веществ в Белую, об этом на своей странице ВКонтакте сообщила глава ведомства Светлана Радионова.Радионова заявила о категорическом несогласии с данным решением. По ее словам, в 2020 году во время проверки инспекторы Росприроднадзора обнаружили в Белой хлороформ и 1,2-дихлорпропан в настолько большом количестве, что появились даже донные отложения. В ответ на заявление о недопустимости подобного поведения, компания официально обратилась за разрешением на слив нечистот.«Башсода» хотела легально сбрасывать в реку ртуть, кадмий, свинец и другие вещества — с превышением нормативов по некоторым из них в 10 раз! Мы отказали! Я приезжала с проверкой на их производство и видела совершенно хищническое отношение к природным ресурсам. Взять всё, что можно, ничего не дав природе взамен», - пишет Радионова.Руководитель Росприроднадзора удивилась тому, как компания смогла оспорить в суде отказ в выдаче разрешения. Она заявила, что ведомство не может допустить попадание в реку такого огромного количества загрязняющих веществ. Решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.