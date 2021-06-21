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Суды Башкирии не только антинародны, но и антиприродны

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.07.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 34895 | Комментарии: 16
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Суд разрешил Башкирской содовой компании сбрасывать в Белую ртуть, кадмий, свинец и другие вещества.

Суды Башкирии не только антинародны, но и антиприродны


Суд обязал Росприроднадзор выдать БСК разрешение на сброс вредных веществ в Белую, об этом на своей странице ВКонтакте сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

Радионова заявила о категорическом несогласии с данным решением. По ее словам, в 2020 году во время проверки инспекторы Росприроднадзора обнаружили в Белой хлороформ и 1,2-дихлорпропан в настолько большом количестве, что появились даже донные отложения. В ответ на заявление о недопустимости подобного поведения, компания официально обратилась за разрешением на слив нечистот.

«Башсода» хотела легально сбрасывать в реку ртуть, кадмий, свинец и другие вещества — с превышением нормативов по некоторым из них в 10 раз! Мы отказали! Я приезжала с проверкой на их производство и видела совершенно хищническое отношение к природным ресурсам. Взять всё, что можно, ничего не дав природе взамен», - пишет Радионова.

Руководитель Росприроднадзора удивилась тому, как компания смогла оспорить в суде отказ в выдаче разрешения. Она заявила, что ведомство не может допустить попадание в реку такого огромного количества загрязняющих веществ. Решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

ПроУфу






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  •  
  • 1 | 19.07.2021, 12:43 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 71 | Комментарии: 685 | Рейтинг: +203,4
Ну да ладно. Не в Москву-реку же.



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2

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  • Гость
  •  
  • 2 | 19.07.2021, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 19.07.2021, 12:43 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 71 | Комментарии: 685 | Рейтинг: +203,4

Ну да ладно. Не в Москву-реку же.
=================
И Д И О Т!



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7

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  • 3 | 19.07.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это в принципе ожидаемый итог по всем направлениям, в том числе госуправление, недра, экология. Сейчас они дербанят высшее образование и далее везде. Люди бегут из республики, будущего тут нет.



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  • 4 | 19.07.2021, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ситуация в республике при ялалове (при спящем хамитове) была ужасающая по всем направлениям, но при хабирове еще более становится ужасающей!!!



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  • Участник
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  • 5 | 19.07.2021, 14:26 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5028 | Рейтинг: -756,8
1 | 19.07.2021, 12:43 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 71 | Комментарии: 685 | Рейтинг: +203,4

Ну да ладно. Не в Москву-реку же.
----------------------------
Вот она ненависть Карима всему тому, что находиться в Башкирии: природе, людям и тд.



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1

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  • Эксперт
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  • 6 | 19.07.2021, 14:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71249 | Рейтинг: +11561,9
Белая впадает в Каму, а та - в Волгу.
Хлороформ и 1,2-дихлорпропан, ртуть, кадмий, свинец и другие вещества - будут в знаменитой вобле, да и не только.

В Белой рыбачить будет нельзя вообще!
Надо сватам сказать, а то в позапрошлые выходные они надергали под Кушнаренково не одно ведро мелочи, которую жаренную ешь, как семечки - целиком. Вкусно! А теперь, когда этим СОДАмитам позволили сливать в Белую всё дерьмо - они стопудово уже воспользовались этим и отравили воду и рыбу



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2

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  • 7 | 19.07.2021, 18:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выы 21 год выбираете потомка рабов Приобрётших фамилию Путин 1892 г..
Вы не желаете вставать с колен выбор!, это ваш свободный демократический выбор!



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1

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  • 8 | 19.07.2021, 18:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.07.2021, 18:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Выы 21 год выбираете потомка рабов Приобрётших фамилию Путин 1892 г..
Вы не желаете вставать с колен выбор!, это ваш свободный демократический выбор!
=====================
Вот он, жертва ЕГЭ, даже мыслить не не может нормально, тем более грамотно писать!



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3

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  • 9 | 19.07.2021, 18:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемые потомки рабов!!!
А за что вас уважать???
???
!



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1

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  • 10 | 19.07.2021, 22:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.07.2021, 18:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выы 21 год выбираете потомка рабов Приобрётших фамилию Путин 1892 г..
Вы не желаете вставать с колен выбор!, это ваш свободный демократический выбор!
____________
Что ж, пусть потомок рабов.
Вот нет КНЯЗЯ-рюриковича Фёдора Юрьевича Ромодановского, а то такой идиот, как ты, очень неплохо смотрелся бы, сидя на колу за хулу на избранного государя.
А потомок рабов тебя даже не повесил! Цени демократический выбор россиян, идиотик!



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  • 11 | 19.07.2021, 23:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.07.2021, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 19.07.2021, 12:43 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 71 | Комментарии: 685 | Рейтинг: +203,4

Ну да ладно. Не в Москву-реку же.
=================
И Д И О Т!


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-3
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7
Кухарка с подпевалами как всегда рада нашим бедам - чем хуже тем лучше?



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2

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  • 12 | 20.07.2021, 00:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71249 | Рейтинг: +11561,9
11 | 19.07.2021, 23:48 | Автор: Не зарегистрирован

Ты не тупой. Ты - тупее тупого!

Слово "сарказм" - нееее, не слышал!

И Д И О Т - это ты!



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  • 13 | 20.07.2021, 07:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.07.2021, 14:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71249 | Рейтинг: +11562,3

Белая впадает в Каму, а та - в Волгу.

------------------

"Волга-Волга"... Участники самодеятельности вначале плыли по Чусовой, затем по Каме и, разбавив её водами Белой, доплыли до указателя "Кама - Волга", после чего устремились вверх по Волге, далее по каналу им. Москвы вплоть до новенького Московского речного порта, в акваторию которого нырнула Стрелка, а следом и её симпатизант Алёша. "Мне дурно... Воды-ы..." - кокетничала героиня, погружаясь в воду в объятиях Алёши. Н-да...



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  • 14 | 20.07.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эй вы урусы, против Башкир вякали, а ваш 21-летний главурус посмотрел и удумал, а вот эти странные люди которые почему-то считают себя урусами, чем они лучше башкир и... порешил потравить всех, так сказать, всех скопом!!!



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  • 15 | 20.07.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 20.07.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эй вы урусы, против Башкир вякали, а ваш 21-летний главурус посмотрел и удумал, а вот эти странные люди которые почему-то считают себя урусами, чем они лучше башкир и... порешил потравить всех, так сказать, всех скопом!!!
___________________
Ты, похоже, уже траванулся!
Не травись с утра шайтан-водой и не неси бред, а то совсем плохой будешь, в Базилевке жить будешь.



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  • 16 | 20.07.2021, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Ниже по Агидели живут только русские, татары, марийцы, чуваши, удмурты, мордва...



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