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Скалениум в кредит

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.07.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 12577 | Комментарии: 22
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Жители Башкирии стали брать больше кредитов.

Скалениум в кредит


В Башкирии вырос средний размер потребительского кредита. В июне по сравнению с прошлым месяцем средний размер кредита увеличился на 7,7% и достиг 268,8 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России рост за месяц составил 7,2%, размер потребительского кредита увеличился до 303,3 тысяч рублей.

За год показатель вырос на 41,8%. В июне прошлого года средний чек потребительского кредита был равен 214 тысяч рублей.

Самый большой средний размер выданных населению кредитов зафиксирован в Москве (580,2 тысяч рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (533,3 тысяч рублей) и Московской области (465,5 тысяч рублей). Самый значительный рост потребительских кредитов зарегистрирован в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Самарской областях — от 11,6 до 14,4%.

ПроУфу






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  • 1 | 19.07.2021, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Берем пример с США, там все население закредитовано!



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  • 2 | 19.07.2021, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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С приходом либерастического "капитализма" в Россию хлынул поток самых отвратительных пороков мира капитала во все сферы нашей жизни, начиная от рождения до похорон.
Осталось только поднять государственный радужный флаг, как над посольством США.



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  • 3 | 19.07.2021, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Админ после выходного явно не в себе: дважды одну и ту же статью выложил! Очень Опытный



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  • 4 | 19.07.2021, 14:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71249 | Рейтинг: +11561,9
Берем пример с США,
________________________
Херню не пори - в СССР тоже были кредиты. Лично я в кредит покупала холодильник за 240р. и демисезонное пальто за 160р

Моя тетка вообще 30 лет выплачивала кредит - сначала за кооперативную однушку. потом, выплатив за нее, за трёшку. По 15 лет за каждую, только сумма была разумеется другая.
Пол-страны мечтало о кооперативных квартирах, но только москвичам они были доступны, в Уфе сложно было с кооперативами.
Сотрудница продала в Уфе квартиру, оформила фиктивный брак с москвичом, он тут же взял кооперативную квартиру, хотя сам жил в двушке с мамой и ему квартира не была нужна вовсе, она заплатила первый взнос, ему за содействие, и выплатила кредит за кооператив, согласно срокам.


там все население закредитовано!
__________________________
Не более нашего, вот только там на продукты кредитов не берут.
В основном - ипотека, образовательные кредиты, автокредиты, лечение.

31 октября 2019
Больше половины работающих россиян имеют кредиты, показывают данные Банка России. С начала года россияне набрали новых кредитов почти на 7 трлн рублей (106 млрд долларов), а объемы кредитования наличными в сентябре выросли на 28% в годовом выражении.

Всего в России 39,5 млн человек имеют кредиты, сообщила директор департамента стабильности центробанка Елена Данилова на конференции "Кредитование 2020".
"Это 54% количества занятых людей в экономике", - объяснила она.
***
Общая задолженность жителей США перед банками в середине 2019 года выросла на $192 млрд, достигнув нового исторического максимума.


Рост кредитов за первое полугодие 2019 года(не весь долг по кредитам, только рост)
$106 млрд - россияне
$192 млрд - американцы.

Население США 335 млн
Население России 146 млн

Считать умеешь?



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  • 5 | 19.07.2021, 14:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71249 | Рейтинг: +11561,9
Кредиты - благо или зло?
И то, и другое. Смотря для кого.

Мне кредиты помогли сделать капитальный ремонт в квартире в 2007 году - своих денег было тыщ 40, а на ремонт с заменой буквально всего, включая замену полов, (окна и входную дверь я заменила раньше), межкомнатных дверей, батарей, электропроводки и установки электросчетчика, замену труб в квартире, всей сантехники, выравнивание стен, и т.д. в результате ушло свыше 220 тысяч. И вот недастающие 184 тыщи мне выдал банк ВТБ.
Позже, все погасив, я взяла автокредит и за 3 года его выплатила.
Сейчас у меня на 185 тыщ кредитка Сбера, которой я пользуюсь крайне редко. Вот осенью - в неожиданном преддверии свадьбы понадобился косметический ремонт, ну и сама свадьба... своих денег не хватило чуть-чуть - 28 тыщ(правда на моих картах еще с десяток тысяч оставалось, то есть я перестраховалась).. Пришлось залезть в кредитку, но уже 31 декабря я долг погасила.

Для меня кредит - благо. Я никогда не занимаю у людей(родни, знакомых) - потому что они же проценты не возьмут, а чем мне их отблагодарить за займ? Можно, конечно, тортиком, конфетами - но все равно я буду чувствовать неловкость и зависимость. А перед банком - никаких эмоция я не испытываю. У нас партнерские отношения -и они мне деньги, я им вовремя погашение с процентами.

Для тех, кто попал в банковскую кабалу из-за потери работы, трудоспособности или потери кормильца - кредиты оборачиваются злом. Увы.
Ну а те, кто берет микрозаймы под сумасшедшие проценты - легкомысленные люди.

На ошибках учатся. Умные - на чужих.



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  • 6 | 19.07.2021, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.07.2021, 14:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71242 | Рейтинг: +11563,3

Берем пример с США,
________________________
Херню не пори - в СССР тоже были кредиты. Лично я в кредит покупала холодильник за 240р. и демисезонное пальто за 160р
==================
Кредит в СССР был мизерный, что ты даже и не вспомнишь %, сейчас, благодаря либерастам, доходит до числа дней в году.
Ни в одной стране, кроме России, не берут кредиты не еду - опять спасибо им же - загнали людей в нищету из-за неуемной жадности, (ОБОГАЩАЙТЕСЬ призыв ЕБН никто не отменил)



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  • 7 | 19.07.2021, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 19.07.2021, 14:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71242 | Рейтинг: +11563,3

Кредиты - благо или зло?
И то, и другое. Смотря для кого.

Мне кредиты помогли сделать капитальный ремонт в квартире в 2007 году - своих денег было тыщ 40, а на ремонт с заменой буквально всего, включая
.......................................
....................................
===================
Похоже, затраты были "заработаны" оголтелой антисоветчиной и обсиранием России в угоду западным кураторам, ибо нормально работающий
не мошенник не в состоянии.



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  • 8 | 19.07.2021, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 19.07.2021, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.07.2021, 14:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71242 | Рейтинг: +11563,3

Берем пример с США,
________________________
Херню не пори - в СССР тоже были кредиты. Лично я в кредит покупала холодильник за 240р. и демисезонное пальто за 160р
==================
Кредит в СССР был мизерный, что ты даже и не вспомнишь %, сейчас, благодаря либерастам, доходит до числа дней в году.
Ни в одной стране, кроме России, не берут кредиты не еду - опять спасибо им же - загнали людей в нищету из-за неуемной жадности, (ОБОГАЩАЙТЕСЬ призыв ЕБН никто не отменил)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Потребительский кредит в СССР выдавался под 2% годовых, "ипотека" под 2,7% годовых! В то же время сберкассы принимали вклады до 2% и срочные под 3% годовых! Знал одного ухаря, который имел деньги на покупку кооперативной квартиры, но взял "ипотеку", а свои положил под 3%, потому что так было выгоднее! Очень Опытный



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  • 9 | 19.07.2021, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
установки электросчетчика, замену труб в квартире, всей сантехники, выравнивание стен, и т.д. в результате ушло свыше 220 тысяч. И вот недастающие 184 тыщи мне выдал банк ВТБ.
Позже, все погасив, я взяла автокредит и за 3 года его выплатила
-----------------
Ты даже не понимаешь, что ремонт и стоимость автомобиля завышены в разы именно благодаря кредитам. Не было бы кредитов, цены были бы гораздо ниже.



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  • 10 | 19.07.2021, 17:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71249 | Рейтинг: +11561,9
На территории СССР были распространены и следующие виды кредитов:

Потребительские кредиты на промышленные и другие товары (выдавались под 2% годовых);

Ипотечные кредиты на строительство (под 1-2,7%);

Кредиты на покупку товаров с долгим сроком эксплуатации (под 5-6%);

Кредиты на оплату пая для членов жилищно-строительных кооперативов (под 2,7%);

Кредиты с госдотацией для молодых семей (выдавались на покупку квартиры под 1%, а на обустройство квартиры – под 2,5%);

Нецелевые займы (под 8%);

Кредиты на покупку дачных участков и строительство загородных домов (под 8%).



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  • 11 | 19.07.2021, 17:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71249 | Рейтинг: +11561,9
Ты даже не понимаешь, что ремонт и стоимость автомобиля завышены в разы именно благодаря кредитам. Не было бы кредитов, цены были бы гораздо ниже.
___________________________________
Дурачок! Не было бы кредитов - не было бы ремонта и автомобиля, потому что копить на них, даже в банках(не стеклянных, а в стеклянных и подавно) - еще больше потерять от инфляции.
А бонусом - жить в уже отремонтированной квартире и ездить на кредитном авто - пока выплачиваешь кредиты.
Бонус - очень даже приятный))))

В 2010-м году я взяла машину за 340 тыщ, из них кредит - 280, вернула +40 тыщ в течении 36 месяцев. Платила по 9 тыщ в месяц.
Предположим, я бы копила по десятки - три года, но цена на машину за это время взлетела бы на много больше, чем я скопила!

То же самое касается и ремонта - стройматериалы, сантехника, стоимость работ, выросли бы за 2 года(на которые я брала кредит на ремонт) куда больше, чем процент по кредиту!



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  • 12 | 19.07.2021, 17:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71249 | Рейтинг: +11561,9
Кредит в СССР был мизерный, что ты даже и не вспомнишь %, сейчас
______________________________________________
Не очень-то и мизерный))))

Кредиты на покупку товаров с долгим сроком эксплуатации (под 5-6%);



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  • 13 | 19.07.2021, 18:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71249 | Рейтинг: +11561,9
Ах, да! Автокредит был по льготной программе - под 9%)))



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  • 14 | 19.07.2021, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Года не прошло с окончания ВОВ как "плохой" Сталин начал выдавать через Коммунальный банк жилищные кредиты в 10...15 тыс руб на 10...12 лет под 1% годовых!
У злюка!
А вот хороший Путин своим ино партнерам дешевые кредиты, а потом, у них же, эти самые деньги по бешеным % (цене) берет для чуждых ему граждан РФ !
0т 0курка всем большой ..!



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  • 15 | 19.07.2021, 20:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Берем пример с США,
________________________
Херню не пори - в СССР тоже были кредиты. Лично я в кредит покупала холодильник за 240р. и демисезонное пальто за 160р

Моя тетка вообще 30 лет выплачивала кредит - сначала за кооперативную однушку. потом, выплатив за нее, за трёшку. По 15 лет за каждую, только сумма была разумеется другая.
Пол-страны мечтало о кооперативных квартирах, но только москвичам они были доступны, в Уфе сложно было с кооперативами.
Сотрудница продала в Уфе квартиру, оформила фиктивный брак с москвичом, он тут же взял кооперативную квартиру, хотя сам жил в двушке с мамой и ему квартира не была нужна вовсе, она заплатила первый взнос, ему за содействие, и выплатила кредит за кооператив, согласно срокам.


там все население закредитовано!
_______________________________________
Причем здесь СССР? Этой страны уже давно нет. В США конечно уровень доходов выше, но и закредитованность гораздо выше чем у нас.



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  • 16 | 19.07.2021, 21:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71249 | Рейтинг: +11561,9
Не нашла какова закредитованность в США - в процентах к работающему населению.
А по России - тоже не свежие данные. но есть:
18.07.2019 (обновлено: 15:05 03.03.2020)

Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредит, сообщили в НАПКА

МОСКВА, 18 июл(2019) - РИА Новости. Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Согласно данным Росстата, численность постоянного населения России на 1 июня составила 146,7 миллиона человек. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в РФ в июне составила 75,3 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.

"Рассуждая о закредитованности, стоит рассматривать множество факторов в совокупности, таких как платёжная нагрузка, количество кредитов на заёмщика, динамика доходов в соотношении с расходами. На сегодня в России около 55-58 миллионов заёмщиков с действующими кредитами. Учитывая, что к экономически активному населению относится чуть более 75 миллионов граждан, то нетрудно посчитать, что кредит есть практически у каждого", - сказал он.
Мехтиев отметил, что кредит является обычным финансовым инструментом и "не есть хорошо или плохо". "Кредит может быть инструментом улучшения жизненных условий, если цель его использования имеет смысл в контексте самих этих условий и их улучшения. Но может быть и добровольно и осознанно выбранным инструментом ухудшения ситуации, если цели - не о том", - отметил он.
По информации ЦБ, общий портфель розничных кредитов в стране за год вырос на 23,5% и на 1 июля составил 16,3 триллиона рублей.
_________________________________
Еще разок:

Учитывая, что к экономически активному населению относится чуть более 75 миллионов граждан, то нетрудно посчитать, что кредит есть практически у каждого



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  • Наблюдатель
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  • 17 | 19.07.2021, 21:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8807 | Рейтинг: +2113,6
Споры ни о чём...
Жить надо по средствам и капитализм-социализм тут не при делах.

Не умеешь грамотно выстроить реальные планы на будущее, прикинуть баланс своих расходов-доходов на ближайшие годы, не можешь поднакопить деньжат? Лезь в кабалу-бери кредит...

Либо ищи возможности дополнительного заработка, если и этого не выходит, тогда умерь свои хотелки, только и всего.



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  • 18 | 19.07.2021, 22:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дурачок! Не было бы кредитов - не было бы ремонта и автомобиля, потому что копить на них, даже в банках(не стеклянных, а в стеклянных и подавно)
--------------------
Дурочка, если бы народ не лез в кредиты то и тоаары вынуждены были бы продавать по нормальной цене, а не завышенной в разы.



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  • 19 | 19.07.2021, 23:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71249 | Рейтинг: +11561,9
если бы народ не лез в кредиты то и тоаары вынуждены были бы продавать по нормальной цене, а не завышенной в разы.
__________________________________________

Ну теперь, идиота кусок, я знаю почему подорожала морковь, свекла и бананы в разы!
Потому что народ лезет в продуктовые кредиты - микрозаймы до зарплаты!



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  • 20 | 20.07.2021, 03:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В США кредиты беспутного % считаются ростовщительством и подлежат уголовном преследованию!
-)й, потомки рабов и пиндосов... как дела... вымираете...соболезную, так бывает...
"..вроде не бездельники и могли бы жить, им бы... непутёвого...взять и отменить...



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