Скалениум в кредит ...

Жители Башкирии стали брать больше кредитов.В Башкирии вырос средний размер потребительского кредита. В июне по сравнению с прошлым месяцем средний размер кредита увеличился на 7,7% и достиг 268,8 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).В России рост за месяц составил 7,2%, размер потребительского кредита увеличился до 303,3 тысяч рублей.За год показатель вырос на 41,8%. В июне прошлого года средний чек потребительского кредита был равен 214 тысяч рублей.Самый большой средний размер выданных населению кредитов зафиксирован в Москве (580,2 тысяч рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (533,3 тысяч рублей) и Московской области (465,5 тысяч рублей). Самый значительный рост потребительских кредитов зарегистрирован в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Самарской областях — от 11,6 до 14,4%.