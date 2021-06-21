Ковидная фуфлориада отгремела не зря

В Башкирии вновь побит абсолютный рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19.Как сообщает региональное министерство здравоохранения, за минувшее воскресенье зарегистрировано 249 случаев заражения вирусом – это самый высокий показатель с начала эпидемии в республике. Отметим, рекордная суточная заболеваемость регистрируется уже 5 дней подряд. Общее количество заразившихся за все время достигло 45221 человека. По официальным данным, в стенах больниц Башкирии лечение проходят более 600 пациентов с соответствующим диагнозом. Состояние 56-ти из них оценивается как тяжелое, 7 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Между тем еще 2168 заразившихся самоизолированы в домашних условиях.За последние сутки от последствий заражения новым коронавирусом скончались 6 человек, сообщает Минздрав. Таким образом, более чем за год с начала пандемии количество смертей среди жителей региона достигло 694-х пациентов. За последнюю неделю по той же причине скончались 39 человек, а COVID-19 зарегистрирован у 1657-ми.