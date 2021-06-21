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Ковидная фуфлориада отгремела не зря

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В Башкирии вновь побит абсолютный рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19.

Ковидная фуфлориада отгремела не зря


Как сообщает региональное министерство здравоохранения, за минувшее воскресенье зарегистрировано 249 случаев заражения вирусом – это самый высокий показатель с начала эпидемии в республике. Отметим, рекордная суточная заболеваемость регистрируется уже 5 дней подряд. Общее количество заразившихся за все время достигло 45221 человека. По официальным данным, в стенах больниц Башкирии лечение проходят более 600 пациентов с соответствующим диагнозом. Состояние 56-ти из них оценивается как тяжелое, 7 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Между тем еще 2168 заразившихся самоизолированы в домашних условиях.

За последние сутки от последствий заражения новым коронавирусом скончались 6 человек, сообщает Минздрав. Таким образом, более чем за год с начала пандемии количество смертей среди жителей региона достигло 694-х пациентов. За последнюю неделю по той же причине скончались 39 человек, а COVID-19 зарегистрирован у 1657-ми.






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  • 1 | 20.07.2021, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...за последнюю неделю...скончалось...
ххх
А Путинвсегда молодой...



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  • 2 | 20.07.2021, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Потолок карьеры таким, как Хабиров – пред. колхоза, в лучшем случае – глава баш-ого района.



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  • 3 | 20.07.2021, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.07.2021, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...за последнюю неделю...скончалось...
ххх
А Путинвсегда молодой...
==============
Ну да, ну да...если Хабиров обосрался - Путин виноват, в России, и не только, он отвечает за все.



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  • 4 | 20.07.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не согласен второй !!! У Хабирова потолок сантехника, который тащит всё что плохо лежит . Народ надееться ,что его уберут в месте с его вороватой командой .



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  • 5 | 20.07.2021, 14:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15808 | Рейтинг: -2228,4
На курорты Краснодарского края и Крыма ежедневно поезда и самолёты доставляют тысячи людей. Многие едут туда на автомобилях.
И не требуют местные жители закрыть пляжи.
И люди со всей страны массово прибывают. Тысячами. Ежедневно.
Жизнерадостные, улыбчивые люди наслаждаются жизнью.
И несколько вечно унылых, вечно плачущих и злобствующих обитателей этого сраного жёлтого сайта.
Какие противоположности - смех, улыбки и вечное говно. Желание жить и бесцельное существование. Жизнерадостность и сраный желтый сайт.



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