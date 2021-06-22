Издеваться над животными и сидеть в душных мечетях коронавирус не мешает

В богослужениях по случаю Курбан-байрама приняли участие 6,5 тыс. жителей Уфы.Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии сообщил глава городской администрации Сергей Греков.Он заявил, что мусульманский праздник «символизирует преданность к вере, призывает к милосердию и заботе о нуждающихся». Между тем, как сообщали ранее уфимские власти, на 2-х специализированных площадках в городе прошли обряды жертвоприношения. В прошлые годы их проводили и в других местах, что вызывало критику со стороны части общественности.«Вчера во всех мечетях Уфы состоялись праздничные богослужения, в которых приняли участие 6,5 тысяч человек. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в организации и проведении этого праздника на высоком уровне», — заявил Греков.Отметим, в то же время в Башкирии на протяжении нескольких дней подряд фиксируются рекордные показатели суточной заболеваемости новым коронавирусом, в частности в минувший вторник региональный Минздрав сообщил о 250-ти таких случаях, что почти на несколько десятков заражений больше, чем на пике 2-й волны COVID-19.