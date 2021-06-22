Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии сообщил глава городской администрации Сергей Греков.
Он заявил, что мусульманский праздник «символизирует преданность к вере, призывает к милосердию и заботе о нуждающихся». Между тем, как сообщали ранее уфимские власти, на 2-х специализированных площадках в городе прошли обряды жертвоприношения. В прошлые годы их проводили и в других местах, что вызывало критику со стороны части общественности.
«Вчера во всех мечетях Уфы состоялись праздничные богослужения, в которых приняли участие 6,5 тысяч человек. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в организации и проведении этого праздника на высоком уровне», — заявил Греков.
Отметим, в то же время в Башкирии на протяжении нескольких дней подряд фиксируются рекордные показатели суточной заболеваемости новым коронавирусом, в частности в минувший вторник региональный Минздрав сообщил о 250-ти таких случаях, что почти на несколько десятков заражений больше, чем на пике 2-й волны COVID-19.
Эхо Москвы
Издеваться над животными и сидеть в душных мечетях коронавирус не мешает
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