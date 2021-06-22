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Издеваться над животными и сидеть в душных мечетях коронавирус не мешает

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В богослужениях по случаю Курбан-байрама приняли участие 6,5 тыс. жителей Уфы.

Издеваться над животными и сидеть в душных мечетях коронавирус не мешает


Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии сообщил глава городской администрации Сергей Греков.

Он заявил, что мусульманский праздник «символизирует преданность к вере, призывает к милосердию и заботе о нуждающихся». Между тем, как сообщали ранее уфимские власти, на 2-х специализированных площадках в городе прошли обряды жертвоприношения. В прошлые годы их проводили и в других местах, что вызывало критику со стороны части общественности.

«Вчера во всех мечетях Уфы состоялись праздничные богослужения, в которых приняли участие 6,5 тысяч человек. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в организации и проведении этого праздника на высоком уровне», — заявил Греков.

Отметим, в то же время в Башкирии на протяжении нескольких дней подряд фиксируются рекордные показатели суточной заболеваемости новым коронавирусом, в частности в минувший вторник региональный Минздрав сообщил о 250-ти таких случаях, что почти на несколько десятков заражений больше, чем на пике 2-й волны COVID-19.

Эхо Москвы






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  • Наблюдатель
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  • 1 | 21.07.2021, 13:10 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1390 | Рейтинг: +527,8
Посмотрите,кому интересно, КУРБАН-БАЙРАМ В МОСКВЕ.



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  • Гость
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  • 2 | 21.07.2021, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и "работает" исполнительная власть по всей вертикали ! Хорошо: основная функция - прослеживание инфо о количестве прививок )))



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  • Гость
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  • 3 | 21.07.2021, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера во всех мечетях Уфы состоялись праздничные богослужения, в которых приняли участие 6,5 тысяч человек. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в организации и проведении этого праздника на высоком уровне», — заявил Греков.
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Спасибо за 6,5 тысяч верующих и неизмеримое количество от фуфлофлориады будущих бациллоносителей не только в Башкирии.



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  • 4 | 21.07.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Седни либерасты до курбана будут доебыватца, ну совсем уже заняться нечем.



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  • 5 | 21.07.2021, 19:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А когда вьі покупаете колбасу вьі не "режете" бедньіх животньіх? Тогда єто что??!
Ах, ЕГЄ причина! Соболезную!і!



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