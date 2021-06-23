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Бесправное население продолжат гнобить тарифами ЖКХ

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До начала отопительного сезона осталось меньше трёх месяцев. Горожане ощутят его наступление не только по горячим батареям, но и заметно увеличившейся квартплате. Несмотря на громкие протесты, жалобы жителей, обещания властей решить проблему, в Башкирии по факту ничего не сделано в сторону снижения тарифа за тепло.

Бесправное население продолжат гнобить тарифами ЖКХ


Эксперт Пруфы.рф, экономист Рустем Шайахметов выявил «слабые места» в системе отопления, которые по силам решить теплоснабжающей организации БашРТС. Бездействие, по его мнению, приведет к новым резонансным событиям в декабре этого года.

Махинации на манипуляциях?

Как заявил руководитель БашРТС Тимофей Дубровский, в прошлом отопительном сезоне платежи населения за отопление увеличились на 10%, только тарифы на теплоснабжение повысились на 3%. В связи с чем?

По данным прокуратуры, Центра стандартизации и метрологии, почти все узлы коммерческого учета многоквартирных домов не соответствуют требованиям федерального законодательства, повышение доходов теплоснабжающих организаций происходит также за счет манипуляций с давлением, температурных режимов. Это как в магазине, в котором продают нам продукты, основываясь на результатах взвешивания на сломанных весах. Парадокс в том, что, как заявляет прокуратура, отсутствуют нормативные документы, эффективно наказывающие виновных. Вследствие этого и растут наши платежи за отопление.

Обостряет ситуацию падение реальных денежных доходов населения. По данным Башкортостанстата, в первом квартале этого года оно составило около 6%.

Непозволительные потери

Много говорят о повышении энергоэффективности домов, но до дела теплоснабжающие организации не доходят, хотя это значительно может снизить тарифы. В Татарстане реализация энергоэффективной политики позволила снизить потери при передаче теплоэнергии до 11% (у БашРТС сейчас потери составляют 19%), расход условного топлива на 1 Гкал составил 148 кг (БашРТС – 156 кг). Этим можно отчасти объяснить, почему тарифы БашРТС на теплоснабжение населения на 22% выше средневзвешенных тарифов в Татарстане.

Заместитель министра ЖКХ Марат Шангареев в оправдание утверждает, что у наших соседей система центрального отопления другая. Согласимся, в Башкирии она не такая энергоэффективная, поэтому и тарифы у нас выше.

Кто «жирует» за наш счет?

Усугубляет ситуацию отсутствие надзора за структурой расходов теплоснабжающих организаций. Обратим внимание, что в прошлом году управляющие расходы БашРТС выросли на 15%, коммерческие – на 9%, при этом другие затраты фактически остались без изменения. Получается, когда глава Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк защищает повышение тарифов, мотивируя это необходимостью увеличения заработной платы работников, она беспокоится о доходах и дополнительном комфорте топ-менеджмента…

Недоверию населения способствуют и другие обстоятельства. Мэр Уфы Сергей Греков в этом году подписал постановление об окончании отопительного сезона с 13 апреля. Только вот незадача! За апрель жителям начислили 85% от стоимости отопления в декабре. Если верить БашРТС, то в апреле было более морозно, чем в декабре. Странно как-то, данные метеослужбы, да и личные ощущения говорят об обратном. Чудеса в ЖКХ продолжаются, а плата за отопление – все выше и выше.

ПроУфу






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  • 1 | 22.07.2021, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Невооруженным взглядом зимой видно, где проходят трубы отопления - хорошо тает снег над ними, РТС греет зиму, а плату лупят с населения.



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  • # 2 | 22.07.2021, 14:19 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40912 | Рейтинг: +5078,4

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  • 3 | 22.07.2021, 16:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71264 | Рейтинг: +11558,2
об окончании отопительного сезона с 13 апреля. Только вот незадача! За апрель жителям начислили 85% от стоимости отопления в декабре
______________________________________
Фишка в том, что отопительный месяц БашРТС закрывает 20 или 23 числа(точную дату забыла) - то есть в квитанции за апрель вошло 8-11 дней марта. Плохо, что они в этих квитанциях не указывают конкретные даты за какой период выставляется счет. И в связи с этим сложно проверить среднюю температуру месяца.
Даже тут БашРТС работает не чётко, что порождает недоверие и конфликты.
Ну и немного не так - не 85% начислили мне и моим соседям, а 50% за апрель супротив декабря.
Декабрь 3337,85
Апрель 1680,83

Но БашРТС всё равно - сволочи!



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  • 4 | 22.07.2021, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Надобно сразу же охладить чрезмерно горячие головы борцов с ценами на товары и услуги жителям РФ и РБ. Цены, как все знают, теперь регулируются рынком. Все претензии к фантому под названием "Рынок".

Это при Советской власти цены регулировались государством. В РБ, к примеру., был Отдел цен на правах министерства. Вот он и отвечал за цены в Башкортостане во главе с Кузеевым. Все организации утверждали цены на свои товары и услуги именно в этом Отделе. На отдельные, наиболее значимые, утверждала Москва. Такая громоздкая схема достаточно успешно работала.

Цены на товары и услуги растут, как на дрожжах, по всей необъятной стране под названием РФ. Удержать цены невозможно - рынок, понимаешь.



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  • # 5 | 22.07.2021, 17:54 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40912 | Рейтинг: +5078,4

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  • 6 | 22.07.2021, 20:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Цены на товары и услуги растут, как на дрожжах, по всей необъятной стране под названием РФ. Удержать цены невозможно - рынок, понимаешь."---------------- нет, "не понимаешь.": повышение тарифов по постановлениям Правительства + по прихотям от уровня алчности местных деятелей, присутствие ФАС и Госкомитета по тарифам и всех остальных структур ( абсолютно безответственных, только погрязших в достижении одной цели - личной наживы ), кадровую политику "СВОИХ угодных" по профнепригодности и т.д. и т.д. Прекрати поучать и считать людей дураками - вот это сам вбей в свою пустоту на плечах.



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  • 7 | 22.07.2021, 20:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правила дорожного движения кто устанавливает, - отвещальщик за всё!
Дозволяет ворам грабить (именно грабить, сомневающимся УК РФ в помощь), гарант прав и свобод: г-н Путин!.. Как голосуете так и вымираете, - это ваш свободный демократический выбор!
Кому в бары кому в гов...в общем плохо!



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