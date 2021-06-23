Бесправное население продолжат гнобить тарифами ЖКХ

До начала отопительного сезона осталось меньше трёх месяцев. Горожане ощутят его наступление не только по горячим батареям, но и заметно увеличившейся квартплате. Несмотря на громкие протесты, жалобы жителей, обещания властей решить проблему, в Башкирии по факту ничего не сделано в сторону снижения тарифа за тепло.Эксперт Пруфы.рф, экономист Рустем Шайахметов выявил «слабые места» в системе отопления, которые по силам решить теплоснабжающей организации БашРТС. Бездействие, по его мнению, приведет к новым резонансным событиям в декабре этого года.Махинации на манипуляциях?Как заявил руководитель БашРТС Тимофей Дубровский, в прошлом отопительном сезоне платежи населения за отопление увеличились на 10%, только тарифы на теплоснабжение повысились на 3%. В связи с чем?По данным прокуратуры, Центра стандартизации и метрологии, почти все узлы коммерческого учета многоквартирных домов не соответствуют требованиям федерального законодательства, повышение доходов теплоснабжающих организаций происходит также за счет манипуляций с давлением, температурных режимов. Это как в магазине, в котором продают нам продукты, основываясь на результатах взвешивания на сломанных весах. Парадокс в том, что, как заявляет прокуратура, отсутствуют нормативные документы, эффективно наказывающие виновных. Вследствие этого и растут наши платежи за отопление.Обостряет ситуацию падение реальных денежных доходов населения. По данным Башкортостанстата, в первом квартале этого года оно составило около 6%.Непозволительные потериМного говорят о повышении энергоэффективности домов, но до дела теплоснабжающие организации не доходят, хотя это значительно может снизить тарифы. В Татарстане реализация энергоэффективной политики позволила снизить потери при передаче теплоэнергии до 11% (у БашРТС сейчас потери составляют 19%), расход условного топлива на 1 Гкал составил 148 кг (БашРТС – 156 кг). Этим можно отчасти объяснить, почему тарифы БашРТС на теплоснабжение населения на 22% выше средневзвешенных тарифов в Татарстане.Заместитель министра ЖКХ Марат Шангареев в оправдание утверждает, что у наших соседей система центрального отопления другая. Согласимся, в Башкирии она не такая энергоэффективная, поэтому и тарифы у нас выше.Кто «жирует» за наш счет?Усугубляет ситуацию отсутствие надзора за структурой расходов теплоснабжающих организаций. Обратим внимание, что в прошлом году управляющие расходы БашРТС выросли на 15%, коммерческие – на 9%, при этом другие затраты фактически остались без изменения. Получается, когда глава Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк защищает повышение тарифов, мотивируя это необходимостью увеличения заработной платы работников, она беспокоится о доходах и дополнительном комфорте топ-менеджмента…Недоверию населения способствуют и другие обстоятельства. Мэр Уфы Сергей Греков в этом году подписал постановление об окончании отопительного сезона с 13 апреля. Только вот незадача! За апрель жителям начислили 85% от стоимости отопления в декабре. Если верить БашРТС, то в апреле было более морозно, чем в декабре. Странно как-то, данные метеослужбы, да и личные ощущения говорят об обратном. Чудеса в ЖКХ продолжаются, а плата за отопление – все выше и выше.