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Боевой поп уроет проклятую обезьяну

  • Опубликовано: ПроУфу | 23.07.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 15353 | Комментарии: 6
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Священнослужитель вызвался «размазать по полу» Моргенштерна.

Боевой поп уроет проклятую обезьяну


Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивановка Белгородской области Максим Пастухов захотел выйти на бой с рэпером Моргенштерном. Напомним, ранее артист заявил о готовности встретиться с бойцом ММА Александром Шлеменко за $20 млн.

Морген подписал контракт на бой?! За 1 млн долларов? Восстановите мой храм, я эту мразь размажу по полу. Помогите связаться с организаторами!!! — написал Пастухов в соцсетях.

Батюшка и сам спортсмен, в свободное время он тренирует молодежь в православном спортклубе имени святого. Иоасафа Белгородского. У священнослужителя черный пояс по шотокан каратэ-до, также он участвовал в соревнованиях по бодибилдингу.

ПроУфу






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  • Гость
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  • 1 | 23.07.2021, 08:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Восстановите мой храм, я эту мразь размажу по полу."
----------------------------------

Эх, батюшка. Сей фигурант - лишь толика в сонме разрушителей, которые даже не заметят "потери бойца". Проблема неизмеримо глубже, чтоб её решить таким образом.



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2

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  • Гость
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  • 2 | 23.07.2021, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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1

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  • 3 | 23.07.2021, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71267 | Рейтинг: +11557,2
А без восстановления храма - кишка тонка?)))))

И вообще - при чем здесь храм?
А кто ты такой, чтобы вызывать кого-то на бой?

Этот Пастухов просто попрашайка.
Я никак не отношусь к Моргнштерну - я не слушала ни одной его песни, как не слушала песен других ржперов.
Но ведь кому-то нравится, люди ходят на их концерты, и щедро их оплачивают.

Но вот этот жест - не может не вызвать уважение к Алишеру-Моргенштерну:

в конце июня рэпер призвал своих подписчиков в Instagram собрать деньги на лечение ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). По словам музыканта, в среднем за каждые сутки удается собрать более 12 млн рублей — во многом благодаря его состоятельным поклонникам. Сам рэпер недавно скинул мальчику 6 666 666 рублей, а до этого делал перевод на сумму около 3 млн.

И если он спасет хотя бы одного ребенка - Пастухов может хоть усраться, но Моргенштерну по вере Пастухова - простятся все его прегрешения.
Морген - даёт, а не просит в отличии от этого Пастухова, которые уж точно вредит детям, насаждая в них поклонение священнослужителям, выпрашивая у беднейших слоев общества предпоследний кусок хлеба и живет на это! Какая же он мерзость!



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3

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  • 4 | 23.07.2021, 13:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71267 | Рейтинг: +11557,2
1 | 23.07.2021, 08:15 | Автор: Не зарегистрирован

Проблема в этих батюшках - грабящих народ, жирующих на их чаяниях и бедах, обирая почти до последнего несчастных людей, давая им ложную надежду. Из-за этих батюшек, несчастные люди, уверовав в сказки, отказываются от лечения - себя, детей, внуков и обрекают тем самым на неминуемую смерть, кого можно было спасти современной медициной, а молитвами - только убить.



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  • 5 | 23.07.2021, 17:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Адельфопоэзис 800летний традиции брака двух мужчин христианства...



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  • 6 | 23.07.2021, 19:06 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 71 | Комментарии: 687 | Рейтинг: +203,4
Ну что это такое? Сколько можно? Доколе? Это же великая Россия, а не побежденная когда-то Швеция. Надо ощущать величие, глубокую мудрость правящей партии ЕР. Вот уже двадцать лет на идеологической платформе этой партии страна неуклонно и неудержимо идет вперед, ввысь. Не пройдет еще 20 лет, Россия обгонит по уровню жизни ЮАР, Болгарию и даже Венгрию.



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