Боевой поп уроет проклятую обезьяну

Священнослужитель вызвался «размазать по полу» Моргенштерна.Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивановка Белгородской области Максим Пастухов захотел выйти на бой с рэпером Моргенштерном. Напомним, ранее артист заявил о готовности встретиться с бойцом ММА Александром Шлеменко за $20 млн.Морген подписал контракт на бой?! За 1 млн долларов? Восстановите мой храм, я эту мразь размажу по полу. Помогите связаться с организаторами!!! — написал Пастухов в соцсетях.Батюшка и сам спортсмен, в свободное время он тренирует молодежь в православном спортклубе имени святого. Иоасафа Белгородского. У священнослужителя черный пояс по шотокан каратэ-до, также он участвовал в соревнованиях по бодибилдингу.