Как омерзителен этот Путина!
Рейтинг: +3 Анонимно
5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Мень ...
Рейтинг: +3 Анонимно
Прокуратура не обнаружила нарушений при переизбрании Юлая Ильясова главой ...
24.07.2021 29275 8
Власти Башкирии готовы заплатить из бюджета почти 12 млн рублей за перелеты ...
23.07.2021 23889 6
Эта неделя с 18 по 24 июля объявлена президентом США Джо Байденом Неделей ...
23.07.2021 19086 27
Священнослужитель вызвался «размазать по полу» Моргенштерна. ...
23.07.2021 36329 7
Прокуратура не обнаружила нарушений при переизбрании Юлая Ильясова главой ...
24.07.2021 31140 8
Власти Башкирии готовы заплатить из бюджета почти 12 млн рублей за перелеты ...
23.07.2021 22205 6
Эта неделя с 18 по 24 июля объявлена президентом США Джо Байденом Неделей ...
23.07.2021 20362 27
Священнослужитель вызвался «размазать по полу» Моргенштерна. ...
23.07.2021 23123 7
До начала отопительного сезона осталось меньше трёх месяцев. Горожане ощутят ...
22.07.2021 34863 8
В Конституцию Башкортостана предлагается включить положение о Конституционном ...
22.07.2021 27544 6
В богослужениях по случаю Курбан-байрама приняли участие 6,5 тыс. жителей Уфы. ...
21.07.2021 40793 10
На совещании в мэрии Уфы не упомянули завод «Фармстандарт-Уфавита», который ...
21.07.2021 12063 4
В Башкирии вновь побит абсолютный рекорд по суточному приросту заболевших ...
20.07.2021 14428 49
Спикер Госсобрания Башкирии предложил «отразить» в законодательстве социальные ...
25.06.2021 36810 8
Радий Хабиров: "Голос" — иноагент, мы с ним на выборах сотрудничать не будем". ...
25.06.2021 25627 13
Руководителей 75 медицинских учреждений привлекут к ответственности. ...
25.06.2021 42060 115
Управделами главы Башкирии готово потратить 3 млн рублей на организацию ...
28.06.2021 14603 11
Лживо-фальшивая прокуратура Башкирии снова покрывает жуликов и воров
Раздел: Новости | Просмотры: 36977 | Комментарии: 8