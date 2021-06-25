Лживо-фальшивая прокуратура Башкирии снова покрывает жуликов и воров

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Прокуратура не обнаружила нарушений при переизбрании Юлая Ильясова главой администрации Куюргазинского района Башкирии. Ранее надзорщики требовали его отставки.





Его подозревали в нарушении антикоррупционного законодательства из-за назначения на должность исполняющего обязанности директора одной из бюджетных организаций своего родственника и сокрытии сведений о доходах, расходах и имуществе на общую сумму более 1-го млн рублей. Он также не сообщил о 3-х банковских счетах, сообщала прокуратура Башкирии в апреле. Она потребовала рассмотреть вопрос о его отставке.



Между тем срок полномочий Ильясова истек, но он заявил об участии в конкурсе для переизбрания на очередной срок. В середине июля Ильясов одержал победу и был вновь назначен главой районной администрации.



После этого решения депутатского корпуса республиканская прокуратура изъяла документы о переизбрании для изучения. Как сообщили «Эху» в ведомстве, в результате нарушений обнаружено не было.



«Каких-либо моментов, которые бы препятствовали его назначению на новый срок в связи с тем, что при исполнении ранее своих служебных обязанностей были к нему претензии, в этих документах нет. Поэтому с законодательной точки зрения у нас нет оснований оспаривать это назначение», — объяснили в надзорном ведомстве.



Во время внесения представления в адрес Куюргазинского райсовета срок полномочий Юлая Ильясова уже завершился, а ограничений для переизбрания в случае обнаружения подобных коррупционных нарушений закон не предусматривает, добавили в прокуратуре. Надзорщики не намерены далее требовать привлечения чиновника к ответственности за его действия во время предыдущего срока.



Эхо Москвы