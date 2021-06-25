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Лживо-фальшивая прокуратура Башкирии снова покрывает жуликов и воров

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Прокуратура не обнаружила нарушений при переизбрании Юлая Ильясова главой администрации Куюргазинского района Башкирии. Ранее надзорщики требовали его отставки.


Его подозревали в нарушении антикоррупционного законодательства из-за назначения на должность исполняющего обязанности директора одной из бюджетных организаций своего родственника и сокрытии сведений о доходах, расходах и имуществе на общую сумму более 1-го млн рублей. Он также не сообщил о 3-х банковских счетах, сообщала прокуратура Башкирии в апреле. Она потребовала рассмотреть вопрос о его отставке.

Между тем срок полномочий Ильясова истек, но он заявил об участии в конкурсе для переизбрания на очередной срок. В середине июля Ильясов одержал победу и был вновь назначен главой районной администрации.

После этого решения депутатского корпуса республиканская прокуратура изъяла документы о переизбрании для изучения. Как сообщили «Эху» в ведомстве, в результате нарушений обнаружено не было.

«Каких-либо моментов, которые бы препятствовали его назначению на новый срок в связи с тем, что при исполнении ранее своих служебных обязанностей были к нему претензии, в этих документах нет. Поэтому с законодательной точки зрения у нас нет оснований оспаривать это назначение», — объяснили в надзорном ведомстве.

Во время внесения представления в адрес Куюргазинского райсовета срок полномочий Юлая Ильясова уже завершился, а ограничений для переизбрания в случае обнаружения подобных коррупционных нарушений закон не предусматривает, добавили в прокуратуре. Надзорщики не намерены далее требовать привлечения чиновника к ответственности за его действия во время предыдущего срока.

Эхо Москвы






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  • Эксперт
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  • 1 | 24.07.2021, 08:55 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40915 | Рейтинг: +5078,2
Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. (Л.Н.Толстой, 1882 г.)



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  • Гость
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  • 2 | 24.07.2021, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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  • 3 | 24.07.2021, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И как тут тов. Сталина не вспомнить.



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  • 4 | 24.07.2021, 11:50 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40915 | Рейтинг: +5078,2
Оказывается, инфляция растет из-за неправильных методов борьбы с ней.
Так считает наша Сахибзадовна. =Однако!!!!!



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  • 5 | 24.07.2021, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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задовна и все прочие чихать хотели на всех вас и на ваше мнение



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  • 6 | 24.07.2021, 21:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваш Путин заявил: "Я отвечаю за Всё"!, но долгих 21 годов не подтверждает делом! Для юриста с высшим образованием ляпнуть такую глупость, видимо для питерских юристов это нормально!7



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  • 7 | 24.07.2021, 21:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За 21 год беспутства Сталин 5 раз утратил 70 тысяч ж/д вагонов военного снаряжения, восстановил, и 5 раз разгромил Гитлера! Да, существенную., помощь оказали американцы за что их это "большинство" гордо именует пигжлсаит замалчивая что это 800-летняя русская традиция адельфопоэзиса..
.



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  • 8 | 24.07.2021, 22:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.07.2021, 21:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За 21 год беспутства Сталин 5 раз утратил 70 тысяч ж/д вагонов военного снаряжения, восстановил, и 5 раз разгромил Гитлера! Да, существенную., помощь оказали американцы за что их это "большинство" гордо именует пигжлсаит замалчивая что это 800-летняя русская традиция адельфопоэзиса...
__________________
И куда только смотрит наркоконтроль - тут клиент давно созрел.



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