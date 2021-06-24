Воровская команда Хабирова будет жрать деликатесы на вип-самолетах

Власти Башкирии готовы заплатить из бюджета почти 12 млн рублей за перелеты чиновников в частных самолетах и обслуживание в VIP-залах.Максимальная стоимость одного летного часа достигает 515-ти тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок.Заказ размещен республиканским центром торгов от лица регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Точные дата и время рейсов заранее не оговариваются: власти намерены сообщать о необходимости подготовить самолет к полету не менее чем за 4 дня до планируемой даты, отмечается в техническом задании.Там же указывается, что количество пассажирских мест не может быть меньше 5-ти, а дальность полета — менее 2,2 тыс. километров.В самолете должны работать бортпроводники и предоставляться питание «по классу обслуживания». При этом министерство требует обслуживать пассажиров в залах официальных лиц и делегаций и VIP-помещениях.Напомним, ранее власти Башкирии потратили несколько десятков млн рублей на перелеты участников Всемирной Фольклориады по маршрутам Москва — Уфа и Уфа — Москва.