Максимальная стоимость одного летного часа достигает 515-ти тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Заказ размещен республиканским центром торгов от лица регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Точные дата и время рейсов заранее не оговариваются: власти намерены сообщать о необходимости подготовить самолет к полету не менее чем за 4 дня до планируемой даты, отмечается в техническом задании.
Там же указывается, что количество пассажирских мест не может быть меньше 5-ти, а дальность полета — менее 2,2 тыс. километров.
В самолете должны работать бортпроводники и предоставляться питание «по классу обслуживания». При этом министерство требует обслуживать пассажиров в залах официальных лиц и делегаций и VIP-помещениях.
Напомним, ранее власти Башкирии потратили несколько десятков млн рублей на перелеты участников Всемирной Фольклориады по маршрутам Москва — Уфа и Уфа — Москва.
Эхо Москвы
Воровская команда Хабирова будет жрать деликатесы на вип-самолетах
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