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Воровская команда Хабирова будет жрать деликатесы на вип-самолетах

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Власти Башкирии готовы заплатить из бюджета почти 12 млн рублей за перелеты чиновников в частных самолетах и обслуживание в VIP-залах.

Воровская команда Хабирова будет жрать деликатесы на вип-самолетах


Максимальная стоимость одного летного часа достигает 515-ти тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Заказ размещен республиканским центром торгов от лица регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Точные дата и время рейсов заранее не оговариваются: власти намерены сообщать о необходимости подготовить самолет к полету не менее чем за 4 дня до планируемой даты, отмечается в техническом задании.

Там же указывается, что количество пассажирских мест не может быть меньше 5-ти, а дальность полета — менее 2,2 тыс. километров.

В самолете должны работать бортпроводники и предоставляться питание «по классу обслуживания». При этом министерство требует обслуживать пассажиров в залах официальных лиц и делегаций и VIP-помещениях.

Напомним, ранее власти Башкирии потратили несколько десятков млн рублей на перелеты участников Всемирной Фольклориады по маршрутам Москва — Уфа и Уфа — Москва.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 23.07.2021, 22:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!"



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
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  • 2 | 24.07.2021, 00:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первый ! В данном случае причем тут Путин ? Эти горе руководители типа Хабирьяна и андрюхи назарова кайфуют на деньги налогоплательщика . Этих двух уродов должны после выборов убрать . Сидякин шура уже сваливает с Р.Б. Какие же они все мрази ...



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