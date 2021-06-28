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Греков, лучше расскажи призывникам про «Курск», которая «утонула»

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Глава администрации Уфы Сергей Греков и командир подводной лодки «Уфа» Андрей Барков подписали соглашение о сотрудничестве и шефских связях, сообщает «Башинформ».

Греков, лучше расскажи призывникам про «Курск», которая «утонула»


«Уфа» — большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 Тихоокеанского флота.

Власти Уфы, согласно соглашению, в частности, намерены обеспечивать информационную поддержку и пропаганду службы на флоте, направлять «лучших уфимских призывников для службы на подшефном корабле», помогать в пополнении библиотеки судна произведениями уфимских авторов, а также организовывать перед моряками выступления городских профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.











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