«Уфа» — большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 Тихоокеанского флота.
Власти Уфы, согласно соглашению, в частности, намерены обеспечивать информационную поддержку и пропаганду службы на флоте, направлять «лучших уфимских призывников для службы на подшефном корабле», помогать в пополнении библиотеки судна произведениями уфимских авторов, а также организовывать перед моряками выступления городских профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.
Греков, лучше расскажи призывникам про «Курск», которая «утонула»
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