Греков, лучше расскажи призывникам про «Курск», которая «утонула»

Глава администрации Уфы Сергей Греков и командир подводной лодки «Уфа» Андрей Барков подписали соглашение о сотрудничестве и шефских связях, сообщает «Башинформ».«Уфа» — большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 Тихоокеанского флота.Власти Уфы, согласно соглашению, в частности, намерены обеспечивать информационную поддержку и пропаганду службы на флоте, направлять «лучших уфимских призывников для службы на подшефном корабле», помогать в пополнении библиотеки судна произведениями уфимских авторов, а также организовывать перед моряками выступления городских профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.