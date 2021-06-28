Уфимцев очковтирательством не проведешь

«Как торговали, так и торгуют»: жители Башкирии раскритиковали борьбу Хабирова с суррогатом.Радий Хабиров рассказал, что число погибших от суррогатного алкоголя уменьшилось.Радий Хабиров рассказал во «Вконтакте» об успехах борьбы с нелегальной торговлей алкоголем. Так, по словам главы Башкирии, за период с 2018 по 2020 год число погибших от суррогата сократилось с 104 до 73 жителей.«Мне часто пишут жители республики, благодарят. Статистика, опять же, на нашей стороне», – отметил Хабиров.Однако в комментариях под постом жители Башкирии говорят об обратном. Они утверждают, что в продажа алкоголя продолжается несмотря на вводимые ограничения.«Как торговали, так и торгуют. Днём и ночью, и в праздники. Как пили, так и пьют. Администрация, полиция в курсе. Ноль реакции», – рассказала уфимка Вера Аглиуллина.Так, жители пожаловались на шум и драки, которые происходят по ночам возле питейных заведений, работающих в жилых домах вплоть до пяти часов утра.