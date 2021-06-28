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Хабиров получил по щам от нищающих жителей Башкирии

  • Опубликовано: ПроУфу | 27.07.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 37684 | Комментарии: 0
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«Напиться пива дешевле, чем купить десяток яиц». Жители Башкирии массово жалуются Хабирову на уровень жизни.

Хабиров получил по щам от нищающих жителей Башкирии


Рост цен на продукты и стройматериалы все больше активизирует жалобы на уровень жизни.

Под постом Радия Хабирова о борьбе с суррогатным алкоголем жители Башкирии устроили дискуссию о низком уровне жизни. Они завалили главу региона вопросами о том, как жить дальше с голыми стенами и как оплачивать ипотеку.

- Напиться пива дешевле, чем купить десяток яиц. Никуда не годится. Что уж говорить о ремонте. Вот делаю ремонт в новостройке, оплачиваю ипотеку и съём, одна воспитываю двоих детей, похоже будем жить с голыми стенами без обоев, ибо цены на продукты и стройматериалы взлетели в 1,5-2,5 раза, зато напиться можно всегда и дешево, жалуется Юлия Щелчкова.

В росте цен на продукты жители обвиняют даже пособия.

- Детям сколько раз уже пособия выплатили! Из-за этих пособий идёт рост цен, и это бьет по карману пенсионеров и у кого дети выросли, - жалуется Раиля Салихова.

Решить вопрос с алкоголизмом радикально предложил Азат Азатов:

- Цену в три или четыре раза подняли как на продукты и стройматериалы, - предлагает он.

- Вы думаете, кого-то это остановит. Из дома последнее унесут и пропьют, как цены подняли на продукты, народ берет, потому что нужно кормить семью в первую очередь ДЕТЕЙ, только правительство это не понимает, поднимают на все, задушили уже народ, - парирует ему Татьяна Татьянченко.

- Главная проблема в настоящее время это повышение цен на стройматериалы. Лучше бы начали борьбу против повышения цен на стройматериалы, бензин, продукты питания, жилье. Радий Фаритович, об этом вы не разу не писали на своей странице. Ждём, когда же вы осмелитесь написать про это, замечает Дамир Ахметович.

К слову, Минторг Башкирии высказался насчет этих комментариев в стиле: «Ваш вопрос принят во внимание».

ПроУфу











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