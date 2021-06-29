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Антинародные курултайщики пиарят антинародную палату

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Госсобрание Башкирии планирует наделить республиканскую Общественную палату правом законодательной инициативы.

Антинародные курултайщики пиарят антинародную палату


Это планируется прописать в обновленном тексте Конституции Башкирии, сообщили в Курултае. По словам спикера парламента Константина Толкачева, палата перестала быть только дискуссионной площадкой, а сегодня играет роль «ретранслятора общественного мнения по ключевым вопросам» и «инструмента практической демократии».

«Право законодательной инициативы даст Общественной палате новые рычаги и обеспечит ей больший политический вес, что будет способствовать повышению гражданской активности в республике и усилению роли гражданских институтов», — заявил он.

Право вносить на рассмотрение депутатов Госсобрания законопроекты имеют сами депутаты, парламентские комитеты, глава Башкирии, региональное правительство, ЦИК республики, Федерация профсоюзов, глава прокуратуры региона, представительные органы местного самоуправления и граждане в составе инициативной группы. Также такое право получит конституционный совет при Курултае, который планируется создать вместо республиканского Конституционного суда.

Наделение таким правом Общественной палаты могло оказаться полезной инициативой, но только в случае, если она бы действительно представляла интересы граждан, заявил «Эху» управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров.

«Мне кажется, что это совершенно никак не отразится на качестве жизни в республике. Я думаю, что это никак не отразится на качестве нашей Конституции и нашего законодательства. Полагаю, что, возможно, это делается просто в целях как-то повысить статус Общественной палаты. Но, мне кажется, что статус должен всё-таки строится на авторитете, а не на таких полномочиях. В их уставе декларируется, что это орган гражданского общества. У подобных органов необязательно должно быть право законодательной инициативы, они должны больше отражать реальное общественное мнение, помогать его формулировать», — объяснил он.

В настоящее время Общественная палата Башкирии не выдвигает предложений, которые бы «откликались в сердце», заключил Муллануров.

Напомним, сегодня председателем палаты де-юре является Ростислав Мурзагулов, долгое время работавший вместе с главой Башкирии Радием Хабировым. Мурзагулова называли человеком из ближайшего окружения действующего руководителя республики. Несколько недель назад он заявил о намерении покинуть Общественную палату, но официально этого сделано пока не было.

Эхо Москвы






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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 28.07.2021, 14:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71278 | Рейтинг: +11554,9
Обе конституции уже отдали концы, а неугомонные насильники все продолжают елозить по их мертвым телам... Некрофилы хреновы!



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2

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  • Гость
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  • 2 | 28.07.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин воплощает Жириновского заявившего: Моя программа это то что я сказал!



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1






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