Антинародные курултайщики пиарят антинародную палату

Госсобрание Башкирии планирует наделить республиканскую Общественную палату правом законодательной инициативы.Это планируется прописать в обновленном тексте Конституции Башкирии, сообщили в Курултае. По словам спикера парламента Константина Толкачева, палата перестала быть только дискуссионной площадкой, а сегодня играет роль «ретранслятора общественного мнения по ключевым вопросам» и «инструмента практической демократии».«Право законодательной инициативы даст Общественной палате новые рычаги и обеспечит ей больший политический вес, что будет способствовать повышению гражданской активности в республике и усилению роли гражданских институтов», — заявил он.Право вносить на рассмотрение депутатов Госсобрания законопроекты имеют сами депутаты, парламентские комитеты, глава Башкирии, региональное правительство, ЦИК республики, Федерация профсоюзов, глава прокуратуры региона, представительные органы местного самоуправления и граждане в составе инициативной группы. Также такое право получит конституционный совет при Курултае, который планируется создать вместо республиканского Конституционного суда.Наделение таким правом Общественной палаты могло оказаться полезной инициативой, но только в случае, если она бы действительно представляла интересы граждан, заявил «Эху» управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров.«Мне кажется, что это совершенно никак не отразится на качестве жизни в республике. Я думаю, что это никак не отразится на качестве нашей Конституции и нашего законодательства. Полагаю, что, возможно, это делается просто в целях как-то повысить статус Общественной палаты. Но, мне кажется, что статус должен всё-таки строится на авторитете, а не на таких полномочиях. В их уставе декларируется, что это орган гражданского общества. У подобных органов необязательно должно быть право законодательной инициативы, они должны больше отражать реальное общественное мнение, помогать его формулировать», — объяснил он.В настоящее время Общественная палата Башкирии не выдвигает предложений, которые бы «откликались в сердце», заключил Муллануров.Напомним, сегодня председателем палаты де-юре является Ростислав Мурзагулов, долгое время работавший вместе с главой Башкирии Радием Хабировым. Мурзагулова называли человеком из ближайшего окружения действующего руководителя республики. Несколько недель назад он заявил о намерении покинуть Общественную палату, но официально этого сделано пока не было.