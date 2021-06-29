Медицина Башкирии станет еще убойнее

Минздрав Башкирии планирует объединить несколько больниц и поликлиник до конца года. В профсоюзе «Действие» назвали намерения «опасными» и несвоевременными.Проекты приказов о реорганизации медучреждений размещены на сайте министерства. Из них следует, что до 31-го декабря необходимо присоединить ряд поликлиник к больницам, в частности уфимские поликлиники №1 и №44 могут стать филиалами городской больницы №5. К 18-й клинической больнице власти намерены присоединить 38-ю и 2-ю поликлиники. Также слияние коснется больниц №№ 8, 10, Месягутовской, Кигинской, Малоязовской, Большеустьикинской ЦРБ и 32, 46, 48, 52-й поликлиник Уфы, отмечается в документах Минздрава.Слияние медучреждений планируется завершить в слишком короткий срок, заявил «Эху» региональный координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов. Он предположил, что объединение повлечет за собой сокращение работников системы здравоохранения, а это в период пандемии делать «опасно».«Это скажется отрицательно и на доступности помощи, особенно, как они планируют, на северо-востоке [Башкирии]: 5 больниц в одну. Крайне отрицательно скажется на доступности и на качестве медицинской помощи в районах. Если с уфимскими больницами и поликлиниками ещё с учётом большого города как-то ещё можно оправдать, то районные больницы понесут значительный ущерб», — объяснил он.По словам Орлова, главный врач Месягутовской ЦРБ Валерий Трофимов на совещании Минздрава докладывал о планах сократить 67 рабочих мест. В Уфе могут произойти схожие процессы. При этом после начала пандемии стала очевидной нехватка медработников в Башкирии, добавил Орлов. Напомним, ранее министр здравоохранения республики Максим Забелин несколько раз просил привлечь к борьбе с COVID-19 специалистов из частных клиник и БГМУ.«Нам с экранов телевизоров говорят, что это страшнейшая пандемия за 100 лет. Нагрузка на здравоохранение, все видят, насколько увеличилась, на медработников. Проводить реорганизацию в разгар пандемии крайне неоправданно и опасно для общественного благополучия и здоровья», — заявил Антон Орлов.Одной из целей слияния власти видят экономию бюджета, предположил правозащитник. В Минздраве Башкирии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Отметим, ранее в регионе уже проводилось слияние медучреждений, что, по словам Орлова, привело в том числе к ухудшению доступности медицинской помощи населению.