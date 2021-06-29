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Медицина Башкирии станет еще убойнее

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Минздрав Башкирии планирует объединить несколько больниц и поликлиник до конца года. В профсоюзе «Действие» назвали намерения «опасными» и несвоевременными.

Медицина Башкирии станет еще убойнее


Проекты приказов о реорганизации медучреждений размещены на сайте министерства. Из них следует, что до 31-го декабря необходимо присоединить ряд поликлиник к больницам, в частности уфимские поликлиники №1 и №44 могут стать филиалами городской больницы №5. К 18-й клинической больнице власти намерены присоединить 38-ю и 2-ю поликлиники. Также слияние коснется больниц №№ 8, 10, Месягутовской, Кигинской, Малоязовской, Большеустьикинской ЦРБ и 32, 46, 48, 52-й поликлиник Уфы, отмечается в документах Минздрава.

Слияние медучреждений планируется завершить в слишком короткий срок, заявил «Эху» региональный координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов. Он предположил, что объединение повлечет за собой сокращение работников системы здравоохранения, а это в период пандемии делать «опасно».

«Это скажется отрицательно и на доступности помощи, особенно, как они планируют, на северо-востоке [Башкирии]: 5 больниц в одну. Крайне отрицательно скажется на доступности и на качестве медицинской помощи в районах. Если с уфимскими больницами и поликлиниками ещё с учётом большого города как-то ещё можно оправдать, то районные больницы понесут значительный ущерб», — объяснил он.

По словам Орлова, главный врач Месягутовской ЦРБ Валерий Трофимов на совещании Минздрава докладывал о планах сократить 67 рабочих мест. В Уфе могут произойти схожие процессы. При этом после начала пандемии стала очевидной нехватка медработников в Башкирии, добавил Орлов. Напомним, ранее министр здравоохранения республики Максим Забелин несколько раз просил привлечь к борьбе с COVID-19 специалистов из частных клиник и БГМУ.

«Нам с экранов телевизоров говорят, что это страшнейшая пандемия за 100 лет. Нагрузка на здравоохранение, все видят, насколько увеличилась, на медработников. Проводить реорганизацию в разгар пандемии крайне неоправданно и опасно для общественного благополучия и здоровья», — заявил Антон Орлов.

Одной из целей слияния власти видят экономию бюджета, предположил правозащитник. В Минздраве Башкирии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Отметим, ранее в регионе уже проводилось слияние медучреждений, что, по словам Орлова, привело в том числе к ухудшению доступности медицинской помощи населению.

Эхо Москвы






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  • Эксперт
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  • 1 | 28.07.2021, 14:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71278 | Рейтинг: +11554,9
Лучше лечить нас из-за этих объединений - точно не станут.



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  • Участник
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  • 2 | 28.07.2021, 15:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15818 | Рейтинг: -2229,4
А где переживания по поводу олимпиады?
Где страшилки, где рассказы разбирающихся во всём либералов, что в период пандемии никто в "цивилизованном" мире не будет проводить массовых мероприятий?
Говорю же - во всём мире жизнь продолжается.
Это только для нескольких озлобленных долбоё.ов, в том числе и с этого сраного жёлтого сайта жизнь закончилась.
Впрочем, она для них давно закончилась. Вот и сидят по гаражам и комнатам и злобствуют.



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3

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  • Участник
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  • 3 | 28.07.2021, 15:26 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5032 | Рейтинг: -756,8
Правда это или нет, сегодня писали, что в Иглинской ЦРБ массово увольняются врачи: https://prufy.ru/news/society/110874-v_bashkirii_iz_rayonnoy
_bolnitsy_massovo_uvolilis_vrachi/



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  • Участник
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  • 4 | 28.07.2021, 15:27 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5032 | Рейтинг: -756,8
Скоро некому будет лечить.... Придут ЕГЭшные врачи, которое по тесту все знают



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2

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  • Гость
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  • 5 | 28.07.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хернец - Мудец на дилде игрец



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  • 6 | 28.07.2021, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Володин взял шефство над Елшаном



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  • 7 | 28.07.2021, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
порядка 1000 СНТ сегодня отключили от ЭЭ
турк
Корней, а на счёт лимпиады - такого хавна я давно е видел... тут нескока составляющих - 1. Лимпиада изжила себя давно, как средство борьбы за мир во всём мире 2 нах кому она уперлась 3. зрителей то нет них... 4...5... и тд сам найдёшь



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  • Гость
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  • 8 | 28.07.2021, 18:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видимо, в Башкирии темпы сокращения населения недостаточны.
Хабиров дал указание устранить этот вопиющий недостаток?



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