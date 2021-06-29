Воровской ЦИК Башкирии и фальшиво-позорные «выборы»

Горизбирком Уфы снимает с выборов в горсовет независимую активистку Аллу Яковлеву.Рабочая группа городской избирательной комиссии Уфы во вторник уведомила активистку Аллу Яковлеву о "нехватке достоверных подписей" для регистрации ее кандидатом на выборах в уфимский горсовет.Алла Яковлева, известная своей борьбой с точечной застройкой в Уфе, еще в апреле объявила, что будет баллотировать в горсовет путем самовыдвижения. 7 июля активистка заявила о выдвижении по одномандатному избирательному округу № 13. Через несколько дней стало известно, что по этому же округу выдвинулась некая воспитательница детского сада № 171 в Уфе Надежда Яковлева.— Очевидно, это мой спойлер. Видимо, полную тезку, другую Аллу Яковлеву не нашли. Интересно, как она [Надежда Яковлева] сумела собрать подписи. Во всяком случае, назначенному мной члену горизбиркома с правом совещательного голоса не показывают сданные моей однофамилицей документы, хотя мы требовали этого и продолжаем требовать. Не показывают нам документы и других заявившихся кандидатов, — сказала в беседе с "Idel.Реалии" Алла Яковлева.Среди других соперников активистки, если ее все же зарегистрируют, могут оказаться директор Детского центра туризма, краеведения и экскурсий "Зенит" Регина Загирова (выдвинута "Единой Россией"), выдвиженцы партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России — Патриоты — За правду", "Родина", "Новые люди", а также самовыдвиженец, гендиректор ООО "ТЭКСТРО" Ильдар Файзрахманов.21 июля Яковлева сдала в горизбирком максимально разрешенное количество подписей — 229 штук, при том, что для успешной регистрации нужно было сдать не менее 208 достоверных подписей. Однако, по словам активистки, в горизбиркоме ей заявили, что 22 подписи были забракованы экспертами по той причине, что дату внесения подписи, якобы, ставили не сами избиратели, а сборщики, а еще в одиннадцати случаях данные о регистрации избирателей, якобы, не соответствуют действительности — не совпадают с данными адресных баз МВД.— Я лично видела все эти подписи и паспорта избирателей, знаю многих людей, которые их вносили. Все мои сборщики знали, что делают и собирали подписи очень ответственно; все потом не раз проверялось. Таким экспертам — грош цена! И грош цена таким избирательным комиссиям, которые не допускают до выборов независимых кандидатов по явно надуманным причинам! Это просто скотское отношение к жителям города, к избирателям, в том числе, к тем, которые просили меня выдвинуться в депутаты,— возмущенно заявила Алла Яковлева.Активистка добавила, что когда она потребовала детально объяснить ей основания, по которым были забракованы ее подписи, в горизбиркоме ей заявили, что поскольку "экспертизу проводили специалисты ФСБ (!), их работа считается секретной, и комиссия не может знать об их методах определения подлинности подписей".— Понятно — где у нас "секретность", там обычно и процветает беззаконие. Но я непременно обжалую в суде практику горизбиркома по проверке подписей и, вообще, буду добиваться изменения всей процедуры проверки подписей. Кандидат и его представители должны не просто выслушивать вердикты избиркома об отказе — они должны иметь право наблюдать, как работают такие "секретные" эксперты, на каком основании они бракуют вполне достоверные подписи, — сказала Яковлева.Напомним, подобная же история на выборах в Уфимский горсовет произошла в 2019 году с активисткой Лилией Чанышевой, которая тогда являлась координатором местного штаба Навального. Против Чанышевой также сперва использовали технологию выдвижения двойников-однофамильцев, а затем горизбирком Уфы отказал активистке в регистрации кандидатом под тем же предлогом нехватки достоверных подписей.Требование Чанышевой о том, чтобы ее допустили к процедуре проверки подписей экспертами МВД, комиссия удовлетворить отказалась. Попытки активистки оспорить действия горизбиркома в судах успеха не имели.