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Воровской ЦИК Башкирии и фальшиво-позорные «выборы»

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Горизбирком Уфы снимает с выборов в горсовет независимую активистку Аллу Яковлеву.

Воровской ЦИК Башкирии и фальшиво-позорные «выборы»


Рабочая группа городской избирательной комиссии Уфы во вторник уведомила активистку Аллу Яковлеву о "нехватке достоверных подписей" для регистрации ее кандидатом на выборах в уфимский горсовет.

Алла Яковлева, известная своей борьбой с точечной застройкой в Уфе, еще в апреле объявила, что будет баллотировать в горсовет путем самовыдвижения. 7 июля активистка заявила о выдвижении по одномандатному избирательному округу № 13. Через несколько дней стало известно, что по этому же округу выдвинулась некая воспитательница детского сада № 171 в Уфе Надежда Яковлева.

— Очевидно, это мой спойлер. Видимо, полную тезку, другую Аллу Яковлеву не нашли. Интересно, как она [Надежда Яковлева] сумела собрать подписи. Во всяком случае, назначенному мной члену горизбиркома с правом совещательного голоса не показывают сданные моей однофамилицей документы, хотя мы требовали этого и продолжаем требовать. Не показывают нам документы и других заявившихся кандидатов, — сказала в беседе с "Idel.Реалии" Алла Яковлева.

Среди других соперников активистки, если ее все же зарегистрируют, могут оказаться директор Детского центра туризма, краеведения и экскурсий "Зенит" Регина Загирова (выдвинута "Единой Россией"), выдвиженцы партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России — Патриоты — За правду", "Родина", "Новые люди", а также самовыдвиженец, гендиректор ООО "ТЭКСТРО" Ильдар Файзрахманов.

21 июля Яковлева сдала в горизбирком максимально разрешенное количество подписей — 229 штук, при том, что для успешной регистрации нужно было сдать не менее 208 достоверных подписей. Однако, по словам активистки, в горизбиркоме ей заявили, что 22 подписи были забракованы экспертами по той причине, что дату внесения подписи, якобы, ставили не сами избиратели, а сборщики, а еще в одиннадцати случаях данные о регистрации избирателей, якобы, не соответствуют действительности — не совпадают с данными адресных баз МВД.

— Я лично видела все эти подписи и паспорта избирателей, знаю многих людей, которые их вносили. Все мои сборщики знали, что делают и собирали подписи очень ответственно; все потом не раз проверялось. Таким экспертам — грош цена! И грош цена таким избирательным комиссиям, которые не допускают до выборов независимых кандидатов по явно надуманным причинам! Это просто скотское отношение к жителям города, к избирателям, в том числе, к тем, которые просили меня выдвинуться в депутаты,— возмущенно заявила Алла Яковлева.

Активистка добавила, что когда она потребовала детально объяснить ей основания, по которым были забракованы ее подписи, в горизбиркоме ей заявили, что поскольку "экспертизу проводили специалисты ФСБ (!), их работа считается секретной, и комиссия не может знать об их методах определения подлинности подписей".

— Понятно — где у нас "секретность", там обычно и процветает беззаконие. Но я непременно обжалую в суде практику горизбиркома по проверке подписей и, вообще, буду добиваться изменения всей процедуры проверки подписей. Кандидат и его представители должны не просто выслушивать вердикты избиркома об отказе — они должны иметь право наблюдать, как работают такие "секретные" эксперты, на каком основании они бракуют вполне достоверные подписи, — сказала Яковлева.

Напомним, подобная же история на выборах в Уфимский горсовет произошла в 2019 году с активисткой Лилией Чанышевой, которая тогда являлась координатором местного штаба Навального. Против Чанышевой также сперва использовали технологию выдвижения двойников-однофамильцев, а затем горизбирком Уфы отказал активистке в регистрации кандидатом под тем же предлогом нехватки достоверных подписей.

Требование Чанышевой о том, чтобы ее допустили к процедуре проверки подписей экспертами МВД, комиссия удовлетворить отказалась. Попытки активистки оспорить действия горизбиркома в судах успеха не имели.

Идель.Реалии






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  • Гость
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  • 1 | 28.07.2021, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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  • 2 | 28.07.2021, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и правильно. Представьте себе, если этот человек на стадии выдвижения в депутаты допускает брак, то и законы будет в дальнейшем принимать "бракованные", антинародные. Также проверить соответствие ее имущественного ценза, без наличия недвижимости, земельных участков также будет основание не допустить.



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  • Эксперт
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  • 3 | 28.07.2021, 15:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71278 | Рейтинг: +11554,9
Снимут или не допустят ВСЕХ, кто не в их обойме. Даже "тихонь" - поскольку не знают, что от них ожидать, а люди могут проголосовать за них.
Ройзман в понедельник рассказал, что все места поделены, за них внесены авансы и под них уже есть договоренности - кому что отвалят взамен оплаты и депутатства всех уровней. По строителям - понятно же - точечные застройки в лакомых местах им обеспечены, другим - тоже свои ништяки обещаны - за то, чтобы в дальнейшем голосовали "как надо" и воду не мутили. А с "тёмными лошадками! со сторону - ничего не ясно, как с Фургалом.
Не будет фургалов на этот раз - нигде! Ни на каком уровне.



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  • 4 | 28.07.2021, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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__ Я сделал аналлиз выкладкам Кухарки, было приятно работать ,вот если бы она уменьшила негатив в отношении ЕР! Очень Опытный



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  • 5 | 28.07.2021, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Резюме:
Шпион наш презик!



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  • 6 | 28.07.2021, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лет давно назад Путин отменил ГОСТы на продукты питания, этим он нас приравнял к скоту! Большинству это понравилось и большинство вновь и вновь голосует за Путина!



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  • 7 | 28.07.2021, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Володин построил детская площадку Саратове



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  • 8 | 28.07.2021, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Есть Путин - Володин ест Россию



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  • 9 | 28.07.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
30 | 28.07.2021, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ты предлагаешь подарить свой голос едрисне ? Долбоеб.
_____________________________________-
а кто там не едрисня? ипанашка тупая... мож твой Зюг?
турк



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  • 10 | 28.07.2021, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
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тупая свинячая рожа тля
турк



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  • 11 | 28.07.2021, 18:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Прокуратура Башкирии направила иск об обращении в доход государства имущества бывшего замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по республике Айдара Гиндуллина, который обвиняется в продаже водительских удостоверений. Как сообщила пресс-служба ведомства, у его семьи обнаружили автопарк на 36 машин, две квартиры, два участка и загородный дом в элитном поселке, передаёт «Коммерсантъ».



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  • 12 | 28.07.2021, 21:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Чудно! Почему "воровской ЦИК?" У, всем известной партии, стоящей у руля, вполне определенная цель - сохранить ключевые позиции. Не секрет, что "все справедливо" в так называемой кампании под названием "выборы". Можно более кратко сказать: "Цель оправдывает средства".



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