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На банкеты, вип-перелеты и деликатесную жратву деньги есть, а на детей-инвалидов нет

  • Опубликовано: ПроУфу | 29.07.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 38294 | Комментарии: 3
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«Вы держитесь». Хабиров заявил родителям детей-инвалидов, что в бюджете нет денег на всех.

На банкеты, вип-перелеты и деликатесную жратву деньги есть, а на детей-инвалидов нет


В сообществе родителей детей-диабетиков Башкирии уверены, что политика «разделяй и властвуй» ни к чему хорошему не приведет.

На недавнем заседании координационного совета по делам инвалидов при Правительстве РБ обсуждался вопрос обеспечения мониторингом уровня гликемии детей-диабетиков. Выяснилось, что в региональном бюджете денег для этого нет, республика готова помочь только малообеспеченным семьям. Остальные должны решать проблемы сами. Среди родителей возникло непонимание.

«Денег в бюджете нет»

Уже почти год, как родители детей-диабетиков республики просят главу Башкирии Радия Хабирова выделить из бюджета 130 млн рублей на приобретение приборов непрерывного мониторинга глюкозы (далее – прибор НМГ).

Сейчас детям приходится в день несколько раз прокалывать пальцы глюкометром, чтобы измерить уровень сахара в крови. Это доставляет им боль и мучение. Сенсор прибора НМГ устанавливается под кожу и его хватает на долгое время.

Система непрерывного мониторинга глюкозы делает измерение каждые 5 минут и постоянно передает данные на экран сканера. В любой момент пользователь может посмотреть график и актуальное значение глюкозы на экране.

Радий Хабиров на прошедшем совещании вроде бы согласился с тем, что помощь детям нужна. Он попросил у министра здравоохранения Максима Забелина подготовить предложения по решению этого вопроса. Но Забелин сказал, что средств нет. Кроме того, количество детей-диабетиков, по его данным, за последний год выросло с 1234 до 1300, выросла и сумма вопроса – до 150 млн рублей.

Хабиров предложил оплачивать приобретение прибора только тем детям, чьи семьи неполные либо малоимущие. А остальные должны приобретать самостоятельно. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей ежемесячно.

«Нас хотят перессорить»

После совещания родители детей-диабетиков устроили опрос, согласны ли они на такое разделение по социальному признаку. Результаты они хотели показать лично Радию Хабирову.

«За» проголосовали 8% – то есть 21 родитель согласился с предложением Хабирова оплачивать из бюджета покупку мониторинга крови малообеспеченным семьям либо семьям с низким доходом. «Против» проголосовали 92% – это 258 опрошенных родителей.

Родители уверены, что если решение будет принято, это разделит их.

«На дискриминацию и бунт среди родителей мы не согласны, – заявляют они. – Хабиров решил, что нас надо разделить на тех, кто в состоянии оплачивать, и тех, кто нет. Он так и сказал, мол, денег в бюджете РБ нет, но есть семьи, где оба родителя работают, поэтому могут оплатить мониторинг своему ребенку сами. Вот пусть и оплачивают. Мол, всем мы не поможем, а только определенной категории. Но мы все одинаковые. Нас делить нельзя!».

Основатель АНО «Диамапы» (организация для информационной, психологической и юридической поддержки детей и взрослых с сахарным диабетом в Башкирии – прим. ред.) Александр Алушкин с предложением Радия Хабирова категорически не согласен.

– Не имеет значения, в какой семье проживает ребенок-инвалид (богатой либо бедной). Если у ребенка есть статус инвалида, он имеет право на бесплатное обеспечение всеми лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан и о государственной социальной помощи не ставит в зависимость бесплатное обеспечение детей-инвалидов лекарственными средствами и медицинскими изделиями от имущественного положения их семьи.

Алушкин напомнил, что ни суды, ни прокуратура также не отказывают семьям с детьми-инвалидами по имущественному признаку.

– Я понимаю так: если денег нет – значит, их нет для всех. Не может так быть, что для детей-инвалидов денег нет, а на организацию различных праздников, фестивалей, административные расходы аппарата правительства и главы республики деньги есть, – возмутился он.

Кроме того, он отметил, что в клинических рекомендациях сахарный диабет 1 типа у детей, в стандарте медицинской помощи при сахарном диабете 1 типа у детей (приказом Минздрава РФ № 22Н) предусмотрено применение НМГ. Следовательно, при планировании расходной части бюджета, расходы на закупку НМГ должны были быть заложены в бюджет.

– Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. К основным правам человека относится в том числе право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства, – говорит Алушкин.

«На Фольклориаду деньги нашли»

Директор АНО «Диамапы» Гузель Щанина сравнила ситуацию с другими регионами и также возмутилась социальным разделением детей-инвалидов.

– Это в корне неверно, так как сахарный диабет – инвалидизирующее заболевание. Все дети с диабетом 1 типа – дети-инвалиды без исключения, и делить их по принципу доходности семьи неправильно. Инсулины выдаются всем, тест-полоски – тоже всем! НМГ – это такое же медизделие, как и тест-полоски, и назначаться оно должно только по медицинским показаниям, но никак не по социальному положению. Есть несколько вариантов решения вопроса: найти средства в региональном бюджете, как это сделали в Белгородской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Карелии, Брянске, Свердловской области и Мурманске; внести в территориальную программу госгарантий республики данное медизделие; пересмотреть условия сертификата на реабилитацию детей-инвалидов и дать родителям возможность приобретать за счёт средств данного сертификата. Мы даже готовы на частичную помощь со стороны нашей республики на несколько месяцев, на полгода, до включения НМГ в федеральный перечень медизделий, отпускаемых по рецептам. 10 тысяч рублей ежемесячно на приобретение прибора бьёт по карману каждой семьи. Я часто слышу от родителей детей с диабетом: «Вот, на Фольклориаду деньги нашли, пиксельные ёлки за 115 млн купили, а детям-инвалидам денег нет. Разве такое возможно?!» Мы очень надеемся, что вопрос решится положительно для наших детей. Пока же, по-моему, все выглядит так: «Денег нет но вы держитесь».

ПроУфу






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  • 1 | 29.07.2021, 07:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прав дядя Фёдор, утверждавший: "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет." Так и живём.



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  • Гость
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  • 2 | 29.07.2021, 08:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Китай отмечает юбилей Коммунистической партии беспрецедентными успехами.
Главным из них можно считать победу над нищетой в стране, о чём в ходе торжеств объявил Председатель КНР Си Цзиньпин."

Что скажете?



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  • 3 | 29.07.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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