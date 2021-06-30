Упал в рейтинге, а в глазах народа и не поднимался

Радий Хабиров упал в рейтинге губернаторов из-за скандалов и громких арестов.Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» в июле 2021 года представил традиционный, десятый по счету, рейтинг губернаторов «Госсовет 2.0», систему оценки политической устойчивости врио и глав российских регионов. Судя по нему, рейтинг устойчивости Радия Хабирова резко упал вниз из-за региональных и федеральных скандалов, а также громких арестов. В то же время высок рейтинг у президента Татарстана и главы Чувашии – Олега Николаева (16 баллов).Президент Татарстана с 22 баллами занял первую строчку среди губернаторов в Приволжском Федеральном округе. Он находится в зелёной зоне, что означает маловероятность его отставки. Глава Башкирии занял позицию посредине. Рейтинг его неизменно падает. Если в 6-м рейтинге «Минченко-консалтинг» демонстрировал четкие позиции и находился в зеленой зоне с 16 баллами, то теперь у него 12 баллов, и он в желтой зоне, что приближает его к вероятности отставки.Впрочем, Хабиров недалеко оторвался от последнего места, который занял губернатор Саратовской области Валерий Радаев. У последнего – 11 баллов.Радию Хабирову, судя по аналитике рейтинга Госсовета, помешали так называемые «штрафы». Две позиции Хабиров потерял из-за арестов и уголовных дел в регионе. Минус 1 балл он получил из-за регионального конфликта. И еще один балл у него забрали за федеральный конфликт. Какие именно это конфликты, в аналитике не говорится. Из громких арестов чиновников в Башкирии вспоминаются задержания министра ЖКХ – Бориса Беляева и министра строительства – Рамзиля Кучарбаева.По мнению источника, покинет свой пост глава администрации Хабирова – Александр Сидякин, некогда работавший у Суркова и бывший депутатом Госдумы от Татарстана. Вероятно, из-за конфликта в команде. В октябре он снова уйдет в Госдуму.