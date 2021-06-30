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Упал в рейтинге, а в глазах народа и не поднимался

  • Опубликовано: ПроУфу | 29.07.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 28206 | Комментарии: 10
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Радий Хабиров упал в рейтинге губернаторов из-за скандалов и громких арестов.

Упал в рейтинге, а в глазах народа и не поднимался


Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» в июле 2021 года представил традиционный, десятый по счету, рейтинг губернаторов «Госсовет 2.0», систему оценки политической устойчивости врио и глав российских регионов. Судя по нему, рейтинг устойчивости Радия Хабирова резко упал вниз из-за региональных и федеральных скандалов, а также громких арестов. В то же время высок рейтинг у президента Татарстана и главы Чувашии – Олега Николаева (16 баллов).

Президент Татарстана с 22 баллами занял первую строчку среди губернаторов в Приволжском Федеральном округе. Он находится в зелёной зоне, что означает маловероятность его отставки. Глава Башкирии занял позицию посредине. Рейтинг его неизменно падает. Если в 6-м рейтинге «Минченко-консалтинг» демонстрировал четкие позиции и находился в зеленой зоне с 16 баллами, то теперь у него 12 баллов, и он в желтой зоне, что приближает его к вероятности отставки.

Впрочем, Хабиров недалеко оторвался от последнего места, который занял губернатор Саратовской области Валерий Радаев. У последнего – 11 баллов.

Радию Хабирову, судя по аналитике рейтинга Госсовета, помешали так называемые «штрафы». Две позиции Хабиров потерял из-за арестов и уголовных дел в регионе. Минус 1 балл он получил из-за регионального конфликта. И еще один балл у него забрали за федеральный конфликт. Какие именно это конфликты, в аналитике не говорится. Из громких арестов чиновников в Башкирии вспоминаются задержания министра ЖКХ – Бориса Беляева и министра строительства – Рамзиля Кучарбаева.

По мнению источника, покинет свой пост глава администрации Хабирова – Александр Сидякин, некогда работавший у Суркова и бывший депутатом Госдумы от Татарстана. Вероятно, из-за конфликта в команде. В октябре он снова уйдет в Госдуму.

ПроУфу






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  • 1 | 29.07.2021, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели Сидякин соответствует "избраннику" по морально -этическим соображениям и деловым "успехам" ?



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  • 2 | 29.07.2021, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы чиновник такого ранга ушел в отставку или его"ушли", нужно "упасть" в оценке самого главного в РФ.



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  • 3 | 29.07.2021, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подобными "избранниками" переполнена Госдума:

""Сегодня внёс в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки", - сообщил ТАСС председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.


Маститый единоросс из Челябинской области неутомим. Начинал как беззаветный борцун с борщевиком, однако вскоре переключился на зоозащиту и стал прямо-таки кумиром зоошизы.

Чего стоит, например, его знаменитая "собачья эпопея": вступил в долгий, решительный, фанатичный бой за права бродячих собак (ежегодно в мире от бешенства - после укусов бродячими собаками - умирает около 60 тыс. человек; ежегодно в России происходит около 300 тыс. зарегистрированных нападений бездомных собак на людей, в 30% жертвами нападений становятся дети). "Не бывает опасных собак", - считает народный избранник.

Бурматов обращался к гражданам с призывом массово подкармливать бродячие стаи, обращался в правительство с предложением открыть все подвалы жилых домов для бездомных животных, бился за "категорический запрет усыпления животных", за создание зоополиции по защите собак, за уравнивание прав животных с правами человека." Круто? (Сайт ЗАВТРА.)



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  • Гость
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  • 4 | 29.07.2021, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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________________________________________Я сделал аналлиз тяжеловесам ЕР ,было очень приятно работать! Очень Опытный



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  • 5 | 29.07.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ушли бы они все и не только госдуму, а куда подальше !!! Такой бездарной команды даже у ушлепка хамитова не было . Скоро уберут хабирова это однозначно . Накосячил по полной программе . Мрази !



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  • Гость
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  • 6 | 29.07.2021, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чемодан - вокзал - Красногорск



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2

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  • Гость
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  • 7 | 29.07.2021, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чемодан - вокзал - Красногорск

Лучше, в Ереван!



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1

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  • Участник
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  • 8 | 29.07.2021, 15:00 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10962 | Рейтинг: -872
Глава Башкирии занял позицию посредине. Рейтинг его неизменно падает.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А как дысал то, т.е. дысали о нём, и дысали за него очень из Москвов. И ведь в республике, в Уфах за него, его приходу чепчики бросали, радовались, в кураи дудели, в лисьих малахаях пляски устраивали.
Может прав Рахимов со словами, "русского, русского нам надо".
С печалью я гляжу, нет даже на на младое поколение, а на родно



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  • 9 | 29.07.2021, 15:06 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40916 | Рейтинг: +5078,2
Для Уфы закупят ретро-трамваи, которые будут ездить по историческому центру города.

О предназначении техники рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Назаров заявил, что «техника будет востребована в рамках мероприятий в рамках празднований 450-летия Уфы». Также он отметил, что трамваи украсят столицу и станут местом притяжения туристов.

По нашим подсчетам, в среднем один трамвай может обойтись республике в 59 миллионов рублей.

Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/online/news/4380597/
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а что? М.Б. эти миллионы лучше потратить на морковку?



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  • Участник
  •  
  • 10 | 29.07.2021, 15:17 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10962 | Рейтинг: -872
на родной Башкортостан.
Сам я из-за Хернея=Мудея боюсь ездить в Бвшкортостан, и даже в свой родной Янаул, но жена надавно, но инкогнито чтоб Херней=Мудей на знал, что она моя супруга побывала, и в Уфе, и в Янауле. Привезла из Уфы две газеты "Час ПИК" и "Экспэрт Башкортостана" практически одной даты. В первой прописано, что Башкирия входит в число лидеров по темпам вакцинации против короновируса, а в другой "В Башкирии зафиксировали рекордное число забооевших короновирусом". Ну, и ладно бы, но.....
Шумит однажды передача Гордона, что де в Башкирии Хабиров молодца, более чем оченно активно противодействует этой напасти. И уже вроде на другой день, по ТВ озвучивается, что в Башкирии очень тяжела ситуация с этим.



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