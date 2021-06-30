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Будни коленовставания: 12,2% жителей Башкирии не обеспечены чистой водой

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Только 87,8% населения республики обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам СанПин. Об этом на заседании коллегии при региональном Роспотребнадзоре сообщил глава республики Радий Хабиров, пишет "КП".

Будни коленовставания: 12,2% жителей Башкирии не обеспечены чистой водой


— Сейчас в республике только 87,8% населения обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам СанПин. В этом году мы должны достичь показателя в 88,1%, — сказал Хабиров.

Он отметил, что особенно остро эта проблема стоит в районах малоэтажного строительства вокруг Уфы, на территориях с тяжёлыми промышленными производствами.

Согласно проекту "Чистая вода" доля населения республики, которая получает качественную воду, к 2024 году должна достигнуть 92,5%.

Идель.Реалии






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  • 1 | 29.07.2021, 04:54 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8809 | Рейтинг: +2113,9
Вывод один, в российских реалиях, в мегаполисах никогда не достичь здоровой среды здоровой экологии и здорового образа жизни, как не старайся. По мере роста численности мегаполиса, вредных производств, количества автотранспорта, ситуация будет только ухудшаться.

Тут нужно выбирать.

Либо высокий уровень жизни, высокие зарплаты, театры-музеи (хотя кто в реальности их посещает из "понаехавших" из сельской местности?), либо переезд в провинцию, в "глубинку" в малые города и обустроенные сёла и посёлки с благополучной экологией.

Либо здоровый воздух, здоровая пища, вода, либо многомиллионный, комфортный и сытый "человейник", третьего не дано...



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  • 2 | 29.07.2021, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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сколько живу(72) только и слышу завтра У нас в России нет слова сегодня



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  • 3 | 29.07.2021, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одна из самых больших проблем на Земле - это обеспечение питьевой водой населения! "Берегите природу - мать вашу!" Очень Опытный



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  • 4 | 29.07.2021, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либо высокий уровень жизни, высокие зарплаты, театры-музеи (хотя кто в реальности их посещает из "понаехавших" из сельской местности?)
---------------------------
Можно подумать, наш Пенечек не вылазит из театров-музеев.
При чем здесь понаехавшие, идиот?



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  • 5 | 29.07.2021, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Речь идет о проблемах с водой, но башкироненавистнику пню надо кинуть камень в башкир.
Отсутствие чести и совести у либераста это аксиома.



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  • 6 | 29.07.2021, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 29.07.2021, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Одна из самых больших проблем на Земле - это обеспечение питьевой водой населения! "Берегите природу - мать вашу!" Очень Опытный


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Постоянно злобствующие резус и Кухарка не желают России хорошей природы?
Неужто планируют покинуть нашу Родину?
Скатертью дорога, воздух будет чище!



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