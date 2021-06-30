Будни коленовставания: 12,2% жителей Башкирии не обеспечены чистой водой

Только 87,8% населения республики обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам СанПин. Об этом на заседании коллегии при региональном Роспотребнадзоре сообщил глава республики Радий Хабиров, пишет "КП".— Сейчас в республике только 87,8% населения обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам СанПин. В этом году мы должны достичь показателя в 88,1%, — сказал Хабиров.Он отметил, что особенно остро эта проблема стоит в районах малоэтажного строительства вокруг Уфы, на территориях с тяжёлыми промышленными производствами.Согласно проекту "Чистая вода" доля населения республики, которая получает качественную воду, к 2024 году должна достигнуть 92,5%.