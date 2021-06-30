— Сейчас в республике только 87,8% населения обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам СанПин. В этом году мы должны достичь показателя в 88,1%, — сказал Хабиров.
Он отметил, что особенно остро эта проблема стоит в районах малоэтажного строительства вокруг Уфы, на территориях с тяжёлыми промышленными производствами.
Согласно проекту "Чистая вода" доля населения республики, которая получает качественную воду, к 2024 году должна достигнуть 92,5%.
Идель.Реалии
Будни коленовставания: 12,2% жителей Башкирии не обеспечены чистой водой
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