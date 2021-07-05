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Гнилое Яблоко как пристанище для политпроституток

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Арсен Нуриджанов: Не считаю «Яблоко» партией — это закрытая тайная секта с непонятными целями.

Гнилое Яблоко как пристанище для политпроституток


Фрагмент расшифровки прямого эфира на «Эхе Москвы в Уфе»

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов, объясняя призыв Григория Явлинского к сторонникам политика Алексея Навального не голосовать за «Яблоко», заметил, что это честная позиция Явлинского.

— Понимая ничтожность и ненужность своей партии на политическом небосклоне, призывает за нее не голосовать. А поскольку сейчас мало кто безразлично относится к Навальному – его либо ненавидят, либо признают, то Явлинский решил одним заявлением похоронить партию раз и навсегда. Действительно, правильно, зачем мучиться? Второе, что приходит на ум: можно лизать, иногда нужно, но не все места.

Нуриджанов напомнил, что в 1999 году возглавлял башкирское отделение «СПС».

— Были попытки договорится с Явлинским скоординироваться и сделать общий список, он не согласился. Его сущность – нехорошая, уже тогда проявлялась. Уже тогда от него ничего хорошего не ждали. Не считаю «Яблоко» партией, это закрытая тайная секта с непонятными целями. Цель любой политической партии – прийти к власти. С таким заявлениями – к власти не приходят. Оттянуть голоса у таких же, быть спойлером, работать на власть. Как называется, когда либеральная партия работает на власть?

Эхо Москвы
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  • Наблюдатель
  •  
  • 1 | 02.08.2021, 13:48 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1395 | Рейтинг: +527,9
Похоже,уже никто ни на кого не работает. Всё всем до фонаря.Пора каждому самому заниматься своей жизнью.От каждого -по возможности,а по потребности-как получится.



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7

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 02.08.2021, 14:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71301 | Рейтинг: +11545,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ой, великий аналитег вытупила)))

Отрою секрет: Гришу-3% финансирует пуйло из наших налогов- на эти средства он безбедно существует, поддерживая партию в состоянии комы уже много-много лет. Такая договоренность у них. А в ГД он не рвется. Отдельные яблочники роют землю, чтобы попасть в местные думы - Мосгордуму, в заскобрание Питера и и.д. Он особо им не помогает никак. А работает Гришенька на пуйло.

Не всем до фонаря, а только таким, как ты пуйло- и СРАдия- соскам. Люди, как могут - борются против узурпаторов. А узурпатор преступая ВСЕ законы борется против оппозиции - незаконными и недозволенными методами.

Удивительно, что возможности у народа мизерные, в отличии от "слуг" и окружения пуйла, ну и потребности - соответственно. У народа щи пустые, а у подельников узурпатора - яхты маловаты...



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1

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  • Гость
  •  
  • 3 | 02.08.2021, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.08.2021, 14:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71299 | Рейтинг: +11547,1
Люди, как могут - борются против узурпаторов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! И как же ты, борцунка либерастная, борешься? Что-то ты не ответила как надо противодействовать фальсификациям на выборах, значит и не знаешь! Вся твоя "борьба" - это либерастные визги на УЖе! Очень Опытный



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3

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  • Участник
  •  
  • 4 | 02.08.2021, 15:14 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15849 | Рейтинг: -2230,6
1 | 02.08.2021, 13:48 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1394 | Рейтинг: +527,8
Похоже,уже никто ни на кого не работает. Всё всем до фонаря.Пора каждому самому заниматься своей жизнью.От каждого -по возможности,а по потребности-как получится.
_______________________________
Черепаха, нас же, так называемые, либералы приучали к мысли, что главное это индивидуальное, личное. А на общественное можно и нужно наплевать.
В общем, смысл воспитания по либеральному, это воспитание махровых эгоистов.
Общество, практически, отстранилось от воспитания.



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4

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  • Гость
  •  
  • 5 | 02.08.2021, 20:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Председатель Хусаинов экс партноменклатура, его замша игнорировавшая Яблоко спойлер Хабирова, третье лицо Абрамова в ГД РФ намерена обучать надуванию презервативов. Коновалов, Салахов и ещё со странной фамилией вообще случайные люди! Другие менее видные...
Честные ушли...



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1

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  • Гость
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  • 6 | 03.08.2021, 00:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 Кухарка
Цена яхтенного флота непутёвой команды РФ давно превысила цену ВМФ России!



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1

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  • Гость
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  • 7 | 03.08.2021, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Честные ушли...
_________________________________
для начала не о Великом... с уходом с УЖа Виктора , с уходом Егеря...диалог стало вести не возможно. Но УЖ - маленький срез общества, который ярко показывает то, что тускло размыто в самом обществе. А конкретно - МЫ ВСЕ БЫДЛО, тока одни быдлее других быдл
турк



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