Гнилое Яблоко как пристанище для политпроституток

Арсен Нуриджанов: Не считаю «Яблоко» партией — это закрытая тайная секта с непонятными целями.Фрагмент расшифровки прямого эфира на «Эхе Москвы в Уфе»Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов, объясняя призыв Григория Явлинского к сторонникам политика Алексея Навального не голосовать за «Яблоко», заметил, что это честная позиция Явлинского.— Понимая ничтожность и ненужность своей партии на политическом небосклоне, призывает за нее не голосовать. А поскольку сейчас мало кто безразлично относится к Навальному – его либо ненавидят, либо признают, то Явлинский решил одним заявлением похоронить партию раз и навсегда. Действительно, правильно, зачем мучиться? Второе, что приходит на ум: можно лизать, иногда нужно, но не все места.Нуриджанов напомнил, что в 1999 году возглавлял башкирское отделение «СПС».— Были попытки договорится с Явлинским скоординироваться и сделать общий список, он не согласился. Его сущность – нехорошая, уже тогда проявлялась. Уже тогда от него ничего хорошего не ждали. Не считаю «Яблоко» партией, это закрытая тайная секта с непонятными целями. Цель любой политической партии – прийти к власти. С таким заявлениями – к власти не приходят. Оттянуть голоса у таких же, быть спойлером, работать на власть. Как называется, когда либеральная партия работает на власть?