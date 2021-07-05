НеВыборы 2021: Грязные антинародные технологии в Башкирии

Противники Руслана Нуртдинова требуют снять его с выборов в райсовет за "причастность к экстремистским организациям".Один из конкурентов известного активиста, защитника Куштау Руслана Нуртдинова на довыборах в Чекмагушевский райсовет написал на него жалобу с требованием отменить его регистрацию кандидатом. Об этом сообщил сам Нуртдинов в соцсетях."В суд поступило заявление от одного из моих конкурентов — Айдара Насырова, видно, очень хочет стать депутатом — с требованием снять меня с выборов, как лицо, причастное к экстремистской деятельности. Основательно подготовились: решения судов о признании экстремистскими штабов Навального и БОО "Башкорт" (признаны на территории России экстремистскими организациями — "Idel.Реалии") приложили, кучу скринов с моей страницы, адвоката наняли и доверенность выписали у нотариуса в Уфе. Вполне ожидаемо, конечно. И ладно бы эти, они и не на такое способны, но ты, Айдар.. Нормально же общались.Ты как теперь с этим жить-то собираешься? Пальцем ведь показывать будут, и говорить — доносчик, стукач. Не понимаю…", — написал Нуртдинов в своем аккаунте в Фейсбук.Здесь же общественник выложил сканы административного искового заявления Айдара Насырова в Чекмагушевский межрайонный суд РБ. Иск адресован к территориальной избирательной комиссии Чекмагушевского района, зарегистрировавшей 22 июля Руслана Нуртдинова кандидатом в райсовет по Заводскому одномандатному избирательному округу № 3. По этому же округу, также путем самовыдвижения баллотируется и Айдар Насыров.Как следует из иска, Насыров утверждает, что Руслан Нуртдинов "не вправе быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления", поскольку "причастен к деятельности экстремистских организаций". Конкретно, Насыров заявляет, что Нуртдинов причастен к деятельности признанного "экстремистской организацией" некоего "Общественного движения "Штабы Навального" (такого "движения" не существовало и не существует — "Idel.Реалии"): "выступал в его поддержку, активно участвовал и руководил проведением митингов в поддержку Навального в январе-апреле 2021 года , размещал и продолжает размещать соответствующие материалы в соцсетях им, как участником движения, размещаются призывы к деструктивной деятельности, массовым беспорядкам", — указано в заявлении Айдара Насырова.Насыров также в иске заявляет, что Руслан Нуртдинов "является лицом, причастным к деятельности башкирской национальной организации "Башкорт", признанной Верховным судом РБ "экстремистской организацией", выступает в поддержку его лидеров Фаиля Алчинова, Руслана Габбасова, Ильнара Галина и Айрата Дильмухаметова". В вину активисту Насыров ставит и то, что он "публично выступает против признания "Башкорта" экстремистской организацией".В своем иске конкурент заключает, что Руслан Нуртдинов "не обладает пассивным избирательным правом, поскольку причастен к деятельности экстремистским организаций", и требует отменить регистрацию активиста в качестве кандидата.Айдар Насыров — директор МУП "Чекмагушевский сельскохозяйственный рынок", одним из учредителей которого является районная администрация. Ранее Насыров также работал в райадминистрации заведующим одного из секторов организационно-правового отдела.— У нас с ним [с Айдаром Насыровым] были вполне нормальные отношения, он даже в какой-то мере поддерживал мою общественную деятельность, — рассказал "Idel.Реалии" Руслан Нуртдинов. — Оказалось, что люди могут поступать и вот таким неприглядным образом. У него родственник также работает в администрации, и, кстати, когда в прошлом году сожгли мою машину, он [родственник] был одним из тех четверых людей, которых мы просили пройти проверку на детекторе лжи, но он, как и остальные трое, отказался это сделать.Нуртдинов также сообщил, что, как ему стало известно, одновременно с иском Айдара Насырова на днях в республиканскую прокуратуру поступило заявление от уфимского провластного видеоблогера Арслана Нигаматьянова, который попросил надзорное ведомство "провести проверку на предмет участия активиста в деятельности организации "Открытая Россия", которая признана в РФ "нежелательной организацией", а также участия в движении "Штабы Навального". Свое обращение видеоблогер также мотивировал участием Руслана Нуртдинова в довыборах в райсовет. Ранее по другой жалобе Арслана Нигаматьянова "Фонд защиты прав граждан "Штаб", возглавлявшийся экс-координатором уфимского штаба Навального Лилией Чанышевой, признали иноагентом.— Не могу сказать, что эти действия против меня стали чем-то неожиданным — я это предвидел, еще когда заявил о своем намерении баллотироваться, — сказал Руслан Нуртдинов. — Трудно сказать, чем кончится судебный процесс; все знают, что независимого суда у нас нет. Во всяком случае, я не отрицаю, что поддерживал и деятельность "Башкорта", и деятельность Алексея Навального и его штабов, и считаю признание их "экстремистскими организациями" незаконным и несправедливым. Замечу, кстати, что решение по признанию штабов Навального еще не вступило в силу, а меня уже требуют снять с выборов по этим основаниям.Предварительное заседание в Чекмагушевском межрайонном суде по делу Руслана Нуртдинова назначено на 2 августа. Процесс будет вести судья Райля Галикеева.В 2020 году Руслана Нуртдинова сняли с довыборов в Чекмагушевский райсовет по иску регионального отделения партии "Справедливая Россия". Перед этим партии "Патриоты России" и "Справедливая Россия" выставили против активиста его "двойников" — одновременно тезок и однофамильцев Нуртдинова. Активист отмечал, что против его выдвижения "работал весь госаппарат", действия которого, по убеждения активиста, координировались из администрации главы республики.В конце июня нынешнего года Руслана Нуртдинова допросили в СКР по делу арестованного экс-директора организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова. Активист заявил, что не имеет отношения к "Открытой России", а дело Пивоварова считает политически мотивированным.