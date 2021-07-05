НеВыборы 2021: Грязные антинародные технологии в Башкирии

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Гагин обрабатывает ртом Х ...

5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Мень ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Гагин обрабатывает ртом Х ...

17-й Корней Свобода подразумевает возможность выбора! В нашей Великой ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Хабиров — главное неудобс ...

Хабиров, ты кусок дерьма, слезь со своего золотого вертолета, посмотри ...
  Рейтинг: +3  natall

Обсуждаемое за месяц
За причастность к партии ...

В эту избирательную кампанию оппозиционные парламентские партии в Башкирии не ...
  3.08.2021   18555    9

НеВыборы 2021: Грязные ...

Противники Руслана Нуртдинова требуют снять его с выборов в райсовет за ...
  2.08.2021   26901    7

Бесправному стаду ...

Дмитрий Михайличенко: «Системе нужны не люди с собственной точкой зрения, а ...
  2.08.2021   24368    17

Гнилое Яблоко как ...

Арсен Нуриджанов: Не считаю «Яблоко» партией — это закрытая тайная секта с ...
  2.08.2021   27640    7

Распил миллионов на ...

Ремонт освещения в тоннеле на проспекта Юлаева обойдется в 15,3 млн рублей. ...
  2.08.2021   23297    12

Последние публикации
За причастность к партии ...

В эту избирательную кампанию оппозиционные парламентские партии в Башкирии не ...
  3.08.2021   37264    9

НеВыборы 2021: Грязные ...

Противники Руслана Нуртдинова требуют снять его с выборов в райсовет за ...
  2.08.2021   15420    7

Бесправному стаду ...

Дмитрий Михайличенко: «Системе нужны не люди с собственной точкой зрения, а ...
  2.08.2021   35100    17

Гнилое Яблоко как ...

Арсен Нуриджанов: Не считаю «Яблоко» партией — это закрытая тайная секта с ...
  2.08.2021   35561    7

Распил миллионов на ...

Ремонт освещения в тоннеле на проспекта Юлаева обойдется в 15,3 млн рублей. ...
  2.08.2021   43131    12

Перед встречей с Путиным ...

Башкирские чиновники изолируются перед приездом Путина - источник. ...
  30.07.2021   31088    105

К чему ведет вакцина ...

Российские власти объяснили причины смертей вакцинированных от COVID-19. ...
  30.07.2021   34815    12

Упал в рейтинге, а в ...

Радий Хабиров упал в рейтинге губернаторов из-за скандалов и громких арестов. ...
  29.07.2021   31359    50

На банкеты, вип-перелеты ...

«Вы держитесь». Хабиров заявил родителям детей-инвалидов, что в бюджете нет ...
  29.07.2021   29783    5

Будни коленовставания: ...

Только 87,8% населения республики обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам ...
  29.07.2021   43281    16

Читаемое за месяц
Антинародный СПЧ ...

Радий Хабиров поручил сформировать мониторинговую группу по разработке ...
  5.07.2021   30296    3

Гагин обрабатывает ртом ...

Валериан Гагин: Радий Хабиров очень искренний. Видно, что болеет за дело. ...
  5.07.2021   41022    27

С командой Хабирова в ...

Молодежного министра СМИ Башкирии отправили в отставку за критику Фольклориады. ...
  5.07.2021   39617    7

Хабиров — главное ...

«Будем создавать для них неудобства». Хабиров снова пригрозил перевозчикам на ...
  6.07.2021   26018    7

Пройдут самые поганые: ...

Голосование пройдет по смешанной системе: половина из 36 депутатов будет ...
  6.07.2021   23408    2

Архив публикаций
Август 2021 (5)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (57)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)




НеВыборы 2021: Грязные антинародные технологии в Башкирии

Оценили
0


Противники Руслана Нуртдинова требуют снять его с выборов в райсовет за "причастность к экстремистским организациям".

НеВыборы 2021: Грязные антинародные технологии в Башкирии


Один из конкурентов известного активиста, защитника Куштау Руслана Нуртдинова на довыборах в Чекмагушевский райсовет написал на него жалобу с требованием отменить его регистрацию кандидатом. Об этом сообщил сам Нуртдинов в соцсетях.

"В суд поступило заявление от одного из моих конкурентов — Айдара Насырова, видно, очень хочет стать депутатом — с требованием снять меня с выборов, как лицо, причастное к экстремистской деятельности. Основательно подготовились: решения судов о признании экстремистскими штабов Навального и БОО "Башкорт" (признаны на территории России экстремистскими организациями — "Idel.Реалии") приложили, кучу скринов с моей страницы, адвоката наняли и доверенность выписали у нотариуса в Уфе. Вполне ожидаемо, конечно. И ладно бы эти, они и не на такое способны, но ты, Айдар.. Нормально же общались.

Ты как теперь с этим жить-то собираешься? Пальцем ведь показывать будут, и говорить — доносчик, стукач. Не понимаю…", — написал Нуртдинов в своем аккаунте в Фейсбук.

Здесь же общественник выложил сканы административного искового заявления Айдара Насырова в Чекмагушевский межрайонный суд РБ. Иск адресован к территориальной избирательной комиссии Чекмагушевского района, зарегистрировавшей 22 июля Руслана Нуртдинова кандидатом в райсовет по Заводскому одномандатному избирательному округу № 3. По этому же округу, также путем самовыдвижения баллотируется и Айдар Насыров.

Как следует из иска, Насыров утверждает, что Руслан Нуртдинов "не вправе быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления", поскольку "причастен к деятельности экстремистских организаций". Конкретно, Насыров заявляет, что Нуртдинов причастен к деятельности признанного "экстремистской организацией" некоего "Общественного движения "Штабы Навального" (такого "движения" не существовало и не существует — "Idel.Реалии"): "выступал в его поддержку, активно участвовал и руководил проведением митингов в поддержку Навального в январе-апреле 2021 года , размещал и продолжает размещать соответствующие материалы в соцсетях им, как участником движения, размещаются призывы к деструктивной деятельности, массовым беспорядкам", — указано в заявлении Айдара Насырова.

Насыров также в иске заявляет, что Руслан Нуртдинов "является лицом, причастным к деятельности башкирской национальной организации "Башкорт", признанной Верховным судом РБ "экстремистской организацией", выступает в поддержку его лидеров Фаиля Алчинова, Руслана Габбасова, Ильнара Галина и Айрата Дильмухаметова". В вину активисту Насыров ставит и то, что он "публично выступает против признания "Башкорта" экстремистской организацией".

В своем иске конкурент заключает, что Руслан Нуртдинов "не обладает пассивным избирательным правом, поскольку причастен к деятельности экстремистским организаций", и требует отменить регистрацию активиста в качестве кандидата.

Айдар Насыров — директор МУП "Чекмагушевский сельскохозяйственный рынок", одним из учредителей которого является районная администрация. Ранее Насыров также работал в райадминистрации заведующим одного из секторов организационно-правового отдела.

— У нас с ним [с Айдаром Насыровым] были вполне нормальные отношения, он даже в какой-то мере поддерживал мою общественную деятельность, — рассказал "Idel.Реалии" Руслан Нуртдинов. — Оказалось, что люди могут поступать и вот таким неприглядным образом. У него родственник также работает в администрации, и, кстати, когда в прошлом году сожгли мою машину, он [родственник] был одним из тех четверых людей, которых мы просили пройти проверку на детекторе лжи, но он, как и остальные трое, отказался это сделать.

Нуртдинов также сообщил, что, как ему стало известно, одновременно с иском Айдара Насырова на днях в республиканскую прокуратуру поступило заявление от уфимского провластного видеоблогера Арслана Нигаматьянова, который попросил надзорное ведомство "провести проверку на предмет участия активиста в деятельности организации "Открытая Россия", которая признана в РФ "нежелательной организацией", а также участия в движении "Штабы Навального". Свое обращение видеоблогер также мотивировал участием Руслана Нуртдинова в довыборах в райсовет. Ранее по другой жалобе Арслана Нигаматьянова "Фонд защиты прав граждан "Штаб", возглавлявшийся экс-координатором уфимского штаба Навального Лилией Чанышевой, признали иноагентом.

— Не могу сказать, что эти действия против меня стали чем-то неожиданным — я это предвидел, еще когда заявил о своем намерении баллотироваться, — сказал Руслан Нуртдинов. — Трудно сказать, чем кончится судебный процесс; все знают, что независимого суда у нас нет. Во всяком случае, я не отрицаю, что поддерживал и деятельность "Башкорта", и деятельность Алексея Навального и его штабов, и считаю признание их "экстремистскими организациями" незаконным и несправедливым. Замечу, кстати, что решение по признанию штабов Навального еще не вступило в силу, а меня уже требуют снять с выборов по этим основаниям.

Предварительное заседание в Чекмагушевском межрайонном суде по делу Руслана Нуртдинова назначено на 2 августа. Процесс будет вести судья Райля Галикеева.

В 2020 году Руслана Нуртдинова сняли с довыборов в Чекмагушевский райсовет по иску регионального отделения партии "Справедливая Россия". Перед этим партии "Патриоты России" и "Справедливая Россия" выставили против активиста его "двойников" — одновременно тезок и однофамильцев Нуртдинова. Активист отмечал, что против его выдвижения "работал весь госаппарат", действия которого, по убеждения активиста, координировались из администрации главы республики.

В конце июня нынешнего года Руслана Нуртдинова допросили в СКР по делу арестованного экс-директора организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова. Активист заявил, что не имеет отношения к "Открытой России", а дело Пивоварова считает политически мотивированным.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 02.08.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 02.08.2021, 14:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71301 | Рейтинг: +11545,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Грязнейшие технологии пущены в ход - вот очередные:

Неизвестные получили доступ к персональным данным избирателей, оставившим голос за регистрацию Яковлевой. Сама общественница подозревает в этом городские власти.

Она рассказала «Эху», что руководство нескольких бюджетных организаций пригласило сотрудников, поддержавших ее выдвижение, на беседу, в ходе которой потребовало на предстоящем судебном заседании по делу против горизбиркома о допуске активистки к выборам заявить об отзыве своей подписи. Всего с жалобой на работодателя к Яковлевой обратились около 10-ти человек.

«Я считаю, что власть включает свой административный ресурс, чем нарушает закон Российской Федерации. Это распространение персональных данных. Кто-то выясняет через какую-то организацию, скорее всего, через Пенсионный фонд, то, где работают все мои избиратели. Я боюсь за этих людей, за то, чтобы их не уволили с работы», — сообщила она.

Алла Яковлева намерена поддерживать избирателей и сопровождать их конфликт с работодателем в случае продолжения административного давления. «Эху» удалось связаться с одним из них. По словам Олега (имя изменено по просьбе собеседника — прим. ред.), который работает в уфимском производственном предприятии, работодатель попросил отказаться от подписи, ссылаясь на поступление такого приказа из администрации одного из районов Уфы. Сам мужчина делать этого не собирается и намерен дальше поддерживать Аллу Яковлеву. Между тем он считает, что против него планируется использовать «рычаги давления».

Как добавила сама Яковлева, к ситуации может быть причастна администрация Орджоникидзевского района Уфы.

«Я звоню главе района и говорю: «Марат Мударисович, спасибо за огромное внимание, оказанное мне, за то, что вы как глава администрации района подвергаете меня административным вещам, ищете людей, которые подписали листы, и оказываете на них давление через их руководство». Он сказал: «Алла Анатольевна, я не могу это комментировать». Конечно, вы не можете это комментировать!», — добавила активистка.

Глава администрации муниципалитета Марат Галиуллин оперативно ответить на вопросы «Эха» не смог.
______________________________________
Мало им было пустить однофамилицу - воспиталку детсада по этому же кругу, мало им было забраковать на 1 подпись больше, чем нужно для прохождения, так они еще и слили секретные данные работодателям и потребовали от них надавить на подписавшихся. Я такого еще не слыхивала!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 02.08.2021, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Г-н Путин, а клан Цапков печально знаменитые резнёй 12 душ включая младенцев, участники вашей инаугурации "желательные" люди? А групповой насильник несовершеннолетних девочек вами возвеличенный в премьер-министры Башкортостана в вымирающей республики уменьшив ший Прожиточный минимум желательный человек?!
Список продолжить или в отставку уйдёте?!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 02.08.2021, 21:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По большому счету, ни одни ни другие "избранники" ( фактически называемые криминальные элементы за мандатами неприкосновенности) не нужны. Вообще пора упразднить депутатские корпусы- дни работают только для себя: за абсолютную безответственность за судьбу страны и ее народа только и заняты пополнением своих личных карманов, все "законы" проголосовывают только для защиты своих преступных деяний и себе подобных. Что бы не говорили : но в советское время кандидатов в депутаты выдвигали трудовые коллективы передовых , честных сотрудников,а не ОПГ под марками партийных и общественных организаций . Сейчас всю страну положили под горе-юристов- артистов-спортсменов ... их их пассий. Пусть будет ЕДИНСТВЕННЫЙ ГАРАНТ ,с которого спрос за все направления ( законодательство и все пр.) будет жесткий с него. Стадо депутатского корпуса , чисто технически на автомате голосующего порочно и антинародно. Да и надоело уже видеть эти тупые бессовестные типы. Вместо бесчисленных ничего не производящих, наносящих один ущерб (депутатов, банкиров, риэлторов, частных нотариусов, армии адвокатов , 90% чиновников -возможно и 99%! с ....дцатью замами и помощниками - чего в жизни не было даже в крупнейших производственных объединениях страны) лучше направить средства на создание рабочих мест для простого народа - на плечах которого всегда процветала страна, побеждала войны и разрухи, при чем бескорыстно, никогда не имевшая столько наград теперешних чинуш и силовиков,



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 03.08.2021, 00:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-й всё так!
Но так сильно веет наивностью...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 03.08.2021, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Верховный суд вновь не принял иск жителей Башкирии по ковид-ограничениям
________________________________-
тупое чмОО... это всё что нужно знать о наших выборах
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 03.08.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
по Заводскому одномандатному избирательному округу № 3. По этому же округу, также путем самовыдвижения баллотируется и Айдар Насыров.

Как следует из иска, Насыров утверждает, что Руслан Нуртдинов "не вправе быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления", поскольку "причастен к деятельности экстремистских организаций".
========================
Айдар ты не нужен народу, тебе нужен народ чтоб тебе быть кем-то избранным.
Тебе даже народ не нужен а нужна толпа послушных женщин называющих себя "избирательной комиссией" которые нарисуют желаемый процент чтоб допустить тебя до кормушки.
А допустить до кормушки решается даже без толпы послушных женщин называющих себя "избиратльной комиссией" которые нарисуют указанные от 62,2% до 146%.



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com