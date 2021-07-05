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Распил миллионов на дешевых китайских лампочках

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Ремонт освещения в тоннеле на проспекта Юлаева обойдется в 15,3 млн рублей. Муниципальное казенное учреждение «Центр организации и проведения конкурсных процедур» Уфы определил подрядчика, который проведет ремонт освещения в тоннеле на проспекте Юлаева. Контракт стоимостью 15,3 млн руб. получило ООО «Билд».

Распил миллионов на дешевых китайских лампочках


Согласно проектной документации, подрядчик должен установить автоматизированные системы управления освещением, светильники на кронштейнах, обновить кабельную сеть и заменить лампы освещения.

Закупка инициирована по результатам проверки прокуратуры Башкирии. Надзорное ведомство обнаружило нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. В частности, прокуратура указала на отсутствие освещения в зоне тоннеля в створе проспекта Юлаева и улицы Сипайловской.

Средства на оплату работ выделены из городского бюджета.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Билд» зарегистрировано в Уфе в 2012 году. Бенефициар — Рустам Хасанов. Выручка по итогам 2020 года оценивалась в 2,2 млрд руб., чистая прибыль составила 27 млн руб. С июля 2020 года компания заключила четыре госконтракта на 2,2 млрд руб.

Коммерсант
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  • 1 | 02.08.2021, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дешевле перекрытие тоннеля снести, оставив только под ул.Лесотехникума! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 2 | 02.08.2021, 15:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71301 | Рейтинг: +11545,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Дизайнер Ильшат Байбурин планирует соорудить инсталляцию, посвященную основателю уфимской крепости Михаилу Нагому
Об этом руководитель студии «ParadoxBox» заявил в эфире программы «Парк искусств». Байбурин – автор концепции дома «Соты» на улице Цюрупы в Уфе. По его словам, на территории между ним и жилым комплексом «Кремлевский» планирует обустроить фонтан с инсталляцией, посвященной воеводе.
- Не буду называть это памятником, я хочу сделать современную инсталляцию посвященную основателю уфимской крепости. Пока нет четко оформленного концепта эскиза, но есть идеи, - сказал Байбурин.
Решение возвести памятник основателю Уфы впервые было принято на сессии Уфимской городской Думы в 1886 году, но построить его по различным причинам до сих пор не удавалось.
__________________________________
Браво, Ильшат! Судя по-всему он из разумных башкир.



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  • 3 | 02.08.2021, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Браво, Ильшат! Судя по-всему он из разумных башкир.
------------------
А просто "разумный человек" язык не поворачивается сказать, неразумная чавашка?



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  • 4 | 02.08.2021, 16:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71301 | Рейтинг: +11545,2
неразумная чавашка?
_____________________________
Чавашка - это кто? Если ты имеешь в виду "чувашка", обращаясь ко мне, то ты попал пальцем в небо. Нет среди моих предков чувашей. Только русские. Не бравирую, просто констатирую. Удалось отследить 19 и 20 века и браков моих лично предков с не русскими выявлено не было. А вот во второй половине 20-го века - пошли смешанные браки - мамины сестра и брат вступили в брак с молдаванином и башкиркой. И мой сын носитель 1/4 генов крымских греков, а у внучки - более половины(5/8) русских генов и по 1/8 - греки, татары и чеченцы.

А просто "разумный человек" язык не поворачивается сказать
_________________________________
Так и хотела написать по-началу, но разумных людей среди русских много, а вот среди титульных - не так уж. Почему-то они не хотят признавать, что город был основан не Салаватом Юлаевым))))



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  • 5 | 02.08.2021, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
разумных людей среди русских много, а вот среди титульных - не так уж.
-----------------------
Да ты фашистка, давно подозревал. Черепа не измеряла еще.



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  • 6 | 02.08.2021, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От оскорблений отдельных личностей перешла к оскорблению целого народа.
Либо страха нет, либо мозгов. Хотя это всегда взаимосвязано.



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  • 7 | 02.08.2021, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Попрошайничать Лешке было стыдно, но другого выхода не оставалось: тетя Лида деньги на кино давала редко и неохотно, а дядя Троша не давал совсем.

— На баловство у меня гро́шей нет. У тебя в голове витры виють, а я, когда таким пацаном был, копеечку к копеечке складывал. Не я у других, а у меня гро́шей просили…

Представить себе дядю Трошу мальчиком Лешка не мог, хотя понимал, что он, как и все, тоже был когда-то маленьким.

Лешке казалось, что дядька просто был раньше маленького роста, но и тогда был уже толстым, с налитой красной шеей и бритой головой, с такими же заросшими рыжей шерстью пальцами, которые жадно и цепко хватали копеечки и складывали их к копеечкам. Когда Лешка представлял себе такого маленького лысого дядю, складывающего копеечки, ему становилось смешно и он фыркал.

— Чего скалишься? — хмурился дядя. — Человек с копеечки начинается, рублем-то еще стать надо! Да! А ты и в базарный день полкопейки не стоишь. Толку от тебя никакого, а расходу — прорва. Вон башмаки каши просят. Чёрты тебя знают, по гвоздям ты ходишь или нарочно рвешь?

Лешка прятал под стул ноги в рваных башмаках и о деньгах на кино не заикался.



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  • 8 | 02.08.2021, 20:45 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1773 | Рейтинг: +385
Не видно света в конце тоннеля. Вот и решили осветить и освятить на миллионы.



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  • 9 | 02.08.2021, 21:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А иконы Путина повесят?!



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  • 10 | 03.08.2021, 00:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10995 | Рейтинг: -872,3
4 | 02.08.2021, 16:43 | Автор: Кухарка
неразумная чавашка?
+++++++++++++++++
А что это? Не от Салаватки ли Хамидуллина, "Малевича" это?



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  • 11 | 03.08.2021, 07:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 Кухарка

На вашем язе "основан", на беспутном язе "воссоединён", на дарованном нам А. С. Пушкиным "захвачен".



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  • 12 | 03.08.2021, 07:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Распил миллионов..." ... "Гнилое Яблоко..."
Что только УЖик не размещает, но, к сожалению, "вокруг да около"! Уголовно наказуемо нельзя честно сказать: Путин создал государство подавления населения! В частности для этого сеет меж национальную рознь, это означает что остались люди знающие что наши народы вместе восставали против деспотии!



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