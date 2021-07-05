Распил миллионов на дешевых китайских лампочках

Ремонт освещения в тоннеле на проспекта Юлаева обойдется в 15,3 млн рублей. Муниципальное казенное учреждение «Центр организации и проведения конкурсных процедур» Уфы определил подрядчика, который проведет ремонт освещения в тоннеле на проспекте Юлаева. Контракт стоимостью 15,3 млн руб. получило ООО «Билд».Согласно проектной документации, подрядчик должен установить автоматизированные системы управления освещением, светильники на кронштейнах, обновить кабельную сеть и заменить лампы освещения.Закупка инициирована по результатам проверки прокуратуры Башкирии. Надзорное ведомство обнаружило нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. В частности, прокуратура указала на отсутствие освещения в зоне тоннеля в створе проспекта Юлаева и улицы Сипайловской.Средства на оплату работ выделены из городского бюджета.По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Билд» зарегистрировано в Уфе в 2012 году. Бенефициар — Рустам Хасанов. Выручка по итогам 2020 года оценивалась в 2,2 млрд руб., чистая прибыль составила 27 млн руб. С июля 2020 года компания заключила четыре госконтракта на 2,2 млрд руб.