Согласно проектной документации, подрядчик должен установить автоматизированные системы управления освещением, светильники на кронштейнах, обновить кабельную сеть и заменить лампы освещения.
Закупка инициирована по результатам проверки прокуратуры Башкирии. Надзорное ведомство обнаружило нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. В частности, прокуратура указала на отсутствие освещения в зоне тоннеля в створе проспекта Юлаева и улицы Сипайловской.
Средства на оплату работ выделены из городского бюджета.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Билд» зарегистрировано в Уфе в 2012 году. Бенефициар — Рустам Хасанов. Выручка по итогам 2020 года оценивалась в 2,2 млрд руб., чистая прибыль составила 27 млн руб. С июля 2020 года компания заключила четыре госконтракта на 2,2 млрд руб.
Коммерсант
Оригинал публикации
Распил миллионов на дешевых китайских лампочках
Раздел: Новости | Просмотры: 39472 | Комментарии: 12