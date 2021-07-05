За причастность к партии жуликов и воров скоро будут бить морду

В эту избирательную кампанию оппозиционные парламентские партии в Башкирии не стали заключать публичных соглашений о честных выборах. Политтехнолог Андрей Потылицын считает, что ритуального акта не свершилось из-за позиции «ЕР» — партии власти сейчас не выгодно выходить на публику с какими-либо обещаниями, да и в этом нет нужды.— Власти потеряли стыд: даже не пытаются имитировать благопристойность и правила. Решили, что вообще не надо: лишняя суета, минеральную воду переводить, сидеть и потеть в пиджаках.Крайняя стадия бесстыдства. Изображать даже нет смысла.Он заметил, что и сами парламентские оппозиционные партии не имеют сил сопротивляться «ЕР» и административному ресурсу.— Трезво взглянем и ужаснемся: на кондицию тех же КПРФ, ЛДПР и иже с ними. Нет никакого потенциала, ни человеческого, ни электорального, чтобы сделать существенное в возмущении и противостоянии в том составе, что есть на данный момент.Потылицын еще раз подтвердил мысль, что кандидаты «ЕР» стараются лишний раз на широкой публике не появляться.— Кандидаты скрывают, что баллотируются от «ЕР». Минимизировали символику партии. Тревожный симптом от партии власти — ей приходит крышка. Ребрендинг еще год назад надо было делать, чтобы не вызывать рвотный рефлекс у населения. Если созывать подписание такого соглашения – будет смешно и будет злить, так как из «ЕР» исходит основная масса нарушений на выборах прошлых лет. Это не мое личное отношение к «ЕР», я даю оценку сложившейся ситуации, и я не одинок в этой оценке. Есть статистка доверия к партии и властям. По данным «Левады» (внесён в реестр иноагентов – ред.) за июль рейтинг Путина упал с 33 до 31 процента. О чем тогда говорить о рейтинге «ЕР»? Один из кандидатов от «ЕР» рассказал мне, что, когда узнают, от какой партии он баллотируется – выслушивает нецензурные эпитеты в адрес партии. Славу богу, что до рукоприкладства не доходит. Вот оно — прямое столкновение кандидатов от «ЕР» и электората, — резюмировал политтехнолог.