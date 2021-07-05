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За причастность к партии жуликов и воров скоро будут бить морду

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В эту избирательную кампанию оппозиционные парламентские партии в Башкирии не стали заключать публичных соглашений о честных выборах. Политтехнолог Андрей Потылицын считает, что ритуального акта не свершилось из-за позиции «ЕР» — партии власти сейчас не выгодно выходить на публику с какими-либо обещаниями, да и в этом нет нужды.

За причастность к партии жуликов и воров скоро будут бить морду


— Власти потеряли стыд: даже не пытаются имитировать благопристойность и правила. Решили, что вообще не надо: лишняя суета, минеральную воду переводить, сидеть и потеть в пиджаках.
Крайняя стадия бесстыдства. Изображать даже нет смысла.

Он заметил, что и сами парламентские оппозиционные партии не имеют сил сопротивляться «ЕР» и административному ресурсу.

— Трезво взглянем и ужаснемся: на кондицию тех же КПРФ, ЛДПР и иже с ними. Нет никакого потенциала, ни человеческого, ни электорального, чтобы сделать существенное в возмущении и противостоянии в том составе, что есть на данный момент.

Потылицын еще раз подтвердил мысль, что кандидаты «ЕР» стараются лишний раз на широкой публике не появляться.

— Кандидаты скрывают, что баллотируются от «ЕР». Минимизировали символику партии. Тревожный симптом от партии власти — ей приходит крышка. Ребрендинг еще год назад надо было делать, чтобы не вызывать рвотный рефлекс у населения. Если созывать подписание такого соглашения – будет смешно и будет злить, так как из «ЕР» исходит основная масса нарушений на выборах прошлых лет. Это не мое личное отношение к «ЕР», я даю оценку сложившейся ситуации, и я не одинок в этой оценке. Есть статистка доверия к партии и властям. По данным «Левады» (внесён в реестр иноагентов – ред.) за июль рейтинг Путина упал с 33 до 31 процента. О чем тогда говорить о рейтинге «ЕР»? Один из кандидатов от «ЕР» рассказал мне, что, когда узнают, от какой партии он баллотируется – выслушивает нецензурные эпитеты в адрес партии. Славу богу, что до рукоприкладства не доходит. Вот оно — прямое столкновение кандидатов от «ЕР» и электората, — резюмировал политтехнолог.

Андрей Потылицын, Эхо Москвы






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  • 1 | 03.08.2021, 12:24 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40924 | Рейтинг: +5077,8
Тревожный симптом от партии власти — ей приходит крышка. (А.Потылицын).



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  • 2 | 03.08.2021, 12:32 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40924 | Рейтинг: +5077,8
Вице-премьер Татьяна Голикова курирует четыре нацпроекта – "Демография", "Здравоохранение", "Наука" и "Образование", на которые выделяется более 6.6 трлн руб. Накануне встречи Голиковой с депутатами появилась информация Росстата о том, что в январе смертность в России превысила рождаемость в 1.4 раза по сравнению с январем прошлого года. Вот, собственно, и результат деятельности Татьяны Голиковой- "очковтирательство". Иначе как она сможет объяснить цифры?



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  • 3 | 03.08.2021, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В б..ду, именуемому ЕР ,собрались самая подлейшая часть общества, а потому им нельзя бить морды - изолировать, согнать их в гетто, чтоб они сами били хари друг другу.



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  • 4 | 03.08.2021, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Вице-премьер Татьяна Голикова курирует четыре нацпроекта – "Демография", "Здравоохранение", "Наука" и "Образование", на которые выделяется более 6.6 трлн руб. " К сожалению, ни в одном из четырех абсолютно некомпетентна, за исключением распила бюджета в закрома своей "семьи".



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  • 5 | 03.08.2021, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.08.2021, 12:32 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40922 | Рейтинг: +5078,1

Вице-премьер Татьяна Голикова курирует четыре нацпроекта – "Демография", "Здравоохранение", "Наука" и "Образование", на которые выделяется более 6.6 трлн руб. Накануне встречи Голиковой с депутатами появилась информация Росстата о том, что в январе смертность в России превысила рождаемость в 1.4 раза по сравнению с январем прошлого года. Вот, собственно, и результат деятельности Татьяны Голиковой- "очковтирательство". Иначе как она сможет объяснить цифры?


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============
Кухарка радуется увеличению смертности - отметилась минусом.



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  • 6 | 03.08.2021, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Z Z Z !!!!!!!!!!!!!!!!!!Глава Башкирии покинул оперативное совещание правительства из-за важного звонка!!!!!!!!!! Z Z Z
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 7 | 03.08.2021, 18:05 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40924 | Рейтинг: +5077,8
5 | 03.08.2021, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.08.2021, 12:32 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40922 | Рейтинг: +5078,1

Вице-премьер Татьяна Голикова курирует четыре нацпроекта – "Демография", "Здравоохранение", "Наука" и "Образование", на которые выделяется более 6.6 трлн руб. Накануне встречи Голиковой с депутатами появилась информация Росстата о том, что в январе смертность в России превысила рождаемость в 1.4 раза по сравнению с январем прошлого года. Вот, собственно, и результат деятельности Татьяны Голиковой- "очковтирательство". Иначе как она сможет объяснить цифры?


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============
Кухарка радуется увеличению смертности - отметилась минусом.
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==
И черепаха тоже отметилась.



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  • 8 | 03.08.2021, 18:30 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40924 | Рейтинг: +5077,8
Девушки из фан-сектор ФК «Уфа» записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказали о проблемах клуба и нежелании руководства республики помочь главной футбольной команде Уфы.

− У футбольного клуба «Уфа» на данный момент большие финансовые трудности, в то время, когда в республике огромное количество производственных предприятий, которые могли бы ему помочь и стать спонсорами, - заявляют девушки в своем видеообращении.

Болельщицы попросили спасти любимый клуб от краха, отметив благодарность миллионной аудитории телезрителей ФК «Уфа», болельщиков и воспитанников спортшколы.

В последнее время ФК «Уфа» переживает тяжелые финансовые проблемы. На пресс-конференции Шамиль Газизов признался, что клубу некем усиливать состав, ведь заработанный миллиард он уже потратил.
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Заработанный миллиард уже потратил? Однако !!! "Огурцы по 5 копеек пара-Однако!!!" (12 стульев И.Петров).



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  • 9 | 03.08.2021, 18:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До "крышки" еще ой как далеко! Даже если "Единая Россия" проиграет выборы, что из области фантастики, в РФ ничего не изменится. Не эта партия правит, она лишь пристяжная, а рысаком является совершенно иная сила.



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