— Власти потеряли стыд: даже не пытаются имитировать благопристойность и правила. Решили, что вообще не надо: лишняя суета, минеральную воду переводить, сидеть и потеть в пиджаках.
Крайняя стадия бесстыдства. Изображать даже нет смысла.
Он заметил, что и сами парламентские оппозиционные партии не имеют сил сопротивляться «ЕР» и административному ресурсу.
— Трезво взглянем и ужаснемся: на кондицию тех же КПРФ, ЛДПР и иже с ними. Нет никакого потенциала, ни человеческого, ни электорального, чтобы сделать существенное в возмущении и противостоянии в том составе, что есть на данный момент.
Потылицын еще раз подтвердил мысль, что кандидаты «ЕР» стараются лишний раз на широкой публике не появляться.
— Кандидаты скрывают, что баллотируются от «ЕР». Минимизировали символику партии. Тревожный симптом от партии власти — ей приходит крышка. Ребрендинг еще год назад надо было делать, чтобы не вызывать рвотный рефлекс у населения. Если созывать подписание такого соглашения – будет смешно и будет злить, так как из «ЕР» исходит основная масса нарушений на выборах прошлых лет. Это не мое личное отношение к «ЕР», я даю оценку сложившейся ситуации, и я не одинок в этой оценке. Есть статистка доверия к партии и властям. По данным «Левады» (внесён в реестр иноагентов – ред.) за июль рейтинг Путина упал с 33 до 31 процента. О чем тогда говорить о рейтинге «ЕР»? Один из кандидатов от «ЕР» рассказал мне, что, когда узнают, от какой партии он баллотируется – выслушивает нецензурные эпитеты в адрес партии. Славу богу, что до рукоприкладства не доходит. Вот оно — прямое столкновение кандидатов от «ЕР» и электората, — резюмировал политтехнолог.
Андрей Потылицын, Эхо Москвы
За причастность к партии жуликов и воров скоро будут бить морду
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