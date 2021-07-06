Курултайный политтруп мастурбирует бумагомарательством

Госсобрание Башкирии планирует внести в Конституцию республики положение о недопустимости наличия двойного гражданства у главы региона.В настоящее время требования к кандидату на эту должность включают в себя необходимость быть старше 30-ти лет, иметь пассивное избирательное право и другое, но уже в обновленном тексте основного республиканского закона может появиться положение о запрете на иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, который дает право на постоянное проживание за пределами России, сообщили в пресс-службе Курултая. Глава Башкирии, по мнению парламента, должен постоянно проживать где-либо в стране и не иметь зарубежные банковские счета.По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, эти требования «стали нормой для лиц, работающих в системе государственной власти».Напомним, во вступившей в действие в июле прошлого года обновленной Конституции России устанавливается запрет на двойное гражданство, счета в зарубежных банках и требование о необходимости постоянно проживать в России. Эти ограничения распространяется на президента страны, сенаторов, депутатов Госдумы, высших чинов федерального правительства, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и глав регионов. Поправки в Конституцию Башкирии являются в большинстве своем приведения текста в соответствие с федеральным основным законом.