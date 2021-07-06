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Курултайный политтруп мастурбирует бумагомарательством

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Госсобрание Башкирии планирует внести в Конституцию республики положение о недопустимости наличия двойного гражданства у главы региона.

Курултайный политтруп мастурбирует бумагомарательством


В настоящее время требования к кандидату на эту должность включают в себя необходимость быть старше 30-ти лет, иметь пассивное избирательное право и другое, но уже в обновленном тексте основного республиканского закона может появиться положение о запрете на иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, который дает право на постоянное проживание за пределами России, сообщили в пресс-службе Курултая. Глава Башкирии, по мнению парламента, должен постоянно проживать где-либо в стране и не иметь зарубежные банковские счета.

По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, эти требования «стали нормой для лиц, работающих в системе государственной власти».

Напомним, во вступившей в действие в июле прошлого года обновленной Конституции России устанавливается запрет на двойное гражданство, счета в зарубежных банках и требование о необходимости постоянно проживать в России. Эти ограничения распространяется на президента страны, сенаторов, депутатов Госдумы, высших чинов федерального правительства, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и глав регионов. Поправки в Конституцию Башкирии являются в большинстве своем приведения текста в соответствие с федеральным основным законом.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 04.08.2021, 13:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71305 | Рейтинг: +11544,4
Ну фсё! Ни Монсону, ни Депардье, ни Сигалу, ни экс-советнице президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси не бывать башлыками!
Спасибо Толкачеву за заботу о нас.

Хотя от Илона Маска я бы не отказалась. Мало того, что он бы поднял Б-стан с колен, но еще с ним не соскучишься - весело бы жили и в полном достатке. Работа с хорошей зарплатой бегала бы за нами, а не мы за ней.



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  • Гость
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  • 2 | 04.08.2021, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Просто смешно и грустно.



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  • Эксперт
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  • 3 | 04.08.2021, 14:52 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40927 | Рейтинг: +5078
1 | 04.08.2021, 13:09 | Автор: Кухарка


......Хотя от Илона Маска я бы не отказалась.
======================================================
А он ? Интересно, отказался бы от тебя? Думается, нет.



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1

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  • 4 | 04.08.2021, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Просто смешно и грустно.
-------------------
Что, неужели подобные новости могут повлиять на ваше настроение и мироощущение?
Да бросьте, выж не кухарка какая, каждый пук курултайный пережевывать.



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6

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  • 5 | 04.08.2021, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • 6 | 04.08.2021, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Илон Маск возьмет кухарку главбухом. Тебе сколько лет, не рановато началось.



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- хорошее дело делают!



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3

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  • 8 | 04.08.2021, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лежащий с политинфарктом УЖ мастурбирует на Курултай! А самое смешное, что в Курултае-то ничего особенного и не произошло: просто вносят изменения в связи с поправками к Конституции! Очень Опытный



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  • 9 | 04.08.2021, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-й
А позвать Саакашвили слабо?! Человек деловой и делом доказал, что страну поднимать умеет, не то что на 21 год присосавшийся Питерский бандит!
РазРешение от народа, проголосовавшего За сохранение СССР есть, т.е. народ дал согласие что те кто имел гражданство СССР имеет равные права быть Президентом РФ - правопреемницы СССР !



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1

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  • 10 | 04.08.2021, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 04.08.2021, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

1-й
А позвать Саакашвили слабо?! Человек деловой и делом доказал, что страну поднимать умеет, не то что на 21 год присосавшийся Питерский бандит!
РазРешение от народа, проголосовавшего За сохранение СССР есть, т.е. народ дал согласие что те кто имел гражданство СССР имеет равные права быть Президентом РФ - правопреемницы СССР !
===================
Нам грузин бы подошел, но только такой же, что создал с учеными "Программу по воздействию на климат" и наполовину выполнил, но, к всеобщему сожалению, смерть прервала грандиозное дело.



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  • 11 | 04.08.2021, 20:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10-й
0 грузине
поподробнее!



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  • 12 | 04.08.2021, 22:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 04.08.2021, 20:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

10-й
0 грузине
поподробнее!
=========================
Грузин- Иосиф Виссарионович Сталин.
Почитай в инете "Программа Сталине по воздействию на климат"
Там все подробности и как хрущь его закрыл.



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  • 13 | 04.08.2021, 23:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-" хорошее дело делают!" - списывать с федерального в республиканский (скорее ткнули носом в несоответствие ) - это "дело делают" . Позор! А вот почему бы не дополнить запретом и на их отпрысков ,пассий и жен ?



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