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«Открывая холодильник, мы видим состояние нашей экономики»

  • Опубликовано: ПроУфу | 04.08.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 35250 | Комментарии: 23
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Коммунисты заявили о необходимости возвращения народу контроля над стратегическими отраслями.

«Открывая холодильник, мы видим состояние нашей экономики»


Группа депутатов от КПРФ различных уровней, зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы и горсовет Уфы встретились с общественностью и представителями республиканских СМИ. Темой разговора стала политическая обстановка в стране и республике, готовность коммунистов вернуть народу социальные завоевания и контроль над ключевыми ресурсами и отраслями экономики.

Как избежать катастрофы

Действующий депутат Госдумы от Башкирии, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко рассказал как в ходе регистрации в ЦИК России избирательного объединения КПРФ, из состава федерального списка кандидатов был исключен Павел Грудинин. В заявлении республиканского комитета партии по этому поводу говорится, что власть таким образом продолжает практику преследования политических конкурентов, которая имеет место и в Башкирии. По словам депутата, это происходит на фоне катастрофически ухудшающейся ситуации в экономике.

Власти делают вид, что ничего не происходит, а люди, открывая холодильники, приходя в магазины, видят, что рост цен катастрофический. Если правительство не может урегулировать цены на продукты первой необходимости, то оно не в состоянии и управлять экономикой, - заявил Ющенко.

Парламентарий заметил, что КПРФ предложила пакет законов, предусматривающий принятие бюджета развития в 33 млн рублей, социальные гарантии для граждан, но его проигнорировало депутатское большинство.

Мы 8 раз предлагали принять закон о детях войны, настаивали и будем настаивать на отмене людоедской пенсионной реформы, которую единогласно поддержали единороссы, в том числе 11 депутатов от Башкирии. Теперь 6 из них снова идут в Госдуму и стесняясь принадлежности к «Единой России», называют себя «командой Хабирова» или «авторами полезных законов». Напомню, помимо пенсионной реформы, они лично голосовали за повышение тарифов ЖКХ, налогов, изменение конституции, - рассказал Александр Ющенко.

Хватит повышать тарифы

Как сообщил депутат, на предстоящих выборах противостоять партии власти будет команда КПРФ, выдвинувшая 345 кандидатов по федеральному списку, во главе которого лидер партии Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая, еще 225 человек представлены в одномандатных округах по всей стране, среди кандидатов много молодежи и людей среднего возраста. Партия намерена через разветвленную сеть интернет-ресурсов, дружественные демократические СМИ, довести свою программу «10 шагов к власти народа» до каждого человека. Среди ее ключевых пунктов - национализация стратегических отраслей и системообразующих банков, индустриализация, поддержка наукоемких производств и сельского хозяйства, контроль за оттоком капитала за рубеж, недопустимость повышения цен и тарифов, отмена пенсионной реформы, бесплатные и качественные образование, медицина, введение прогрессивной шкалы налогообложения при которой малоимущих освободят от налогов, а богатым придется платить больше и др.

Первый секретарь рескома КПРФ, депутат Госсобрания Юнир Кутлугужин, отметил, что коммунисты Башкирии активно содействовали возвращению в республиканскую собственность крупнейших предприятий региона: «Башнефти» (республика владеет 25% акций), «Башкирской содовой компании» (у Башкирии контрольный пакет). Фракция КПРФ в республиканском парламенте, совместно с коллегами из ЛДПР провела парламентское расследование причин роста тарифов на отопление, его результаты направлены главе республики, премьер-министру, министру ЖКХ и в федеральные органы власти.

Мы письменно обратились к российскому премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не поднимать в этом году тарифы ЖКХ, однако июльское повышение произошло, его лукаво название «изменением». Коммунисты и дальше будут выступать против этого, - заявил Юнир Кутлугужин.

За честные результаты

Юнир Кутлугужин отметил, что политическая обстановка в республике накаляется, а это позволяет надеяться на народную поддержку на предстоящих выборах. Усилия сосредоточат не только на прохождении в федеральный парламент, по мнению депутата Госсобрания РБ Вадима Старова, в Уфе проблем не меньше, чем в Башкирии и стране в целом, именно поэтому, актуальна задача создать в городском совете крепкую фракцию. Тему развития Уфы продолжили лидеры партсписка в горсовет, депутат Госсобрания Андрей Егоров и член рескома Артур Шайнуров. По их мнению, горожане нуждаются в качественном общественном транспорте, чистых улицах, безопасных дорогах, поликлиниках, качественных услугах ЖКХ. Это важнейшие индикаторы оценки работы власти. Коммунисты не будут ограничиваться критикой, а трибуну в горсовете используют, чтобы вынести на всенародное обсуждение способы решения наболевших проблем.

По словам Ющенко, чтобы не допустить в парламент коммунистов, власть готовит препятствия для проведения честных выборов в виде многодневного голосования, отсутствия видеонаблюдения на участках и др. Партия готовится дать достойный ответ, заявляя о том, что хватит жить в условиях несправедливого общества, пора вернуть социальные завоевания, достигнутые при Советской власти.

ПроУфу
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  • 1 | 04.08.2021, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71305 | Рейтинг: +11544,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Яшин поддержал Грудинина

Хрюшке будет интересно и всем другим советую посмотреть.

https://www.youtube.com/watch?v=gmPtTZ-TU8k



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  • 2 | 04.08.2021, 13:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71305 | Рейтинг: +11544,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Со Шлосбергом - вообще супер-прикол провернули пуйлососы:

Leonid Volkov
Вы меня, пожалуйста, простите, но я сейчас одну неприятную вещь скажу.

Все уже посмеялись от очередного театра абсурда — когда Льва Шлосберга одновременно зарегистрировали на выборах в Москве (по одномандатному округу в Госдуму) и сняли с выборов в родном Пскове (в региональное Заксобрание) как "экстремиста" за "связь с ФБК". Смех сквозь слезы, конечно, но все-таки — изрядный анекдот: Шлосберг публично, много и яростно критиковал "Умное голосование", и был, конечно, одним из самых ярких оппонентов ФБК на демократическом фланге (наряду с известным питерским яблочником Борисом Вишневским, которого тоже собираются снимать с выборов за это же самое). Ну то есть снимать Шлосберга как "экстремиста" за "связь с ФБК" — это примерно то же самое, что снимать с выборов Володина за недостаточную любовь к Путину.

А то, что в Пскове Шлосберг "экстремист", а в Москве — не "экстремист" (прямо как в том анекдоте про "... а вокруг меня — четверг"), только еще подчеркивает абсурдность, выборочность и произвольность применения этого нового, наспех сляпанного закона.

Но — и вот тут будет обещанная неприятная вещь — еще одну вещь показывает. В Пскове Шлосберг работает много лет; он проводил там список "Яблока" через электоральный барьер много раз, и много раз формировал в Заксобрании фракцию; избирал там глав муниципалитетов и районов. В Пскове он опасен — в Пскове его снимают по абсурдному обвинению.

А в Москве... а в Москве в 207 округе Шлосберг на выборах очень нужен. Там идет слабый единоросс, Ирина Белых, невзрачный партийный функционер из обоймы Алексея Шапошникова. Собянин и Ракова прекрасно понимают: чтобы протащить Белых, надо победить Умное голосование, надо максимально размазать голоса протестного электората. Шлосберг не рискует победить:
— он не известен в Москве (не путать Москву с фейсбучным пузырем! я не проводил исследований, но готов спорить с кем угодно на любую разумную сумму, что узнаваемость Шлосберга в округе не превысит 10-15% в качественно проведенном исследовании),
— у него нет денег (а кампания в Москве очень дорогое удовольствие; без 20-30 миллионов рублей на эти выборы просто нет ни малейшего смысла даже соваться),
— в целом политически для выборов в Москве позиционирование "псковский политик" на берегу заведомо проигрышное,
... но при этом у него, безусловно, есть узкий круг сплоченных сторонников, которые, при наличии Шлосберга в бюллетене в том случае, если кандидатом "Умного голосования" окажется не он, все равно обязательно поддержат именно Шлосберга.

Вот ровно на это и расчет, и ровно поэтому удивительный казус с тем, что он в одном месте экстремист, а в другом нет. И да, это еще один пример избирательного, произвольного и абсурдного правоприменения для борьбы с Умным голосованием — единственным реальным и серьезным оппонентом власти на этих выборах.

P.S.: Никого нельзя снимать с выборов. Избиратель должен решать. Это вообще не обсуждается.
_________________________________
В свое время отписалась от Шлосберга и перестала читать и слушать его, хотя очень его уважаю, по двум причинам:
1. Наезды на Навального и ФБК - за якобы сотрудничество с которыми его снимают в Пскове
2. Лёг под Гришу на съезде, когда выбрали Слабунову(в общем-то не плохую тётку, получше этого нынешнего Рыбакова - пуйло-подстилку)



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  • 3 | 04.08.2021, 14:10 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1774 | Рейтинг: +385
Ну так во власти все те же гофнисты комунисты во главе с ботексным. Просто идея у них поменялась. Раньше хотели говнизм во всем построить, а когда поняли что не получается решили карманы набить.



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  • 4 | 04.08.2021, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За 70 лет построения коммунизма наелись дерьма: раскулачивание, репрессии, Гулаг, порывы, прорывы. Хватит. Мы, рядовые коммуни-
сты- производственники, не имели ничего, кроме обязанности работать надрываясь. Не верим ни новым , ни старым КП.



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  • 5 | 04.08.2021, 14:33 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4519 | Рейтинг: -350,1
Коммунисты заявили о необходимости возвращения народу контроля над стратегическими отраслями.
________
Верхушка КПРФ давно уже не коммунисты, но предатели и негодяи паразитирующие на партии.

Не нужно за них голосовать, пусть быстрее сгинут, придут другие настоящие коммунисты.



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4

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  • 6 | 04.08.2021, 14:56 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40927 | Рейтинг: +5078
1 | 04.08.2021, 13:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71304 | Рейтинг: +11544,9
Яшин поддержал Грудинина

Хрюшке будет интересно и всем другим советую посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=gmPtTZ-TU8k
===================================================
А все-таки обидно! Обидно, что нашу старушку до сих пор не взяли в советники президента. С такими талантами она бы много чего провернула!



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  • 7 | 04.08.2021, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарке

Потише супротив Рыбакова, он полгода назад Хусаинову объявил благодарность! Втащят Кристину в ГД РФ и она всю страну научит презервативы надувать!



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  • 8 | 04.08.2021, 16:13 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15851 | Рейтинг: -2230,8
4 августа отмечается День одиноких, работающих женщин. (Single Working Womens Day) - день, призваный отметить, какую важную роль играют в обществе одинокие, работающие женщины.
Также сегодняшняя дата направлена на искоренение синглизма (стигматизацию одиноких людей). Синглизм включает в себя негативные стереотипы и дискриманацию в отношении одиночек.
Кухарка, Иришка гаражная, с вашим днём.



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  • 9 | 04.08.2021, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гаражный мудазвон, как в известном фильме Рязанова , родину продал... вот тока не говорит зачем?
Гаражный, ты зачем родину продал? нукась верни сделку обратно
турк



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  • 10 | 04.08.2021, 17:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не... я Хруля не пойму ... свинячая рожа то кричит - нех за комиков голосовать , то призывает всех на выборы , но не говорит за кого голосовать. Ты, свинячая рожа , за кого топить то предлагаешь? ты скажи , мож я чёнить пойму. А пока у тебя бардак в свиной башке - займись уборкой сала
турк



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  • 11 | 04.08.2021, 17:06 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10998 | Рейтинг: -872,1
Также сегодняшняя дата направлена на искоренение синглизма (стигматизацию одиноких людей). Синглизм включает в себя негативные стереотипы и дискриманацию в отношении одиночек.
Кухарка, Иришка гаражная, с вашим днём.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
У Кухерки сынок с невесткой и ея внуком, или внучкой вроде есть, про меня и разговоров нет, всё известно. А этот Хернец об себе значит бидняжке, одиночке сказывает, рассказывает, что он очень абиженный, и несчастный. И, причём же правильно, как одинокая "женщина" по своему пассивному соответствию, не мной определённому, Каринэ, стенается.
Но слава Аллаху не ужрался всё же он в усмерть "кизлярской" сивухой.
Привет клоун землячок, рад, что ты всё же ожил, не приплыл.



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  • 12 | 04.08.2021, 17:17 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10998 | Рейтинг: -872,1
Во, и другой прапор Тра-та-турк, чуток очухался. К слову, оне не вместе ту "кизлярскую" сивуху бухают? Давайте подождём, кто из них сейчас на гонца за ней побежал.



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  • 13 | 04.08.2021, 17:32 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4519 | Рейтинг: -350,1
Турка
ты че такой злой ? Опять Обама тебе в штаны нассал.



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  • 14 | 04.08.2021, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умники, так за кого же голосовать?
Кухарку и Ко прошу не беспокоиться.



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  • 15 | 04.08.2021, 18:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15851 | Рейтинг: -2230,8
Мои общажно-гаражные адресаты.
Увы, я тоже не могу избавиться от негативных стереотипов в отношении вас, да и избавляться не собираюсь, если честно.



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  • 16 | 04.08.2021, 19:24 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4519 | Рейтинг: -350,1
04.08.2021, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умники, так за кого же голосовать?
Кухарку и Ко прошу не беспокоиться.
_________
За партию Макса Шевченко, РПСС



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  • 17 | 04.08.2021, 20:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У тех, кто определяет политику в РФ, проблем с наполнением холодильников нет. Они этим вовсе не обеспокоены. Быть может, они не интересуются даже ценами на необходимые товары и продукты для жизнедеятельности человека.
К примеру, получая зарплату более 300 тыс. руб., депутат госдумы вовсе не взволнуется такими "мелочами" жизни.



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  • 18 | 04.08.2021, 20:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Открывая холодильник, мы видим состояние нашей экономики»
---------------------------
Ну если судить по моему холодильнику, то с нашей экономикой все в порядке.
А вот в 90-е бывало, я его даже в сеть не включал.



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  • 19 | 04.08.2021, 23:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без Ющенко никто бы не знал ))) Вот еще один попрыгунчик - пустозвон



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  • 20 | 05.08.2021, 00:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Программа РПСС, это программа построения капитализма с человеческим лицом. Она имеет право на жизнь и опирается на класс мелких региональных собственников (отсюда и призывы к федерализации).
_----------
Я не против, тока ты при этом ренегат получается.
Изв, с тлф всю программу читать неудобно. Завтра на компе прочту , выложу выдержки.
турк



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