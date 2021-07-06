«Открывая холодильник, мы видим состояние нашей экономики»

Коммунисты заявили о необходимости возвращения народу контроля над стратегическими отраслями.Группа депутатов от КПРФ различных уровней, зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы и горсовет Уфы встретились с общественностью и представителями республиканских СМИ. Темой разговора стала политическая обстановка в стране и республике, готовность коммунистов вернуть народу социальные завоевания и контроль над ключевыми ресурсами и отраслями экономики.Как избежать катастрофыДействующий депутат Госдумы от Башкирии, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко рассказал как в ходе регистрации в ЦИК России избирательного объединения КПРФ, из состава федерального списка кандидатов был исключен Павел Грудинин. В заявлении республиканского комитета партии по этому поводу говорится, что власть таким образом продолжает практику преследования политических конкурентов, которая имеет место и в Башкирии. По словам депутата, это происходит на фоне катастрофически ухудшающейся ситуации в экономике.Власти делают вид, что ничего не происходит, а люди, открывая холодильники, приходя в магазины, видят, что рост цен катастрофический. Если правительство не может урегулировать цены на продукты первой необходимости, то оно не в состоянии и управлять экономикой, - заявил Ющенко.Парламентарий заметил, что КПРФ предложила пакет законов, предусматривающий принятие бюджета развития в 33 млн рублей, социальные гарантии для граждан, но его проигнорировало депутатское большинство.Мы 8 раз предлагали принять закон о детях войны, настаивали и будем настаивать на отмене людоедской пенсионной реформы, которую единогласно поддержали единороссы, в том числе 11 депутатов от Башкирии. Теперь 6 из них снова идут в Госдуму и стесняясь принадлежности к «Единой России», называют себя «командой Хабирова» или «авторами полезных законов». Напомню, помимо пенсионной реформы, они лично голосовали за повышение тарифов ЖКХ, налогов, изменение конституции, - рассказал Александр Ющенко.Хватит повышать тарифыКак сообщил депутат, на предстоящих выборах противостоять партии власти будет команда КПРФ, выдвинувшая 345 кандидатов по федеральному списку, во главе которого лидер партии Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая, еще 225 человек представлены в одномандатных округах по всей стране, среди кандидатов много молодежи и людей среднего возраста. Партия намерена через разветвленную сеть интернет-ресурсов, дружественные демократические СМИ, довести свою программу «10 шагов к власти народа» до каждого человека. Среди ее ключевых пунктов - национализация стратегических отраслей и системообразующих банков, индустриализация, поддержка наукоемких производств и сельского хозяйства, контроль за оттоком капитала за рубеж, недопустимость повышения цен и тарифов, отмена пенсионной реформы, бесплатные и качественные образование, медицина, введение прогрессивной шкалы налогообложения при которой малоимущих освободят от налогов, а богатым придется платить больше и др.Первый секретарь рескома КПРФ, депутат Госсобрания Юнир Кутлугужин, отметил, что коммунисты Башкирии активно содействовали возвращению в республиканскую собственность крупнейших предприятий региона: «Башнефти» (республика владеет 25% акций), «Башкирской содовой компании» (у Башкирии контрольный пакет). Фракция КПРФ в республиканском парламенте, совместно с коллегами из ЛДПР провела парламентское расследование причин роста тарифов на отопление, его результаты направлены главе республики, премьер-министру, министру ЖКХ и в федеральные органы власти.Мы письменно обратились к российскому премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не поднимать в этом году тарифы ЖКХ, однако июльское повышение произошло, его лукаво название «изменением». Коммунисты и дальше будут выступать против этого, - заявил Юнир Кутлугужин.За честные результатыЮнир Кутлугужин отметил, что политическая обстановка в республике накаляется, а это позволяет надеяться на народную поддержку на предстоящих выборах. Усилия сосредоточат не только на прохождении в федеральный парламент, по мнению депутата Госсобрания РБ Вадима Старова, в Уфе проблем не меньше, чем в Башкирии и стране в целом, именно поэтому, актуальна задача создать в городском совете крепкую фракцию. Тему развития Уфы продолжили лидеры партсписка в горсовет, депутат Госсобрания Андрей Егоров и член рескома Артур Шайнуров. По их мнению, горожане нуждаются в качественном общественном транспорте, чистых улицах, безопасных дорогах, поликлиниках, качественных услугах ЖКХ. Это важнейшие индикаторы оценки работы власти. Коммунисты не будут ограничиваться критикой, а трибуну в горсовете используют, чтобы вынести на всенародное обсуждение способы решения наболевших проблем.По словам Ющенко, чтобы не допустить в парламент коммунистов, власть готовит препятствия для проведения честных выборов в виде многодневного голосования, отсутствия видеонаблюдения на участках и др. Партия готовится дать достойный ответ, заявляя о том, что хватит жить в условиях несправедливого общества, пора вернуть социальные завоевания, достигнутые при Советской власти.