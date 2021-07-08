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Уфимская мэрия покрывает черных риелторов

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Пострадавшей от банды «черных риэлторов» Нине Ткаченко отказали в проведении митинга.

Уфимская мэрия покрывает черных риелторов


Мэрия Уфы отказала семье Ткаченко, подавшей заявку на проведение митинга на 14 августа на площади перед Дворцом спорта с участием 50 человек с целью привлечь внимание к нарушениям прав потерпевших при расследовании, которое ведет следственной комитет. Вице-мэр Рустем Газизов сослался на указ главы Башкирии о режиме повышенной готовности. Ткаченко предложили обратиться с повторным уведомлением после отмены ограничений на проведение массовых мероприятий.

Как ранее сообщало «Эхо», уфимец Алексей Ткаченко со своей сестрой в 2019 году купил двухкомнатную квартиру на улице Белякова, которая, как позже выяснилась, была украдена. При покупке проблем с документами и ограничений не было, однако уже после сделки Росреестр сообщил, что документы изъял следственный комитет. Сам Ткаченко рассказал, что следователь пояснил, что к ним претензий нет, но позже в суд обратился наследник предыдущего хозяина квартиры, требующий вернуть жилье, и тот же следователь заявил в суде, что у семьи Ткаченко нет никакого статуса. В итоге они потеряли и деньги, и квартиру. Позже выяснилось, что случай семьи Ткаченко оказался звеном в цепи подобных сделок. В уголовном деле не менее 6 подозреваемых и около 60 эпизодов. Расследование ведется с 2019 года. Детали схемы пока неизвестны, однако, в основном, квартиры отнимались у так называемых «социально незащищенных», бомжей и наркоманов.

Адвокат Рамиль Гизатуллин сообщил, что у фигурантов был не только риэлторский бизнес, но и похоронное агентство. Они даже работали с администрациями районов, получали доверенность на ведение судебных дел в интересах муниципальных управляющих компаний — УЖХ районов. Но все фигуранты на свободе.

Гизатуллин предположил, что в случае с семьей Ткаченко налицо откровенное бездействие следователя по наложению ареста на спорную квартиру.

«Эхо» направило в СК запрос с просьбой прокомментировать ход расследования и действия следователя, но его оставили без ответа.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 05.08.2021, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насчёт мэров - ну не везёт городам республики, один дефектнее другого. Прошлый со стратегическими бровями вечно в криминальных сводках, все его предшественники пропитанные народными деньгами весело живут и работают на высоких должностях. А города то сильно стагнируют. Посмотрите на Казань, ее просто не узнать, за год новые высотки, микрорайоны, парки, скверы и развязки. Екатеринбург расцвёл и просто великолепен, Челябинск весь в строительных кранах, Самара, Ижевск, даже Оренбург и Пермь меняются ежесекундно, но не Уфа. У нас своя атмосфера с капитальным строительством, поборами с населения, лифтами, дорогами и вечным ремонтом. Обратите внимание, в Уфе ничего глобально нового не строилось последние лет 20… Особо стоит отметить точечную застройку острова и отсутствие промышленных объектов. Города республики банально разворовали, и ждать изменений в лучшую сторону не стоит, ибо управленцы не те.



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  • 2 | 05.08.2021, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Через некоторое время — то ли дядя слишком усердно молился своему богу, то ли не поладил с сослуживцами — из ресторана его уволили, и он стал заведовать чайной. Этим местом дядя Троша был очень доволен, но почему-то его уволили и оттуда. Дядя Троша поступил в закусочную, которую называл «павильоном», но вдруг стал озабоченным, без конца бегал хлопотать, объяснять, оправдываться и даже похудел.

Тетя Лида по-прежнему лечилась и шила платья, пока дядя Троша не накричал на нее:

— Сиди дома, дуреха! Обрядится, как на ярмарку, и давай хвостом трепать! Понимать надо, когда можно хвастать, когда нет!

Тетя Лида перестала шить новые платья и даже меньше лечилась, но это не помогло, и дядю Трошу уволили.

— Ладно что так, могло и хуже быть, — сказал дядя Троша. — Однако здесь теперь не жизнь, надо в другое место подаваться.

Дядя Троша уехал. В доме стало тихо и спокойно, только хрустальная люстра, которая все еще не была продана, отзывалась звонким треньканьем на каждый шаг. Для Лешки наступила вольготная жизнь. Тетя Лида, озабоченная делами дяди Троши и своими болезнями, не обращала никакого внимания на Лешку, и он ходил в школу, учился кое-как, лишь бы не остаться на второй год и не отстать от своих ребят.

Дядя Троша вернулся веселый, довольный и, захлебываясь, рассказывал, какой замечательный город Краснодар и как там хорошо можно устроиться.



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3

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  • Эксперт
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  • 3 | 05.08.2021, 16:31 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40928 | Рейтинг: +5078,1
Позор Башкирии
Да простит нас первый Президент РБ, но заложенная им мечеть «Ар-Рахим» уже становится символом башкирского долгостроя. С возвращением в республику с позорной ситуацией поначалу не захотел мириться и Радий Хабиров. Поэтому он дал поручение разобраться со стройкой своему надежному соратнику. Напомним, что этот долгострой связан с целым клубком финансовых, политических и кадровых противоречий. После поручения Главы РБ, по нашим данным, в приемной Рината Баширова не раз появлялся один из владельцев подрядчика «Алтын Курай» Ильдар Ишеев. Во многом стройка стопорилась из-за конфликта между БФ «Урал», ДУМ РБ и «Алтын Курай». Партнер Баширова по «Ночной хоккейной лиге» Ильдар Ишеев нашел в лице замруководителя Администрации Главы РБ серьезную поддержку. В итоге за целый год ситуация зашла в еще больший тупик. Мечеть сегодня превратилась в чемодан без ручки. К слову, психологические портреты Ишеева и Баширова очень схожи. Оба приятные в общении люди, обладают даром убеждения и отличной логикой. Но при этом после контакта с ними очень тяжело избавиться от чувства, что тебя обманули и использовали. Спустя год после поручения Радия Хабирова, мы в личном порядке поинтересовались у Рината Рашитовича о прогрессе на стройке. Он со скучающим видом ответил, что не при делах, пусть, мол, Раиф (вице-премьер Абдрахимов Р. Р.) плюхается.)Пруфы)



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  • 4 | 05.08.2021, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую вас попочку
Очень Опытный



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  • Участник
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  • 5 | 05.08.2021, 17:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15854 | Рейтинг: -2230,8
2 | 05.08.2021, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Через некоторое время — то ли дядя слишком усердно молился своему богу, то ли не поладил с сослуживцами — из ресторана его уволили, и он стал заведовать чайной. Этим местом дядя Троша был очень доволен, но почему-то его уволили и оттуда. Дядя Троша поступил в закусочную, которую называл «павильоном», но вдруг стал озабоченным, без конца бегал хлопотать, объяснять, оправдываться и даже похудел.
____________________________________________________
А как Вам вот это?

"Ванька ходил по лесу с большой кошелкой и собирал именно грибы маслята. Из кошелки они уже выглядывали влажной аппетитной верхушкой, и Ванька из подола рубахи соорудил нечто вроде мешка и складывал туда последние экземпляры. он поздоровался со мной и сказал:

– Батько грибы страшно любит. И жареные и соленые. Только здесь белых грибов нет, а он больше всего белые любит.

Я сел на пень и закурил. Ванька расположился против меня на травке и поставил кошелку к дереву. Я спросил у него прямо:

– Ваня, меня интересует один вопрос. Ты отказался жить у дяди из гордости… Отец твой правильно сказал, так же?

– Не из гордости, – ответил Ваня и ясно на меня глянул голубыми спокойными глазами. – Чего из гордости? Просто не хочу, на что мне этот дядя?

– Но ведь у дяди лучше? И семье твоей облегчение.

Я это сказал и сразу же почувствовал угрызения совести, даже виновато улыбнулся, но синева Ванькиных глаз была по-прежнему спокойна:

– Батьку это правда, что трудно, а только… чего ж нам расходиться? Тогда еще труднее будет.

Вероятно, мое лицо в этот момент приобрело какое-то особенно глупое выражение, потому что Ванька весело расхохотался, даже его босые ноги насмешливо подпрыгнули на травке:

– Вы думаете что? Вы думаете, батько для чего меня к дяде отправил? Думаете, чтобы нас меньше осталось? Н-нет! Батько у нас такой хитрый… прямо, как тот… как муха! Это он хотел, чтобы мне лучше было! Видите, какой он!

– И тебе было бы легче, и ему было бы легче, – настаивал я на своем.

– Н-нет, – продолжал Ваня по-прежнему весело. – Разве ему один человек – что? Ему ничего. А теперь я в ФЗУ двадцать восемь рублей заробляю, видите? Это он для меня хотел.

– А ты отказался от лучшего?

– Да чего там лучшего? – сказал Ваня уже серьезно. – Это разве хорошо, батька бросать? Хорошо, да? А там ничего лучшего, а все хуже. Только там едят, ну, и все. А у нас дома лучше. Как сядут, во! Весело! И батько у нас веселый, и мать! У нас, конечно, нет балыка. А вы думаете, балык вкусный?

– Вкусный.

– Ой, какой там вкусный! Гадость! А картошка с грибами, вы думаете, как? Целый чугун! А батько еще и приговаривает что-нибудь. И пацаны у нас хорошие, и девчата. Чего я там не видел?

Так я ничего и не выяснил в этом разговоре. Ваня не признавал никакой гордости, а уверял меня, что дома лучше. Когда мы прощались, он сказал мне ласково и в то же время как-то особенно задорно:

– А вы приходите сегодня к нам ужинать. Картошку с грибами. Вы думаете, не хватит? Ого! Вы приходите.

– А что же, и приду!

– Честное слово, приходите! В семь часов. Хорошо?



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  • Участник
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  • 6 | 05.08.2021, 18:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15854 | Рейтинг: -2230,8
"...Но я был очень удивлен, когда на мое предложение о вечерней сверхурочной работе Веткин ответил:

– Если нужно для завода, я не откажусь – это другое дело. Ну, а если это вы как бы в поддержку мне, так такого не нужно делать, потому что с таким принципом можно сильно напутать.

Он смущенно улыбнулся и потом уже не мог спрятать улыбку, хотя и старался изо всех сил запихнуть ее за густую занавеску усов, – это значит, он чувствовал какую-то неловкость.

Человек должен работать семь часов, а если больше, значит, неправильная амортизация. Я этого не понимаю: народил детей и умри. Это вот, забыл уже, насекомое такое или бабочка, так она живет один день. Положила яички и до свидания: больше ей делать нечего. Может, для бабочки и правильно, потому что ей в самом деле нечего делать, а у человека дела много. Я вот хочу видеть, как Советская власть пойдет и как перегоним этих… Фордов разных и Эдисонов. И японцы, и Днепрострой, мало ли чего? Семь часов кузнечной работы – это для меня не легко.

– Но вы только что сказали, – отозвался я, – что если нужно для завода…

– Это другое дело. Для завода нужно – и все. А для детей моих не нужно. Надо, чтобы отец у них как человек был, а не то, как я наблюдал, не человек, а просто лошадь: взгляд тупой, спина забитая, нервы ни к черту, а души, как кот наплакал. К чему такой отец, спрашивается? Для хлеба только. Да лучше такому отцу сразу в могилу, а детей и государство прокормит = хлеба не пожалеет. Я таких отцов видел: тянет через силу, ничего не соображает – свалился, издох, дети – сироты; а если и не сироты, так идиоты, потому что в семье должна быть радость, а не то что одно горе. А еще и хвалятся люди: я, говорит, все отдал для детей! Ну, и дурак, ты отдал все, а дети получили шиш. У меня хоть и небогатая пища, зато в семье есть компания, я здоровый, мать веселая, душа есть у каждого...."



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  • Гость
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  • 7 | 05.08.2021, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
охеть... сёдня расписал партию Макса шевченко... пропущу эмоции, скажу тока - предлагал встретиться чмОО, Хрулю, серёге аринушкину, юнгу, Кухе, Пню.. ни один не ответил .... тогда извините , вы боять боевые диваны ... идите нах ... кроме Пня!!!
тока один Корней не зассцал!!!!
ещё раз , всем предлагаю , никакой драки не будет... важно - диалог в живую!!!!
турк



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  • 8 | 05.08.2021, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
З-й
Путин круче!
21 год народ под ним вымирает и ниже спинки отлизывает!



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  • 9 | 05.08.2021, 19:27 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4521 | Рейтинг: -350
Какой смысл с тобой встречаться, языком чесать ?
И вообще, очень подозрительно себя ведёшь, на шпиона похож. Втянешь ещё нас в какой нибудь блудняк.



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  • Гость
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  • 10 | 05.08.2021, 19:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.08.2021, 19:27 | Автор: xrul
_________________________________-
дурик ты и сцыкун... ещё раз против Пня ничего не имею, а остальные как и ты - сцыкуны подъездные и боя - боевые диваны
турк



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  • 11 | 05.08.2021, 21:43 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4521 | Рейтинг: -350
К тому же ты морально неустойчивый обладатель вредных привычек.

С такими как ты коммунизм не построишь.

Когда справку от нарколога принесёшь, посмотрим ещё.



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  • 12 | 06.08.2021, 01:26 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15854 | Рейтинг: -2230,8
Турк, айда бухать.



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