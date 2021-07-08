Уфимская мэрия покрывает черных риелторов

Пострадавшей от банды «черных риэлторов» Нине Ткаченко отказали в проведении митинга.Мэрия Уфы отказала семье Ткаченко, подавшей заявку на проведение митинга на 14 августа на площади перед Дворцом спорта с участием 50 человек с целью привлечь внимание к нарушениям прав потерпевших при расследовании, которое ведет следственной комитет. Вице-мэр Рустем Газизов сослался на указ главы Башкирии о режиме повышенной готовности. Ткаченко предложили обратиться с повторным уведомлением после отмены ограничений на проведение массовых мероприятий.Как ранее сообщало «Эхо», уфимец Алексей Ткаченко со своей сестрой в 2019 году купил двухкомнатную квартиру на улице Белякова, которая, как позже выяснилась, была украдена. При покупке проблем с документами и ограничений не было, однако уже после сделки Росреестр сообщил, что документы изъял следственный комитет. Сам Ткаченко рассказал, что следователь пояснил, что к ним претензий нет, но позже в суд обратился наследник предыдущего хозяина квартиры, требующий вернуть жилье, и тот же следователь заявил в суде, что у семьи Ткаченко нет никакого статуса. В итоге они потеряли и деньги, и квартиру. Позже выяснилось, что случай семьи Ткаченко оказался звеном в цепи подобных сделок. В уголовном деле не менее 6 подозреваемых и около 60 эпизодов. Расследование ведется с 2019 года. Детали схемы пока неизвестны, однако, в основном, квартиры отнимались у так называемых «социально незащищенных», бомжей и наркоманов.Адвокат Рамиль Гизатуллин сообщил, что у фигурантов был не только риэлторский бизнес, но и похоронное агентство. Они даже работали с администрациями районов, получали доверенность на ведение судебных дел в интересах муниципальных управляющих компаний — УЖХ районов. Но все фигуранты на свободе.Гизатуллин предположил, что в случае с семьей Ткаченко налицо откровенное бездействие следователя по наложению ареста на спорную квартиру.«Эхо» направило в СК запрос с просьбой прокомментировать ход расследования и действия следователя, но его оставили без ответа.