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Хабировские гранты растеклись по карманным свиньям

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Посмотрела, кто выиграл гранты главы Башкирии. Там, конечно, куча молодежных слетов, форумов, патриотических, военных и всяких других, не зря ж директриса фонда, распределявшего гранты, бывшая глава МГЕР Люция Юлуева. Несколько млн на КВН. Понятия не имею, как это поможет гражданскому обществу, которому должен содействовать этот фонд. Много грантов на поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью и детей — это хорошо. 500 тыс. руб. на женский хоккей — здорово. 1,8 млн — «Позитивной среде» — супер, они реально работают, сама у них тестировалась на ВИЧ.

Хабировские гранты растеклись по карманным свиньям


Возмущает, зачем выделяют миллионы на какие-то бессмысленные форумы СМИ и журналистские слеты. Это все для госсми, естественно. Лучше бы на детей потратили. Но мы же помним формулу: 80% пропаганды, 20% насилия. Так что тут все понятно.

И куда же без традиционных семейных ценностей. 1 млн руб. Ассоциации родителей и педагогов. Вообще не понятно на что. Проект называется «Многодетный Башкортостан — палитра семейного счастья». Собираются укреплять институт семьи, как именно — неизвестно.

3,7 млн руб. на профилактику абортов. И, очевидно, под профилактикой абортов не имеется в виду популяризация предохранения, ликбез женщин и мужчин на тему контрацептивов. Знаю, как минздрав в Башкирии проводит эту «профилактику». Женщин отговаривают от абортов, в поликлиниках развешивают пугающие пропагандистские листовки, отпечатанные будто в подвалах РПЦ.

900 тыс. руб. — «Совету мужчин» на «социальную программу по повышению роли отцовства». Гениально. Знаете, как собираются отцовство укреплять? У ребят есть видеопрезентация на ютубе. Они хотят снять пару роликов о «об образцовых примерах отцовства» и устроить конный тур по Бурзянскому району. Конный тур для отцов и сыновей. Дочери идут нафиг. А жены в это время будут, видимо, учиться завязывать хиджабы и расписывать тарелки.

Потому что 2,5 млн снова получил проект Каринэ Хабировой «Территория женского счастья», где женщин реально учат правильно завязывать платки. Да, жена главы Башкирии в очередной раз получает грант главы Башкирии (даже не спрашивайте).

Я поражаюсь мужчинам, конечно. Отцовство они видят в том, чтобы покататься на лошадках исключительно с сыновьями. Видимо, признают, что больше ничему научить не могут. Реально полезной вещью для отцов были бы оплачиваемые курсы психотерапии и программы реабилитации для домашних насильников. И если бы их учили менять памперсы, готовить каши, заплетать косички, играть и делать уроки с детьми.

Но нет.

Пока у женщин в Башкирии, оказавшихся в ситуации насилия, нет практически никакой государственной помощи, матери-одиночки выбиваются из сил, чтобы обеспечить ребенка, мужчины проводят свои мужские форумы в Конгресс-холле и получают гранты на покатушки.

Эхо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 06.08.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над ней колыхается,
Жалит, щекочет, жужжит! Приподнимая косулю тяжелую,
Баба порезала ноженьку голую —
Некогда кровь унимать! Слышится крик у соседней полосыньки,
Баба туда — растрепалися косыньки, —
Надо ребенка качать! Что же ты стала над ним в отупении?
Пой ему песню о вечном терпении,
Пой, терпеливая мать!.. Слезы ли, пот ли у ней над ресницею,
Право, сказать мудрено.
В жбан этот, заткнутый грязной тряпицею,



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3

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  • Гость
  •  
  • 2 | 06.08.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возмущает, зачем выделяют миллионы на какие-то бессмысленные форумы СМИ и журналистские слеты. Это все для госсми, естественно. Лучше бы на детей потратили.
============================================================

Из бюджета эрефии на 2021 год выделено:
- на продвижение РИА и russia today 52 млрд. бибариков;
-на выплаты неполным семьям и беременным 50 млрд. бибариков.
Выступая перед депутатами госдумы, российский учёный, доктор медицинских наук Улумбекова Гузель привела научные факты и статистику, в том числе о превышении смертности трудоспособного населения эрефии по отношению к Европе, мужского в 3 раза женского в 2 раза.
Вот и вся арифметика режима, и его приоритеты.

И-2



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1

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  • Гость
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  • 3 | 06.08.2021, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочел статейку, потом первый комент... поржал от души.
Весело у вас тут, ничего не скажешь.
Ладно, работать надо.



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 06.08.2021, 16:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71315 | Рейтинг: +11542,4
Попил бала среди "своих" - вот что такое эти гранты - за это лояльность и по свистку - грудью защищать узурпаторскую власть.



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  • Гость
  •  
  • 5 | 06.08.2021, 20:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 06.08.2021, 21:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 06.08.2021, 20:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!
_____________
Сталин приходи!
Приходи, а то либерасты совсем распоясались, а надо железную дорогу Архангельск-Анадырь строить.



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