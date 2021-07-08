Хабировские гранты растеклись по карманным свиньям

Возмущает, зачем выделяют миллионы на какие-то бессмысленные форумы СМИ и журналистские слеты. Это все для госсми, естественно. Лучше бы на детей потратили. Но мы же помним формулу: 80% пропаганды, 20% насилия. Так что тут все понятно.
И куда же без традиционных семейных ценностей. 1 млн руб. Ассоциации родителей и педагогов. Вообще не понятно на что. Проект называется «Многодетный Башкортостан — палитра семейного счастья». Собираются укреплять институт семьи, как именно — неизвестно.
3,7 млн руб. на профилактику абортов. И, очевидно, под профилактикой абортов не имеется в виду популяризация предохранения, ликбез женщин и мужчин на тему контрацептивов. Знаю, как минздрав в Башкирии проводит эту «профилактику». Женщин отговаривают от абортов, в поликлиниках развешивают пугающие пропагандистские листовки, отпечатанные будто в подвалах РПЦ.
900 тыс. руб. — «Совету мужчин» на «социальную программу по повышению роли отцовства». Гениально. Знаете, как собираются отцовство укреплять? У ребят есть видеопрезентация на ютубе. Они хотят снять пару роликов о «об образцовых примерах отцовства» и устроить конный тур по Бурзянскому району. Конный тур для отцов и сыновей. Дочери идут нафиг. А жены в это время будут, видимо, учиться завязывать хиджабы и расписывать тарелки.
Потому что 2,5 млн снова получил проект Каринэ Хабировой «Территория женского счастья», где женщин реально учат правильно завязывать платки. Да, жена главы Башкирии в очередной раз получает грант главы Башкирии (даже не спрашивайте).
Я поражаюсь мужчинам, конечно. Отцовство они видят в том, чтобы покататься на лошадках исключительно с сыновьями. Видимо, признают, что больше ничему научить не могут. Реально полезной вещью для отцов были бы оплачиваемые курсы психотерапии и программы реабилитации для домашних насильников. И если бы их учили менять памперсы, готовить каши, заплетать косички, играть и делать уроки с детьми.
Но нет.
Пока у женщин в Башкирии, оказавшихся в ситуации насилия, нет практически никакой государственной помощи, матери-одиночки выбиваются из сил, чтобы обеспечить ребенка, мужчины проводят свои мужские форумы в Конгресс-холле и получают гранты на покатушки.
Эхо Москвы
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Хабировские гранты растеклись по карманным свиньям
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