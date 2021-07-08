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Местной шобле — встать по струнке!

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6 августа с рабочим визитом Владимир Путин приедет в Башкортостан, сразу после поездки в Челябинскую область. В соседнем регионе президент проведет совещание по вопросам ликвидации пожаров. Далее Владимир Путин посетит Абзелиловский район Башкортостана, где пройдет открытие завода по производству белого цемента австрийской группы предприятий Lasselsberger — "Цемикс".

Местной шобле — встать по струнке!


Торжественное открытие предприятия планируется на 6 августа. Завод в сутки планирует выпускать 700 тонн смеси в перспективе объем производства доведут до тысячи тонн в сутки. Помимо белого цемента, компания будет также производить цветную тротуарную и фасадную плитку. Как отмечал первый вице-премьер правительства Илшат Тажитдинов в 2020 году, "Цемикс" стал одним из крупнейших инвестиционных проектов Среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья.

В 2020 году в Абзелиловском районе Башкортостана открыли автомобильную дорогу, соединяющую объездную трассу вокруг Магнитогорска с участком Давлетово – Альмухаметово. Строительство дороги началось еще в 2018 году, кроме этого, был возведен путепровод через железную дорогу. Объем капитальных вложений составил около 250 млн рублей. Эту автомобильную дорогу специально проектировали с учетом потребностей инвестора, конкретно компании "Цемикс". Кроме этого дорога обеспечивает безопасный проезд по путепроводу через железнодорожные пути и дает возможность жителям Янгильского, Альмухаметовского, Гусевского сельских поселений сократить путь до г. Магнитогорск до 30 км, сообщается на сайте Дорожного управления республики Башкортостан.

Общий объем запланированных инвестиций составит 14 млрд рублей, на предприятии будет создано 2020 рабочих мест. Ожидается, что новое предприятие позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.

Для Башкортостана это не первое предприятие австрийского бизнесмена Йозева Лассельсбергера. В 2009 году в Уфе начал действовать один из крупнейших в Европе заводов по производству керамической плитки — Lasselsberger Ceramics. На 2019 год завод ежедневно выпускал 9 млн квадратных метров керамической плитки и керамогранита, а рабочих мест на заводе около 500. В 2020 году предприятие выкупило Худолазовское месторождение, на котором добывают известняк, карбонатное сырье для извести.

Холдинг Lasselsberger, дочерней компанией которого является "Цемикс", занимается производством керамической плитки и сухих строительных смесей в странах Евросоюза. Всего международный концерн объединяет около 70 заводов в 20 странах.

Абзезиловский район привлекает не только инвесторов. В 2019 году район стал рекордсменом республики по естественному приросту населения. Районный центр находится в 350 км от Уфы и 340 км от Челябинска.

После открытия предприятия планируется встречала главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с Владимиром Путиным. По официальным данным, Радий Хабиров перед встречей с президентом побывал в рабочей поездке в старейшей башкирской здравнице "Якты-Куль" в Абзелиловском районе. По неофициальным же данным, Радий Хабиров специально "самоизолировался" перед рабочей встречей с Путиным. Кроме этого, всех чиновников, которые будут контактировать с президентом, также отправили на изоляцию в районные санатории.

Среди вопросов, которые возможно будут обсуждать Владимир Путин и Радий Хабиров также значится проблема с выплатами дивидендов за 2020 год компанией "Башнефть", которая входит в состав "Роснефти". В мае прошлого года на годовом общем собрании акционеров "Башнефти" держателям обыкновенных акций не выплатили дивиденды, потому как 2020 год компания закончила с убытком. В то время, как "Роснефть" закончила предыдущий год с прибылью в 147 млрд рублей, дочерняя компания отчиталась о годовом убытке в 11 млрд рублей. По итогам Фонд социальных целевых программ, куда делает отчисления "Башнефть", остались без финансирования.

Недополучили средства в том числе спортивные клубы. Так, женский фанатский сектор ФК "Уфа" обратился к президенту РФ с просьбой решить проблему. Перед приездом Владимира Путина, 4 августа, "Башнефть" объявила о выплате по облигациям, и общая сумма составила 603 млн рублей.

Жители Уфы обсудили бы другие проблемы. Так, в социальных сетях поднимаются вопросы про мусорный полигон под Уфой, из-за которого жители столицы республики жалуются на неприятный запах. Кроме этого, уфимцы недовольны высокими тарифами на отопление и коллапсом с общественным транспортом.

Идель.Реалии
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  • Участник
  •  
  • 1 | 06.08.2021, 13:41 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1776 | Рейтинг: +385,3
Совещание по вопросам тушения пожаров. А нельзя ли просто взять да потушить. Пока досовещаются пол страны выгорит, а вторая половина уже у китаез.



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  • 2 | 06.08.2021, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую вас попочку
Очень Опытный



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  • Гость
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  • 3 | 06.08.2021, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец, Владимир Владимирович, пожары тушит, открывает заводы, фабрики и угольные разрезы, строит дороги. Старается, как может улучшает жизнь народа и страны в целом. Воистину говорят:- «Взял страну со слабым рублём 25 к 1 и укрепил его до 73 рублей к доллару».

И-2



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  • # 4 | 06.08.2021, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Эксперт
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  • 5 | 06.08.2021, 15:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71315 | Рейтинг: +11542,4
Открывашка - принял эстафету у Муртазы. Где пуйло - там победа. Где беда - пуйло в бункере.

И да - Лассельсбергер - не отечественный производитель. Что-то российские предприниматели не могут создавать высококлассных производств, а недра наши разрабатывают и наживают капиталы - иностранцы. И пуйло без зазрения совести едет к ним открывашкой.
Главы еще каких стран - цивилизованных - занимаются этой х-нёй? Никаких. У них есть чем заняться вместо вот таких экскурсий. А пуйло за откат создаёт имидж иностранцам, но потом у иных инвесторов возникают оооочень серьезные проблемы, лет на 7-10 строгого режима.

Ходили слухи, что и керамику Лассельсбергер открыл под Уфой не задаром - откатил Муртазе. ИКЕА не хотели откатывать - потому при Муртазе им так и не дали открыться.
Видимо и за это предприятия - был получен откат, и подозреваю, что самому пуйлу куш достался не малый.



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4

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  • Гость
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  • 6 | 06.08.2021, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возможно, "загнивающий" Запад поможет расцвести Республике. А потом, смотришь, всю РФ подтянут до уровня "загнивающих" западных государств.



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  • 7 | 06.08.2021, 20:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тамочки рядышком цементно-бетонная дорога. Прокатите Путина по ней!.. и забудем мы навсегда что был такой человечек...



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  • Гость
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  • 8 | 06.08.2021, 21:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 06.08.2021, 15:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71315 | Рейтинг: +11542,3
Открывашка - принял эстафету у Муртазы. Где пуйло - там победа. Где беда - пуйло в бункере.

И да - Лассельсбергер - не отечественный производитель. Что-то российские предприниматели не могут создавать высококлассных производств, а недра наши разрабатывают и наживают капиталы - иностранцы. И пуйло без зазрения совести едет к ним открывашкой.
Главы еще каких стран - цивилизованных - занимаются этой х-нёй? Никаких. У них есть чем заняться вместо вот таких экскурсий. А пуйло за откат создаёт имидж иностранцам, но потом у иных инвесторов возникают оооочень серьезные проблемы, лет на 7-10 строгого режима.

Ходили слухи, что и керамику Лассельсбергер открыл под Уфой не задаром - откатил Муртазе. ИКЕА не хотели откатывать - потому при Муртазе им так и не дали открыться.
Видимо и за это предприятия - был получен откат, и подозреваю, что самому пуйлу куш достался не малый.
__________________
Кухарочка!
Раньше у тебя был коньяк по четвергам, а сейчас ты, похоже, не просыхаешь.
Перестань хоть неделю бухать, приди в чувства, а потом уже что-то пиши.



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