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«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Андрей Караулов: Почему Хабиров так слаб?

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Андрей Караулов рассуждает о блеске и нищете руководства Башкирии.

Андрей Караулов: Почему Хабиров так слаб?


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  • 1 | 09.08.2021, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При чем Хабиров, когда сам народ региона не организован.



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2

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  • 2 | 09.08.2021, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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1

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  • 3 | 09.08.2021, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админы так щадят кухарку, всю вчерашнюю толкотню удалили полностью, позор и жалкое зрелище.
Такого даже на этом недоразумении не было.



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9

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  • 4 | 09.08.2021, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Цена на топливо на АЗС опять повысилась, что потянет за собой все цены! Экономическая политика правительства РФ ни к чёрту не годится! Только понижение цен на энергоносители на внутрироссийском рынке может вывести промышленность РФ на существенный рост! Очень Опытный



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1

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  • Эксперт
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  • 5 | 09.08.2021, 12:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71349 | Рейтинг: +11535
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 09.08.2021, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Админы так щадят кухарку, всю вчерашнюю толкотню удалили полностью, позор и жалкое зрелище.
Такого даже на этом недоразумении не было.
________________________________
Очередное гэбёшное враньё и клевета.
Я еще не обновляла ленту комментов на УЖике на айфоне.(очень удачно, кстати!)

Так вот коммент, который сейчас числится, как:

977000 | 08.08.2021, 23:12 | Автор: Не зарегистрирован

На уйфоне на самом деле пока что ДО обновления стоит под номером

976989

То есть - наоборот - были выложены комментариев дополнительно.

Вот ФАКТ вашего вранья, а черепаха- старая дура с радостью подмахивает твоему вранью.

Жаль, что здесь нельзя скрины с телефона размещать в доказательство, а то - я готова)



Оценили
1

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 09.08.2021, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71349 | Рейтинг: +11535
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 09.08.2021, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован

Точно! Плохой народ достайлся пуйлу и СПАдию! Хуже некуда!
Другой бы народ давным давно вышвырнул из власти этих мерзавцев и преступников!
Хотя и этот еще может сорганизоваться.



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3

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  • Гость
  •  
  • 7 | 09.08.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жаль, что здесь нельзя скрины с телефона размещать в доказательство, а то - я готова)
-------------------------
Насколь хитра, настоль и тупа - тебе говорят ВСЮ статью вчерашнюю скрысили, щадя исключительно твое самолюбие, ибо размазана ты была тонким слоем, завязывай словоблудить, хабалище ты вазовское.



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7

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  • Эксперт
  •  
  • 8 | 09.08.2021, 13:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71349 | Рейтинг: +11535
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
http://journalufa.com/27819-ayrat-suleymanov-geroy-nashego-v
remeni.html

Эту статью?))))))))

А почему я там полчаса назад преспокойно оставила коммент старому пидорасу О_Ошке?

На самом деле статья была какая-то непонятная - абсолютно неактуальная. Я даже подумала, что она повтор статьи года так 2011... но не нашла ее по "поиску". Возможно она лежала в запасниках-архивах неопубликованной и случайно была Админом выложена.
Возможно, что Админ понял, что оплошал с неактуальной статьёй и убрал ее с главной страницы. Куда-то подальше.

Но это абсолютно никак не связано с вашим словесным поносом в мой адрес))))) Дня не обходится без вашего поноса - всё что ли удалять?!))))))))))))
Все комменты на месте - теперь там 70 комментариев))))



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0

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  • 9 | 09.08.2021, 13:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71349 | Рейтинг: +11535
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Караулова не считаю компетентным человеком. Фрик, такой же как Соловей.

Он не в теме, посмотрела до середины...

Больницы останутся - их просто объединят под одним руководством.
Максим Забелин:
- Уходит бухгалтерия, экономисты, кадровики, закупочные службы: те, кто в других отраслях уже централизованы. Чтобы врач, оказывая медпомощь, не содержал кроме себя условных помощников, не занятых в оказании помощи. Раздутый штат главврачей и их замов, а в ряде учреждений до 11 замов доходило. Это считалось за норму, но это пресекли. На таком совещании была идея пересмотреть сокращение немедицинских расходов. Проект общественные слушания не прошел, идет просчет экономической целесообразности. Медицинская часть не затрагивается, остается как есть. Количество мест в стационарах - вопрос не обсужден, и нет вариантов, аналитики. Не секрет, что ряд районов в отрицательной демографии, уменьшается число жителей, а есть рекомендованные величины на количество жителей по количеству коек.
______________________________________
На счет коек в связи с сокращением численности населения районов может и спорный момент, но вот по другим не медработникам - вполне допускаю, что вместо пяти кадровиков, пяти бухгалтеров - будет достаточно по два тех и других. И замов - по паре на больницу, а главврач один. Ну представьте себе к примеру - 21-я больница - туева хуча отделений, а главврач один. Эти пять сельских - и близко не равны этой одной. Ни по количеству медицинского персонала, ни по количеству пациентов.

И да - уж меня-то не заподозришь в симпатиях к СРАдию, но он тут не причем. Забелин экономит средства. Надеюсь, что сэкономленное пойдет во благо этим же больницам - например на закупку нового оборудования, материального обеспечения(новые кровати, тумбочки для пациентов, ремонт), повышения оплаты труда.
Сами больницы нельзя сокращать ни в коем случае! А вот лишний аппарат - да, тем более. что даже там уже всё компьютеризованно и даже не обязательно ездить будет в главную больницу, чтобы оформить отпуск, например, по вацапу или электронке скинул заявление - в ответ тебе подписанный приказ.



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  • 10 | 09.08.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.08.2021, 12:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71343 | Рейтинг: +11537,2

1 | 09.08.2021, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован

Точно! Плохой народ достайлся пуйлу и СПАдию! Хуже некуда!
Другой бы народ давным давно вышвырнул из власти этих мерзавцев и преступников!
Хотя и этот еще может сорганизоваться.
=======================
Мерзавцев и преступников 90х вышвырнули сегодняшние, не устраивающие плачущих по алкашу ЕБН и его делишкам.
Нажрались, хватит, СОРГАНИЗОВАТЬСЯ это как дважды войти в одну и ту реку - мечтать не вредно.



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5

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  • 11 | 09.08.2021, 13:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71349 | Рейтинг: +11535
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Даже лайф.вру разоблачает пи@деж старого пидораса О_Ошки)))))

Первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолёт авиакомпании EgyptAir приземлился в понедельник в Хургаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропорта города.

Более того и РИА-брехло присоединяется к разоблачению вранья старого пидораса О_Ошки:

Первый рейс с российскими туристами в египетской Хургаде встретили водной аркой и концертом в аэропорту, – сообщает корреспондент РИА «Новости». С сегодняшнего дня Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами после шестилетнего перерыва. :
____________________________
Но этому гандону - всё божья роса.



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  • # 12 | 09.08.2021, 13:57 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15859 | Рейтинг: -2231,1

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 13 | 09.08.2021, 14:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71349 | Рейтинг: +11535
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мерзавцев и преступников 90х вышвырнули сегодняшние
_____________________________________
Мерзавец и преступник, воровавший миллиардами с 1990 года - пуйло(смотри доклад Марины Солье), начавший грабить с СПб - уже 22 года безостановочно грабит ВСЮ Россию - триллионами.
И кого он вышвырнул? Березовского и Гусинского? Но им на смену пришла туева хуча его друганов и подельников! Да столь "эффективных", что ВЫШвырнутые просто младенцы по сравнению с ВШвырнутыми.



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1

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  • 14 | 09.08.2021, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До чего все-таки противная рожа у хабирьяна !!! Совершенно бездарный руководитель .



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3

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  • 15 | 09.08.2021, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 09.08.2021, 14:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71346 | Рейтинг: +11537,2

Мерзавцев и преступников 90х вышвырнули сегодняшние
_____________________________________
Мерзавец и преступник, воровавший миллиардами с 1990 года - пуйло(смотри доклад Марины Солье), начавший грабить с СПб - уже 22 года безостановочно грабит ВСЮ Россию - триллионами.
И кого он вышвырнул? Березовского и Гусинского? Но им на смену пришла туева хуча его друганов и подельников! Да столь "эффективных", что ВЫШвырнутые просто младенцы по сравнению с ВШвырнутыми.
======================
Почему БЕСЯТСЯ кухарки и ее хозяева, страшно недовольны теперешними?
А потому , что не докладываются госдепу своим планами и делами,почуяли угрозу своему беспредельному доминированию.
А насчет грабежа: ваш кумир, по совместительству алкаш РАЗРЕШИЛ, положил начало, заодно озолотил и свою семейку.



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7

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  • 16 | 09.08.2021, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 09.08.2021, 12:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71346 | Рейтинг: +11536,8
3 | 09.08.2021, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Админы так щадят кухарку, всю вчерашнюю толкотню удалили полностью, позор и жалкое зрелище.
Такого даже на этом недоразумении не было.
________________________________
Очередное гэбёшное враньё и клевета.
Я еще не обновляла ленту комментов на УЖике на айфоне.(очень удачно, кстати!)

Так вот коммент, который сейчас числится, как:

977000 | 08.08.2021, 23:12 | Автор: Не зарегистрирован

На уйфоне на самом деле пока что ДО обновления стоит под номером

976989

То есть - наоборот - были выложены комментариев дополнительно.

Вот ФАКТ вашего вранья, а черепаха- старая дура с радостью подмахивает твоему вранью.

Жаль, что здесь нельзя скрины с телефона размещать в доказательство, а то - я готова)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Подтверждаю коммент убогой в том, что за ночь появились 11 ранее не выложенных комментов, в т.ч. 6 - 7 моих! Если вернётесь к старым комментам, то между них можно увидеть и вновь добавленные! Очень Опытный



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1

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  • 17 | 09.08.2021, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 09.08.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жаль, что здесь нельзя скрины с телефона размещать в доказательство, а то - я готова)
-------------------------
Насколь хитра, настоль и тупа - тебе говорят ВСЮ статью вчерашнюю скрысили, щадя исключительно твое самолюбие, ибо размазана ты была тонким слоем, завязывай словоблудить, хабалище ты вазовское.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А статья действительно пропала из рубрики "Последние публикации"! Очень Опытный



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3

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  • Гость
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  • 18 | 09.08.2021, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Крысы, куда дели прошлую статью? Админы крысы.



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7

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  • 19 | 09.08.2021, 17:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71349 | Рейтинг: +11535
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Крысы те, кто устраивает истерику по поводу пропажи неактуальной статьи, которую НИКТО из крыс не прочел, включая старую дуру черепаху!

Почему я знаю, что старая дура статьи не читала? А вот почему:
6-й комментатор статью читал и выложил такой коммент( с учетом выложенных позже одиннадцати комментариев, которые ранее не были выложены и один из них оказался выше 6-го, коммент о котором идет речь - стал 7-мым - но это детали)

7 | 08.08.2021, 07:13 | Автор: Не зарегистрирован
...один из депутатов...Курултая...заплатил Радию Хабирову за место депутата 12 млн руб...
ххх
Путин не сняв Радия Х., по умолчанию признал, что коррупция основа путинизма!
Попятно почему растут скрытые налоги уровня поборов!
***
Старая дура тут же вылезла - анонимно, и не сообразив, что палится - повторила почти дословно уже из другого браузера уже авторизованной

8 | 08.08.2021, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован

6-ой! Если у тебя есть доказательства-подай в суд.Если передаёшь слухи-тебя положено под суд.Учись быть цивилизованным человеком!

9 | 08.08.2021, 08:49 | Автор: черепаха

6-му. Если у тебя есть доказательства-подай в суд.А так ты просто сплетник...
___________________________________
Но дело в том, что не комментатор сказал про 12млн взятки - а в статье об этом написано:
"В описываемое время (весна-осень 2008г.) в республике разгорается скандал вокруг бывшего руководителя аппарата администрации Президента Хабирова Р., который ушел с повышением в аппарат Президента России. Один из недавно избранных депутатов Курултая (Госсобрания) обращается в правоохранительные органы с заявлением, что, якобы в своё время заплатил Радию Хабирову за место депутата Курултая 12 млн. рублей. Итак – это был Айрат Сулейманов, директор Колхозного рынка г. Уфы, сосед по коттеджу Толкачев К. – Председателя Курултая Республики Башкортостан."

С какой стати комментатор стать должен подавать в суд, если А.Сулейманов утверждал, что дал взятку СРАдию до 2008 года давал взятку СРАлию и в правоохранительные органы он обращался.
Это свидетельствует о том, что старая дура черепаха сделала стойку на "обижают моего любимчика!!!", а саму статью НЕ ЧИТАЛА, впрочем, как и Оруэла)))))))))))

ЗЫ. Я-то как раз знаю и помню о ком в статье идет речь)))) в конце 90-х о нем ходили слухи, что он настоящий педераст - в смысле не гнушается сексуальными связями с мужчинами. Нет, не гей, а просто извращенец. Гей - Урал Рахимов(но было дело - его соблазнила Ираида Часовникова и родила от него дочь, Камиллу, с которой давным давно уже лет 25 живет в США, то есть вопреки всем утверждениям, что у Муртазы нет внуков - есть, как минимум - одна, правда него - Муртазы - еще есть внебрачная дочь, от нее тоже внуки, скорее всего есть. А вот у его жены - внучка точно - одна). А этот просто в саунах практиковал мужеложство, не отказываясь от гетеро связей.

ЗЫЗЫ. Статья ОЧЕНЬ старая, неактуальная, в своё время по каким-то причинам не увидевшая свет, случайно выпавшая из запасников, и практически никем не прочитанная. Сейчас она лежит датой 6 июня - туда ее снёс Админ.

Вопрос к потерявшим статью и рыдающим по ней: а нахера она вам сдалась?))))))))))))))) Что актуального в ней? Обсирать меня вы всегда можете на свежих статьях))))



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  • # 20 | 09.08.2021, 17:18 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40931 | Рейтинг: +5078,3

  •   Комментарий скрыт модератором
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