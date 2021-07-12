Андрей Караулов: Почему Хабиров так слаб?

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Вчера принесли Удостоверение Дети войны подписанное Радием. Чем занима ...
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Насчёт мэров - ну не везёт городам республики, один дефектнее другого. ...
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Андрей Караулов рассуждает о блеске и нищете руководства Башкирии. ...
9.08.2021 22168 39
6 августа с рабочим визитом Владимир Путин приедет в Башкортостан, сразу после ...
6.08.2021 22942 20
Посмотрела, кто выиграл гранты главы Башкирии. Там, конечно, куча молодежных ...
6.08.2021 28682 12
Пострадавшей от банды «черных риэлторов» Нине Ткаченко отказали в проведении ...
5.08.2021 26559 30
Андрей Караулов рассуждает о блеске и нищете руководства Башкирии. ...
9.08.2021 43741 39
6 августа с рабочим визитом Владимир Путин приедет в Башкортостан, сразу после ...
6.08.2021 15255 20
Посмотрела, кто выиграл гранты главы Башкирии. Там, конечно, куча молодежных ...
6.08.2021 13087 12
Пострадавшей от банды «черных риэлторов» Нине Ткаченко отказали в проведении ...
5.08.2021 30488 30
Коммунисты заявили о необходимости возвращения народу контроля над ...
4.08.2021 24160 52
Госсобрание Башкирии планирует внести в Конституцию республики положение о ...
4.08.2021 15993 13
В эту избирательную кампанию оппозиционные парламентские партии в Башкирии не ...
3.08.2021 38039 22
Противники Руслана Нуртдинова требуют снять его с выборов в райсовет за ...
2.08.2021 20864 12
Дмитрий Михайличенко: «Системе нужны не люди с собственной точкой зрения, а ...
2.08.2021 19136 17
На должность вице-мэра Уфы могут назначить сменившего фамилию телевизионщика. ...
12.07.2021 30633 2
Виталий Буркин: Когда ты пишешь в обвинении «умышленное преступление», а потом ...
12.07.2021 29346 7
Жена премьер-министра Башкирии Лариса Назарова вошла в топ-20 богатейших ...
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Союз потребителей предупредил россиян о росте цен на продукты. В Союзе ...
13.07.2021 24366 22
Андрей Караулов: Почему Хабиров так слаб?
Раздел: Новости | Просмотры: 24869 | Комментарии: 39