«Кстати, район почистили, хорошо, красиво стало. В этом тоже есть большой плюс», — сказал глава сегодня во время оперативного совещания.
Как сообщали СМИ, за день до приезда Владимира Путина в Абзелиловском районе снесли старую стелу, стоявшую на въезде. Власти района сослались на то, что стела была в неудовлетворительном состоянии и пообещали поставить новую до конца года. Местные жители отмечали в соцсетях, что к визиту президента в районе провели активное благоустройство: уложили новый асфальт, помыли дороги, скосили траву, покрасили заборы.
Коммерсант
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Хабиров занимается районами Башкирии только к приезду барина
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