Хабиров занимается районами Башкирии только к приезду барина

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил главу Абзелиловского района Ильдара Нафикова, на которого, по его словам, легла «большая нагрузка» из-за визита президента России Владимира Путина.«Кстати, район почистили, хорошо, красиво стало. В этом тоже есть большой плюс», — сказал глава сегодня во время оперативного совещания.Как сообщали СМИ, за день до приезда Владимира Путина в Абзелиловском районе снесли старую стелу, стоявшую на въезде. Власти района сослались на то, что стела была в неудовлетворительном состоянии и пообещали поставить новую до конца года. Местные жители отмечали в соцсетях, что к визиту президента в районе провели активное благоустройство: уложили новый асфальт, помыли дороги, скосили траву, покрасили заборы.