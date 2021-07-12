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Хабиров занимается районами Башкирии только к приезду барина

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Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил главу Абзелиловского района Ильдара Нафикова, на которого, по его словам, легла «большая нагрузка» из-за визита президента России Владимира Путина.

Хабиров занимается районами Башкирии только к приезду барина


«Кстати, район почистили, хорошо, красиво стало. В этом тоже есть большой плюс», — сказал глава сегодня во время оперативного совещания.

Как сообщали СМИ, за день до приезда Владимира Путина в Абзелиловском районе снесли старую стелу, стоявшую на въезде. Власти района сослались на то, что стела была в неудовлетворительном состоянии и пообещали поставить новую до конца года. Местные жители отмечали в соцсетях, что к визиту президента в районе провели активное благоустройство: уложили новый асфальт, помыли дороги, скосили траву, покрасили заборы.

Коммерсант
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  • 1 | 10.08.2021, 13:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71351 | Рейтинг: +11534,7
Он Уфой занимается(тоже плохо, но лезет во все дыры), начерта ему районы - тьмутаракань?!



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  • 2 | 10.08.2021, 14:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71351 | Рейтинг: +11534,7
В Башкирии 22-лениий сотрудник патрульно-постовой службы полиции совершил самоубийство вечером, 8 июля. Об этом изданию Пруфы.рф сообщил источник.

По информации источника, мужчина около года работал в полиции, но уже столкнулся с проблемами. Он несколько раз писал заявление на увольнение, но из-за дефицита сотрудников ему не подписывали рапорт. Вечером 8 августа мужчина зашел в многоэтажный дом по улице Артема и совершил самоубийство. По словам нашего источника, полицейский якобы оставил предсмертную записку, в которой он будто бы обвинил свое руководство в своей смерти.
Однако, после приезда на место происшествия скорой помощи, полицейских и замначальника полиции по охране общественного порядка Александра Давыдова, предсмертная записка якобы пропала.
_____________________________________
Пропала записочка-то...
Соболезнования родным и близким парня. Зря это он...



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  • Гость
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  • 3 | 10.08.2021, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Занимаются они районам , дороги моют и траву косят. То, что людям жрать нечего нормально да? Работы на селе нет, субсидии только крупняку, землю не взять, поборы с каждого КФХ и ИП? Это только простые люди знают, что за каждый вздох платить и при этом каяться имея бодрый и придурковатый вид. Каждый приезд этих депутатов школьники встречают концертами и кормят за счёт тех же детей. Абзелиловский район один из самых нищих и избитых в зоне, а тут ещё на него плотно присели. Тьфу



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  • 4 | 10.08.2021, 17:31 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40932 | Рейтинг: +5078,3
30 | 09.08.2021, 20:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
наваляла я вам - конкретно, с фактами в руках, анализом
---------------------
Тебя давно уже никто не читает, кому твои анализы нужны, кроме твоего терапевта, топчут просто так, за наглую осточертевшую морду.

============================================================

=
Ну, нет. Я не согласен. Я, например, её "анализы" читаю с печалью, жалко видеть деградацию и отчаянные попытки сохранить репутацию "легенды УЖа ", какой она себя по-прежнему считает.
==========================================================
Единственный путь вернуть уважение к себе= добровольно отказаться от модераторства и стать нормальной бабой. Но, она как Путин, будет вечно доказывать свою исключительность. Получать минусы (поджопники) и считать себя "легендой". А это и для неё и для Путина кончится печально.



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  • Гость
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  • 5 | 10.08.2021, 17:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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