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Воры за забором

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Для Дома правительства заказывают новые турникеты и защитный забор выше человеческого роста.

Воры за забором


ГКУ «Хозяйственное управление» отберет подрядчика изготовления турникета для Дома республики, сообщает издание «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на сайт госзакупок. Начальная цена контракта — 2,8 млн рублей, он будет оплачен из бюджета республики.

Турникетную линейку нужно поставить в Доме республики на улице Тукаева, 46. Конструкция высотой в 3,8 метра и шириной почти 10 метров должна быть заполнена стеклом толщиной 6 мм с тонировкой.

Напомним, в середине января в Доме Республики состоялась несогласованная акция протеста: около 200 человек ворвались в холл, требуя личной встречи с главой региона Радием Хабировым из-за высоких цен на отопление.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 11.08.2021, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда же нажрется этот ялаловский подельник жирбаза носков -депутат решил ободрать жильцов Уфы на 7,7млн.руб?!
Когда же наконец решат вопрос с обдираловскими золотыми квитанциями за отопление в республике, вместо того, чтобы оградить себя от жителей Уфы заборами в 3,8м высотой?!
Когда повернутся лицом к жителям республики?!



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  • Эксперт
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  • 2 | 11.08.2021, 12:59 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 71 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +203,6
С защитным забором все правильно. Народ не сможет прорваться. Однако, кроме забора нужны дополнительные укрепления: вышки по углам, парк водометных машин и т.д.



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  • Гость
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  • 3 | 11.08.2021, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 11.08.2021, 12:59 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 71 | Комментарии: 688 | Рейтинг: +203,5

С защитным забором все правильно. Народ не сможет прорваться. Однако, кроме забора нужны дополнительные укрепления: вышки по углам, парк водометных машин и т.д.
===================
Только ограждения колючей проволокой не хватает, а надо бы,чтоб живыми не выпускать лет двадцать.



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  • 4 | 11.08.2021, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вышки, водометы… как это мелко. Нужно реальные фортификационные работы по всему периметру, укреплённые линии обороны, подземные ходы, бронетехника, автоматические пулеметы, минные заграждения, сотни километров колючей проволоки, автоматические огнеметные системы и т.д.
На дворе Лямбда штамп с гигантской смертностью, а это значить конец спокойной житухи нашим депутаткам и прочим начальникам кровососам. Народ может пойти, а значить надо защищаться. Надо немедленно объявлять тендеры и авансировать разработку проектов и строительства «ББ» (башкирский бункер).



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  • 5 | 11.08.2021, 17:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71353 | Рейтинг: +11533,5
Проф. Преображенский
@prof_preobr
Посмотрите.
Это депутат Госсовета Марий-Эл Кожанов.
Он учит людей, что при встрече с начальником следует поклониться, а всякая власть - от бога.

Средневековое государство, абсолютно средневековое.

Видео по ссылке:
https://twitter.com/prof_preobr/status/1425401693269860359

Так что - скоро в пояс кланяться придётся, и шапку перед барами "ломать"...



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  • 6 | 11.08.2021, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ветер по чистому полю
Лёгкой гуляет походкой.
Спрячь за решёткой ты
Вольную волю -
Выкраду вместе с решёткой.
Спрячь за решёткой ты
Вольную волю -
Выкраду вместе с решёткой.
(Р.Рождественский "Цыганская")

Очень Опытный



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  • 7 | 11.08.2021, 21:05 | Автор: Не зарегистрирован
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и откапывать не надо звездограды - крепости.



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  • 8 | 11.08.2021, 23:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДоллАровые миллионэры решили прятаться от народа за высокими заборами не только в частных гнездовьях, но и на так называемой "госслужбе".

И-2



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  • 9 | 11.08.2021, 23:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Любимый и Уважаемый, целую,
Очень Опытный



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  • Участник
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  • 10 | 11.08.2021, 23:46 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4526 | Рейтинг: -350
Видимо чуют тенденции.



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