Воры за забором ...

Для Дома правительства заказывают новые турникеты и защитный забор выше человеческого роста.ГКУ «Хозяйственное управление» отберет подрядчика изготовления турникета для Дома республики, сообщает издание «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на сайт госзакупок. Начальная цена контракта — 2,8 млн рублей, он будет оплачен из бюджета республики.Турникетную линейку нужно поставить в Доме республики на улице Тукаева, 46. Конструкция высотой в 3,8 метра и шириной почти 10 метров должна быть заполнена стеклом толщиной 6 мм с тонировкой.Напомним, в середине января в Доме Республики состоялась несогласованная акция протеста: около 200 человек ворвались в холл, требуя личной встречи с главой региона Радием Хабировым из-за высоких цен на отопление.