Нищий народ по уши в долгах

Долг россиян перед банками перевалил за 23 трлн рублей. С начала года объем задолженности вырос еще на 2,3 трлн рублей.Объем задолженности физических лиц перед банками в России к июлю достиг 23,9 трлн рублей. Данные привели в Центробанк, пишет РБК.В сравнении с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 4 трлн рублей. Всего с начала 2021 года его объем вырос еще на 2,3 трлн рублей.Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в то же время сообщает, что за июнь 2021 года российские банки выдали 1,7 млн потребительских кредитов. По сравнению с тем же периодом 2020 года количество одобрений выросло на 53%, с маем — на 8%. Аналитики связывают это с тем, что Центробанк с июля повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам и сезонным факторам.Из-за роста кредитования россиян ЦБ летом этого года во второй раз ужесточил условия для банков по выдаче потребкредитов. Меры начнут действовать с 1 октября. Так, повысятся надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях. В Центробанке полагают, что это сделает подобные кредиты менее рентабельными.