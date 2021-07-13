Нищий народ по уши в долгах

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Тухлый междусобойчик по ф ...

Вчера принесли Удостоверение Дети войны подписанное Радием. Чем занима ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Уфимская мэрия покрывает ...

Насчёт мэров - ну не везёт городам республики, один дефектнее другого. ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Навставались с колен — ск ...

1-ому 2! ВнёсшийОгромнуюдолю в становлениеиндустрии Лаврентий Берия ук ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Воры за забором ...

Для Дома правительства заказывают новые турникеты и защитный забор выше ...
  11.08.2021   18825    10

Пожары в Башкирии тушат ...

Пожары на юге Башкортостана: Не хватает элементарных средств пожаротушения. ...
  11.08.2021   29224    6

С трутней-толстосумов по ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, депутаты Курултая Башкирии перечислят по 5 тыс. ...
  11.08.2021   42140    2

Нищий народ по уши в ...

Долг россиян перед банками перевалил за 23 трлн рублей. С начала года объем ...
  11.08.2021   23695    17

Хабиров занимается ...

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил главу Абзелиловского района Ильдара ...
  10.08.2021   25851    32

Последние публикации
Воры за забором ...

Для Дома правительства заказывают новые турникеты и защитный забор выше ...
  11.08.2021   12770    10

Пожары в Башкирии тушат ...

Пожары на юге Башкортостана: Не хватает элементарных средств пожаротушения. ...
  11.08.2021   38425    6

С трутней-толстосумов по ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, депутаты Курултая Башкирии перечислят по 5 тыс. ...
  11.08.2021   38465    2

Нищий народ по уши в ...

Долг россиян перед банками перевалил за 23 трлн рублей. С начала года объем ...
  11.08.2021   21230    17

Хабиров занимается ...

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил главу Абзелиловского района Ильдара ...
  10.08.2021   41290    32

Андрей Караулов: Почему ...

Андрей Караулов рассуждает о блеске и нищете руководства Башкирии. ...
  9.08.2021   35160    59

Местной шобле — встать ...

6 августа с рабочим визитом Владимир Путин приедет в Башкортостан, сразу после ...
  6.08.2021   35033    21

Хабировские гранты ...

Посмотрела, кто выиграл гранты главы Башкирии. Там, конечно, куча молодежных ...
  6.08.2021   20360    12

Уфимская мэрия покрывает ...

Пострадавшей от банды «черных риэлторов» Нине Ткаченко отказали в проведении ...
  5.08.2021   36939    30

«Открывая холодильник, ...

Коммунисты заявили о необходимости возвращения народу контроля над ...
  4.08.2021   27302    52

Читаемое за месяц
Навставались с колен — ...

Союз потребителей предупредил россиян о росте цен на продукты. В Союзе ...
  13.07.2021   32340    22

Фальшивые выборы: ...

Владимир Барабаш: если бы все комментаторы записались бы в наблюдатели, ...
  13.07.2021   28653    18

Что не так с ...

После выхода статьи Артура Асафьева, где я также выразил своё мнение о ...
  14.07.2021   36378    10

Ковидная показуха ...

«Выручка упала на 95-98%»: как переживает новые ковидные ограничения бизнес в ...
  14.07.2021   35897    7

Фольклориада не спасла ...

Начну с того, что количество стран и участников этого события постоянно ...
  14.07.2021   17575    106

Архив публикаций
Август 2021 (16)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)




Нищий народ по уши в долгах

  • Опубликовано: ПроУфу | 11.08.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 33200 | Комментарии: 17
Оценили
0


Долг россиян перед банками перевалил за 23 трлн рублей. С начала года объем задолженности вырос еще на 2,3 трлн рублей.

Нищий народ по уши в долгах


Объем задолженности физических лиц перед банками в России к июлю достиг 23,9 трлн рублей. Данные привели в Центробанк, пишет РБК.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 4 трлн рублей. Всего с начала 2021 года его объем вырос еще на 2,3 трлн рублей.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в то же время сообщает, что за июнь 2021 года российские банки выдали 1,7 млн потребительских кредитов. По сравнению с тем же периодом 2020 года количество одобрений выросло на 53%, с маем — на 8%. Аналитики связывают это с тем, что Центробанк с июля повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам и сезонным факторам.

Из-за роста кредитования россиян ЦБ летом этого года во второй раз ужесточил условия для банков по выдаче потребкредитов. Меры начнут действовать с 1 октября. Так, повысятся надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях. В Центробанке полагают, что это сделает подобные кредиты менее рентабельными.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 11.08.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Капитализм во всей красе!!! Чего хотели, то и получили! Живем как в США.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 11.08.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Банки пролоббировали закон, по которому разрешается выкидывать должников из последнего жилья.
Этим кровососы создали себе огромное поле для разбоя.
Капитализм, батенька, ненасытен.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 11.08.2021, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 11.08.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Капитализм во всей красе!!! Чего хотели, то и получили! Живем как в США.
=================
Врешь, этого почти никто не хотел, кроме либерастов.



Оценили
6

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 11.08.2021, 13:30 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1778 | Рейтинг: +385,5
До США вам ватникам как до Китая раком. Капитализмой тут и не пахнет, а вот комунизмой воняет по полной.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 11.08.2021, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 11.08.2021, 13:30 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1778 | Рейтинг: +385,5

До США вам ватникам как до Китая раком. Капитализмой тут и не пахнет, а вот комунизмой воняет по полной.
===================
Тебе не мешало бы подлечить протухшие зубы и желудок, раз вокруг распространяешь вонь.
Это твои любимые либерасты создали эту грабительскую"Капитализму", которого сегодня все больше людей проклинает, даже молодежь стала понимать, что СССР (до 1956г) была государством для народа, который с каждым годом жил лучше.



Оценили
10

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 11.08.2021, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 11.08.2021, 13:30 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1778 | Рейтинг: +385,5
До США вам ватникам как до Китая раком. Капитализмой тут и не пахнет, а вот комунизмой воняет по полной.
______________________
Ну, не будем говорить, чем от тебя воняет (ты, обезьяна, ещё не научилась подмываться), а твои рассуждения про капитализм и коммунизм говорят о том, что превращение обезьяньего мозга в человеческий может занять миллионы лет, и ты лишь в начале эволюционного пути.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 11.08.2021, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему не привели для сравнения цифры: "НА сколько триллионов рублей стали богаче банкиры ???"

Принцип экономики "если кто то беднеет, значит кто то богатеет на эту же сумму" - работает всегда.



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 11.08.2021, 16:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71353 | Рейтинг: +11533,5
2 | 11.08.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
Банки пролоббировали закон, по которому разрешается выкидывать должников из последнего жилья.
Этим кровососы создали себе огромное поле для разбоя.
Капитализм, батенька, ненасытен.
______________________________

Не совсем так. Простой пример. Недавний случай.
В России создан прецедент, когда у гражданина-банкрота изъяли единственное жилье, пишет "Коммерсант". Отмечается, что по решению суда жителя Екатеринбурга переселили в однокомнатную квартиру, а его шикарную двухуровневую за долги продали с аукциона. Юристы не исключают, что теперь подобные случаи будут встречаться часто.

Фото: iStock
Верховный суд разрешил спорить с магазином в соцсети
В опубликованной статье говорится, что должник неоднократно просил исключить из конкурсной массы его пятикомнатную квартиру площадью 147,3 квадратных метра, как единственное жилье. Однако кредиторы, которым он задолжал в общей сложности 21,4 миллиона рублей, настаивали, что оно слишком роскошное. Судебные тяжбы длились 3 года. По результатам кассационного суда 22 июня единственная квартира Аркадия Поторочина была продана за 8,25 миллиона рублей (начальная цена составляла 9,1 миллиона рублей), следует из данных ЕФРСБ.

Юристы отмечают, что это первый известный случай продажи единственной квартиры банкрота и в связи с этим предполагают, что роскошное жилье снова начнут регистрировать на детей и бывших супругов. В юридической фирме "Арбитраж.ру" считают, что созданный прецедент - это попытка судов восполнить пробел в законодательстве и "уйти от неоправданно высокой защиты должника".
***
Добавлю - мужик без семьи, нигде не работал.
Без жилья его не оставили.
А чо? Круто же - набрать кредитов на десятки миллионов, купить шикарные апартаменты, обставить их, жить припеваючи, не работать, кататься по миру, объявить себя банкротом и визжать. что отбирают ПОСЛЕДНЕЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ жильё!

На самом деле - отбирают жильё, которое больше по размеру, чем положено по нормам - одинокому 33кв.м, для семьи из двоих человек – минимум 42 метра, далее рассчитывается из учета по 18 квадратов на человека (любого, и взрослого и ребенка).



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 11.08.2021, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 11.08.2021, 13:30 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1778 | Рейтинг: +385,5

До США вам ватникам как до Китая раком. Капитализмой тут и не пахнет, а вот комунизмой воняет по полной.
================
Верно гутаришь ипташ резус, США богатая страна нет спора, но небольшой нюанс: За время существования она убила и ограбила 1 200 000 000 человек
(по подсчетам Турции, союзника по НАТО), отняла землю коренного населения, богатела на рабском труде похищенных в Африке негров, сегодня
каются на коленях перед их потомками. Навязав свою валюту в качестве резервной, грабят весь мир, сегодня нагло воруют сирийскую нефть.
В то же время у нее АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ДОЛГ, в этом нам,ватникам до них как раком до Китая.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 11.08.2021, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 11.08.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Банки пролоббировали закон, по которому разрешается выкидывать должников из последнего жилья.
Этим кровососы создали себе огромное поле для разбоя.
Капитализм, батенька, ненасытен.
____________________________________________________________
_
8 | 11.08.2021, 16:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1368 | Комментарии: 71353 | Рейтинг: +11533,5
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Это тот редкий случай, когда я полностью согласен с убогой! Развелось ловчил, давно пора их в стойло ставить! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 11.08.2021, 18:42 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15864 | Рейтинг: -2231,5
Нищий народ по уши в долгах
__________________________________________________________
"Но самое удивительное в мире это — людские страдания. Нет чуда чудеснее нужды".



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 11.08.2021, 19:15 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15864 | Рейтинг: -2231,5
Принцип экономики "если кто то беднеет, значит кто то богатеет на эту же сумму" - работает всегда.
_____________________________________
Либеральная модель экономики - это олигархическая модель.
Блеск и нищета.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 11.08.2021, 19:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15864 | Рейтинг: -2231,5
Долги американцев по кредитам впервые превысили $14 триллионов.
Большую часть долга составляют ипотечные кредиты. При этом экономисты отмечают рост просроченных платежей по кредитным картам, особенно среди людей в возрасте 18–29 лет

В 2019 году общая задолженность американских домохозяйств по кредитам выросла на $601 млрд, или 1,4%, до рекордных $14,15 трлн, следует из данных, опубликованных на сайте Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Это на $1,5 трлн больше, чем в третьем квартале 2008 года, во время финансового кризиса. Долги растут уже 22-й квартал подряд.

Большая часть общей суммы — $9,56 трлн — долги по ипотеке, за год они выросли на $433 млрд. Следом идут долги за учебу — $1,51 трлн, причем более $100 млрд из этой суммы должны люди старше 60 лет.

Автокредиты и долги по кредитным картам выросли на $57 млрд, до $1,33 трлн и $0,93 трлн соответственно.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 11.08.2021, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9-й
В вашем опусе заменить "США" на "Россию" и "негров" на "неруских?!

Или есть сомнени?!
Московский улус 3олотой Орды, Маскауляу это рыбалка; р. Яуза Яуз елга,..
.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 11.08.2021, 22:53 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4526 | Рейтинг: -350
Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15863 | Рейтинг: -2231,4
Долги американцев по кредитам впервые превысили $14 триллионов.
_________
Пиндосы то выберутся, у них есть экономика, наука, технологии, с/х, армия, наконец они весь мир грабят.

А у нас хрен без масла, и гениальный завклуб, который продает природные ресурсы на запад и потом вырученные деньги отправляет туда же под 2 процента. С такой экономической моделью крах неизбежен.

Коммунисты голодали, продавая хлеб, чтобы провести индустриализацию, а эти только карманы набивают и занимаются расхитительством, убили бесплатную медицину, образование, жкх, энергетику и т.д. и самое главное - веру в будущее этой страны.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 11.08.2021, 23:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15864 | Рейтинг: -2231,5
Пиндосы то выберутся, у них есть экономика, наука, технологии, с/х, армия, наконец они весь мир грабят.
_______________________________
"Сказать или не сказать...ты принял кодекс богатеньких придурков..."



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 11.08.2021, 23:36 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4526 | Рейтинг: -350
Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15864 | Рейтинг: -2231,4
Пиндосы то выберутся, у них есть экономика, наука, технологии, с/х, армия, наконец они весь мир грабят.
_______________________________
"Сказать или не сказать...ты принял кодекс богатеньких придурков..."
___________
Пиндосы однозначно выберутся, сбалансируют экономику и станут мощнее.
А вот нас ждут очень плохие времена.



Оценили
4






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com