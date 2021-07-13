Пожары в Башкирии тушат голыми руками

Пожары на юге Башкортостана: Не хватает элементарных средств пожаротушения.Глава Башкортостана Радий Хабиров, характеризуя ситуацию с пожарами на юге республики, заявил, что она [ситуация] "не такая трагичная". "У нас общее количество пожаров по этому году было около трех с половиной тысяч гектаров — это меньше, чем в прошлом году", — сказал Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики в понедельник.На прошлой неделе сообщалось, что в юго-восточной части Башкортостана начались сильные лесные пожары. На 6 августа площадь возгораний составляла 547 гектаров.На совещании был заслушан доклад главы администрации Хайбуллинского района Рустама Шарипова, заявившего, что основные очаги пожаров уже локализованы и что в ближайшие дни очаги их постараются ликвидировать. Шарипов также сообщил, что в районе на тушении пожаров работают около двух тысяч волонтеров.Председатель республиканского комитета по ЧС Фарит Гумеров в докладе заявил, что сил и средств для тушения пожаров в юго-восточном регионе республики сосредоточено достаточно. Он также заметил, что ранее переброшенная в регион тяжелая техника уже начала постепенно отводится к местам постоянной дислокации.Главное управление МЧС России по РБ под вечер понедельника выпустило очередную успокоительную сводку , согласно которой "новых очагов природных пожаров не возникло". По данным ведомства, на 9 августа в регионе было зафиксировано 26 очагов лесных пожаров на общей площади 2282 гектара. Из них, как сообщают в управлении, локализовано 12 очагов лесных пожаров на общей площади 1506 гектаров в Хайбуллинском, Бурзянском, Абзелиловском и Зилаирском районах. "Угроза населенным пунктам отсутствует", — заявили в ведомстве.Общая группировка привлеченных на тушение пожаров сил и средств, по данным ГУ МЧС, составляет 1481 человек и 198 единиц техники.Между тем, многочисленные независимые активисты, с конца прошлой недели выехавшие на тушение пожаров, сообщают о практически повсеместной нехватке средства пожаротушения для волонтеров и отсутствии всякой координации их деятельности со стороны, как местных, так и региональных органов власти. Наблюдатели также критически оценивают официальные данные о числе и площади пожаров, и степени их "локализации".— Сгорела одна треть заказника "Шайтан-Тау" — порядка десяти тысяч гектаров леса. На месте ситуацией никто не владеет, творится полный бардак. Действия МЧС, пожарной службы, волонтеров, местных жителей никто не координирует; с волонтерами никто не работает. Лопат нет, ранцевых огнетушителей не хватает, — сообщил активист движения "Республика" Урал Байбулатов."Инструментов на местах нет, все с собой надо брать — лопаты, ранцы, защитные средства, продукты, средства гигиены и так далее", — пишут многие активисты в соцсетях."Очаги возгорания слишком большие, а машинам МЧС не хватает бензина (!), они не могут доехать до места. Автобусы с волонтерами не могут проехать по плохой дороге, нужны машины-внедорожники", — сообщила в республиканском Телеграм-чате "СтопПожар" одна из координаторов добровольцев в Хайбуллинском районе Гузель Шаврова.— Пожарных и техники не хватает. Не успевают делать полосы, люди выходят вручную лопатами делать опашку. Нужны лопаты, респираторы, рации нужны, чтобы координировать действия, чтобы огонь не окружил. Нужны бензопилы, топоры, вода питьевая, от смога хочется пить, — сказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" активистка организации "Зеленый щит Башкортостана" Алина Галеева.В волонтерских Телеграм-чатах то и дело появляются сообщения о всё новых очагах возгорания в юго-восточных районах республики:"В Бурзянском районе ситуация крайне тяжёлая, около 15 очагов возгорания, самый крупный пожар вблизи деревни Байгаҙы, более 100 гектаров горит и почти целый день не могут потушить, масштабы только растут, нужна помощь!""В Хайбуллинском горит вокруг Уразбаево. Люди просят помощи""Горит и Урузбаево Хайбуллинский район и Верхнемамбетово Зианчуринский район"(Телеграм-чат "СтопПожар")"Урняк, опять тушить надо (опять горит, сильно горит, с Шахтау пожарных не будет, обе машины на ремонт встали" (на выходных загорелся лес на шихане Куштау и горе Слюдовой. – ред.)(WatsApp-чат "Куштау наш дом")О всё новых возгораниях в юго-восточных районах республики свидетельствуют и данные Интернет-ресурса "СКАНЭКС. Карта пожаров", ведущего мониторинг природных пожаров при помощи данных, передаваемых со спутников.О нехватке же добровольцев и средств пожаротушения косвенно свидетельствует и тот факт, что о мобилизации волонтеров объявили такие провластные организации, как Всемирный курултай башкир и работающий под эгидой местного отделения партии "Единая Россия" официальный "Единый волонтерский штаб".Один из координаторов общественного экологического движения "Зеленый щит Башкортостана - Куштау" Дмитрий Петров подробно рассказал "Idel.Реалии" о проблемах, с которыми столкнулись независимые волонтеры, приехавшие тушить пожары на юго-востоке республики.— Мы выехали в воскресенье со Стерлитамака, с нами были еще добровольцы с Ишимбая, Салавата, Кумертау и Гафурийского района. Приехали в Зианчуринский район, в деревню Биштеряк. Никаких средств местные власти нам не предоставили; мало того, заявили, что у них, мол, все в порядке, и мы можем ехать обратно. А местные жители в один голос заявляют, что помощь очень нужна.Координации со стороны местных органов власти и структур МЧС никакой нет, и мы ее сейчас пытаемся выстраивать сами. Но с этим большие трудности, ввиду того, что сами координаторы также тушат пожары, а в местах тушения чаще всего нет мобильной связи. Раций же у нас очень мало.Активист добавил, что пожарных в этой деревне они не видели. На месте работают лишь два трактора, сооружая защитные полосы.— Низкий огонь мы тушим так — прихлопываем лопатами и забрасываем низкий огонь землей. Но если горит большой валежник, тут такой способ уже не поможет. К счастью, нет верховых пожаров. Но и эти мелкие возгорания распространены на столь огромной площади, что просто не хватает людей, сил и средств, чтобы вовремя их потушить, не дать им перерасти в большие пожары. И тут нужно сказать, что здесь все на грани. Лес горит сотнями и тысячами гектаров, так что о контроле над ситуацией пока говорить не приходится.Дмитрий Петров сообщил, что часть из добровольцев пока останутся в Зианчуринском районе, а вновь приезжающие будут направляться в Бурзянский район, где образовался новый большой очаг пожара.Независимые активисты объявили сбор средств, чтобы закупить для волонтеров необходимые средства пожаротушения и защиты от огня. Однако, у властей республики этот призыв, явно портящий картину "полного контроля над ситуацией", вызвал резкий приступ раздражения.Так, в воскресенье 8 августа начальник "Центра управления республикой" и управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская разместила пост , начинающийся со слов "Внимание: мошенники". В посте Прочаковская заявила, что "никаких денег Хайбуллинский район для тушения пожаров не собирает", что "сил и средств достаточно" и что "[власти] рулят в Хайбуллинском районе чётко и понятно".Эти же слова Прочаковская повторила на оперативном совещании в правительстве РБ в понедельник, на что Радий Хабиров заявил, что "такие вещи [призывы к сбору средств] нужно развенчивать и, может отправлять сведения об этом в правоохранительные органы". Хабиров также заявил, что все расходы на снабжение волонтеров будут профинансированы из бюджета республики, либо из внебюджетных фондов.Высказывания чиновников вызвали возмущение среди независимых активистов, назвавших их "полной чушью".10 августа глава Башкортостана Радий Хабиров прибыл в Хайбуллинский район для совещания на месте пожаров.