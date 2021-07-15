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В снежной Африке собрать ребенка в школу стоит всю зарплату

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В Башкортостане стоимость набора первоклассника в 2021 году составила 19 366 рублей для мальчиков и 23 948 рублей для девочек.

В снежной Африке собрать ребенка в школу стоит всю зарплату


Об этом сообщили в Башкортостанстате.

Первый показатель по сравнению с июлем прошлого года вырос на 3,8%, второй — на 2,9%, пишет РБК Уфа.

В "набор первоклассника" для мальчиков входят две пары брюк, три рубашки, джемпер, спортивный костюм, туфли, ботинки, кроссовки и пять пар носков. Средняя стоимость комплекта одежды и обуви составляет 14 619 рублей. Это на 385 рублей дороже, чем в прошлом году. Больше всего за год подорожала в этом комплекте обувь.

Стоимость канцтоваров, рюкзака и учебников составит еще 4747 рублей, что на на 328 рублей дороже, чем годом ранее. В этот набор входят ранец, четыре тетради, один альбом, пять ручек и пять карандашей, а также набор фломастеров и пять учебных пособий или учебников.

В "набор первоклассника" для девочки входят комплект одежды и обуви, состоящего из двух платьев, трех блузок, двух юбок, джемпера, спортивного костюма, двух футболок, по паре туфель, ботинок и кроссовок, также в расчёт входят носки и колготки. Общая стоимость одежды и обуви составляет 19 200 рублей, годом ранее комплект стоил на 343 рубля дешевле. Набор канцелярии в расчёте брался аналогичный тому, что и у мальчиков.

Ранее УФАС Башкортостана обязал Минобр республики отозвать рекомендации по выбору школьной формы. Надзорное ведомство обнаружило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях республиканского министерства образования и науки.

В Минобре заявили, что отзовут письма, но подчеркнули, что они носили исключительно рекомендательный характер.

Идель.Реалии
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