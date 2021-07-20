Упыри привычно жируют на народной шее

Власти Башкирии закажут наградные комплекты за 7,27 млн рублей. ГКУ Хозяйственное управление Башкирии на аукционе 26 августа отберет поставщика наградных комплектов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 7,26 млн руб., его оплатит бюджет республики. Победитель аукциона должен будет поставить комплекты до 25 декабря.Как следует из конкурсной документации, региона закупает восемь видов наградных комплектов. В каждый из них входит медаль, наградной знак или орден, удостоверение или паспорт, футляр из древесно-волокнистой плиты, обтянутый искусственной кожей, а также защитная оболочка из дизайнерского картона. Четыре ордена необходимо изготовить из серебра 925 пробы, наградной знак и две медали — из латуни с позолотой и одну медаль — из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).В первый комплект входит орден «Салават Юлаев» в виде семиконечной звезды с круглым медальоном из белой эмали в центре. Медальон должен быть окаймлен позолоченным рельефным орнаментом. Второй наградной комплект включает орден «Дружба народов», также в виде семиконечной звезды, образованной переплетающимися лентами, в центре которой расположен знак солнца из перегородчатой эмали рубинового цвета, обрамленный орнаментом.В третьем наградном комплекте должен быть орден «Григорий Аксаков» в виде выпуклой лучеобразной восьмиконечной серебряной звезды. Лучи залиты горячей эмалью изумрудного цвета, по краям имеют узкий выпуклый рант из серебра. На крест наложен серебряный медальон с широкой выпуклой серебряной каймой. В поле медальона — серебряный углубленный погрудный портрет Григория Аксакова в профиль, обращенный влево. В кайме написан девиз ордена: «Согласие. Милосердие. Благодеяние». Григорий Аксаков — сын известного писателя Сергея Аксакова, в 1861 — 1867 годы служил гражданским губернатором сначала Оренбургской, а потом Уфимской губернии.В четвертом комплекте — орден «Генерал М. Шаймуратов», выполненный в виде звезды Рабоче-крестьянской Красной армии с дугообразными лучами, под звездой проходят скрещенные друг с другом шашки. На звезде крепится круглая накладка в виде блюдца, по краям которого надпись: «Верность. Мужество. Долг.» В центре блюдца портрет — Минигали Шаймуратова в форме генерал-майора, в гимнастерке образца 1942 года.В пятый комплект входит наградной знак «Народный поэт Республики Башкортостан», «Народный художник Республики Башкортостан», «Народный учитель…», «Народный артист…» и так далее. В шестом комплекте —медаль «Материнская слава», в седьмом — медаль «Родительская доблесть», в восьмом — медаль «За трудовую доблесть».