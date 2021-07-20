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Упыри привычно жируют на народной шее

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Власти Башкирии закажут наградные комплекты за 7,27 млн рублей. ГКУ Хозяйственное управление Башкирии на аукционе 26 августа отберет поставщика наградных комплектов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 7,26 млн руб., его оплатит бюджет республики. Победитель аукциона должен будет поставить комплекты до 25 декабря.

Упыри привычно жируют на народной шее


Как следует из конкурсной документации, региона закупает восемь видов наградных комплектов. В каждый из них входит медаль, наградной знак или орден, удостоверение или паспорт, футляр из древесно-волокнистой плиты, обтянутый искусственной кожей, а также защитная оболочка из дизайнерского картона. Четыре ордена необходимо изготовить из серебра 925 пробы, наградной знак и две медали — из латуни с позолотой и одну медаль — из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).

В первый комплект входит орден «Салават Юлаев» в виде семиконечной звезды с круглым медальоном из белой эмали в центре. Медальон должен быть окаймлен позолоченным рельефным орнаментом. Второй наградной комплект включает орден «Дружба народов», также в виде семиконечной звезды, образованной переплетающимися лентами, в центре которой расположен знак солнца из перегородчатой эмали рубинового цвета, обрамленный орнаментом.

В третьем наградном комплекте должен быть орден «Григорий Аксаков» в виде выпуклой лучеобразной восьмиконечной серебряной звезды. Лучи залиты горячей эмалью изумрудного цвета, по краям имеют узкий выпуклый рант из серебра. На крест наложен серебряный медальон с широкой выпуклой серебряной каймой. В поле медальона — серебряный углубленный погрудный портрет Григория Аксакова в профиль, обращенный влево. В кайме написан девиз ордена: «Согласие. Милосердие. Благодеяние». Григорий Аксаков — сын известного писателя Сергея Аксакова, в 1861 — 1867 годы служил гражданским губернатором сначала Оренбургской, а потом Уфимской губернии.

В четвертом комплекте — орден «Генерал М. Шаймуратов», выполненный в виде звезды Рабоче-крестьянской Красной армии с дугообразными лучами, под звездой проходят скрещенные друг с другом шашки. На звезде крепится круглая накладка в виде блюдца, по краям которого надпись: «Верность. Мужество. Долг.» В центре блюдца портрет — Минигали Шаймуратова в форме генерал-майора, в гимнастерке образца 1942 года.

В пятый комплект входит наградной знак «Народный поэт Республики Башкортостан», «Народный художник Республики Башкортостан», «Народный учитель…», «Народный артист…» и так далее. В шестом комплекте —медаль «Материнская слава», в седьмом — медаль «Родительская доблесть», в восьмом — медаль «За трудовую доблесть».

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 18.08.2021, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А какая страна в мире или регион обходятся без госнаград? В диких племенах и то какими-нибудь раковинами или шкурами награждали особо отличившихся! Так что шум ни о чём, если только цены не завышены! Очень Опытный



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3

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  • Гость
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  • 2 | 18.08.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если хозяин не награждает. приходится самим себя награждать.



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1

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  • Гость
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  • 3 | 18.08.2021, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если только цены не завышены!
___________________________________--
тупое чмОО....
турк



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0

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  • Участник
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  • 4 | 18.08.2021, 15:35 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4530 | Рейтинг: -350
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
 
УКАЗ
от 12 февраля 1948 года
 
О НАГРАЖДЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ
 
1. Установить награждение орденами и медалями СССР за выслугу лет и безупречную работу учителей, директоров (заведующих), заведующих учебной частью, инспекторов школ и учителей, работающих в органах народного образования и имеющих непрерывный стаж педагогической работы:
10 лет - медалью "За трудовое отличие",
15 лет - медалью "За трудовую доблесть",
20 лет - орденом "Знак Почета",
25 лет - орденом Трудового Красного Знамени,
30 лет - орденом Ленина.
2. Трудовой стаж учителей, директоров (заведующих), заведующих учебной частью, инспекторов школ и учителей, работающих в органах народного образования, исчислять с учетом работы в школах, учреждениях и органах народного образования до издания настоящего Указа.
3. При первом представлении к награждению, согласно настоящему Указу, учителя, директора (заведующие), заведующие учебной частью, инспектора школ и учителя, работающие в органах народного образования, имеют право на получение одной награды, соответствующей выслуге лет.
4. Представление к награждению за выслугу лет производится министерствами просвещения союзных республик один раз в год.
 
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Н.ШВЕРНИК
 
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А.ГОРКИН
 ______________

Это наверно учителей будут награждать.



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  • Гость
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  • 5 | 18.08.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дам бесплатный совет, берите деньгами или другими материальными активами, так как вероятность сохранения льгот в новой парадигме маловероятно, даже более того, могут прищемить за службу воровской власти. Боевые награды в большинстве своём сохранятся, но опять таки без материальной составляющей. А так хоть в кабак сходить….Хотя в афганском варианте и кабаки не предусмотрены.



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