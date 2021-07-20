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Нужны высокие заборы, автоматчики, вышки и колючая проволока

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Власти готовятся к снижению уровня жизни в Башкирии в ближайшие три года. Помимо доходов, региональные власти также пересмотрели свои планы относительно демографических показателей – рождаемость снизится, численность малоимущих семей – наоборот, возрастет.

Нужны высокие заборы, автоматчики, вышки и колючая проволока


Действующие власти Башкирии внесли в свою четырехлетнюю программу коррективы, касающиеся доходов населения, рождаемости и уровня безработицы. Предельный уровень безработицы в ожидаемый 2024 год в рамках вносимых изменений увеличили на 0,2%. Документ опубликован на портале правовой информации республики.

Так, власти Башкирии увеличили предельный уровень безработицы в регионе – в 2021 году прогнозируется 6,2% (годом ранее 4,75%), в 2022 году – 5,4% (4,7%), в 2023 – 5,1% (5,65%), в 2024 – 4,8% (4,6%).

Аналогичная картина и с доходами населения. Власти полагают, что реальные располагаемые доходы жителей Башкирии продолжат снижаться. Годом ранее предполагалось, что реально располагаемые доходы населения составят 1,5%, в действительности же они уменьшились до 93,5%. Аналогичная картина прогнозируется и на ближайшие три года: в 2021 – 0,1% (ранее 2,2%), в 2022 – 0,8% (2,3%), 2023 – 1,3% (2,3%), 2024 – 1,5% (2,4%).

Помимо доходов, региональные власти также пересмотрели свои планы относительно демографических показателей – рождаемость снизится, численность малоимущих семей – наоборот, возрастет в два раза, с 2 тысяч до свыше четырех тысяч. Также изменения внесли в ожидаемые показатели уровня зарегистрированной безработицы, среднемесячной зарплаты и прочее.

ПроУфу
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Воры за забором

Для Дома правительства заказывают новые турникеты и защитный забор выше человеческого роста.

ГКУ «Хозяйственное управление» отберет подрядчика изготовления турникета для Дома республики, сообщает издание «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на сайт госзакупок. Начальная цена контракта — 2,8 млн рублей, он будет оплачен из бюджета республики.

Турникетную линейку нужно поставить в Доме республики на улице Тукаева, 46. Конструкция высотой в 3,8 метра и шириной почти 10 метров должна быть заполнена стеклом толщиной 6 мм с тонировкой.

Напомним, в середине января в Доме Республики состоялась несогласованная акция протеста: Около 200 человек ворвались в холл, требуя личной встречи с главой региона Радием Хабировым из-за высоких цен на отопление.






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  • 1 | 18.08.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • Гость
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  • 2 | 18.08.2021, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже лучше придумали, турникеты и высокие заборы. Основная идея видна, власть реально боится за свои проделки. Причём боится сильно своего народа, который их избрал и делегировал во власть. Во как, боится и готовится противостоять. Нищий и обманутый люд искренне ненавидит депутатов и аппаратчиков во власти. Идёт ускоренный процесс получения ВНЖ в странах где выдача затруднена, особенно полюбилась нашим депутатам Австрия и Австралия, прям бум покупок заграничной недвижимости. Время воров походу заканчиваются, ибо слово депутат и вор и преступник стали окончательно сино6имами.



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  • Участник
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  • 3 | 18.08.2021, 15:27 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4530 | Рейтинг: -350
К отопительному сезону готовятся.



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  • 4 | 18.08.2021, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
svoboda сообщает в г Челябинске произошёл выброс сероводорода.
Этот газ соединяясь с влагой образует кислоту. Фатальные последствия могут сказаться даже спустя много лет.



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  • 5 | 18.08.2021, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дом республики? Нет это дом главы республики представляющий интересы крупного олигархического капитала



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