Нужны высокие заборы, автоматчики, вышки и колючая проволока

Власти готовятся к снижению уровня жизни в Башкирии в ближайшие три года. Помимо доходов, региональные власти также пересмотрели свои планы относительно демографических показателей – рождаемость снизится, численность малоимущих семей – наоборот, возрастет.Действующие власти Башкирии внесли в свою четырехлетнюю программу коррективы, касающиеся доходов населения, рождаемости и уровня безработицы. Предельный уровень безработицы в ожидаемый 2024 год в рамках вносимых изменений увеличили на 0,2%. Документ опубликован на портале правовой информации республики.Так, власти Башкирии увеличили предельный уровень безработицы в регионе – в 2021 году прогнозируется 6,2% (годом ранее 4,75%), в 2022 году – 5,4% (4,7%), в 2023 – 5,1% (5,65%), в 2024 – 4,8% (4,6%).Аналогичная картина и с доходами населения. Власти полагают, что реальные располагаемые доходы жителей Башкирии продолжат снижаться. Годом ранее предполагалось, что реально располагаемые доходы населения составят 1,5%, в действительности же они уменьшились до 93,5%. Аналогичная картина прогнозируется и на ближайшие три года: в 2021 – 0,1% (ранее 2,2%), в 2022 – 0,8% (2,3%), 2023 – 1,3% (2,3%), 2024 – 1,5% (2,4%).Помимо доходов, региональные власти также пересмотрели свои планы относительно демографических показателей – рождаемость снизится, численность малоимущих семей – наоборот, возрастет в два раза, с 2 тысяч до свыше четырех тысяч. Также изменения внесли в ожидаемые показатели уровня зарегистрированной безработицы, среднемесячной зарплаты и прочее.***Для Дома правительства заказывают новые турникеты и защитный забор выше человеческого роста.ГКУ «Хозяйственное управление» отберет подрядчика изготовления турникета для Дома республики, сообщает издание «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на сайт госзакупок. Начальная цена контракта — 2,8 млн рублей, он будет оплачен из бюджета республики.Турникетную линейку нужно поставить в Доме республики на улице Тукаева, 46. Конструкция высотой в 3,8 метра и шириной почти 10 метров должна быть заполнена стеклом толщиной 6 мм с тонировкой.Напомним, в середине января в Доме Республики состоялась несогласованная акция протеста: Около 200 человек ворвались в холл, требуя личной встречи с главой региона Радием Хабировым из-за высоких цен на отопление.