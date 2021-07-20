Фанерному коню воров мешает гражданское общество

Лавров заявил об опасности вмешательства гражданских институтов в выборы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует деполитизированное сотрудничество со всеми странами без исключения. Также Россия приветствует и сотрудничество по линии гражданских обществ, если целью при этом ставится развитие отношение."Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить", – сказал он, выступая в Балтийском федеральном университете в Калининграде.В то же время Лавров предупредил, что Россия не оставит без реакции, если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут попытки вмешиваться во внутренние дела. Он отметил, что такое уже наблюдалось.