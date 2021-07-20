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Фанерному коню воров мешает гражданское общество

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Лавров заявил об опасности вмешательства гражданских институтов в выборы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует деполитизированное сотрудничество со всеми странами без исключения. Также Россия приветствует и сотрудничество по линии гражданских обществ, если целью при этом ставится развитие отношение.

Фанерному коню воров мешает гражданское общество


"Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить", – сказал он, выступая в Балтийском федеральном университете в Калининграде.

В то же время Лавров предупредил, что Россия не оставит без реакции, если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут попытки вмешиваться во внутренние дела. Он отметил, что такое уже наблюдалось.

МК
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  • Гость
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  • 1 | 18.08.2021, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не согласен с Лавровым. Но с одной оговоркой, можно только нашим институтам. Все что спонсируется из за океана, должно быть нейтрализовано. А всякие СМИ существующие на американские гранты должны уйти из России.



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  • Гость
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  • 2 | 18.08.2021, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Американцам в Афганистане был нанесен урон. Урон именно в имидже. Я так понимаю, что старик Джо не стал больше вкладывать деньги в Афганистан и правильно сделал. Но так как уходили американцы с Афганистана - это позор!!!



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2

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  • Гость
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  • 3 | 18.08.2021, 20:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Американцам в Афганистане был нанесен урон. Урон именно в имидже. Я так понимаю, что старик Джо не стал больше вкладывать деньги в Афганистан и правильно сделал. Но так как уходили американцы с Афганистана - это позор!!!
_______________________________________________
Я думаю и престиж США очень упадет из за этого. Ты ведь видел ролик в инете про взлетную полосу. Американцы кстати оставили после себя бронетехнику. Она попала в руки талибов.
Кстати из за этих заокеанских сволочей, теперь движение Талибан станет модным среди радикальной молодежи которая исповедует ислам,стран Средней Азии, ближнего Востока, да и России. Амеры сволочуги.



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