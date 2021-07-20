"Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить", – сказал он, выступая в Балтийском федеральном университете в Калининграде.
В то же время Лавров предупредил, что Россия не оставит без реакции, если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут попытки вмешиваться во внутренние дела. Он отметил, что такое уже наблюдалось.
МК
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Фанерному коню воров мешает гражданское общество
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