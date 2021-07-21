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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Уфа, ГКЧП: Как это было

  • Опубликовано: Facebook | 19.08.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 31473 | Комментарии: 22
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Уфа, ГКЧП, как это было… ГКЧП в 1991 году, как вы помните, грянул для всех нас нежданно. Республики большой еще тогда страны, в том числе и Башкирия, жили в предчувствии подписания Союзного договора, в формате которого мы планировали стать его равноправным участником.

Уфа, ГКЧП: Как это было


Оттого с аккордами телевизионной трансляции «Лебединого озера» тревожно стало многим. На местах, в те памятные августовские дни, во властных структурах, царила тихая паника, вперемешку с мстительным возбуждением. Не стал исключением и наш регион. Помню по дороге на работу в троллейбусе столкнулся со знакомым чином из КГБ, с которым общались до того при редких встречах довольно миролюбиво. «Ну, что, дождались, — вдруг злобно прошипел он мне. – Теперь все будет по-иному!»

Тем же вечером заглянул по привычке к Рахимову, возглавлявшему Верховный Совет республики. Несмотря на поздний час, Муртаза Губайдуллович был, как обычно, в кабинете. На столе перед ним лежал типографский оттиск местной молодежки «Ленинец» с обращением Бориса Ельцина «К гражданам России».

— Вот «Ленинец» хотел дать в завтрашнем номере, Аюпов изъял и запретил редактору печатать! – кивнул он мне на оттиск газетной полосы. – Что думаешь?

— Пусть бы печатали, — я пожал плечами. – Ельцин же возглавляет Верховный Совет России. Сейчас все в Москве решается.

В последующие дни, надо признать, Рахимов повел себя не самым лучшим образом: метался между ГКЧП и Ельциным. Оно и понятно: как бывший «красный директор» он, конечно же, считался крепким хозяйственником и опытным руководителем одного из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов.

Но вот политиком в те годы, надо признать, был еще неопытным.

А я же к тому времени хорошо знал российский парламент изнутри. Все ж за плечами был стаж работы в прямом эфире из Георгиевского зала Кремля при трансляции первых заседаний Верховного Совета РСФСР. При мне избирали его председателем Бориса Николаевича, а Хазбулатова его замом. Того же, к примеру, Александра Руцкого заставлял бегом выскакивать из зала заседаний в фойе на интервью к моему курскому партнеру по эфиру Вадиму Симоненко, с Сергеем Шахраем в курилке обсуждали наиболее заметные выступления нардепов, шутливо подкалывали одного из разработчиков российской конституции Олежку Румянцева. Знаком был с доброй половиной депутатского корпуса, их помыслами и азартной решимостью. И вот когда в следующий приход увидел у Рахимова телеграмму от одного из них — командующего Приволжско-Уральским военным округом Альберта Макашова с директивой встать на сторону ГКЧП, еле смог удержать Муртазу Губайдулловича от опрометчивого шага. Сослался, помню, на просьбы знакомых офицеров уфимского гарнизона, которые советовали башкирским властям не поддерживать путчистов.

Вскоре, после поражения ГКЧП, Рахимова на «судилище» вызвали уфимские депутаты. Был на том памятном заседании со съемочной группой. С трибун звучали обличительные речи, ораторы, казалось, распаляли себя сами. И тут обратил внимание, что вокруг сидящего в партере Рахимова начала образовываться пустота – депутаты потихоньку отсаживались от потенциальной жертвы. То ли мне показалось, то ли действительно это было: буквально за минуты лицо Муртазы Губайдулловича засерело щетиной.

Не понимаю до сих пор, почему предпринял такой демарш: обласканный в те годы вниманием как популярный телеведущий, прошел через половину зала, подсел к опальному председателю республиканского парламента и что-то начал оживленно с ним обсуждать. К Рахимову опять начали стягиваться депутаты, кто-то из них даже репликами попытался поучаствовать в нашей беседе. И тут краем уха услышал, как начала слабеть с трибуны гневная риторика, сменился тон выступлений. А позже народные избранники Уфы, настроенные поначалу весьма критично к нерешительности Муртазы Губайдулловича в деле с ГКЧП, и вовсе простили его…

Из книги «В краю несгибаемых кураев», Уфа, 2015 год.

Азамат Саитов, Facebook






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  • Эксперт
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  • 1 | 19.08.2021, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71392 | Рейтинг: +11519,6
Начну с офтопа - просто, как ответ клевитникам пиндосов:

Вчера гэбёшка написал:

Кстати когда они уходят из страны, то остаются руины: Ливия, Ирак, Гренада, Въетнам, Афганистан и т.д.
_______________________________________________

Поезд здоровья «Единая Россия» проехал мимо разрушенной больницы в Башкирии

Жители не успели побывать там, чему очень возмутились

Поезд здоровья «Единая Россия» проехал мимо разрушенной больницы в Башкирии

16 августа в группе во ВКонтакте «Савалеевская новь» появилось объявление о том, что накануне их поселение посетил поезд здоровья «Единая Россия».

Задним числом люди узнали, что в рамках акции «Дни Единой России» прошел медосмотр диспансерных больных, а также тех, у кого имеются факторы риска болезней системы кровообращения, онкозаболеваний и других неинфекционных хронических заболеваний.

На фотографиях продемонстрированы две женщины, которые проходили там осмотр. Как сообщают местные жители, это были сотрудницы местной амбулатории. В общем, жители оказались недовольны тем, что их никто не позвал.

– Даже не знали, закрытая акция, что ли, – пишет Салих И.

– Для галочки и фоторепортажа приехали. Почему заранее не известили? Ведь реальных больных с перечисленными заболеваниями много, – пишет Римма Г.

– Кошмар, народ не знал ничего, – пишет Фагиля Д.

– Интересно, а где было размещено объявление? Собираюсь на днях в ЦРБ свозить отца на обследование... Самостоятельно передвигаться не может... перенес 2 инсульта, мне намного проще было бы пройти здесь, но увы, как всегда узнаем только как все закончится, – пишет Лилия А.

– У меня свекровь эпилептик. Мама после инсульта. Зато только свои и проходят. Народу не должно быть много, – пишет Айгуль Ф.

Возмущены люди были потому, что своих специалистов они лишились, хирургический корпус был разрушен. В деревне была закрыта участковая больница, осталась амбулатория, где по времени принимает терапевт, и приезжает в определенные дни педиатр.

2 августа возле амбулатории прошла стихийная акция – народный сход за сохранение больницы. Однако главврач Кармаскалинской ЦРБ, куда относится Савалеевская амбулатория, оказался неумолим: идет оптимизация, здания будут разрушаться, на их место будут ставить модульные, либо будут приезжать поезда здоровья
______________________________________
Стесняюсь спросить - когда пиндосы ушли из пуйлостана, оставив тут разруху?

И еще простой вопрос: две Кореи - угадайте с трех раз. какую курировали пиндосы, а какую коммуняки?



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  • Гость
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  • 2 | 19.08.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Саитов, тебе реально пора на пенсию, хватит мутить воду в стакане. Займись делом, цветы там на даче разводи, деревце посади, ближе надо быть к земле. ГКЧП был обычной разводкой лохов на предмет выявления недовольных в верхних эшелонах власти. Все члены ГКЧП очень хорошо были пристроены, даже губернаторами стали. А это значить, что это была игра спецслужб для укрепления позиции Ельцина и не более того.



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  • Участник
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  • 3 | 19.08.2021, 12:35 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5033 | Рейтинг: -756,5
От Саитова уже пахнет нафталином... куда только он не пытался,. чтобы о себе напомнить: ГКЧП, Рахимов, скандал в мулдашевском центре. Азамат, может спокойно сидеть тебе на пенсии и писать мемуары?



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  • Эксперт
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  • 4 | 19.08.2021, 12:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71392 | Рейтинг: +11519,6
Саитов отлизывает бабаю и не даром... думает что мы забыли, как Муртаза, обсравшись, поддержал ГКЧП.

На ЭМ в Уфе у нас произошел диалог под этой заметкой: Ниже скопирую.



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  • 5 | 19.08.2021, 12:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71392 | Рейтинг: +11519,6
Странно, в фейсбуке "копировать" перестало работать.
Можете прочесть наш с ним диалог тут:

https://www.facebook.com/echomskufa/posts/1577469685918299

Хочу отметить, что Саитов оправдывается тем, что он до 1999 года, как титульный, не ощущал материальной поддержки от бабая, и был вынужден по ночам таксовать в темных очках, опасаясь быть узнанным пассажирами.
И только после 1999г - надо полагать, ощутил всю мощь материальной поддержки, как республикообразующей нации. Мол все эти квоты для башкир в ВУЗы и прочие в виде жилья в Уфе училкам БЯ и призыва ментов в Уфу из аулов с обеспечением их жильем в Уфе и коттеджами в пригороде - почти задаром. а до этого он был интернационалистом и одинаково заботился обо всех жителях региона, надо полагать... мол что-то с бабаем случилось на рубеже веков и он скурвился, но до этого был белым и пушистым.
В ответ я рассказала ему историю из 1998 года, но он тут же слинял...



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  • 6 | 19.08.2021, 12:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71392 | Рейтинг: +11519,6
2 | 19.08.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован

у дурака и речи дурацкие. КонспирОЛУХ хренов!



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  • 7 | 19.08.2021, 13:16 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 71 | Комментарии: 690 | Рейтинг: +204,1
Все так и не так. Я тоже присутствовал на том памятном заседании депутатов Уфимского горсовета. Муртаза Рахимов, действительно выглядел крайне опустошенным. Не помню, чтобы рядом с ним была пустота. Тем более не было смены тона. Выступали, в основном, критически настроенные депутаты и тон у них был соответствующий. Запомнилось, как всесильный ранее Рахимов неоднократно повторял – «я не политик, а хозяйственник и с этой должности могу и уйти». На такой ноте и завершилось то заседание.



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  • 8 | 19.08.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понимаю до сих пор, почему предпринял такой демарш: обласканный в те годы вниманием как популярный телеведущий, прошел через половину зала, подсел к опальному председателю республиканского парламента и что-то начал оживленно с ним обсуждать. К Рахимову опять начали стягиваться депутаты, кто-то из них даже репликами попытался поучаствовать в нашей беседе. И тут краем уха услышал, как начала слабеть с трибуны гневная риторика, сменился тон выступлений. А позже народные избранники Уфы, настроенные поначалу весьма критично к нерешительности Муртазы Губайдулловича в деле с ГКЧП, и вовсе простили его…
--------------------------------
Этого «популярного телеведущего» раньше не знал. Спасибо Ужу – теперь знаю. Оказывается, этот республикообразующий «несгибаемый курай» своим могучим авторитетом спас кресло под гекачепистом Муртазой Рахимовым (подсел, когда другие сиганули). Как же мелким людям хочется слыть великими. А ведь скорее всего не дурак. Видимо хлещет много и жадно. И вот результат. Вершитель мира, судеб.



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  • 9 | 19.08.2021, 14:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71392 | Рейтинг: +11519,6
Этого «популярного телеведущего» раньше не знал. Спасибо Ужу – теперь знаю.
____________________________________________
А сейчас я еще дополню портрет этого - в прошлом популярного ведущего с БСТ:

Он махровый националист, только скрывающий это. Но было дело - прорвалось.. как-то возле телецентра лет 7-8 назад он встретился с Лучкиной и стал ее обличать в том, что мы боремся за ДОБРОВОЛЬНОСТЬ изучения БЯ супротив обязаловки. То есть - он считал, что мы ВСЕ обязаны учить государственный БЯ, а вот для чего? Ну, конечно же, из уважения к ним, башкирам.
Я уважаю все народы мира, но учить все языки мира меня никто не призывает в виду абсурдности такого требования. Но нацики почему-то считают, что уважать можно заставить только таким образом. Точнее так: ты выучил мой язык - я тебя уважаю, не выучил - уважения не заслуживаешь.

Я поначалу Бузыкаева уважала за его картинки, а потом оказалось, что он не только махровый нацик, но и холуй по сути.

Аналогично - очень уважала некоего Аксель Гроосса(настоящее имя не знаю, не интересовалась - это погоняло в соцсетях) - создателя благотворительного фонда "Ангел-подорожник" куда отправляла для пациентов различных ПНИ и домов престарелых одежду, обувь сына и свою - в отличном состоянии - мешками. Делает благородное дело уже много лет, НО! И он тоже оказался махровым нациком.

Что уж говорить о Рамиле Саитовой, создавшей отличную сеть магазинов "Добрый день", образованной и в общем не глупой женщине, но в силу психического нездоровья и нацизма головного мозга оказавшейся за решеткой.



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  • 10 | 19.08.2021, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
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пох... я помню как на плацу под руководством начпо комуняки партбилеты сдавали.... а были такие б..я идейные. поэтому , свинячее копытце, хрен когда я за комуняк проголосую
турк



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  • 11 | 19.08.2021, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.08.2021, 12:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71392 | Рейтинг: +11520,2
Стесняюсь спросить - когда пиндосы ушли из пуйлостана, оставив тут разруху?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! "Пококетничай, пококетничай!" (Из старого анекдота) Что ты, задавая этот вопрос, из себя целку-то строишь, прекрасно зная ответ на этот вопрос? При Горбачёве появились их агенты влияния в верхах, при твоём кумире Ебене пришли уже капитально и до сих пор не ушли, во всяком случае из экономического блока, который продвигает их политику! Очень Опытный



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  • 12 | 19.08.2021, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.08.2021, 12:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71392 | Рейтинг: +11520,2
16 августа в группе во ВКонтакте «Савалеевская новь» появилось объявление о том, что накануне их поселение посетил поезд здоровья «Единая Россия».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Их поселение не мог посетить поезд здоровья ЕР, так как там не проходит железная дорога! Поезд видимо посещал ст.Ибрагимово, поселение которой относится к Савалеевскому с\с! Очень Опытный



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  • 13 | 19.08.2021, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начну с офтопа - просто, как ответ клевитникам пиндосов:

Вчера гэбёшка написал:

Кстати когда они уходят из страны, то остаются руины: Ливия, Ирак, Гренада, Въетнам, Афганистан и т.д.
++++++++++++++++++++++++++___________________
Еще писали что Силуанова, Грефа, Набиуллину и Шувалова нужно снять с должностей за поддержку сырьевой направленности экономики!
Одного уже выгнали (Чубайса). Теперь очередь за остальными.



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  • Участник
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  • 14 | 19.08.2021, 17:04 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11023 | Рейтинг: -873,2
ты выучил мой язык - я тебя уважаю, не выучил - уважения не заслуживаешь.
++++++++++++++++++++++++++++
Кура, мои бабушки практически не знали русского языка, и что за это они не слышали окриков, за их каля маля. Кура, я тебя не уважаю не за то что ты не знаешь наши языки, а только за то что ты Кура-Дура, возомнившая себя Петухом.



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  • 15 | 19.08.2021, 17:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11023 | Рейтинг: -873,2
из себя целку-то строишь
++++++++++++++++++++++
Почему строит, она уже наверное давно такая.



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  • 16 | 19.08.2021, 17:22 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4533 | Рейтинг: -350,3
Близится знаковая дата - 30 лет со дня памятного выступления ГКЧП и его провала, который сегодня привёл страну к её нынешнему финалу во всей его прелести.



И, накануне грустного юбилея, как-будто предчувствуя обращённые к ним тяжёлые слова одураченных соотечественников, оживились идеологи и вдохновители тех событий.


Забытые, вышвырнутые историей на обочину политической жизни, эти люди, несмотря на поседевшие головы, несмотря на очевидный и бесспорный провал их идей, несмотря на общенациональное отторжение народом принципов новой "счастливой капиталистической жизни", по-прежнему долдонят о свободах и правах человека и преимуществах "рынка". По-прежнему с настойчивостью пьяного тракториста пытаются проложить свою борозду на поле, давно заросшем лопухами и полынью.


Но борозда категорически не прокладывается.


И тогда, как тот тракторист, они винят в неудаче поле, трактор, камни, погоду, густую траву. Но только не себя!


Ведь идея-то правильная была, говорят они, заикаясь и запинаясь. Точь-в-точь как мертвецки пьяный колхозный механизатор. Он тоже считал, что выпив пару бутылок "беленькой", можно спокойно пахать и сеять.


- Ведь другие страны вон как живут! - говорят они, - а мы чем хуже?


- Почему же ничего у нас не вышло, - трагическим голосом провинциальных комедиантов вопрошают они, - ведь идеи были хорошие! Правильные! Нужные! И прогрессивные!


- Наверное, это народ виноват! - скорбно отвечают они сами себе, - отвык народ за 74 года кровавой диктатуры самостоятельно мыслить, проявлять деловую инициативу, отвечать перед собой за свои промахи и просчёты. Плохой народ! Негодный! Ничего с ним не построишь!


Почему плохой народ добился таких успехов во всём, за что брался, при негодной Советской власти, они никогда не скажут.
И о том, почему сегодня этот же самый народ ничего не может добиться, - тоже не ответят.


Они будут уныло долдонить про "неправильный капитализм", про "неправильное руководство страной", про то, что к ним вовремя не прислушались.
И при этом до хрипоты спорить друг с другом, выясняя, кто и в чём был прав и кто неправ - Гавриил Попов или Ельцин, Чубайс или Травкин, Собчак или Лужков, Гайдар или Немцов, Черномырдин или Рэм Вяхирев.


И в голос, не сговариваясь, обвинять Ленина, Сталина, Брежнева и всех остальных настоящих, а не бумажнo-опилочных, строителей страны, которую они пустили под откос со свистом и улюлюканьем. Которую продали за колбасу из заменителей мяса, за молоко из заменителей молока и за новую жизнь из искусственных заменителей прежней жизни.


Как пламенный либерал и реформатор Михаил Касьянов, они будут любить и славословить власть, которая допустит их к миске с помоями и тут же пафосно её ненавидеть, когда их оттуда оттолкнут пинком точно такие же касьяновы.


И полупорнографические снимки верных либералов Юрия Ильича, Михал Михалыча и Виктора Анатольича, засиявшие на весь белый свет в интернете и официальных СМИ, навеки останутся в росийской истории апофеозом их реформ и их светлых усилий, лучшим, самым точным и единственным воплощением, сутью новой морали, законности, идей рынка, свобод и прав человека, обещанных ими народу в теории, но реализованных на практике в виде их собственных унылых и бледных оппозиционно-реформаторских задниц, запечатлённых их более ловкими либеральными коллегами на снятых скрытой камерой видеозаписях.


Надо полагать - в назидание потомкам.


Чем бездарнее писатель, художник или композитор, тем яростнее он защищает свою "гениальность". Ему плевать, что люди отворачиваются и проходят мимо, что его называют воинствующим бездарем, проходимцем и мошенником от искусства.


Он уверен в своей исключительности даже если о его полной профнепригодности говорит весь мир.


Он будет высмеивать Ленина и Сталина, намекая собравшимся, что уж он-то, Фитюлькин, точно поумнее их будет. Уж он-то, Фитюлькин, на их месте никогда "таких ошибок" не совершил бы.
Уж он-то, Фитюлькин, точно облагодетельствовал бы родную державу, если бы его допустили к рулю.


А на самом деле будучи допущенным, тут же проворовался бы дотла, сбежал с деньгами в Лондон или в Монако и оттуда пищал бы о плохом народе, который не оценил его самоотверженных героических услилий.


А если на секунду представить, что жизнь повернулась другой стороной и вместо его коллег по свободе и демократии к власти, наконец, пришли суровые и неразговорчивые мужики с большим списком вопросов в карманах шинелей; если представить, что вместо заумных теоретических дискуссий его сугубо практически поставят у кирпичной стенки, то глядя в разверстые стволы комендантского взвода, он испуганно залопочет, утирая слёзы и сопли:


- Да, маху дал, запутался маненько. Бес попутал! Зарапортовался я! Не буду больше сочинять симфонии, оратории и экономические реформы. Пойду чистить конюшни, как мама в детстве советовала. Только отпустите и помилуйте! Больше не буду, клянусь!


Иначе они не признаются. И никогда не возьмут на себя ни грамма ответственности за то, что они сотворили со страной в те бурные годы, когда, упоённые своим минутным величием, грезя наяву о министерских портфелях и депутатских мандатах, наслаждаясь аплодисментами обманутого народа и купаясь в лучах позорной славы и фальшивой скоропортящейся популярности, призывали крушить, ломать, отменять, переименовывать и переписывать.


И никогда не согласятся, что сами не знали и до сих пор не знают, куда они вели народ и как на самом деле надо было строить заветный капитализм, чтобы осчастливить своих неграмотных, глупых и ленивых сограждан.



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  • 17 | 19.08.2021, 17:23 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4533 | Рейтинг: -350,3
Они до сих пор внушают последним оставшимся простофилям, что всё понимают, всё знают и всё умеют. Но им не дают ещё раз проявить себя проклятые кэгэбэшные диктаторы.
Но никогда не сознаются в своей духовной близости и идейном тождестве с ними, никогда не согласятся, что Путин - их полный идейный двойник, только половчее, что он тот же самый Немцов или Чубайс, тот же Собчак или Гайдар, но, в отличие от них, с оружием и и реальной силой в руках.


Они никогда не признаются, что ненавидимая ими сегодняшняя власть - полное и буквальное воплощение их усилий. И что другой власти в России, построенной по их лекалам, в принципе не может быть.
И что их полная неудача, оглушительный провал и холодная ненависть к ним, которой сегодня переполнен любой российский ум, объясняется не "ошибками" при строительстве "новой России", а безграмотными рабочими чертежами, негодной и заведомо неприемлемой моделью.
Её чуждой насильственностью и инородностью. Полной бессмысленностью восстановления в России того же самого строя, от которого, вместе с его глашатаями, ценой миллионов жизней уже отказались сто лет назад.


И ещё - абсолютной бездарностью, человеческим ничтожеством и эпической криворукостью строителей.


Он не нужен ни народу, ни стране - ваш "свободный рынок" вместе с вашими идеями, "свободами и правами личности", над которыми зло смеются сегодня миллионы облапошенных вами сограждан, так и не получивших ни рынка, ни свобод, ни прав и, вдобавок, лишившихся всего того, что имели раньше.
Вот почему из ваших начинаний не закончилось успешно ни одно из них.
Вот почему нынешняя жизнь неминуемо приведёт вас к той самой стенке, когда лопнут последние остатки народного терпения.


И тогда вы скажете всё, если, конечно, не успеете сбежать туда, где есть и рынок, и права личности. И там воочию увидите, что нет и не будет у вас никакого свободного рынка и никаких прав. У других будут. А у вас нет и не будет ничего, кроме минимальной зарплаты на радио "Свобода" и талонов на еду.


Потому что там те, чью жизнь вы пытались скопировать в России, как бездарный маляр мадонну Рафаэля, давным давно знают, что вы ни на что не пригодны.
Точно так же, как это уже давно стало ясно всем в России.
Где, хотя и с опозданием, все всё давно себе уяснили и всё поняли.
Кроме вас.
Хотя, вы-то, как раз, поняли это ещё раньше. Просто постеснялись признаться.



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  • 18 | 19.08.2021, 17:23 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4533 | Рейтинг: -350,3
https://publizist.ru/blogs/111926/40461/30



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  • 19 | 19.08.2021, 19:11 | Автор: Не зарегистрирован
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__ Путин кай



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  • 20 | 19.08.2021, 20:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин порволаш



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