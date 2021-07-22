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Позорные суды Башкирии пособничают фальшивым выборам

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"На участии в выборах самовыдвиженцев можно ставить крест". Верховный суд Башкортостана отказался удовлетворить жалобу самовыдвиженца на выборах в Госдуму Тагира Вахитова. Ранее окружная избирательная комиссия Салаватского одномандатного округа № 7 отказала Вахитову в регистрации, заявив, что у него не хватает действительных и достоверных подписей.

Позорные суды Башкирии пособничают фальшивым выборам


В соответствии с нормой, определенной ЦИК РФ, кандидат по данному округу должен был представить для регистрации не менее 14 745 достоверных и действительных подписи; максимально разрешенное количество представляемых подписей составляло 15 482. Тагир Вахитов представил 15 480 подписей.

Как следует из текста решения об отказе (копия имеется в редакции), комиссия отнеслась к проверке подписей Вахитова предельно строго. В решении указано, что сперва для проверки было отобрано почти 2 950 подписей, из которых окружной избирком 2 111 признал недействительными. Затем комиссия отобрала для дополнительной проверки еще 2 212 подписей, из которых 562 опять-таки забраковала. Всего комиссия признала недействительными 51 % подписей, отобранных для проверки.

Помимо этого, эксперты МВД признали недостоверными еще 422 подписи.

— Большинство забракованных моих подписей были признаны комиссией недействительными только из-за того, что я, как кандидат, не успел их заверить своей личной подписью, — рассказал "Idel.Реалии" Тагир Вахитов. — Согласно норме закона, я должен был заверить каждый подписной лист — поставить свою подпись, дату, фамилию, имя и отчество. Всего я должен был подписать 3100 бланков. На эту работу мы, после всей эпопеи сбора подписей, оставили двое суток. К сожалению, этого времени мне не хватило, хотя я эти двое суток вообще не спал, подписывая бланки.

Вахитов добавил, что со стороны избиркома и экспертов МВД были и более мелкие замечания, на основании которых подписи объявлялись недостоверными и недействительными.

— Придирались по любому поводу — к незначительным помаркам не только к записям избирателей, но и к моим автографам. Ведь понятно, что когда двое суток без перерыва заполняешь листы, руки сильно устают, почерк меняется, буквы и цифры могут налезть друг на друга. Казалось бы, спроси у самого кандидата — что это за буква или что за цифра. Добавлю также, что подписи мы собирали в полевых условиях, в деревнях и поселках в одиннадцати районах и в четырех городах. Да, иногда, приходилось заполнять листы чуть ли не на коленках. Тем более, что многие избиратели — это пожилые люди, часто с неровным почерком. Кстати, каждый из них, если что, был готов подтвердить свою подпись. Но все сомнительные, с точки зрения избиркома, автографы сразу и безапелляционно браковались, — поведал Вахитов.

Отказ активист обжаловал в Верховном суде республики. В своей жалобе Тагир Вахитов указал, что законных оснований для отказа ему в регистрации не было, поскольку все представленные им подписные листы содержали необходимые сведения об избирателях. Требование закона о необходимости заверения кандидатом каждого подписного листа истец назвал избыточным. Вахитов попросил суд признать незаконным решение окризбиркома об отказе ему в регистрации.

— На суде мы просили признать незаверенные мною подписные листы действительными, поскольку все они были сшиты в папки и каждую папку я собственноручно заверил. Да, комиссия действовала в соответствии с буквой закона. Но мы надеялись, что суд — в соответствии не с буквой, а с духом закона — сочтет возможным признать наши подписи действительными. Отмечу, что даже участвовавший в процессе представитель прокуратуры удивлялся таким жестким требованиям, которые предъявила к моим подписным листам окружная комиссия, — рассказал Вахитов.

Судья ВС Гузель Фархутдинова, однако, сочла аргументы кандидата необоснованными, а решение избиркома — законным. В удовлетворении иска кандидату было отказано.

Тагир Вахитов заявил, что обжалует решение Верховного суда в апелляционной инстанции.

— На положительное решение мы, конечно, мало надеемся, но у нас теперь появилась и другая цель. Мы хотим пройти все судебные инстанции общей юрисдикции, что иметь возможность обратиться затем в Конституционный суд России. Мы хотим побудить КС, чтобы он, в итоге, как-то помог упростить процедуру сбора подписей. Я убедился на своем примере, что простому гражданину собрать требуемое количество подписей очень трудно. Если процедура сбора и верификации подписей не будет кардинально облегчена, то на участии в будущих выборах самовыдвиженцев можно смело ставить крест. Их и так с каждыми выборами становиться все меньше и меньше, — заявил активист.

Напомним, в августе 2020 года Тагир Вахитов ушел с поста ведущего новостей телеканала БСТ в знак протеста против информационной политики канала. 15 и 16 августа на горе Куштау собрались тысячи людей, протестовавших против промышленной разработки шихана "Башкирской содовой компанией". Государственный телеканал не показал ни одного кадра применения физической силы против защитников Куштау, разгрома палаточного лагеря активистов ЧОП-овцами и наемными "титушками" и задержаний активистов полицией.

Весной нынешнего года Тагир Вахитов вошел в так называемый "Объединённый штаб самовыдвиженцев" из шести человек, каждый из которых планировал выдвинуться в определенном одномандатном округе. В итоге, трое активистов не стали выдвигаться, четвертый — чекмагушевский активист Руслан Нуртдинов — решил пойти на выборы в райсовет (регистрация активиста была в начале августа отменена Чекмагушевским мейжрайсудом), еще одна кандидатка — уфимка Евгения Куцуева — сумела собрать лишь 500 подписей из требуемых 15 тысяч, и лишь Тагир Вахитов смог полностью пройти труднейший для независимого активиста марафон сбора подписей.

Отметим также, что на днях тот же Верховный суд РБ удовлетворил жалобу кандидата от партии "Яблоко" по Стерлитамакскому округу № 8 Эмиля Шаймарданова, которому окружной избирком отказал в регистрации.

В конце июля горизбирком Уфы отказал в регистрации самовыдвиженцам в горсовет, гражданским активистам Алле Яковлевой и Леониду Бирюкову.

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 20.08.2021, 14:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71395 | Рейтинг: +11519
Поле вычищено.
Грудинина снимают за непроверенный ЦИКом якобы офшорный счет.
При этом Бутину, которая задекларировала счета в иностранных банках и акции иностранных фирм - не снимают.

Как заявили в кировском отделении КПРФ, ссылаясь на данные ЦИК, Бутина в сведениях об источниках дохода указала, что «имеет иностранные облигации и акции 34 иностранных компаний, а также иностранное финансирование».

В частности, Мария Бутина получила денежное вознаграждение от гражданина США и генерального директора компании, торгующей криптовалютой Backlog.Com.Inc, Бирна Патрика, сотрудничающего с Федеральным бюро расследований США.



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  • Гость
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  • 2 | 20.08.2021, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всего я должен был подписать 3100 бланков. На эту работу мы, после всей эпопеи сбора подписей, оставили двое суток. К сожалению, этого времени мне не хватило, хотя я эти двое суток вообще не спал, подписывая бланки.
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________ Если кандидат в депутаты настолько глуп, что не может рассчитать нужное для его подписей время, то его нельзя и близко допускать к выборам! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 3 | 20.08.2021, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да хня какая.... это тока свинячему копытцу и чмОО до сих пор не понятно.
тупые )(уле
турк



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  • Участник
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  • 4 | 20.08.2021, 16:22 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4535 | Рейтинг: -350,1
Не отчаивайся Турка.

Ещё рано посыпать голову пеплом.



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  • Гость
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  • 5 | 20.08.2021, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наверное и в 1905 и в 1917 гг. назрело до невозможности сильное противостояние органов госвласти и народа, что вылилось в революции. Так и у нас, терпелка постепенно заканчивается. Пока это бунт одиночек, но с ускорением процессов обнищания населения процессы пойдут на накатанной дорожке. Надо почитать, как сложились судьбы судей дореволюционной России, а то про полицмейстеров и жандармов мы все знаем и понимаем что и как оно было тогда.



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  • Гость
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  • 6 | 20.08.2021, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Правосудие" не в курсе, как единороссы подписи "собирают" или рейтинги ? Лучше бы больше самовыдвиженцев было,чем от так называемых партий и движений - фактически ОПГ



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  • 7 | 20.08.2021, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Тагир Вахитов заявил, что обжалует решение Верховного суда...". А стоит ли тягаться, если решение органов всех инстанций, всяческих уровней и принадлежностей заранее известно. Даже решение какого-нибудь международного органа в РФ не примут во внимание и ухом не поведут.



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  • 8 | 20.08.2021, 18:56 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15873 | Рейтинг: -2232
Мне вот интересно, много к кому из злешних комментаторов, приходили за подписями в пользу выдвижения хоть кого-то? От люьой партии или самовыдвиженца?
Ещё интересней, есть ли здесь кто-то, кто может сказать - это мой кандидат. Я его выдвигал, боролся за него, собирал подписи, агитировал? Верю и отвечаю за него?
П.С. Придурков яблочников с их фемолесбами прошу не беспокоить ответами.



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