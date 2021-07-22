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Яблочный балаган с политическими проститутками

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Политтехнолог Андрей Потылицын, комментируя предстоящие выборы, предсказал «Единой России» — 30-35 процентов голосов.

Яблочный балаган с политическими проститутками


— Не участвуй в них Макаренко, Хабиров и прочие «мастера», — иронизирует Потылицын.

25 процентов политтехнолог предрек коммунистам, а «ЛДПР» не больше 5-7 процентов. По его словам, «Яблоко» в Башкирии «не набрало бы сейчас и 2-х процентов».

— «Яблоко» в кризисе. С приходом Гайсиной и Абрамичевой превратилось в балаган. Те, кто был на стороне «Яблока», смотрят на них и понимают, что это крах. Даже они отворачиваются от этой партии. После заявления Явлинского популярности не прибавилось у либерального электората, который был базой «Яблока». Надо понимать, что последние 20 лет «Яблоко» в Башкирии разлагалось.

Между тем, на жеребьевке в ЦИК определилось, что «КПРФ» займет первое место в избирательном бюллетене. По мнению Потылицына, это не поможет коммунистам.

— Никак не отразится. Есть процент на уровне статпогрешности – люди, которые по ошибке голосуют не туда. Первое место — это приятно и инфоповод. Положение в бюллетене имеет ничтожное значение. Не лень пробежаться глазами и спуститься вниз по строчкам, — сказал Потылицын.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 20.08.2021, 14:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71395 | Рейтинг: +11519
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Про Яблоко - абсолютно согласна. Позорней кандидатов у них еще не было, кроме как та же Гайсина в 2019 году, но нынче еще смешней. Альбертик полностью уничтожил региональное отделение, превратив его в посмешище.



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  • 2 | 20.08.2021, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"а «ЛДПР» не больше 5-7 процентов. "
====================
Естественно, после предательства однопартийца Фургала до многих дошла подлая сущность жирика и этих проценов не заслуживает.



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  • 3 | 20.08.2021, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё "Яблоко" окончательно сгнило ещё 25 лет назад, а червивым оно было с самого начала! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 4 | 20.08.2021, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про Яблоко - абсолютно согласна. Позорней кандидатов у них еще не было, кроме как та же Гайсина в 2019 году, но нынче еще смешней. Альбертик полностью уничтожил региональное отделение, превратив его в посмешище.
----------------------
Яблоко посмешище уже лет 30. Это только ты не понимала. Хорошо, что начала что-то подозревать. Много же времени тебе понадобилось.



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2

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  • Участник
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  • 5 | 20.08.2021, 15:56 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4535 | Рейтинг: -350,1
Голосуйте за Максима Шевченко и РПСС, дорогие товарищи.
Риторика у них боевая, посмотрим, что будет на деле.



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  • 6 | 20.08.2021, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
наивный чукотский юноша
турк



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  • 7 | 20.08.2021, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Альборт Хусейнов кажется попадался на присвоении денег из Москвы совместно с Гайсиной и бухгалтером Альфиёй Валеевной 5 лет назад. Никогда так не было и вот опять.



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1

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  • Эксперт
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  • 8 | 20.08.2021, 17:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71395 | Рейтинг: +11519
Альборт Хусейнов кажется попадался на присвоении денег из Москвы совместно с Гайсиной и бухгалтером Альфиёй Валеевной 5 лет назад. Никогда так не было и вот опять.
______________________________
Заявление сомнительно:
1. Гайсина появилась в Яблоке(но еье не стаола членом партии) чуть больше двух лет назад в качестве спойлера СРАдию и по его велению.
2. Впервые слышу про воровство партийных денег
3. 5 лет назад председателем в башкирском Яблоке еще был Серней Наумкин до середины ноября 2016, после него до 2018 года был Гилязов. Хусаинов избрался в начале июня 2018.

Так что ваша клевета - полное фуфло. При всем моем неуважении к Хусаинову.



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  • # 9 | 20.08.2021, 18:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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