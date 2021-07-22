Яблочный балаган с политическими проститутками

Политтехнолог Андрей Потылицын, комментируя предстоящие выборы, предсказал «Единой России» — 30-35 процентов голосов.— Не участвуй в них Макаренко, Хабиров и прочие «мастера», — иронизирует Потылицын.25 процентов политтехнолог предрек коммунистам, а «ЛДПР» не больше 5-7 процентов. По его словам, «Яблоко» в Башкирии «не набрало бы сейчас и 2-х процентов».— «Яблоко» в кризисе. С приходом Гайсиной и Абрамичевой превратилось в балаган. Те, кто был на стороне «Яблока», смотрят на них и понимают, что это крах. Даже они отворачиваются от этой партии. После заявления Явлинского популярности не прибавилось у либерального электората, который был базой «Яблока». Надо понимать, что последние 20 лет «Яблоко» в Башкирии разлагалось.Между тем, на жеребьевке в ЦИК определилось, что «КПРФ» займет первое место в избирательном бюллетене. По мнению Потылицына, это не поможет коммунистам.— Никак не отразится. Есть процент на уровне статпогрешности – люди, которые по ошибке голосуют не туда. Первое место — это приятно и инфоповод. Положение в бюллетене имеет ничтожное значение. Не лень пробежаться глазами и спуститься вниз по строчкам, — сказал Потылицын.