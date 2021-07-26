Президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсионерам необходимо выплатить по 10 тысяч рублей из-за того, что уровень инфляции оказался выше, чем прогнозировался. Такое заявление он сделал на встрече с представителями партии «Единая Россия». Выплаты будут положены как неработающим, так и работающим пенсионерам.
Путин назвал недостаточной согласованную ранее сумму надбавки к пенсии в одну тысячу рублей. И отметил, что реальная инфляция для этой категории жителей превышает 6,5% из-за структуры потребления.
Кроме того, предлагается, в среднем по 15 тысяч рублей выплатить военнослужащим.
На встрече не уточнялось, когда именно поступят обозначенные выплаты. Можно предположить, что до 19 сентября. Напомним, в этот день по всей стране пройдут выборы в Госдуму.
ПроУфу
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Подачки нищим перед фальшивыми выборами
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