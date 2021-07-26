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Подачки нищим перед фальшивыми выборами

  • Опубликовано: ПроУфу | 23.08.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 16507 | Комментарии: 13
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Путин предложил до конца года выплатить пенсионерам разово 10 тысяч рублей. Президент РФ считает, что такая помощь нужна, так как пенсии «подъедаются инфляцией».

Подачки нищим перед фальшивыми выборами


Президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсионерам необходимо выплатить по 10 тысяч рублей из-за того, что уровень инфляции оказался выше, чем прогнозировался. Такое заявление он сделал на встрече с представителями партии «Единая Россия». Выплаты будут положены как неработающим, так и работающим пенсионерам.

Путин назвал недостаточной согласованную ранее сумму надбавки к пенсии в одну тысячу рублей. И отметил, что реальная инфляция для этой категории жителей превышает 6,5% из-за структуры потребления.

Кроме того, предлагается, в среднем по 15 тысяч рублей выплатить военнослужащим.

На встрече не уточнялось, когда именно поступят обозначенные выплаты. Можно предположить, что до 19 сентября. Напомним, в этот день по всей стране пройдут выборы в Госдуму.

ПроУфу
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  • 1 | 23.08.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ой спасибо, Вова сам пенсионер, понимает как трудно жить.



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  • 2 | 23.08.2021, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Поганые либерасты обязались перечислить эту выплату от ненавистного им режима в фонд "Круг добра"! Сказали, что за это обещание зуб дают, золотой! Бу-га-га! Очень Опытный



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  • 3 | 23.08.2021, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На встрече не уточнялось, когда именно поступят обозначенные выплаты. Можно предположить, что до 19 сентября. Напомним, в этот день по всей стране пройдут выборы в Госдуму.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Решение по этому вопросу будет приниматься уже новым составом Думы, так что точно, что не до 19 сентября! Очень Опытный



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  • 4 | 23.08.2021, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главное-пообещать... 20 лет обещаний...



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  • 5 | 23.08.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня за ночь "подснежников" семь, ранее не выложенных админом, распустились на УЖе! Очень Опытный



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  • 6 | 23.08.2021, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Поздно, все равно за коммуняк будут голосовать



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  • 7 | 23.08.2021, 13:57 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1781 | Рейтинг: +385,7
Для разгона инфляции как раз эти 10 тыр деревянных. Печатный станок в Перми штампует фантики круглосуточно.



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  • 8 | 23.08.2021, 14:19 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4538 | Рейтинг: -350
Морковка для ослов.



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  • 9 | 23.08.2021, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.08.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ой спасибо, Вова сам пенсионер, понимает как трудно жить.
====================
С паршивой свиньи хоть шерсти клок, все равно голосовать буду против воров.
Только бы знать, кто из них ушел в подполье,чтоб олять пробраться к кормушке.



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  • 10 | 23.08.2021, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нечего скулить! Рынок все сам отрегулировал. Кому вершки, а кому корешки! по Гайдаровски так сказать.



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  • 11 | 23.08.2021, 18:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.08.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ой спасибо, Вова сам пенсионер, понимает как трудно жить.
+++
+++
он вам не димон... то бишь Вован!!!



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  • Эксперт
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  • 12 | 23.08.2021, 19:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71405 | Рейтинг: +11515,1
А сколько он с 2016 года у работающих пенсионеров украл?!

Брат уволился нынче с 1 апреля и ему сразу 5 тыщ прибавили.
Вот и считай - за 5 лет и 3 месяца - он у него украл свыше 200 тыщ(у брата с 2016 года пенсия была 15 тыщ с хвостиком, если сосчитать всё что ему не доплатили за это время) - а кидает десятку!



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  • 13 | 23.08.2021, 20:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71405 | Рейтинг: +11515,1
Я подсчитала свои потери из-за отказа индексации работающим пенсам - в 2016-18 годах. Там я не целиком года теряла, поскольку увольнялась в сентябре 2016, мне прибавляли, снова устраивалась не прибавляли, и снова увольнялась уже окончательно в сентябре 2018. Поэтому мои потери составили примерно 20 тыщ - я учла то, что мне прибавляли как работающей по 90-200 с хвостиком в августе. Так что пуйло мне еще десятку должен.
А брату 190 тыщ.

И так каждому работавшему пенсу.
У меня две приятельницы - мои ровесницы, с одной мы даже в один день родились. Они все эти годы работают, не увольняясь. И вот у каждой из них пуйло тоже украл по 150-200 тыщ.
Одна-то ладно, не плохо получает - где-то 40 примерно, а вот вторая - что пенсия 13 тыщ, что зарплата 15... ей бы эти 150-200тыщ - очень бы пригодились! Да и другая не отказалась бы.



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