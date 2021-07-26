Подачки нищим перед фальшивыми выборами

Путин предложил до конца года выплатить пенсионерам разово 10 тысяч рублей. Президент РФ считает, что такая помощь нужна, так как пенсии «подъедаются инфляцией».Президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсионерам необходимо выплатить по 10 тысяч рублей из-за того, что уровень инфляции оказался выше, чем прогнозировался. Такое заявление он сделал на встрече с представителями партии «Единая Россия». Выплаты будут положены как неработающим, так и работающим пенсионерам.Путин назвал недостаточной согласованную ранее сумму надбавки к пенсии в одну тысячу рублей. И отметил, что реальная инфляция для этой категории жителей превышает 6,5% из-за структуры потребления.Кроме того, предлагается, в среднем по 15 тысяч рублей выплатить военнослужащим.На встрече не уточнялось, когда именно поступят обозначенные выплаты. Можно предположить, что до 19 сентября. Напомним, в этот день по всей стране пройдут выборы в Госдуму.