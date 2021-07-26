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Шок! Хабиров вспомнил что есть уфимцы

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«Вдруг уфимцы хотят по-другому?»: Хабиров вспомнил о горожанах при обсуждении празднования 450-летия Уфы.

Шок! Хабиров вспомнил что есть уфимцы


Он распорядился выяснить мнение уфимцев по поводу организации праздника.

На оперативном совещании в Правительстве РБ глава Башкирии Радий Хабиров распорядился узнать мнение уфимцев о том, каким они хотят видеть празднование 450-летия города.

– У нас небольшая делегация выезжала на 800-летие Нижнего Новгорода. Что я хотел бы в этой связи попросить. Первое, на мой взгляд важно следующее – да, безусловно, в планах Правительства есть определенное видение, что мы хотим сделать к 450-летию Уфы. Но все это видение в рамках наших буквально нескольких десятков человек. Мы не посоветовались с уфимцами. А вдруг уфимцы хотят по-другому это все видеть? Это работа сугубо политическая, коммуникационная. Пожалуйста, совместно с Уфой создайте и продумайте механизмы, нам важно понять, как уфимцы это видят. Вдруг уфимцы нам скажут «отстаньте от нас, ничего мы не хотим», или «сделайте нам не то, что вы предлагаете». Это нужно внимательно понять мнение уфимцев, – заявил Хабиров.

Также он отметил, что горожан необходимо привлекать к работе над выбором объектов, которые строятся к празднованию.

– Вторая часть – когда мы поймем, что хотят уфимцы, как они хотят видеть город к 450-летию, мы должны вовлечь уфимцев в эту работу. Это и общественный контроль, и мнение, и выбор каких-то объектов при благоустройстве и строительстве. Самая главная задача – я боюсь не столько, что мы чего-то не построим. Построим мы все, что мы хотим. Но если мы это сделаем в отрыве от мнения уфимцев, это будет абсолютно неправильно. Ведь то, что мы делаем к 450-летию для Уфы, это делается для всей республики, - высказался глава республики.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 23.08.2021, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо ещё отремонтировать автодорогу Уфа-Аэропорт и раз или два (можно больше) внести изменения в проект обустройства Советской площади и несколько раз переделать там уже сделанное! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 2 | 23.08.2021, 14:17 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4538 | Рейтинг: -350
Вдруг уфимцы нам скажут «отстаньте от нас, ничего мы не хотим
___________
Именно так и обстоит дело. Хабировские показали себя как профнепригодная, недееспособная свора жуликов и проходимцев, неспособные даже нормально заасфальтировать улицу.

Наш дом попал под Хабировскую программу Башкирский дворик, всё прошлое лето во дворе царила эмитация деятельности на самом деле разруха, грязь и пыль. Наконец в декабре какие-то армянские бомжи всё-таки с горем пополам постелили несчастный асфальт. Теперь в это лето этот асфальт соскребли и опять во дворе разруха.

Короч, это Хабировское ворье вообще неспособно к созидательному труду.



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5

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  • Гость
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  • 3 | 23.08.2021, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вместо Салавата поставить памятник основателю города, а коня со всадником водрузить на горе в Чесноковке, откуда сей всадник полюбовался Уфой.



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  • Гость
  •  
  • 4 | 23.08.2021, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.08.2021, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вместо Салавата поставить памятник основателю города, а коня со всадником водрузить на горе в Чесноковке, откуда сей всадник полюбовался Уфой.
===
Вы забыли Гитлера, тоже, с вашей т.зр., положительный персонаж!



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2

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  • Гость
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  • 5 | 23.08.2021, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда Уфа была колонизаторов еще не было



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3

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  • Участник
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  • 6 | 24.08.2021, 01:05 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15874 | Рейтинг: -2232,1
Вместо Салавата поставить памятник основателю города,
__________________________________
Я тоже считаю, что в Уфе надо обязательно поставить памятник Ивану Грозному.
Царю, при котором произошло присоединение Башкирии.
Царю, по приказу которого была основана Уфа.
Вообще, по приказу Ивана Грозного много городов было основано. Незаслуженно преуменьшаемая и оболганная личность в нашей истории.



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