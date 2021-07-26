Шок! Хабиров вспомнил что есть уфимцы

«Вдруг уфимцы хотят по-другому?»: Хабиров вспомнил о горожанах при обсуждении празднования 450-летия Уфы.Он распорядился выяснить мнение уфимцев по поводу организации праздника.На оперативном совещании в Правительстве РБ глава Башкирии Радий Хабиров распорядился узнать мнение уфимцев о том, каким они хотят видеть празднование 450-летия города.– У нас небольшая делегация выезжала на 800-летие Нижнего Новгорода. Что я хотел бы в этой связи попросить. Первое, на мой взгляд важно следующее – да, безусловно, в планах Правительства есть определенное видение, что мы хотим сделать к 450-летию Уфы. Но все это видение в рамках наших буквально нескольких десятков человек. Мы не посоветовались с уфимцами. А вдруг уфимцы хотят по-другому это все видеть? Это работа сугубо политическая, коммуникационная. Пожалуйста, совместно с Уфой создайте и продумайте механизмы, нам важно понять, как уфимцы это видят. Вдруг уфимцы нам скажут «отстаньте от нас, ничего мы не хотим», или «сделайте нам не то, что вы предлагаете». Это нужно внимательно понять мнение уфимцев, – заявил Хабиров.Также он отметил, что горожан необходимо привлекать к работе над выбором объектов, которые строятся к празднованию.– Вторая часть – когда мы поймем, что хотят уфимцы, как они хотят видеть город к 450-летию, мы должны вовлечь уфимцев в эту работу. Это и общественный контроль, и мнение, и выбор каких-то объектов при благоустройстве и строительстве. Самая главная задача – я боюсь не столько, что мы чего-то не построим. Построим мы все, что мы хотим. Но если мы это сделаем в отрыве от мнения уфимцев, это будет абсолютно неправильно. Ведь то, что мы делаем к 450-летию для Уфы, это делается для всей республики, - высказался глава республики.