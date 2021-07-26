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В партию жуликов и воров бежит свой, примазываясь к куштаувцам

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Динар Гильмутдинов, кандидат в депутаты. Непростой разговор В прошлую пятницу организовал встречу с защитниками Куштау. Хотел понять этих людей и увидеть, как они изменились за прошедший год. Могу сказать точно, что никак. Такие же твердые, суровые люди.

В партию жуликов и воров бежит свой, примазываясь к куштаувцам


Тогда, оставаясь офицером, человеком в погонах, я не мог, не имел права выступить на их стороне, а сейчас уже поздно набиваться друг другу в друзья.

Если кому интересно, можно найти в профильных Telegram-каналах полную видеозапись нашего разговора. Непростого, местами на повышенных тонах, но, зато, откровенного, открытого, без дипломатических вывертов и фальшивых любезностей.

С другой стороны, во время встречи была озвучена мысль о том, что борьба еще не окончена. И вот тут нам есть о чем поговорить и с самыми громкими активистами, и с умеренными «зелеными». Методы у них разные, а вот цель-то одна – будущее наших потомков.

Более того, это лишь часть общей борьбы за сохранение природного наследия Башкортостана. Я в последнее время много езжу по республике, постоянно общаюсь с ее жителями, и как никто другой понимаю, насколько сильно народ устал от отсутствия нормальной питьевой воды, от промышленных выбросов заводов, от бесконтрольных мусорных свалок и кучи других экологических проблем. У меня есть понимание, как это все решать, какие есть механизмы, рычаги давления, как изменилось в нашу пользу законодательство в последнее время.

Несмотря на напряжённые моменты, на самом деле, осталось приятное ощущение от той встречи прямо у подножия шихана. Даже гордость берет за таких упрямых, боевитых земляков. Твёрдость намерений и духа достойны уважения.

Динар Гильмутдинов, Эхо Москвы
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  • 1 | 24.08.2021, 12:07 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5034 | Рейтинг: -756,5
Настоящий единорос......



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  • 2 | 24.08.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.08.2021, 08:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сладкие Мои,.......................
===================
на УЖе два идиота: один с маниакальным упорством постоянно рожает бред , его никто не читает, кроме их самих, другой постоянно публикует.



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  • 3 | 24.08.2021, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ох фицэр ну куда ты лезешь? Если у тебя есть специальное звание это не значит, что у тебя есть честь и совесть. Не в думу нужно таких, а на Магадан.

И-2



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6

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  • 4 | 24.08.2021, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тогда, оставаясь офицером, человеком в погонах, я не мог, не имел права выступить на их стороне, а сейчас уже поздно набиваться друг другу в друзья.
____________________________________________________________
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________ Как поступают в таком случае те, кто может сказать:"Честь имею!"? Немедленно подают рапорт об отставке и увольняются! Стреляться я не призываю! Очень Опытный



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  • 5 | 24.08.2021, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 часа назад, источник: Ura.ru
Глава Башкирии рассказал, как молился перед встречей с Путиным. Видео
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что очень сильно волновался перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Чтобы отступила тревога, ему пришлось молиться. Об этом он сообщил на встрече с участниками чемпионата WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»).
Хабиров заявил, что у него от волнения затряслись руки, когда президент подъезжал. «Едет глава нашего государства, великий человек, которого ты очень уважаешь. Но я уже на тот момент придумал, что мне помогает молитва. Вот три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил, и успокаиваешься», — заявил глава Башкирии.
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__ Видимо молился о том, чтобы с должности не выперли! Очень Опытный



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  • 6 | 24.08.2021, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: Известия
На Украине заявили об угоне своего самолета в Афганистане
На прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Наш самолет захватили другие люди. В (минувший — Ред.) вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — сообщил Енин в эфире «Громадське радио», не уточняя, чем закончился инцидент.
Замглавы МИД Украины добавил, что следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта Кабула.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Да ладно! Самолёт угнать, чтобы куда-то слетать, это не легковушку угнать: нужно получить разрешение на полёт, согласовать маршрут и.т.п., а без этого собьют на раз! Колымнули втихаря на государственном самолёте за нал скорее всего! Очень Опытный



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  • 7 | 24.08.2021, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий а ты оказывается бздун ! Рассмешил так рассмешил ! Молиться надо за народ который живет в Башкирии и что бы Аллах дал тебе ума как помочь бедным и обездоленным людям . Врун и болтун ! Вот не повезло так не повезло с руководством региона . В.В. Путин убирай нафиг никчемного Хабиряна !!!



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  • 8 | 24.08.2021, 14:32 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15878 | Рейтинг: -2232,4
....Тогда, оставаясь офицером, человеком в погонах, я не мог, не имел права выступить на их стороне,
_____________________________________
В полиции нет офицеров. Во всяком случае, что бы сказать - я офицер.
В полиции есть начальствующий состав и спецзвания. И если говоришь, что ты офицер, необходимо непременно добавлять - офицер полиции.
Если Гильмутдинов служил в армии - тогда его армейское звание и есть настоящее звание. А остальное - только спецзвание.



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5

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  • Участник
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  • 9 | 24.08.2021, 14:50 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15878 | Рейтинг: -2232,4
Я в последнее время много езжу по республике, постоянно общаюсь с ее жителями, и как никто другой понимаю, насколько сильно народ устал от отсутствия нормальной питьевой воды, от промышленных выбросов заводов, от бесконтрольных мусорных свалок и кучи других экологических проблем. У меня есть понимание, как это все решать
___________________________________
Интересно, а про качество и безопасность дорог у него есть понимание?
Про временные дорожные знаки, оставленные на постоянной основе? Про поборы гаишников?
И есть понимание, как эти вопросы решить?
Или только про ЖКХ и свалки он имеет понимание?



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3

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  • 10 | 24.08.2021, 14:52 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15878 | Рейтинг: -2232,4
1 | 24.08.2021, 12:07 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 5034 | Рейтинг: -756,5
Настоящий единорос......
___________________________________
Дед, а ты этих партийцев различаешь?
По мне, так все партии - те же яйца.



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  • 11 | 24.08.2021, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодняшние кандидаты в депутаты сильно ангажированные, крайне близкие башлыку людишки. Каждый из них что то сделал лично главе, не для народа старался, не подвиги совершал, а лично служил и исполнял долгие годы. Кто то деньгами, своими должностями, услугами, знакомствами и пр. Мы имеем крайне коррумпированных личностей, практически разрушающие все демократические принципы выборов, уничтожающие последние хорошие мнения о властях. Причём независимо от какой партии или самовыдвиженец, все насквозь сгнило и готово рухнуть. Все нацелено для ограбления республики. Бесполезно говорить.



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  • 12 | 24.08.2021, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Простите, мне только кажется ,что лицо пропитое ? Дай бог,чтоб это не оказалось правдой.



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  • 13 | 24.08.2021, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 часа назад, источник: Forbes
Цена акций «Газпрома» превысила 300 рублей впервые с 2008 года
Стоимость акций «Газпрома» превысила 300 рублей впервые с лета кризисного 2008 года. Котировки поддерживают высокие цены на газ и близкое завершение «Северного потока — 2».
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________ Как хорошо растут в цене мои акции! Говорят, что ещё и дивиденды пришли, но я пока ещё не ходил их получать! Очень Опытный



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  • 14 | 24.08.2021, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: ТАСС
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Выплата осуществляется в сентябре «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления».
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__ А говорили, что новая Дума принимать решение будет, но видимо посчитали что к выборам выплату сделать эффективней! Очень Опытный



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  • 15 | 24.08.2021, 16:44 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4539 | Рейтинг: -350
Гильмутдинов - честный начальник ГАИ, настоящий офицер. В Нашей Раше случайно не про него показывали. Взяток не берет, живёт на одну зарплату, а теперь на пенсию.

Сдаётся мне даже в Базилеевке смеятся будет народ.



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  • 16 | 24.08.2021, 17:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.08.2021, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: Известия
На Украине заявили об угоне своего самолета в Афганистане
На прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Наш самолет захватили другие люди. В (минувший — Ред.) вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — сообщил Енин в эфире «Громадське радио», не уточняя, чем закончился инцидент.
Замглавы МИД Украины добавил, что следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта Кабула.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Да ладно! Самолёт угнать, чтобы куда-то слетать, это не легковушку угнать: нужно получить разрешение на полёт, согласовать маршрут и.т.п., а без этого собьют на раз! Колымнули втихаря на государственном самолёте за нал скорее всего! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Другая версия пропажи самолета
Как сообщили украинскому изданию «Страна.ua» источники в авиационных кругах, никакого угона самолета в реальности не было — в Иран отправились афганские бизнесмены с семьями, заплатив за перелет «мимо официальной кассы».
На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями, сообщают источники «Страны.ua».
Официально эту информацию министерство или другие украинские органы не подтверждают. Убедительных доказательств этой версии журналисты пока не представили.
____________________________________________________________
_ Похоже что я был прав: колымнули за налик вместо того, чтобы своих граждан вывозить! Очень Опытный



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  • 17 | 24.08.2021, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ А говорили, что новая Дума принимать решение будет, но видимо посчитали что к выборам выплату сделать эффективней! Очень Опытный.................. Эти выплаты только тем,у кого есть накопления в НПФ ,т.е. женщинам с 1957,мужчинам с 1953 г рождения и то тем,за которых перечислялись отчисления в НПФ.



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  • 18 | 24.08.2021, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 24.08.2021, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ А говорили, что новая Дума принимать решение будет, но видимо посчитали что к выборам выплату сделать эффективней! Очень Опытный.................. Эти выплаты только тем,у кого есть накопления в НПФ ,т.е. женщинам с 1957,мужчинам с 1953 г рождения и то тем,за которых перечислялись отчисления в НПФ.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Это с чего такой вывод? Очень Опытный



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  • 19 | 24.08.2021, 19:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня днём на УЖе распустились несколько "подснежников", которые можно прочитать, если вернуться немного назад! Очень Опытный



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  • 20 | 24.08.2021, 19:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71406 | Рейтинг: +11514,3
"Был такой случай: дырявые(ДНР) передали Украине оплату за воду железной мелочью, целую машину, — рассказывает журналист «Спектра» в Донбассе Дмитрий Дурнев.
— Директор остановил водоканал на четыре дня, посадив всех своих сотрудников считать эти деньги. Больше мелочью не платили"



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