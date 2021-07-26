В партию жуликов и воров бежит свой, примазываясь к куштаувцам

Динар Гильмутдинов, кандидат в депутаты. Непростой разговор В прошлую пятницу организовал встречу с защитниками Куштау. Хотел понять этих людей и увидеть, как они изменились за прошедший год. Могу сказать точно, что никак. Такие же твердые, суровые люди.Тогда, оставаясь офицером, человеком в погонах, я не мог, не имел права выступить на их стороне, а сейчас уже поздно набиваться друг другу в друзья.Если кому интересно, можно найти в профильных Telegram-каналах полную видеозапись нашего разговора. Непростого, местами на повышенных тонах, но, зато, откровенного, открытого, без дипломатических вывертов и фальшивых любезностей.С другой стороны, во время встречи была озвучена мысль о том, что борьба еще не окончена. И вот тут нам есть о чем поговорить и с самыми громкими активистами, и с умеренными «зелеными». Методы у них разные, а вот цель-то одна – будущее наших потомков.Более того, это лишь часть общей борьбы за сохранение природного наследия Башкортостана. Я в последнее время много езжу по республике, постоянно общаюсь с ее жителями, и как никто другой понимаю, насколько сильно народ устал от отсутствия нормальной питьевой воды, от промышленных выбросов заводов, от бесконтрольных мусорных свалок и кучи других экологических проблем. У меня есть понимание, как это все решать, какие есть механизмы, рычаги давления, как изменилось в нашу пользу законодательство в последнее время.Несмотря на напряжённые моменты, на самом деле, осталось приятное ощущение от той встречи прямо у подножия шихана. Даже гордость берет за таких упрямых, боевитых земляков. Твёрдость намерений и духа достойны уважения.