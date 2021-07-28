Депутанка-Единоросска украла сено

В Башкортостане среди привившихся от коронавируса жителей разыграли сено. Одной из победительниц оказалась депутат от "Единой России".Конкурс проходил среди жителей Аскинского района, сделавших прививку против коронавируса и кто имеет подсобное хозяйство.Всего в розыгрыше приняли участие 76 человек, победителями стали три жителя из Кашкинского, Петропавловского и Казанчинского сельсоветов, сообщает "Эхо Москвы".Одной из победительниц стала депутат Казанчинского сельсовета, которая состоит во фракции "Единая Россия". Однако, по ее словам, она не знала о своем участии в конкурсе до тех пор, пока не стали поступать сообщения о ее победе.Она уточнила, что для регистрации в качестве участника не требовалось дополнительного обращения к организаторам, так как в лист конкурсантов они после вакцинации попадали автоматически.Акция проходила в период с 11 по 21 августа и предназначалась для жителей сельских поселений, у которых имеется подсобное хозяйство.Ранее в Уфе разыграли квартиру в лотерее среди привившихся от коронавируса. Кроме того, с 14 июля по 28 августа 2021 года власти объявили розыгрыш путевок в санатории республики среди тех, кто привьется в крупнейшем в Поволжье центре вакцинации от COVID-19 в Уфе. Среди участников конкурса будут разыграны 86 путёвок в один из санаториев Башкортостана сроком на 14 дней.