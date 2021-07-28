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Депутанка-Единоросска украла сено

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В Башкортостане среди привившихся от коронавируса жителей разыграли сено. Одной из победительниц оказалась депутат от "Единой России".

Депутанка-Единоросска украла сено


Конкурс проходил среди жителей Аскинского района, сделавших прививку против коронавируса и кто имеет подсобное хозяйство.

Всего в розыгрыше приняли участие 76 человек, победителями стали три жителя из Кашкинского, Петропавловского и Казанчинского сельсоветов, сообщает "Эхо Москвы".

Одной из победительниц стала депутат Казанчинского сельсовета, которая состоит во фракции "Единая Россия". Однако, по ее словам, она не знала о своем участии в конкурсе до тех пор, пока не стали поступать сообщения о ее победе.

Она уточнила, что для регистрации в качестве участника не требовалось дополнительного обращения к организаторам, так как в лист конкурсантов они после вакцинации попадали автоматически.

Акция проходила в период с 11 по 21 августа и предназначалась для жителей сельских поселений, у которых имеется подсобное хозяйство.

Ранее в Уфе разыграли квартиру в лотерее среди привившихся от коронавируса. Кроме того, с 14 июля по 28 августа 2021 года власти объявили розыгрыш путевок в санатории республики среди тех, кто привьется в крупнейшем в Поволжье центре вакцинации от COVID-19 в Уфе. Среди участников конкурса будут разыграны 86 путёвок в один из санаториев Башкортостана сроком на 14 дней.

Идель.Реалии
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  • 1 | 26.08.2021, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А каким законом запрещается выигрывать депутатам от "Единой России"? Очень Опытный



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  • 2 | 26.08.2021, 19:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А каким законом запрещается выигрывать депутатам от "Единой России"? Очень Опытный
================= а кто им запрещает ... пусть ездят, отдыхают, пляшут,поют ,хороводят , "участвуют, обсуждают ...... лишь бы им не пришлось работать, да еще и сено косить



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  • 3 | 26.08.2021, 19:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Аргентинцы обнаружили неизвестные достоинства нашего Спутника V.



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  • 4 | 26.08.2021, 20:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подешевели нынче "ЗО сребренников"... хорошо одно что не навозом, от этого Путина ...



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  • Участник
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  • 5 | 26.08.2021, 20:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15882 | Рейтинг: -2232,8
4 | 26.08.2021, 20:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Подешевели нынче "ЗО сребренников"... хорошо одно что не навозом, от этого Путина ...
___________________________________
Даже не особо интересно, так, из праздного любопытства - Вы лично хоть раз отказались?



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  • 6 | 27.08.2021, 08:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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