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Хуже, чем в Африке: Месяц жизни россиянина стоит всего 150 долларов

  • Опубликовано: ПроУфу | 26.08.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 19902 | Комментарии: 16
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В Башкирии установили прожиточный минимум на 2022 год. Размер прожиточного минимума увеличится на 382 рубля.

Хуже, чем в Африке: Месяц жизни россиянина стоит всего 150 долларов


В правительстве Башкирии утвердили размер прожиточного минимума в 2022 году – на душу населения он составит 10 397 рублей. Постановление было опубликовано сегодня, 26 августа, на портале правовой информации республики.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 11 333 рубля, для пенсионеров — 9 845 рублей, для детей — 10 329 рублей.

В настоящее время прожиточный минимум на душу населения в Башкирии составляет 10 015 рубля на душу населения, для трудоспособного населения — 10 641 рубль, детей — 10 077 рублей, пенсионеров — 9 605 рублей.

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

ПроУфу
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  • 1 | 26.08.2021, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо чтобы наши депутаты и правительство пожили на эти деньги, квартплату платила, покупала еду и лекарства, одевалось и отдыхало заодно, немного детям помогала, связь и интернет. Общество однозначно обозлённое, большинство сильно закредитовано и под конец августа х&р без соли доедает. А тут перед выборами такие жырные подачки от властей, прям держись рассэя, скоро заживем!



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  • 2 | 26.08.2021, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что поделаешь, это рынок. Это капитализм, детка.



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3

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  • Гость
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  • 3 | 26.08.2021, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров! Чтоб ты жил на один прожиточный минимум! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 4 | 26.08.2021, 13:39 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4543 | Рейтинг: -350,1
60-70 процентов населения не ходит на выборы, не участвовуют в формировании власти.
Что вы ещё хотите ?



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2

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  • Гость
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  • 5 | 26.08.2021, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А на фото, случаем, ни турк?



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2

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Конституционная диктатура: в стране 90% ресурсов принадлежит 3% её жителей:
Борьба с коррупцией может разрушить государственность РФ (И Яровая)
Борьба с коррупцией - опасная тенденция(Е Мизулина)
.....................
Георгий Димитров
Марксистским (классовым) определением фашизма считается определение, представленное в резолюции XIII пленума ИККИ и повторенное на VII Конгрессе Коминтерна Георгием Димитровым, докладчиком по этому вопросу (так называемое «димитровское» определение)
«Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть к другим народам.».



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8

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  • Гость
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  • 7 | 26.08.2021, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.08.2021, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Надо чтобы наши депутаты и правительство пожили на эти деньги, квартплату платила, покупала еду и лекарства, одевалось и отдыхало заодно, немного детям помогала, связь и интернет.
................................................
=============
Мечтать не вредно.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 8 | 26.08.2021, 19:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71408 | Рейтинг: +11513,9
Подкуп избирателей на иностранные деньги
АВТОР
Владислав Иноземцев
д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества
22 и 24 августа президент России В.Путин, главный фанат и бенефициар политической партии «Единая Россия», выступая на проводившихся ею мероприятиях, порадовал сначала российских пенсионеров, а чуть позже военных вместе с курсантами, пообещав им разовые денежные выплаты – первым в 10, а вторым – в 15 тыс. рублей. Инициатива первоначально была изображена как наказ партии принять соответствующий закон в случае её победы на выборах, но быстро трансформировалась в окончательное решение о выплатах, которые должны быть произведены уже в ближайшие недели.

В любой нормальной стране такой поступок был бы расценен как явный подкуп избирателей и злоупотребление служебным положением, но в России государь имеет право чудить как ему заблагорассудится. Тем более что с момента начала пандемии короновируса граждане не видели от своих благодетелей и десятой доли тех средств, которыми осыпали своих избирателей демократические правительства развитых стран. И желание порадоваться за пенсионеров велико – но оно омрачено одним знаковым обстоятельством.

Как мы знаем, в последнее время масса россиян ведут себя как предатели: берут деньги от западных правительств, политиков и некоммерческих организаций, распространяя всякую ложь о собственных великих вождях и любимых руководителях. Их власти постановили клеймить как иностранных агентов. Поэтому любой след иностранного финансирования политической партии должен раз и навсегда положить конец любым её претензиям на попадание в Государственную Думу. И вот тут-то и возникает у меня страшное подозрение, удивительно коррелирующееся с путинскими демаршами.

Между 22 и 24 августа случилось, как и полагается, 23-е. Обычно этот день отмечается как годовщина великой дружбы двух мощных идеологий, в жернова которых попался презренный поджигатель Второй мировой войны – белопанская Польша. Но в этом году случилось нечто экстраординарное. Международный Валютный фонд, самая что ни на есть вашингтонская организация, главную скрипку в которой играют США (недружественное России, по версии нашего МИДа, государство) решил пойти по пути ведущих западных стран и осуществить эмиссию своей виртуальной валюты, специальных прав заим¬ствования (СДР). На сумму в… 650 млрд. долларов. Их было решено пропорционально разделить между всеми странам-членами Фонда с тем, чтобы облегчить тяготы их жителей в условиях пандемии короновируса.

На долю России пришлось 17,56 млрд. долларов – или, по курсу Банка России на понедельник, 1,3 триллиона рублей, и формально они были переданы нашей стране именно 23 августа. Выделенные средства не являются кредитом – их не требуется возвращать. СДР могут быть проданы или под них может быть получен кредит, который потом ими же и будет погашен. Это деньги, «из ниоткуда» (а точнее – из логова империализма) попавшие в казну российского государства – просто-таки моментально переместились в кошельки пенсионеров, которые уже благодарят за них В.Путина, а не вашингтонский обком. «Единую Россию», а не западных лидеров, на поводу у которых пошёл МВФ. Партия, принявшая закон об иностранных агентах, в открытую, почти на стыковых финансовых проводках, осуществила подкуп избирателей на деньги зарубежных фондов – под аплодисменты населения. Но иностранные агенты всё равно, разумеется, не она, а телеканал «Дождь»* и сайт «Медуза»*.

Казалось бы, этот поступок должен перевернуть все наши представления о двуличности и в очередной раз поставить вопрос о том, может ли быть что-то более аморальное, чем поведение российской власти. Но, задаваясь этим вопросом, не стоит забывать ещё одного обстоятельства. По расчётам газеты «Коммерсант», на выплаты пенсионерам потребуется около 400 млрд. рублей, военнослужащим – около 30 млрд. А.Силуанов уже озвучил цифру «около 500 млрд.». Таким образом, власти решили облагодетельствовать россиян всего лишь на 38 (ну, 40) процентов от американского «подарка». И это совершенно естественно: 50-60% отката сегодня выглядит нормой по большинству госконтрактов – отсюда, наверное, навскидку и были определены размеры единоразовых выплат: считать в уме партийцы умеют хорошо. «Единая Россия», если кто забыл – это ведь партия… ну, мы все помним, кого.

22-24 августа в России случилось, на самом деле, очень важное событие. С этого времени можно говорить, что практически все выплаты, которые были осуществлены в денежной форме за время пандемии (основные из них, пресловутые детские пособия, составили в прошлом году около 800 млрд. рублей), профинансированы не Кремлём, а финансовой организацией со штаб-квартирой в городе Вашингтон, округ Колумбия, США. С этим пониманием гражданам и следует идти на выборы…

* российские власти считают организацию иностранным агентом
__________________________________________
В общем - мне нет смысла отказываться от госдеповских печенек, хоть один раз таки я их получу, а вот пидорасу О_Ошке, Хрюшке, Хернею, прочим ананистам - стрёмно пользоваться деньгами либерастов, просто - позорно!
Так что - отказ в пользу приютов для животных - самое то будет!



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  • Гость
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  • 9 | 26.08.2021, 20:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 Кухарка
так называемый вами "госдеп" 5 раз наших людей спасал от голода! Огромен вклад Ленд-Лиза признанный даже Сталиным!
Кому помогало это "большинство"? Только реки пролитой крови, кстати русской не менее!
21 ужасный год страной управляет самый настоящий бандиит и это "большинство" ускоренно вымирая ему ниже спинки...до блеска...



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1

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  • Гость
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  • 10 | 26.08.2021, 20:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 26.08.2021, 19:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71408 | Рейтинг: +11514
Подкуп избирателей на иностранные деньги
________________
Что это было?



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2

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  • Участник
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  • 11 | 26.08.2021, 20:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15882 | Рейтинг: -2232,8
__________________________________________
В общем - мне нет смысла отказываться от госдеповских печенек, хоть один раз таки я их получу, а вот пидорасу О_Ошке, Хрюшке, Хернею, прочим ананистам - стрёмно пользоваться деньгами либерастов, просто - позорно!
Так что - отказ в пользу приютов для животных - самое то будет!
__________________________________
Ого, что-то не понял причём здесь Госдеп, но понял, что либерасты что-то себе в оправдание придумали.
Придумали, почему они трясущимися руками хапнут эти 10 тысяч, проклиная Путина.
Будут проклинать и хапать.



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  • Гость
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  • 12 | 26.08.2021, 21:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 26.08.2021, 19:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71408 | Рейтинг: +11514
Подкуп избирателей на иностранные деньги

В общем - мне нет смысла отказываться от госдеповских печенек, хоть один раз таки я их получу, а вот пидорасу О_Ошке, Хрюшке, Хернею, прочим ананистам - стрёмно пользоваться деньгами либерастов, просто - позорно!
Так что - отказ в пользу приютов для животных - самое то будет!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая врёт как всегда, как сивый мерин! Это не деньги госдепа, а средства МВФ, а это две большие и четыре маленькие разницы, как говорят в Одессе! Мог бы много написать про МВФ, но уверен, что "ярые поборники свободы слова" и этот коммент не выложат, так чего же стараться! Так что перечисляй убогая эти деньги в фонд "Круг добра", а не придумывай тупые отговорки! Очень Опытный



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  • # 13 | 26.08.2021, 22:47 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4543 | Рейтинг: -350,1

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 14 | 26.08.2021, 23:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 26.08.2021, 20:58 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15882 | Рейтинг: -2232,8
__________________________________________
В общем - мне нет смысла отказываться от госдеповских печенек, хоть один раз таки я их получу, а вот пидорасу О_Ошке, Хрюшке, Хернею, прочим ананистам - стрёмно пользоваться деньгами либерастов, просто - позорно!
Так что - отказ в пользу приютов для животных - самое то будет!
__________________________________
Ого, что-то не понял причём здесь Госдеп, но понял, что либерасты что-то себе в оправдание придумали.
=============================
"либерасты" были на стадии "время пить боржоми"
Оглянись вокруг себя - пить боржоми поздновато , фарш не провернуть назад, оправдание будут придумывать себе рядовые скрепоносцы вроде тебя, когда за вами придут бдящие скрепоносцы ,чтоб с кого то спросить за разруху



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  • 15 | 27.08.2021, 00:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть Муртаза и Урал унизят нас (пенсионеров РБ) подачкой в 10 тыров из своих лярдов. Мы готовы.



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  • 16 | 27.08.2021, 07:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.08.2021, 13:39 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4543 | Рейтинг: -350,1

60-70 процентов населения не ходит на выборы, не участвовуют в формировании власти.

Что вы ещё хотите ?

--------------------------

Ты же знаешь, почему. Технология властью отработана, чужие там не ходют.
Для видимости выпускают спойлеров, от которых глаза разбегаются. И все хлопочут, все стучат пяткой в грудь. От этой вселенской лжи народ мутит.



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