Хуже, чем в Африке: Месяц жизни россиянина стоит всего 150 долларов

В Башкирии установили прожиточный минимум на 2022 год. Размер прожиточного минимума увеличится на 382 рубля.В правительстве Башкирии утвердили размер прожиточного минимума в 2022 году – на душу населения он составит 10 397 рублей. Постановление было опубликовано сегодня, 26 августа, на портале правовой информации республики.Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 11 333 рубля, для пенсионеров — 9 845 рублей, для детей — 10 329 рублей.В настоящее время прожиточный минимум на душу населения в Башкирии составляет 10 015 рубля на душу населения, для трудоспособного населения — 10 641 рубль, детей — 10 077 рублей, пенсионеров — 9 605 рублей.Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года.