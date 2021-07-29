Ничего, что впроголодь! Зато с обнуленным нацлидером

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Уже не удивляюсь давно дурости российской, исконно-посконной. И на УЖе ...
Рейтинг: +4 ЯСЕНПЕНЬ
Насчёт мэров - ну не везёт городам республики, один дефектнее другого. ...
Рейтинг: +3 Анонимно
Россияне не могут позволить себе купить... Опрос Левада-Центра показал, что 39% ...
27.08.2021 23358 18
В Башкирии установили прожиточный минимум на 2022 год. Размер прожиточного ...
26.08.2021 11461 21
В Башкортостане среди привившихся от коронавируса жителей разыграли сено. Одной ...
26.08.2021 16989 6
В Башкирии будет создан региональный штаб Национальной социальной инициативы, ...
26.08.2021 36003 5
Россияне не могут позволить себе купить... Опрос Левада-Центра показал, что 39% ...
27.08.2021 24986 18
В Башкирии установили прожиточный минимум на 2022 год. Размер прожиточного ...
26.08.2021 13548 21
В Башкортостане среди привившихся от коронавируса жителей разыграли сено. Одной ...
26.08.2021 36516 6
В Башкирии будет создан региональный штаб Национальной социальной инициативы, ...
26.08.2021 25478 5
Путин анонсировал выплаты сотрудникам силовых ведомств. Президент Путин ...
25.08.2021 40635 30
Динар Гильмутдинов, кандидат в депутаты. Непростой разговор В прошлую пятницу ...
24.08.2021 15250 36
Азамат Галин: В какой стране до выборов допускают людей, противопоставляющих ...
23.08.2021 12997 19
«Вдруг уфимцы хотят по-другому?»: Хабиров вспомнил о горожанах при обсуждении ...
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Путин предложил до конца года выплатить пенсионерам разово 10 тысяч рублей. ...
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Только 87,8% населения республики обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам ...
29.07.2021 12279 16
«Вы держитесь». Хабиров заявил родителям детей-инвалидов, что в бюджете нет ...
29.07.2021 23958 5
Радий Хабиров упал в рейтинге губернаторов из-за скандалов и громких арестов. ...
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Российские власти объяснили причины смертей вакцинированных от COVID-19. ...
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Ничего, что впроголодь! Зато с обнуленным нацлидером
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