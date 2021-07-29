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Ничего, что впроголодь! Зато с обнуленным нацлидером

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Россияне не могут позволить себе купить... Опрос Левада-Центра показал, что 39% россиян отказывали себе в необходимых продуктах питания за последние полгода, потому что у них не было денег.

Ничего, что впроголодь! Зато с обнуленным нацлидером


Инфографика:

Ничего, что впроголодь! Зато с обнуленным нацлидером






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  • 1 | 27.08.2021, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опрос проводился иностранным агентом, так что расходимся! Очень Опытный



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  • 2 | 27.08.2021, 13:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71409 | Рейтинг: +11513,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Опрос проводился иностранным агентом, так что расходимся! Очень Опытный
______________________
И среди иностранных агентов? А если бы среди ватанов, то цифры были бы еще больше.



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  • 3 | 27.08.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.08.2021, 13:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71409 | Рейтинг: +11513,8
Опрос проводился иностранным агентом, так что расходимся! Очень Опытный
______________________
И среди иностранных агентов? А если бы среди ватанов, то цифры были бы еще больше.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Зачем же опрос проводить среди иностранных агентов? Тем более что все иностранные агенты свои 30 сребренников регулярно получают и вполне обеспеченно на них живут! Достаточно итоги подвести иностранными агентами! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 4 | 27.08.2021, 14:03 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1783 | Рейтинг: +386,1
ЧмОО, бздун старый, ну все как ты агенты многоразово использованного ган дона дона плешивого. Иди маразматик зайди в продуктовый, узнай цены на стройматериалы, купи себе приличные ботинки. А так ты подметка власти и ботинки тебе не нужны.



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  • Участник
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  • 5 | 27.08.2021, 14:51 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4545 | Рейтинг: -349,7
Поэтому всем нужно ходить на выборы и принимать активное участие в формировании власти.
Пока такой инструмент есть
, нужно пользоваться. Плохонький, кривой, косой, но он есть.
Дорогие товарищи, обязательно идите на выборы и голосуйте против ЕР, за любую партию, желательно за Шевченко и РПСС, на худой конец за КПРФ.

Все на выборы ! Ура товарищи !



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  • 6 | 27.08.2021, 15:27 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40952 | Рейтинг: +5077,8
А всё-таки интересно- Собянин спихнет ботоксного деде, или нет?



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  • 7 | 27.08.2021, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 27.08.2021, 14:03 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1783 | Рейтинг: +385,9
ЧмОО, бздун старый, ну все как ты агенты многоразово использованного ган дона дона плешивого. Иди маразматик зайди в продуктовый, узнай цены на стройматериалы, купи себе приличные ботинки. А так ты подметка власти и ботинки тебе не нужны.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Макака! Что ты там с пальмы орёшь и как всегда не по делу? Засунь себе кокос туда, откуда у тебя орётся! Я никогда не одобрял внутреннюю экономическую политику Путина! Так что ты опять попал впросак! Знаешь что такое просак? Если нет, то спроси у убогой, а можешь даже у неё попросить показать! Брысь на пальму! Очень Опытный



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  • 8 | 27.08.2021, 16:53 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4545 | Рейтинг: -349,7
Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40945 | Рейтинг: +5078,3
А всё-таки интересно- Собянин спихнет ботоксного деде, или нет?
__________
С чего ты взял, что Собянин претендует на президента ?
На самом деле Собянин не самый плохой вариант.



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  • 9 | 27.08.2021, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Реально заниженные цифры - Бакортстат подтверждает. Еда стала не просто дорогая, а очень дорогая в связи со снижение доходов. Кроме того, качество еды, да и всех других товаров заметно снизилось. Попробуйте найти нормальные носки и труханы по вменяемой цене, коровье масло, творог, лекарства. Сколько придётся копить трудяге на бюджетную машину, а на квартиру. Какой стал нынче досуг? Сколько сельских больниц и акушерских пунктов на 1000 сельских жителей. Сколько избыточная смертность пенсов за год не от ковидлы? Нас всяко больше, розовых очков реально не хватает.



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  • 10 | 27.08.2021, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
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В Госдуме предложили отказаться от МРОТ
=====================
Ни коем случае нельзя отказываться!!!
Это показатель разрешенного уровня нищеты как позорный укор власти и законодателям.
Наконец все видят " народность" депутатов, которые допускают степень ограбления своих избирателей.
Изберем.давайте, наших оглоедов, жизнь станет лучше. жить станет веселей,
шея станет тоньше, но зато длинней!



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  • 11 | 27.08.2021, 18:57 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40952 | Рейтинг: +5077,8
Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком — Путиным. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования. 22 года бесконтрольной власти сделают таким любого, и мы наблюдаем классическую ситуацию полубезумного царя.
Как мы сейчас знаем, убийцы из ФСБ стали ездить со мной по стране буквально со следующего дня после того, как я объявил о том, что иду на выборы президента.
Умный ли это ход? Серьезно, отдать приказ своей спецслужбе убить политического противника химическим оружием? Так себе идейка. Но Путин сделал это потому, что одержим какими-то своими страхами и идеями.
Вы же знаете, что в Кремле официально трудятся астрологи и шаманы. Путин помешан на оккультизме и ходит с красной ниткой на запястье. Тоже ничего удивительного — типичный признак деградации и разложения при абсолютной власти.
Вот мы пытаемся строить какие-то рациональные версии, а на самом деле когда-нибудь выяснится, что президент России принимает решение на основе советов какого-то старца из леса. Или покемона.


Про индикаторы того, снизился или вырос риск моего убийства, могу сказать одно: мои наблюдения свидетельствуют, что это невозможно прогнозировать по внешним признакам. Тюремная система России — хаос такой же, как и все государственное управление. Тут беспрестанно что-то меняется. Приезжающие строгие проверяющие дают твердые указания, которые вскоре отменяются еще более строгими проверяющими. Моя жизнь — это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом снова враг. Это даже не похоже на усилия каких-то злодеев. Просто естественная жизнь Левиафана, каждый элемент которого может принимать какие угодно решения, но результат выходит неожиданным, странным, не устраивающим никого.

Из тюрьмы очень хорошо видно, почему ни один «национальный проект» Путина не увенчался успехом. Тот хаос и бардак, в который превращается государственная система, в принципе не способны порождать какой-то результат.

Господи, да они даже проект «давайте убьем Навального» не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца.

 (Из интервью А.Навального)



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  • 12 | 27.08.2021, 20:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 27.08.2021, 18:57 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40946 | Рейтинг: +5078,4
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«Вор должен сидеть в тюрьме». (Г.Жеглов) Очень Опытный



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  • 13 | 27.08.2021, 21:04 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40952 | Рейтинг: +5077,8
Странно как-то. Наша бабулька против Навального? За ботокса? Однако.......!



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  • 14 | 27.08.2021, 21:12 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40952 | Рейтинг: +5077,8
Вчера наш башлыг рассказал, как он волновался перед встречей с ботоксом.= "Аж руки тряслись! Только молитва успокоила."

Эх мальчишечки, да эх, девчоночки!

Затряслись мои две ручоночки

Вижу я кортеж, глаза туманятся

Остается лишь в ноги кланяться.



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  • 15 | 27.08.2021, 21:14 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40952 | Рейтинг: +5077,8
Вчера, 26 августа, в прямом эфире на радио и youtube-канале «Эхо Москвы» ведущие Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев обсудили с политологом Екатериной Шульман выступление Радия Хабирова перед участниками чемпионата WorldSkills Russia. Руководитель республики рассказал, как он волновался, увидев кортеж Владимира Путина в Абзелиловском районе 6 августа. У Хабирова, по его признанию, затряслись руки, а успокоился он только благодаря молитве.



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  • 16 | 27.08.2021, 21:36 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40952 | Рейтинг: +5077,8
Вот она какая сучность нашей бабульки. Боится против ботокса плюсовать, дабы вельми потом сухой из воды выйти!



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  • 17 | 27.08.2021, 21:37 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40952 | Рейтинг: +5077,8
«ПОМНИ, СЕРДЦЕ ДАМСКОЕ ВЕЛЬМИ НА МУЗЫКУ ПОДАТЛИВО, ИСПОЛЬЗУЙ СИЁ, И ОБЛАСКАН БУДЕШЬ НЕПРЕМЕННО». Указ Петра, 1701г.



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  • 18 | 27.08.2021, 22:07 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40952 | Рейтинг: +5077,8
=Всё-таки наша Маня Захарова не права:

РПЦ – главнейший из иноагентов в России:
– и деньги из-за рубежа получает,
– и призывает поклоняться иностранному гражданину, который никогда не жил на территории Древней Руси, Российской империи, СССР и Российской Федерации,
– а ещё норовит к секретным вооружениям подобраться – якобы атомные подлодки освятить, или боевые самолеты всякие...



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  • 19 | 28.08.2021, 01:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У местного башлыка есть хитрый план: больше концертов, больше подачек, больше собраний, голосуем по месту работы, каруселим и получаем полный состав депутатов личного пользования. На самом деле: горим со всех сторон, тонем по весне, работы нет, доходы упали, ковид повсюду и смерть. В сухом остатке «депутатов» протащил, зауралье сжёг, народ противопоставил. Головой думать не надо, надо предпринимателей дергать на предмет помощи проведения мероприятий в …. Армении!!! Думаете не так, ошибаетесь, скоро готовим ещё один триумф.



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