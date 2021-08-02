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«Хабиров предстает в образе башкирского чабана»

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Воспоминание Радия Фаритовича о волнительной встрече с Президентом России обсудили в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Хабиров предстает в образе башкирского чабана»


Вчера, 26 августа, в прямом эфире на радио и youtube-канале «Эхо Москвы» ведущие Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев обсудили с политологом Екатериной Шульман выступление Радия Хабирова перед участниками чемпионата WorldSkills Russia. Руководитель республики рассказал, как он волновался, увидев кортеж Владимира Путина в Абзелиловском районе 6 августа. У Хабирова, по его признанию, затряслись руки, а успокоился он только благодаря молитве.

«Мы думали, что это приятно, но нет, это страшно», – иронично заметили радиоведущие про встречу с Путиным.

Они попросили слушателей и зрителей творчески раскрыть одну фразу из «эпического рассказа» Хабирова: «аж руки трястись начинают». По мнению ведущих, она является универсальной для российского чиновника и не только чиновника. Пока слушатели занимались сочинительством, к эфиру присоединилась политолог, специалист по проблемам законотворчества Екатерина Шульман. Она подметила, что Путин у власти уже 22 года и за это время «редкий человек, занимающийся чем-то публичным или государственным так или иначе с ним не общался».

«Радий Хабиров предстает в своем пассаже в образе башкирского чабана или хлебороба, который впервые увидел московское начальство. На самом деле он много лет работал в управлении внутренней политики администрации президента России. При Суркове он там работал, Думу курировал. Не то, чтобы впервые он столкнулся с президентом. Он очень близко ходил около него значительную часть своей профессиональной жизни. Но, видимо, по сей день сохранил свежесть чувств и такую непосредственность. Опыт одно, а чувства совершенно другое», - сказала Шульман.

«Читать это немного неловко», – заключила Татьяна Фельгенгауэр.

«Зато он руководитель одного из крупнейших российских регионов. Нам с вами неловко, а ему очень ловко», – ответила Шульман.

Татьяна напомнила про конфликт на фоне одного из предприятий, видимо, имея в виду БСК. Все трое предположили, что и тогда главе, видимо, помогла молитва.

В конце радиопередачи ведущие подвели итоги творческого задания. В частности, слушатель Сергей Рахандеев прислать такое стихотворение:

Эх мальчишечки, да эх, девчоночки!

Затряслись мои две ручоночки

Вижу я кортеж, глаза туманятся

Остается лишь в ноги кланяться.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 30.08.2021, 14:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71448 | Рейтинг: +11508,5
Да, СРАдий был смешОн, конечно же, в этом своем "признании))))))))))

Хотел, наверное, предстать перед электоратом эдаким "своим парнем", которому не чужды эмоции. Но - нет! Выставил себя ХОЛУЕМ(управляющий имением, много уворовавшим у барина, боясь, что тот заметит и накажет его, да еще кабы холопы не нажаловались за излишние поборы, жестокость, порку и насилие над дворовыми девками), ждущим барина и не сумевшим унять дрожи в коленях из-за подобострастия.

Ну то что он дурак - это давно известно, если сам инициировал этот пост у себя на странице, а если пиарщики подсказали - пусть гонит их ссаными тряпками - потому что выставили его не только мракобесом, но и трусливым мелким пакостником, раз барина до дрожи в руках боится.
Не мужик, хоть и служил. Правда в спорт-роте. И оружие в руках держал только на присяге.



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  • Участник
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  • 2 | 30.08.2021, 15:23 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1784 | Рейтинг: +386,1
Руки затряслись, ноги подкосились, обсикался и обкакался одновременно. Вот такого типчика назначил многоразовый смотрящим по РБ.



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