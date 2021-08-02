«Хабиров предстает в образе башкирского чабана»

Воспоминание Радия Фаритовича о волнительной встрече с Президентом России обсудили в эфире радиостанции «Эхо Москвы».Вчера, 26 августа, в прямом эфире на радио и youtube-канале «Эхо Москвы» ведущие Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев обсудили с политологом Екатериной Шульман выступление Радия Хабирова перед участниками чемпионата WorldSkills Russia. Руководитель республики рассказал, как он волновался, увидев кортеж Владимира Путина в Абзелиловском районе 6 августа. У Хабирова, по его признанию, затряслись руки, а успокоился он только благодаря молитве.«Мы думали, что это приятно, но нет, это страшно», – иронично заметили радиоведущие про встречу с Путиным.Они попросили слушателей и зрителей творчески раскрыть одну фразу из «эпического рассказа» Хабирова: «аж руки трястись начинают». По мнению ведущих, она является универсальной для российского чиновника и не только чиновника. Пока слушатели занимались сочинительством, к эфиру присоединилась политолог, специалист по проблемам законотворчества Екатерина Шульман. Она подметила, что Путин у власти уже 22 года и за это время «редкий человек, занимающийся чем-то публичным или государственным так или иначе с ним не общался».«Радий Хабиров предстает в своем пассаже в образе башкирского чабана или хлебороба, который впервые увидел московское начальство. На самом деле он много лет работал в управлении внутренней политики администрации президента России. При Суркове он там работал, Думу курировал. Не то, чтобы впервые он столкнулся с президентом. Он очень близко ходил около него значительную часть своей профессиональной жизни. Но, видимо, по сей день сохранил свежесть чувств и такую непосредственность. Опыт одно, а чувства совершенно другое», - сказала Шульман.«Читать это немного неловко», – заключила Татьяна Фельгенгауэр.«Зато он руководитель одного из крупнейших российских регионов. Нам с вами неловко, а ему очень ловко», – ответила Шульман.Татьяна напомнила про конфликт на фоне одного из предприятий, видимо, имея в виду БСК. Все трое предположили, что и тогда главе, видимо, помогла молитва.В конце радиопередачи ведущие подвели итоги творческого задания. В частности, слушатель Сергей Рахандеев прислать такое стихотворение:Эх мальчишечки, да эх, девчоночки!Затряслись мои две ручоночкиВижу я кортеж, глаза туманятсяОстается лишь в ноги кланяться.