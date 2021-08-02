Журналист Айдар Ахмадиев: «Власти Башкирии в очередной раз пробили дно»

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» считает, что настоящие ковид-диссиденты сидят в белых домах.Власти Башкирии в очередной раз пробили дно, продемонстрировав либо отсутствие интеллекта, либо упорное нежелание его использовать. В Уфе с начала года состоялось уже несколько международных мероприятий. Очередное началось 25 августа с масштабного концерта с тысячами зрителей. ГосСМИ гордо это отмечают в своих заметках и репортажах и тут же пишут про новый абсолютный рекорд суточной заболеваемости и смертности от последствий заражения коронавирусом.И тут я осознал, что настоящие ковид-диссиденты сидят в белых домах, подписывают указы о масочном режиме, не согласовывают митинг из-за опасности заражения участников, создают трудности для участия в судебных заседаниях, не пускают на них общественных защитников, задерживают людей за отсутствие маски и перчаток, заводят на них уголовные дела, срывают форумы муниципальных депутатов и им сочувствующих, заставляют вакцинироваться, не пускают без прививки на работу, отказываются трудоустраивать, оскорбляют тех, кто не доверяет вакцине, говорят, что они социально опасны, а потом встают с кресла, приходят в себя, сдирают маску с лица, не носят ее вообще нигде, оправдывают себя своей публичной ролью и необходимостью светить лицом, приветствуют участников разных международных соревнований, с гордостью говорят, что нет никакого смысла переводить школьников на дистанционное обучение и называют пандемию причиной улучшения системы здравоохранения.Вот где настоящие ковид-диссиденты, а та часть общества, которая не верит в вирус, вакцины, — это отчасти результат гниющей головы.