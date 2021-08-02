Журналист Айдар Ахмадиев: «Власти Башкирии в очередной раз пробили дно»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Фальшивые выборы: Приходи ...

Уже не удивляюсь давно дурости российской, исконно-посконной. И на УЖе ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Уфимская мэрия покрывает ...

Насчёт мэров - ну не везёт городам республики, один дефектнее другого. ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Воры за забором

С защитным забором все правильно. Народ не сможет прорваться. Однако, ...
  Рейтинг: +3  Karim Yaushev

Обсуждаемое за месяц
Журналист Айдар ...

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» считает, что настоящие ...
  30.08.2021   17665    2

«Хабиров предстает в ...

Воспоминание Радия Фаритовича о волнительной встрече с Президентом России ...
  30.08.2021   37025    2

Умер известный уфимский ...

Ему было всего 54 года. В Уфе сегодня, 29 августа, в возрасте 54 лет умер ...
  30.08.2021   43482    2

Ничего, что впроголодь! ...

Россияне не могут позволить себе купить... Опрос Левада-Центра показал, что 39% ...
  27.08.2021   30068    150

Хуже, чем в Африке: ...

В Башкирии установили прожиточный минимум на 2022 год. Размер прожиточного ...
  26.08.2021   43613    22

Последние публикации
Журналист Айдар ...

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» считает, что настоящие ...
  30.08.2021   18664    2

«Хабиров предстает в ...

Воспоминание Радия Фаритовича о волнительной встрече с Президентом России ...
  30.08.2021   26033    2

Умер известный уфимский ...

Ему было всего 54 года. В Уфе сегодня, 29 августа, в возрасте 54 лет умер ...
  30.08.2021   29696    2

Ничего, что впроголодь! ...

Россияне не могут позволить себе купить... Опрос Левада-Центра показал, что 39% ...
  27.08.2021   13110    150

Хуже, чем в Африке: ...

В Башкирии установили прожиточный минимум на 2022 год. Размер прожиточного ...
  26.08.2021   22888    22

Депутанка-Единоросска ...

В Башкортостане среди привившихся от коронавируса жителей разыграли сено. Одной ...
  26.08.2021   14075    7

Штаб знакомых морд. По ...

В Башкирии будет создан региональный штаб Национальной социальной инициативы, ...
  26.08.2021   32521    5

Фальшивые выборы: ...

Путин анонсировал выплаты сотрудникам силовых ведомств. Президент Путин ...
  25.08.2021   40132    33

В партию жуликов и воров ...

Динар Гильмутдинов, кандидат в депутаты. Непростой разговор В прошлую пятницу ...
  24.08.2021   43312    36

Политпроститут Галин ...

Азамат Галин: В какой стране до выборов допускают людей, противопоставляющих ...
  23.08.2021   21802    19

Читаемое за месяц
Распил миллионов на ...

Ремонт освещения в тоннеле на проспекта Юлаева обойдется в 15,3 млн рублей. ...
  2.08.2021   25354    12

Гнилое Яблоко как ...

Арсен Нуриджанов: Не считаю «Яблоко» партией — это закрытая тайная секта с ...
  2.08.2021   35157    7

Бесправному стаду ...

Дмитрий Михайличенко: «Системе нужны не люди с собственной точкой зрения, а ...
  2.08.2021   28845    17

НеВыборы 2021: Грязные ...

Противники Руслана Нуртдинова требуют снять его с выборов в райсовет за ...
  2.08.2021   27181    12

За причастность к партии ...

В эту избирательную кампанию оппозиционные парламентские партии в Башкирии не ...
  3.08.2021   12436    22

Архив публикаций
Август 2021 (39)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)




Журналист Айдар Ахмадиев: «Власти Башкирии в очередной раз пробили дно»

Оценили
0


Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» считает, что настоящие ковид-диссиденты сидят в белых домах.

Журналист Айдар Ахмадиев: «Власти Башкирии в очередной раз пробили дно»


Власти Башкирии в очередной раз пробили дно, продемонстрировав либо отсутствие интеллекта, либо упорное нежелание его использовать. В Уфе с начала года состоялось уже несколько международных мероприятий. Очередное началось 25 августа с масштабного концерта с тысячами зрителей. ГосСМИ гордо это отмечают в своих заметках и репортажах и тут же пишут про новый абсолютный рекорд суточной заболеваемости и смертности от последствий заражения коронавирусом.

И тут я осознал, что настоящие ковид-диссиденты сидят в белых домах, подписывают указы о масочном режиме, не согласовывают митинг из-за опасности заражения участников, создают трудности для участия в судебных заседаниях, не пускают на них общественных защитников, задерживают людей за отсутствие маски и перчаток, заводят на них уголовные дела, срывают форумы муниципальных депутатов и им сочувствующих, заставляют вакцинироваться, не пускают без прививки на работу, отказываются трудоустраивать, оскорбляют тех, кто не доверяет вакцине, говорят, что они социально опасны, а потом встают с кресла, приходят в себя, сдирают маску с лица, не носят ее вообще нигде, оправдывают себя своей публичной ролью и необходимостью светить лицом, приветствуют участников разных международных соревнований, с гордостью говорят, что нет никакого смысла переводить школьников на дистанционное обучение и называют пандемию причиной улучшения системы здравоохранения.

Вот где настоящие ковид-диссиденты, а та часть общества, которая не верит в вирус, вакцины, — это отчасти результат гниющей головы.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 30.08.2021, 14:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71448 | Рейтинг: +11508,5
Через неделю заболеют участники очередного ковид-фестиваля, еще через несколько дней - их родители, и еще спустя неделю - их родители. Через месяц-полтора очередной всплеск смертности, как это мы сейчас пожинаем спустя месяц-полтора-два после первого ковид-фестиваля в начале июля



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 30.08.2021, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com