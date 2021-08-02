Умер известный уфимский журналист Алексей Шушпанов

Ему было всего 54 года. В Уфе сегодня, 29 августа, в возрасте 54 лет умер журналист издания «АиФ-Башкортостан» Алексей Шушпанов. Последние полгода Алексей боролся с онкологическим заболеванием.Алексей Шушпанов – коренной уфимец, образование – истфак БашГУ. Известен как политический обозреватель, но начинал свою карьеру учителем истории в школе. Несколько лет был директором. Затем ушел в СМИ, проработал в нескольких изданиях, последние 10 лет – в уфимском филиале «Аргументов и фактов». Благодаря своему историческому образованию, ему удавалось профессионально анализировать происходящие в республике и стране события. Он всегда имел собственный взгляд, который ничем нельзя было поколебать.Весной Алексей заболел, боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. Пять лет назад от того же заболевания умер его старший брат Сергей, тоже журналист. Матери Алексея, к сожалению, придется провожать в последний путь и второго сына.У Алексея остались двое детей, взрослая дочь и окончивший в этом году школу сын.Наша редакция приносит соболезнования близким и родным.