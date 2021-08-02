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Умер известный уфимский журналист Алексей Шушпанов

  • Опубликовано: ПроУфу | 30.08.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 32855 | Комментарии: 2
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Ему было всего 54 года. В Уфе сегодня, 29 августа, в возрасте 54 лет умер журналист издания «АиФ-Башкортостан» Алексей Шушпанов. Последние полгода Алексей боролся с онкологическим заболеванием.

Умер известный уфимский журналист Алексей Шушпанов


Алексей Шушпанов – коренной уфимец, образование – истфак БашГУ. Известен как политический обозреватель, но начинал свою карьеру учителем истории в школе. Несколько лет был директором. Затем ушел в СМИ, проработал в нескольких изданиях, последние 10 лет – в уфимском филиале «Аргументов и фактов». Благодаря своему историческому образованию, ему удавалось профессионально анализировать происходящие в республике и стране события. Он всегда имел собственный взгляд, который ничем нельзя было поколебать.

Весной Алексей заболел, боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. Пять лет назад от того же заболевания умер его старший брат Сергей, тоже журналист. Матери Алексея, к сожалению, придется провожать в последний путь и второго сына.

У Алексея остались двое детей, взрослая дочь и окончивший в этом году школу сын.

Наша редакция приносит соболезнования близким и родным.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 30.08.2021, 14:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71448 | Рейтинг: +11508,5
Молодой... я думала он примерно мой ровесник.
Соболезную родным и близким.
Как грится - все там будем, но хочется попозже....



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  • Гость
  •  
  • 2 | 30.08.2021, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Везде он И.0.
Почему мы должны сожалеть о нём. Об Юрии Щекочихине, о Старовойтовой, о Немцове, о Навальном заживо замурованном вашим Путиным, о Ходорковском на 10 лет упечённого, но, ради народа РФ отказавшегося вырвать 50 млрд своих честных $,.. всех не упомянешь, светлая им память, одним при жизни, другим ушедшим!!!



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