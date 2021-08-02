Вакцинированные массово попадают в ковид-госпитали Башкирии

Редакции Пруфы.рф стало известно, что среди госпитализированных в августе пациентов – десятки вакцинированных.Вакцинированные тоже попадают в ковид-госпиталь в Зубово под Уфой. Редакции Пруфы.рф стало известно об этом после заседания оперативного совещания (имеется видео и аудио-подтверждение) Минздрава, которое вел замминистра здравоохранения республики Азат Рахматуллин.Источник, побывавший на совещании, записал, что «поставщиками заболевших вакцинированных» является ряд поликлиник Уфы и некоторые районные больницы. В общей сложности в Стерлитамакский ковид-госпиталь поступило за август около 24 вакцинированных и примерно 86 – в ковид-госпиталь в Зубово.Позиция Минздрава по поводу госпитализированных вакцинированных озвучивалась 16 августа на оперативном совещании Азатом Рахматуллиным. По его данным, на тот момент в госпиталях Башкирии не было ни одного вакцинированного от COVID-19. «Среди находящихся на стационарном лечении больных нет тех, кто сделал прививку от COVID-19. Привившиеся обезопасили себя от тяжелого прохождения болезни», – говорится в сообщении Минздрава.К слову, на последнем совещании замминистра здравоохранения Гульнара Зиннурова, высказываясь по поводу привитых заболевших, отметила, что от количества вакцинированных зависит количество тяжелобольных.– Вакцинированные болеют данной инфекцией, но их количество составляет от 0,6 до 1%. Они не доходят до ИВЛ, тем более до реанимации. И быстро достигают критериев, по которым их можно долечивать, – говорит она.Напомним, ранее мы писали о заболевших вакцинированных. В соцсетях еще в начале июня появлялись слухи о том, что ковид-госпитали переполнены именно привитыми пациентами. Мы опросили тогда специалистов. По их мнению, вакцинированные могут заболеть при большой вирусной нагрузке. Кроме того, иммунитет при вакцинации может не сработать. Среди заболевших не было тяжелых больных, они все были привиты за несколько месяцев до госпитализации, а от самой вакцины на тот момент никто не заболел. Министр здравоохранения Максим Забелин также признал, что вакцинированные заражаются, но не умирают.К слову, сегодня главврач Коммунарки Денис Проценко заявил, что летальность от ковида среди невакцинированных пациентов в четыре раза выше, чем у тех, кто вакцинировался. Тем самым подтвердил, что привитые все же умирают от ковида. По его словам, вакцинированные пациенты действительно иногда попадают в реанимацию, но не с тяжелым поражением легких, а с другими заболеваниями, например, с инсультами. В период ковида такое бывает у пожилых в силу возраста, отмечает доктор.