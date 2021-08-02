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Вакцинированные массово попадают в ковид-госпитали Башкирии

  • Опубликовано: ПроУфу | 31.08.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 31077 | Комментарии: 12
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Редакции Пруфы.рф стало известно, что среди госпитализированных в августе пациентов – десятки вакцинированных.

Вакцинированные массово попадают в ковид-госпитали Башкирии


Вакцинированные тоже попадают в ковид-госпиталь в Зубово под Уфой. Редакции Пруфы.рф стало известно об этом после заседания оперативного совещания (имеется видео и аудио-подтверждение) Минздрава, которое вел замминистра здравоохранения республики Азат Рахматуллин.

Источник, побывавший на совещании, записал, что «поставщиками заболевших вакцинированных» является ряд поликлиник Уфы и некоторые районные больницы. В общей сложности в Стерлитамакский ковид-госпиталь поступило за август около 24 вакцинированных и примерно 86 – в ковид-госпиталь в Зубово.

Позиция Минздрава по поводу госпитализированных вакцинированных озвучивалась 16 августа на оперативном совещании Азатом Рахматуллиным. По его данным, на тот момент в госпиталях Башкирии не было ни одного вакцинированного от COVID-19. «Среди находящихся на стационарном лечении больных нет тех, кто сделал прививку от COVID-19. Привившиеся обезопасили себя от тяжелого прохождения болезни», – говорится в сообщении Минздрава.

К слову, на последнем совещании замминистра здравоохранения Гульнара Зиннурова, высказываясь по поводу привитых заболевших, отметила, что от количества вакцинированных зависит количество тяжелобольных.

– Вакцинированные болеют данной инфекцией, но их количество составляет от 0,6 до 1%. Они не доходят до ИВЛ, тем более до реанимации. И быстро достигают критериев, по которым их можно долечивать, – говорит она.

Напомним, ранее мы писали о заболевших вакцинированных. В соцсетях еще в начале июня появлялись слухи о том, что ковид-госпитали переполнены именно привитыми пациентами. Мы опросили тогда специалистов. По их мнению, вакцинированные могут заболеть при большой вирусной нагрузке. Кроме того, иммунитет при вакцинации может не сработать. Среди заболевших не было тяжелых больных, они все были привиты за несколько месяцев до госпитализации, а от самой вакцины на тот момент никто не заболел. Министр здравоохранения Максим Забелин также признал, что вакцинированные заражаются, но не умирают.

К слову, сегодня главврач Коммунарки Денис Проценко заявил, что летальность от ковида среди невакцинированных пациентов в четыре раза выше, чем у тех, кто вакцинировался. Тем самым подтвердил, что привитые все же умирают от ковида. По его словам, вакцинированные пациенты действительно иногда попадают в реанимацию, но не с тяжелым поражением легких, а с другими заболеваниями, например, с инсультами. В период ковида такое бывает у пожилых в силу возраста, отмечает доктор.

ПроУфу
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  • 1 | 31.08.2021, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • 2 | 31.08.2021, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
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И это вовсе не значит, что вакцинироваться не нужно!



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  • 3 | 31.08.2021, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Либерасты опять панику разводят. Читайте статью внимательно, идиоты.



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  • 4 | 31.08.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять либерасты свою шарманку закрутили, чтобы нанести вред народу РФ! Что нового написано? А ничего! Давно известно, что вакцина не даёт 100% защиты, вот те, у кого она не появилась, в основном и заболевают! Так что расходимся, так как ничего нового! Те, кто ещё по своей тупизне, типа убогой, не привился, то бегите прививаться, пока живы! Я привился ещё в марте, так что где-то через месяц пойду ревакцинироваться! Очень Опытный



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  • 5 | 31.08.2021, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Семь "подснежников" сегодня расцвели на вчерашних статьях УЖа! Так что читайте всё заново! Очень Опытный



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  • 6 | 31.08.2021, 16:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71457 | Рейтинг: +11503,6
Умным людям(не буду показывать пальцем, а то в глаз попаду) из этой заметки ясно то, что вакцинированным не нужно расслабляться. А продолжать носить маски в присутствии людей - в очередях на кассу, в поликлиниках, в общественном транспорте, там, где достаточно народу. но нет безопасной зоны в 1,5-2 метра радиусом.
Сейчас вон Мурашко предупреждает - в том числе и вакцинированно-переболевших:

о высоком риске смерти в течение полугода после перенесенного ковида
Риск смерти остается высоким на протяжении шести месяцев после перенесенного ковида, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

В том числе у человека возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы. Мурашко подчеркнул, что именно пациентам, уже перенесшим ковид, в первую очередь важно пройти углубленную диспансеризацию.

По словам министра, сейчас уже сформированы списки людей, которым будет предложено пройти диспансеризацию. Страховые компании и медицинские организации уже начали их приглашать.
***
Так штааа и старым пидорасам есть смысл об этом напомнить, чтобы булки не расслабляли.



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  • 7 | 31.08.2021, 16:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71457 | Рейтинг: +11503,6
Так что читайте всё заново! Очень Опытный
__________________________
Ага, щас! Дорога ложка к обеду и умерла, так умерла)))))))
Никому твои вчерашние газовые выбросы не нужны.



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  • # 8 | 31.08.2021, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 9 | 31.08.2021, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 31.08.2021, 16:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71457 | Рейтинг: +11503,8
Так штааа и старым пидорасам есть смысл об этом напомнить, чтобы булки не расслабляли.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Спасибо за заботу: я без маски из квартиры не выхожу! Очень Опытный



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  • 10 | 31.08.2021, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 31.08.2021, 16:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71457 | Рейтинг: +11503,8
Так что читайте всё заново! Очень Опытный
__________________________
Ага, щас! Дорога ложка к обеду и умерла, так умерла)))))))
Никому твои вчерашние газовые выбросы не нужны.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Как это не нужны? Админу нужны, он осознал, что лучшие комменты он не выложил, допустил ошибку и исправился! Очень Опытный



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  • 11 | 31.08.2021, 17:01 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40961 | Рейтинг: +5077,9
6 | 31.08.2021, 16:08 | Автор: Кухарка

....Так штааа и старым пидорасам есть смысл об этом напомнить, чтобы булки не расслабляли.
=======================================
Ну, спасибо! Спасибо старой кошёлке, что старых просветила! Ну, что же мы бы делали без тебя, хаба----лочка ты наша дорогая.



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  • 12 | 31.08.2021, 18:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, она себя никогда не спрашивает, что-ж я такая зловредная?
Ведь ненавидит просто все и вся? И ведь уникум в своем роде.



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